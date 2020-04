Der Ticker startet um 5:50 Uhr

1:23 Trump: In drei Phasen zurück zur Normalität US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, wie die Corona-Massnahmen gelockert werden sollen, um nach und nach die Wirtschaft in den USA wieder hochzufahren. Sein Plan sieht eine weitgehende Rückkehr zur Normalität in drei Phasen vor, wenn in Bundesstaaten oder Regionen in den Vereinigten Staaten bestimmte Kriterien erfüllt sind. Einen genauen Zeitplan beinhalten die Richtlinien nicht. Die US-Bürger sollen wieder zur Arbeit zurückkehren, sofern es die Umstände erlaubten, sagte Trump an einer Medienkonferenz im Weissen Haus. Die Bundesstaaten sollen schrittweise vorgehen. Sollten die Gouverneure der US-Bundesstaaten der Ansicht sein, die Massnahmen noch nicht lockern zu können, sollten sie diese belassen. Damit ruderte Trump zurück. Noch am Montag hatte er gesagt, er habe bei der Frage der Wiederöffnung Amerikas die «allumfassende Macht». Legende: US-Präsident Donald Trump will die Wirtschaft des eigenen Landes in drei Phasen wieder öffnen. Keystone

22:46 Glückskette sammelt 10 Millionen Franken an einem Tag Am nationalen Solidaritätstag der Glückskette sind bis zum späten Donnerstagabend rund 10,2 Millionen Franken gesammelt worden. Die Spenden kommen Menschen in der Schweiz zugute, die wegen der Coronavirus-Pandemie von Armut oder Hunger bedroht sind. Insgesamt kamen seit dem 23. März bereits 27.7 Millionen Franken für Menschen zusammen, die besonders unter den gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Krise leiden. Davon wurden bisher rund sechs Millionen Franken für Soforthilfe, Überbrückungshilfe und Lebensmittelhilfe in der Schweiz ausbezahlt.

22:44 EU stellt sich hinter WHO Die Europäische Union hat US-Präsident Donald Trump in seiner Kritik an der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in aller Deutlichkeit widersprochen. Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell habe WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus die volle Unterstützung in diesem entscheidenden Moment zugesagt, hiess es nach einem Telefonat der beiden. Die Coronavirus-Pandemie müsse weiter multilateral bekämpft werden. Über den US-Stopp der WHO-Beitragszahlungen sei Borrell besorgt. Er wolle versuchen, weitere Mittel zu mobilisieren. Die EU habe nach einem WHO-Aufruf bereits 114 Millionen Euro in dieser Krise zur Verfügung gestellt.

22:06 Fitnesszentren und Sportclubs sind jetzt gefordert Die Freizeit- und Sporteinrichtungen werden im Kampf gegen das Coronavirus in der Schweiz noch mindestens bis am 11. Mai geschlossen bleiben müssen. Sporteinrichtungen müssen Konzepte erarbeiten, wie sie die Abstandsregeln und Vorschriften der Behörden einhalten wollen. Über Öffnungen werde dann in den kommenden Wochen entschieden. Da Ansammlungen von mehr als fünf Personen zumindest in den ersten beiden Phasen der Öffnung weiter verboten bleiben, ist zum Beispiel auch ein geregeltes Fussballtraining nicht erlaubt. Solche Trainings könnten frühestens ab 8. Juni wieder stattfinden. Damit dürfte auch eine Fortsetzung der Fussball-Meisterschaften mit Geisterspielen nicht vorher möglich sein. Die Swiss Football League (SFL) wird in den nächsten Tagen über die Auswirkungen für den Schweizer Profifussball diskutieren. Gemeinsam würden mit Hochdruck Richtlinien für die möglichen nächsten Schritte erarbeitet. «Dabei geht es um organisatorische Fragen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in den Klubs und zur allfälligen Austragung von Geisterspielen», schreibt die SFL in einer Mitteilung. Noch nicht festgelegt hat sich der Bundesrat bezüglich Grossveranstaltungen. Klar ist, dass diese erst in einer letzten Phase wieder erlaubt sein werden. Er sah jedoch davon ab, wie andere Länder jetzt schon ein frühestmögliches Datum – zum Beispiel Ende August – festzulegen.

21:56 Um Mitternacht will Donald Trump informieren US-Präsident Donald Trump will in der Nacht zum Freitag seine mit Spannung erwarteten Richtlinien für eine Lockerung der Massnahmen gegen die Coronavirus-Epidemie vorstellen. Es werde um 18.00 Uhr (Ortszeit US-Ostküste; Mitternacht MESZ) eine Pressekonferenz dazu geben, twitterte er. Die Gouverneure der Bundesstaaten dürften die Empfehlungen begrüssen, erklärte er später. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Aus Regierungskreisen verlautete, es werde sich um flexible Empfehlungen handeln, deren Grundlage die Daten zum Verlauf der Seuche sein würden. Medizinische Experten im Corona-Krisenstab der Regierung hätten den Empfehlungen zugestimmt. In den USA wird wie in anderen Ländern über den besten Zeitpunkt für eine Lockerung der Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie diskutiert. Die Richtlinien der Regierung in

Washington gelten bislang bis zum 30. April. Während Trump sich für eine schnellere «Öffnung Amerikas» möglicherweise bereits ab dem 1. Mai starkgemacht hat, warnen Kritiker eindringlich vor zu frühen Schritten.

21:48 «Das ist ein Freudentag für unsere Gärtnerei» Gärtnereien, Blumenläden sowie Gartenfachmärkte dürfen ab dem 27. April wieder öffnen, wie der Bundesrat heute mitteilte. «Das ist ein Freudentag», strahlt Manfred Grieb, Inhaber der Gärtnerei Grieb in Düdingen (FR). Er habe 300'000 Pflanzen kompostieren müssen, das tue weh. «Ich hatte oft Tränen in den Augen, als ich durch die Gewächshäuser ging. Aber jetzt geben wir wieder Vollgas», sagt Grieb. 00:22 Video Gärtnerei-Inhaber: «Jetzt geben wir wieder Vollgas» Aus News-Clip vom 16.04.2020. abspielen

21:38 Brasilianischer Gesundheitsminister entlassen «Ich bin gefeuert worden», schreibt der brasilianische Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta auf Twitter. Zwischen ihm und dem Präsidenten Jair Bolsonaro tobte ein wochenlanger Machtkampf. Während Bolsonaro die Gefahr durch das Coronavirus stets herunterspielte, setzte Mandetta auf starke Beschränkungen. Ihre Positionen machten beide öffentlich in Pressekonferenzen und Fernsehinterviews deutlich, woraufhin sich ihr Verhältnis in den vergangenen Wochen verschlechterte. «Die Brasilianer wissen nicht, ob sie auf den Präsidenten oder den Minister hören sollen», sagte Mandetta in der beliebten TV-Sendung «Fantástico» am Sonntag. Bolsonaro hatte Mandetta «fehlende Bescheidenheit» vorgeworfen. Mandettas Entlassung war im politischen Brasília seit geraumer Zeit erwartet worden. Als Nachfolger wurde der Krebsarzt Nelson Teich gehandelt.

21:21 Offene Fragen vor Wiedereröffnung der Schulen Am 11. Mai gehen die Schulen wieder auf. «Wir sind froh, wenn wir wieder in den Normalbetrieb gehen können», sagt Dagmar Rösler, die Präsidentin des Lehrerinnen- und Lehrer-Dachverbands LCH, zur Ankündigung des Bundesrats. Bis dahin müssten aber noch «sehr viele» offene Fragen geklärt werden: «Kommen alle Kinder miteinander zur Schule? Unterrichten wir in Halbklassen oder Kleingruppen? Wie können die Lehrkräfte geschützt werden?» 01:13 Video «Noch zwei bis drei Wochen Fernunterrricht nach den Ferien» Aus Tagesschau vom 16.04.2020. abspielen

21:18 Gemäss Umfrage müssen rund 20 Prozent der Tourismus-Betriebe schliessen Rund 25'000 Schweizer Restaurants dürfen seit Wochen keine Gäste mehr empfangen – auch die Hotels und andere vom Tourismus abhängigen Branchen leiden massiv unter der Coronakrise. Wie es weitergeht, ist auch nach den heute kommunizierten Lockerungsmassnahmen des Bundesrats nicht klar. Andreas Züllig, Verbandsleiter von Hotelleriesuisse, sagt gegenüber SRF: «Der Nicht-Entscheid des Bundesrats ist für den Gesamttourismus Gift. Wir haben keine Planungssicherheit, wir wissen nicht, wann und unter welchen Umständen wir wieder öffnen können. Wir haben eine Umfrage gemacht, 20-25 Prozent der Betriebe gehen jetzt schon davon aus, dass sie Konkurs anmelden müssen. Das trifft uns wirklich im Genick.» 00:22 Video Hotelleriesuisse-Verbandsleiter: «20-25 Prozent der Betriebe müssten Konkurs anmelden» Aus News-Clip vom 16.04.2020. abspielen

20:56 «Würde bei Masken gerne klarere Strategie sehen» Epidemiologe Marcel Salathé von der ETH Lausanne äussert sich in der SRF-Sondersendung zur Corona-Krise kritisch gegenüber der zurückhaltenden Strategie des Bundesrats zur Maskenpflicht. «Es ist klar, dass Masken etwas bringen. Es irritiert mich, dass man darüber noch diskutiert. Ich sehe nicht, warum man hier nicht speditiver vorgeht», sagt er im Gespräch mit Mario Grossniklaus. 00:28 Video Salathé: «Es ist klar, dass Masken etwas bringen» Aus News-Clip vom 16.04.2020. abspielen

20:27 Glückskette sammelt 6.5 Millionen an einem Tag für Corona-Opfer Am nationalen Solidaritätstag der Glückskette sind bis zum Abend fast 6.5 Millionen Franken gesammelt worden. Die Spenden kommen Menschen in der Schweiz zugute, die wegen der Coronavirus-Pandemie von Armut oder Hunger bedroht sind. Insgesamt kamen seit dem 23. März bereits fast 24 Millionen Franken für Menschen zusammen, die besonders unter den gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Krise leiden. Davon wurden bisher rund sechs Millionen Franken für Soforthilfe, Überbrückungshilfe und Lebensmittelhilfe in der Schweiz ausbezahlt. Die Hilfe läuft zum einen über Caritas Schweiz und das Schweizerische Rote Kreuz. Aber auch die Heilsarmee, Pro Infirmis, kantonale und interkantonale Pro Senectute-Organisationen, das Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH, die Winterhilfe und die Dachorganisation der Frauenhäuser der Schweiz und Liechtenstein DAO konnten ihre Unterstützung für Menschen in Not ausbauen.

20:16 Berset im Interview: «Wir haben in der Tat zu wenige Masken gehabt, jetzt müssen wir aufholen» Nach vier Wochen mit der «ausserordentlichen Lage» hat heute der Bundesrat ein Ausstiegsszenario skizziert. In drei Etappen strebt er eine Normalisierung des Geschäfts- und Zusammenlebens an. Der Bundesrat erhält viel Lob für sein Vorgehen, muss aber auch in einigen Punkte Kritik einstecken. Im Interview mit Christoph Nufer verteidigt Gesundheitsminister Alain Berset die bisher ergriffenen, behutsamen Massnahmen: «Das ist eine sehr schwierige Phase: Wir lockern, aber das sehr sorgfältig, um zu verhindern, dass es einen Neuanstieg gibt.» 05:38 Video Gesundheitsminister Alain Berset: «Wir müssen sorgfältig lockern» Aus News-Clip vom 16.04.2020. abspielen

20:10 Vorerst keine russische Militärparade zum Sieg über Hitler-Deutschland Auch das heuer in Moskau besonders aufwändig geplante Gedenken an den Sieg im Zweiten Weltkrieg fällt vorerst der Corona-Pandemie zum Opfer. Der 75. Jahrestag sollte am 9. Mai eigentlich in deutlich grösserem Umfang und mit einer grossen Militärparade auf dem Roten Platz begangen werden. Präsident Wladimir Putin erwartete dafür zahlreiche Staats- und Regierungschefs. Er kündigte an, die Feier im weiteren Verlauf des Jahres nachholen zu wollen. Legende: Reuters

19:31 New York steht noch mindestens einen Monat still Im besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaat New York sind die strengen Ausgangsbeschränkungen bis Mitte Mai verlängert worden. Sie sehen unter anderem vor, dass die Menschen so viel wie möglich zu Hause bleiben sollen, nicht lebensnotwendige Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Unterdessen verdichten sich in dem Bundesstaat allerdings auch die Anzeichen für eine Trendwende in der Krise. Die Zahl der Patienten in den Spitälern war heute erneut rückläufig, ebenso die Zahl der Patienten auf Intensivstationen und an Beatmungsgeräten. Allerdings wurden auch fast 2000 neue Infektionen festgestellt, 606 Menschen starben seit gestern. Legende: Reuters

19:23 Weiterhin keine Super-League-Spiele Dass vorläufig Ansammlungen von mehr als fünf Personen verboten bleiben, bedeutet auch, dass Sport-Teams weiterhin keinen geregelten Trainingsbetrieb aufnehmen können. Dies wird dem heutigen Bundesrats-Entscheid folgend frühestens am 8. Juni allenfalls möglich sein. Damit ist auch klar, dass selbst Geisterspiele ohne Zuschauer nicht denkbar sind. Die Swiss Football League (SFL) will in den nächsten Tagen über die Auswirkungen für den Profifussball diskutieren. «Was diese schrittweise Lockerung für die SFL und ihre Klubs im Detail bedeutet, steht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht im Detail fest und kann deshalb auch noch nicht kommentiert werden», teilte die SFL mit. Legende: Selbst Geisterspiele ohne Zuschauer bleiben im Schweizer Fussball vorerst ausgeschlossen. Keystone

19:04 Bald 10 Millionen Infizierte in Afrika? Die Zahl der Infizierten in Afrika könnte nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) binnen drei bis sechs Monaten auf zehn Millionen ansteigen. Allerdings handelt es sich hierbei laut dem Chef des WHO-Notfall-Stabs in Afrika, Michel Yao, um eine eine vorläufige Einschätzung, die sich noch ändern könne. So hätten sich etwa die schlimmsten Befürchtungen über die Entwicklung des Ebola-Virus nicht bewahrheitet, weil die Menschen Gewohnheiten

zügig verändert hätten. Legende: Derzeit sind nach offiziellen Angaben 17'000 Menschen in Afrika mit dem Virus infiziert, 900 sind daran gestorben. Keystone

18:57 Grossbritannien verlängert Beschränkungen Das Vereinigte Königreich verlängert die geltenden Beschränkungen um mindestens drei weitere Wochen. Sie jetzt in irgendeiner Form zu lockern würde Gefahr laufen, die öffentliche

Gesundheit und die Wirtschaft zu schädigen, sagt Dominic Raab. Der Aussenminister führt die Amtsgeschäfte während sich Premierminister Boris Johnson weiter von seiner Corona-Erkrankung erholt.