3:20 Trump will Fahrplan bekannt geben Der US-Präsident will am Donnerstag seinen Fahrplan zur Wiederbelebung der Wirtschaft vorstellen. Donald Trump sagte in Washington, die Daten deuteten darauf hin, dass der Höhepunkt bei neuen Corona-Infektionen landesweit überschritten sei. Die Zahl der durch das Virus verursachten Todesfälle in den USA stieg jedoch den zweiten Tag in Folge auf ein Rekordhoch. Am Mittwoch starben 2371 Menschen, am Vortag waren es 2364. Nach offiziellen Angaben sind in den USA rund 635'000 Personen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle wird von der Johns-Hopkins-Universität aktuell mit rund 28'500 angegeben. Im Garten des Weissen Hauses sagte Trump zudem: «Ich bin mir sicher, dass sich die Menschen sehr freuen werden, einen grossen, fetten Scheck zu bekommen und mein Name steht darauf.» Auf den Schecks der Direkthilfen für amerikanische Steuerzahler wird als Absender auch der Name von US-Präsident Donald Trump stehen. Es handelt sich dabei um die Auszahlung von Geld im Rahmen des vom US-Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpakets.

Kurz bevor der Bundesrat mögliche Lockerungen der Corona-Massnahmen kommuniziert, tauchen immer mehr Forderungen auf. Eine davon: Die Schulen müssten so bald wie möglich geöffnet werden, weil der Fernunterricht für viele Schülerinnen und Schüler nicht oder zu wenig gut funktioniere. Schwer hätten es insbesondere jene Kinder und Jugendlichen, die auch im normalen Schulunterricht nicht so gut lernen könnten – und jene, die von den Eltern weniger Unterstützung im Fernunterricht bekommen würden. Etwa weil die Eltern arbeiten müssten, keine gute Schulbildung hätten oder nicht gut Deutsch sprechen würden.

23:32 In Dänemark geht der Schulbetrieb wieder los, in Schweden läuft der Unterricht weiter Als erstes Land Europas lockert Dänemark die Massnahmen im Schulbetrieb – mit genügend Abstand. Ganz zur Freude der Schüler: «Zu Hause war es etwas langweilig und einsam», heisst es von einem Fünftklässler aus Kopenhagen. Im Nachbarland Schweden bleibt der Unterricht wie gehabt. Nicht nur im Bildungswesen geht Schweden seinen eigenen Weg. Restaurants und Geschäfte bleiben offen – Flanieren in der Einkaufsmeile und Freizeitaktivitäten sind weiterhin erlaubt. Nur Ansammlungen von mehr als 50 Menschen sind verboten – Universitäten und Gymnasien sind geschlossen. «Die Gesundheitslage spricht ja momentan für sich und wenn die Lage weiterhin so bleibt, hat unser Weg ja ziemlich gut funktioniert. Und auf den Intensivstationen haben wir definitiv noch Platz», sagt Epidemiologe Anders Tegnell. Dennoch will die Regierung Ende Woche dem Parlament per Krisengesetz auf drei Monate befristete Sondervollmachten geben. Damit, wenn nötig, die bisherigen Verhaltensempfehlungen und Verbote angespasst werden können. Dänemark hingegen geht bereits den Weg der Lockerung der Corona-Massnahmen. Zumindest im Bildungswesen. Doch dieser Schritt stösst auch auf Kritik. Gross ist die Befürchtung, die Kinder könnten das Virus in die Familien tragen und dadurch die Zahl der Corona-Ansteckungen in die Höhe treiben. Deshalb hätten viele Eltern ihre Kinder trotzdem zuhause behalten, sagt SRF-Korrespondent Bruno Kaufmann. 04:19 Video Schule während Corona: Ein Blick in den Norden Aus 10vor10 vom 15.04.2020. abspielen

Deutschland lockert die Corona-Beschränkungen nur sehr vorsichtig. Die Kontaktbeschränkungen – strenger als in der Schweiz – sollen noch bis mindestens am 3. Mai in Kraft bleiben. Wie es ihrem politischen Stil entspricht, fährt die Kanzlerin «auf Sicht». Denn bereits am 30. April soll eine neue Bewertung der Situation vorgenommen werden. Kritik kommt aus der Wirtschaft, aber nicht sehr laut. Das Vorgehen der Kanzlerin, ihr Motto «Gesundheit vor Wirtschaft» wird von den Deutschen weitgehend unterstützt. Angela Merkel ist so beliebt, wie Ende September 2015 im ersten Monat der Flüchtlingskrise. Ihr «naturwissenschaftlich-alternativloser» Politikstil kommt in Corona-Zeiten gut an. Aber wie damals kann sich das ändern. Die Analyse von SRF-Korrespondent Peter Voegeli.

Seit Mitte März dürfen Angehörige nicht mehr zu Besuch in Spitäler, Alters- und Pflegezentren. Das Verbot soll schützen, denn Covid-19 macht insbesondere Alte und Geschwächte zu Hochrisikopatienten. Es ist eine Massnahme, die viele Bewohnende schmerzt. Der fehlende Kontakt zur Familie nagt an den Menschen und die ungewissen Aussichten auf ein Wiedersehen tragen zur belastenden Situation bei. Ein Augenschein in zwei Pflegezentren.

Mit den Antikörper-Tests erhofft man sich eine schnellere Rückkehr zur Normalität. Doch wie belastbar sind die Resultate, die sie liefern? Bei neuen Infektionskrankheiten dauert es normalerweise gut ein Jahr, bis Molekularbiologen einen soliden Test in der Hand halten. Ganz anders aber ist es jetzt, wo Bluttests innert kürzester Zeit entwickelt wurden, um Antikörper auf das neue Coronavirus nachweisen zu können. Im Klartext: Wenn der Bundesrat am Donnerstag bekannt geben will, wie die aktuellen Massnahmen gelockert werden sollen, dann kann er dafür noch nicht auf genügend verlässliche Antikörper-Tests zählen.

22:03 Ein Drittel aller Seeleute infiziert Das neuartige Coronavirus hat sich auf dem französischen Flugzeugträger «Charles de Gaulle» ungehindert ausgebreitet: rund 670 Seeleute haben sich angesteckt. 31 von ihnen würden in Krankenhäusern behandelt, gab das Verteidigungsministerium bekannt. Von rund einem Drittel der knapp 1800 getesteten Militärs lagen aber noch keine Ergebnisse vor – die Infizierten-Zahlen könnten also noch steigen. Das riesige Kriegsschiff war Ostersonntag im südfranzösischen Hafen Toulon eingelaufen. Zuvor war bekanntgeworden, dass sich Dutzende Besatzungsmitglieder mit dem Coronavirus infiziert hatten. Die Ursache ist nach wie vor unklar.

Charmant, kompetent und ruhig: Gesundheitsminister Alain Berset erweist sich als versierter Krisenmanager. Zwar stolperte der Bundesrat zu Anfang der Corona-Krise über einen kleinen Fauxpas (Stichwort: Händeschütteln). Seither führt er das Land aber mit sicherer Hand durch den Ausnahmezustand. Seine Führungsqualitäten werden selbst von seinen politischen Gegnern anerkannt.

21:12 SRF-Korrespondent Düggeli zum WHO-Streit «Die WHO zu kritisieren, ist nicht verboten. Aber es dürfte dem Präsidenten um mehr gehen, als um inhaltliche Kritik», sagt SRF-Korrespondent Peter Düggeli. Trumps Kritik zeige sein tiefes Misstrauen gegenüber internationalen Organisationen. «Und es soll als Ablenkungsmanöver dienen, denn Trump wird immer stärker kritisiert für sein Verhalten in der Coronakrise und die anfänglich so guten Umfragewerte diesbezüglich gehen zurück.» 03:49 Video Corona-Krise: Trump dreht den Geldhahn für die WHO zu Aus Tagesschau vom 15.04.2020. abspielen

20:40 Retortenspital in Wuhan schliesst seine Pforten Das binnen 10 Tagen in Wuhan erbaute Notspital für Covid-19-Patienten stellt seinen Betrieb ein. Die letzten 4 Patienten wurden in ein anderes Spital der Millionenstadt verlegt. In Wuhan ist die Coronavirus-Pandemie mutmasslich ausgebrochen. In dem am 8. Februar eröffnete Spital mit 1500 Betten wurden nach Behördenangaben 2011 Patientinnen und Patienten behandelt. «Wir hoffen, dass das Spital nie mehr wieder öffnen muss», sagte ein Vertreter der lokalen Behörden laut Medienberichten vor einer applaudierenden Menge. 00:33 Video Aus dem Archiv: 1000 Betten im neuen Notspital Aus SRF News vom 03.02.2020. abspielen

20:22 Wie gut werden die Corona-Vorschriften auf dem Bau eingehalten? Auf 97 Prozent der Baustellen in der Schweiz sind laut dem Baumeisterverband die Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus soweit umgesetzt worden, dass die Arbeiten nicht gestoppt werden mussten. Der Verband beruft sich dabei auf Zahlen der Suva. Bei 1900 Kontrollen seien in 45 Fällen den Kantonen Beanstandungen gemeldet worden. Die Gewerkschaft Unia relativiert die Ergebnisse. Die Suva verfüge nicht über die nötigen Ressourcen für die Kontrollen. Zudem sprächen die Suva-Kontrolleure mit den Unternehmen sowie mit Baumeistern oder allenfalls Polieren, aber nicht mit Arbeiterinnen oder Arbeitern.

In Kantonen, die eigene Kontrolleure losschickten und nähere Abklärungen vornehmen liessen, seien die Resultate weniger positiv. Legende: Ein Unia-Mitarbeiter spricht mit einem Bauarbeiter. Keystone

20:08 106-Jährige übersteht Covid-19-Erkrankung Es gibt sie noch, die guten Corona-Nachrichten: Connie Titchen, mit 106 Jahren die mutmasslich älteste britische Covid-19-Patientin, ist nach überstandener Erkrankung aus dem Spital in Birmingham entlassen worden. Als die Urgrossmutter das Spital nach ihrer dreiwöchigen Behandlung verliess, standen Krankenschwestern und weitere Mitarbeiter Spalier und spendeten Applaus. Legende: «Ich kann es nicht erwarten, meine Familie wiederzusehen», sagte Connie Titchen bei ihrer Entlassung aus dem Spital. Reuters

Morgen entscheidet der Bundesrat über die Lockerung der Corona-Massnahmen. Es wird eine Lockerung in kleinen Schritten – und somit ein langer Weg, sagt Bundeshauskorrespondent Erwin Schmid in seiner Analyse.

19:55 US-Konjunkturdaten schlagen auf Börse nieder In den USA sind wegen der Coronakrise gleich zwei wichtige wirtschaftliche Indizes stärker eingebrochen als erwartet: Die Industrieproduktion fiel im März um 5,4 Prozent und damit so stark wie seit 1946 nicht mehr. Im Einzelhandel gingen die Umsätze letzten Monat sogar um 8.7 Prozent zurück. Die Zahlen schlugen weltweit auf die Börsen nieder. In Zürich fiel der SMI um 2.3 Prozent auf 9320.20 Punkte. In New York lag der Dow Jones bei Handelsmitte ebenfalls im Minus.

«Bleiben Sie zu Hause», diese Aufforderung ist Gift für den Tourismus. Seilbahnen stehen still und Hotelbetten bleiben leer. Laut Schweiz Tourismus erlebt die Branche die grösste Krise seit Jahrzehnten. Nun will die Organisation den Weg aus der Krise finden.

19:08 Die wichtigsten Massnahmen in Deutschland im Überblick So geht es in Deutschland weiter, nachdem sich die Regierung und die Bundesländer zunächst nicht auf eine gemeinsame Exit-Strategie einigen konnten: Kleinere Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern sollen ab nächster Woche wieder öffnen – unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Das gilt auch für Auto- und Fahrrad -Händler sowie Buchhandlungen.

bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern sollen ab nächster Woche wieder öffnen – unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Das gilt auch für -Händler sowie Coiffeure sollen sich unter Hygiene-Auflagen auf eine Öffnung ab dem 4. Mai vorbereiten.

sollen sich unter Hygiene-Auflagen auf eine Öffnung ab dem 4. Mai vorbereiten. Schule: Ebenfalls ab dem 4. Mai dürfen zunächst Schüler in Abschlussklassen wieder zur Schule gehen. Diese Regelung betrifft auch Grundschüler der letzten Klasse und berufsbildende Schulen.

Ebenfalls ab dem 4. Mai dürfen zunächst Schüler in Abschlussklassen wieder zur Schule gehen. Diese Regelung betrifft auch Grundschüler der letzten Klasse und berufsbildende Schulen. Grossveranstaltungen bleiben bis mindestens Ende August untersagt.

bleiben bis mindestens Ende August untersagt. Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen sowie religiöse Feierlichkeiten und Veranstaltungen sollen weiterhin nicht stattfinden.

Die Kontaktbeschränkungen werden bis zum 3. Mai verlängert (Abstand von 15. Metern einhalten, Kontaktbeschränkung auf höchstens eine ausserhalb des eignen Haushalts lebende Person. Die Versammlungs- und Reiseverbote bleiben bestehen).

18:59 Nächster Termin am 30. April Am 30. April wolle man sich erneut treffen, so Merkel, und die Massnahmen nach dem 3. Mai weiter besprechen. Man habe heute gute und prägende Kompromisse gefunden, so das abschliessende Fazit der Kanzlerin.

18:54 «Der Erfolg der letzten Wochen gibt uns recht» Man habe in Deutschland das Infektionsrisiko verringern können, so Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher: «Der Erfolg der letzten Wochen gibt uns recht.» Deshalb sei er auch zuversichtlich, dass die jetzigen Massnahmen erfolgsversprechend seien.