Peter Bissig aus Isenthal (UR) schafft eine Holzskulptur für den obersten Seuchenbekämpfer des Bundes: Die Ähnlichkeit seiner grossen, schlanken Figuren mit dem Äusseren von Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit sei ihm sofort aufgefallen, sagt Peter Bissig. Ihn hätten die Auftritte von Daniel Koch in den letzten Wochen fasziniert. «Vor allem die ruhige und kompetente Art haben mich beeindruckt.» Er sei so etwas wie der ruhende Pol in der Corona-Krise. Peter Bissig malte eine erste schnelle Skizze und stellte sie in den sozialen Medien online. Die Rückmeldungen seien so positiv gewesen, dass er die Einzelanfertigung der Skulptur nun umsetzen will.

Premierminister Boris Johnson, so spekulierten Medien, könnte in der kommenden Woche wieder in die Amtsgeschäfte zurückkehren. Er erholt sich derzeit noch von seiner eigenen Covid-19-Erkrankung. Der Regierungschef musste Anfang des Monats mehrere Tage lang auf der Intensivstation in einer Londoner Klinik behandelt werden. Seine Regierung steht in der Kritik, den Ausbruch der Pandemie verschlafen zu haben.

Die Sozialarbeiterin der Schule Hessgut in Köniz (BE) hat zu tun – auch wenn das Sorgentelefon nicht oft klingelt. Die Lehrpersonen seien diejenigen, die auf sie zukämen, weil sie sich Sorgen um ein Kind, um eine Familie machten, sagt Karin Enzen. «Die Lehrerinnen und Lehrer stehen ja in direktem Kontakt mit den Familien – via Chat oder beim Vorbeibringen der Aufgaben-Päckli.» Enzen gibt den Lehrerinnen und Lehrern Tipps, die diese dann umsetzen oder den Familien weitergeben. Sie nimmt aber auch persönlich, via Telefon, Kontakt auf. Am häufigsten gehe es darum, eine Struktur zu finden, einen Tagesplan zu machen. «Da geht es um Ämtli, wer wann was spielen darf, wie die Zeiten für den Medienkonsum aussehen oder wie man trotz Corona Bewegung einbauen kann.»

Aus dem schwer von der Corona-Krise getroffenen Spanien gibt es hoffnungsvolle Hinweise auf eine weitere Abschwächung der Pandemie. Den zweiten Tag in Folge wurden mehr von Covid-19-Genese als neu Infizierte registriert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. In den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 3500 Covid-19-Patienten als geheilt entlassen worden, während die Zahl der neuen Corona-Fälle bei knapp 3000 gelegen habe. Im gleichen Zeitraum seien 378 Menschen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit gestorben, teilte das Ministerium mit. Zum Höhepunkt der Pandemie in Spanien im März waren es mehr als doppelt so viele pro Tag. Insgesamt stieg die Zahl der Corona-Toten damit auf fast 23'000, die Zahl der Infizierten auf mehr als 220'000 und die Zahl der Genesenen auf mehr als 95'000.

16:38

«Niemand ist perfekt»: Russland verteidigt WHO

Russland verteidigt die Weltgesundheitsorganisation WHO gegen Vorwürfe aus den USA, die UN-Behörde leiste schlechte Arbeit in der Corona-Krise: «Ich glaube, die WHO wird ihrer Rolle als leitendes und koordinierendes Organ durchaus gerecht», sagte Aussenminister Sergej Lawrow am Samstag russischen Agenturen zufolge. «Ja, es ist nicht ideal. Aber niemand ist perfekt.» Wenn es Kritik an der Behörde gebe, habe dies weniger mit der WHO selbst zu tun, sagte Lawrow. «Meiner Meinung nach will man mit diesen Angriffen eher die eigenen Massnahmen rechtfertigen, die zu spät und unzureichend waren.»

Mitten in der Coronavirus-Pandemie hatte US-Präsident Donald Trump einen Stopp der Zahlungen an die WHO veranlasst. Die Massnahme stiess international auf Kritik. Trump machte die Organisation für die Vielzahl an Toten in der Krise mitverantwortlich. Durch das Missmanagement der WHO und deren Vertrauen auf Angaben aus China habe sich die Epidemie dramatisch verschlimmert und global ausgebreitet.