Der Ticker startet um 6:19 Uhr

18:08 Ruhe an der grünen Grenze Die Schweizer Grenze wird wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit vollständig kontrolliert. Unser Reporter war am Morgen in der Region Basel mit Grenzwächtern unterwegs und hat dort auch die Unterstützung durch Armeeangehörige gesehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Soldaten bewachen Übergänge Es herrscht Ruhe an der grünen Grenze 23.04.2020 Mit Audio

17:58 Unvorstellbar hohe Arbeitslosenzahlen in den USA In den USA haben sich die fünfte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Bis zum 18. April wurden 4,4 Millionen Neuanträge registriert, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Damit haben innerhalb von fünf Wochen mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren. «Das ist schon gewaltig», meint SRF-Börsenkorrespondent Jens Korte. Und die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen, weil viele potenzielle Antragsteller bei den Ämtern weder telefonisch noch physisch durchkämen. Die Geschwindigkeit und Heftigkeit, mit der die Wirtschaft lahmgelegt wird, und die Menschen ihre Jobs verlieren, sei atemberaubend. Die Erstanträge gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der grössten Volkswirtschaft der Welt. Bis zum März hatte die Zahl der Erstanträge noch regelmässig unter 100'000 pro Woche gelegen. Legende: Die wöchentlich publizierten Zahlen vom Arbeitsmarkt in den USA, sind sehr hoch. Keystone / Archiv

17:43 Beschwerdestelle wehrt sich für Rechte der Heimbewohner Sechs Wochen nach den ersten kantonalen Besuchsverboten sind bei der unabhängigen Beschwerdestelle für das Alter (UBA) über 50 Beschwerden gegen Besuchsverbote in Alters- und Pflegeheimen eingegangen, wie die Stelle mitteilte. Nun sei es an der Zeit, mit individuellen Lösungen schrittweise aus dem Verbot zu finden. Nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner eines Heims dürften in den gleichen Topf geworfen und denselben Verboten unterworfen werden, schreibt die UBA. Deshalb sei eine individuelle Risikoabwägung notwendig. Die Menschen in den Heimen benötigten einen sehr hohen Schutz vor dem Coronavirus, bräuchten aber auch die Entscheidungsfreiheit im Kontakt mit ihren Angehörigen. Als ungerechtfertigt erachtet die UBA, Bewohnerinnen und Bewohner vollständig in ihren Zimmern zu isolieren, es sei denn in einem Bereich des Heims leben Covid-19-Patienten. Ein Verbot von Spaziergängen, die allein im Garten unternommen werden, kommt für die Stelle auch nicht in Frage. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sorge um ältere Personen Das Coronavirus stellt Altersheime vor schwierige Entscheide 03.03.2020 Mit Video

17:26 Über 2000 Tote in Schweden In Schweden sind inzwischen mehr als 2021 Menschen mit Covid-19-Erkrankung gestorben. Landesweit ist das Virus bislang bei 16'755 Menschen nachgewiesen worden, wie Zahlen der staatlichen Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten zeigten. Schweden verfolgt in der Corona-Krise einen freizügigeren Weg als alle anderen europäischen Länder. Die Schweden dürfen weiter in Restaurants, Kneipen und Cafés gehen, Schulen und Kindergärten sind ebenfalls nach wie vor geöffnet. Wie die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus weltweit verlaufen, sehen Sie in unserer Übersicht. (Stand Donnerstagnachmittag) Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 23.04.2020 Mit Video

17:13 Entscheidende Rolle der Sozialpartner in der Corona-Wirtschaftskrise An einer ausserordentlichen Videokonferenz der G20-Arbeitsminister zum Thema Covid-19 hat die Schweiz die anderen Staaten dazu aufgefordert, die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern zu verstärken. Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), der die Schweiz an der Konferenz vertrat, betonte in seiner Rede «die entscheidende Rolle der Sozialpartner in Krisenzeiten». Kollektive Anstrengungen und Solidarität zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen seien unerlässlich, um wirksam auf die Auswirkungen der Pandemie zu reagieren, schreibt das Seco in einer Mitteilung. 00:32 Video Archiv: Boris Zürcher (Seco) zum Anstieg der Arbeitslosigkeit Aus News-Clip vom 17.04.2020. abspielen

17:11 Geschäftsprüfungskommission arbeitet wieder Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates (GPK-N) hat sich erstmals seit der Unterbrechung des Kommissionsbetriebs aufgrund der Massnahmen des Bundesrates in Zusammenhang mit der Corona-Krise zu einer Sitzung getroffen, wie sie in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster schreibt. Im Rahmen dieser Sitzung führte die Kommission neben der Behandlung regulärer Oberaufsichtsgeschäfte auch eine Aussprache zur Bewältigung der Corona-Krise mit den Bundesräten Simonetta Sommaruga, Alain Berset und Guy Parmelin durch. Es sei wichtig, dass die Oberaufsicht durch das Parlament auch in Krisenzeiten in angemessener Weise ausgeübt werde, um das institutionelle Gleichgewicht zu wahren. Die GPK hätten dabei als zuständiges Organ für die Beurteilung der Geschäftsführung des Bundesrats und der Bundesverwaltung eine zentrale Rolle inne. Legende: Keystone

17:09 Gemeinden warnen vor finanziellen Engpässen Der Schweizerische Gemeindeverband befürchtet langfristige Folgen der Pandemie. «Es darf nicht so weit kommen, dass die letzten Zahlenden im Staat die Gemeinden sind und sie alleine gelassen werden», sagt Gemeindeverbandsdirektor Christoph Niederberger. Die soziale Bewältigung der Krise werde die grösste Herausforderung sein, warnt er. Die Folgekosten, beispielsweise im Bereich der Sozialhilfe, dürften hoch sein. Je mehr Personen diese in Anspruch nähmen, desto mehr belaste das die Kassen der Kommunen. Doch Niederberger möchte nicht als Bittsteller dastehen. Ziel sei es, eine Diskussion anzustossen, die Politiker für das Thema zu sensibilisieren. Der Bundesrat habe die Notlage ausgerufen, also müsse er später auch bei der langfristigen Bewältigung der Krise Verantwortung übernehmen. Alle drei Staatsebenen seien gefordert, alle müssten ihren Teil leisten, sonst gebe es Verlierer. Legende: Keystone / Archiv

16:54 Kann Blutverdünnung Leben retten? In einer Studie des Universitätsspitals Zürich mit 338 Patienten einer Mailänder Universitätsklinik konnte gezeigt werden, dass bei vielen Covid-19-Patienten Lungenembolien auftreten. Covid-19 führt demnach zu einem messbar starken Anstieg von Faktoren der Blutgerinnung, Blutgerinnsel sind die Folge. Eine Blutverdünnung bei ambulanten Covid-Patienten könnte deshalb Leben retten. Eine grosse Schweizer Studie soll nun dazu Klarheit schaffen.

16:52 13 Kreuzfahrtschiffe dürfen in Dubai andocken Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) lässt 13 Kreuzfahrtschiffe im Hafen Port Rashid in Dubai andocken. Insgesamt können so 8000 Crewmitglieder endlich an Land gehen. Die Passagierschiffe waren wegen der Corona-Pandemie von allen anderen Häfen abgewiesen worden oder die Häfen waren geschlossen. Die Crewmitglieder aus rund 50 Ländern waren teilweise schon seit Monaten an Bord. Der übliche Wechsel der Mannschaften war nicht mehr möglich gewesen. Wegen der weltweiten Reisebeschränkungen dürfen die Besatzungsmitglieder nicht in ihre Heimatländer weiterreisen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus auf den Weltmeeren Tausende Kreuzfahrtpassagiere auf Irrfahrt 03.04.2020 Mit Video

16:43 Beerdigungen: Kirche vertraut auf gesunden Menschenverstand Mit der Lockerung der Massnahmen dürfen ab dem 27. April wieder mehr Menschen an Beerdigungen teilnehmen. Eine maximale Teilnehmerzahl gibt es nicht: Das Bistum Wallis vertraut jedoch auf den gesunden Menschenverstand der Trauerfamilien. Die Pandemie hat den Ablauf von Trauerfeierlichkeiten in der Schweiz auf den Kopf gestellt. Seit Mitte März erlaubte der Bund nur noch «Beerdigungen im engen Familienkreis». Wie dies ausgelegt wurde, bestimmten die Kantone, Bistümer und Landeskirchen selbst. Im Wallis durften in den vergangenen Wochen maximal 15 Personen an einer Abdankung teilnehmen. Bei der Begräbniszeremonie selbst wird auf alles verzichtet, was Priester und Gläubige gefährden könnte. Das Taufbecken wird leer bleiben und es wird verboten sein, den Sprinkler zum Besprengen des Sarges mit Weihwasser von Hand zu Hand weiterzureichen. Legende: Im Moment ist noch keine maximale Zahl von Trauergästen festgelegt, heisst es beim Bistum Wallis. Keystone / Archiv

16:05 Zürcher Apotheker kritisieren Maskenverkauf über Grossverteiler Die Apotheker im Kanton Zürich kritisieren, dass der Bund den Grossverteilern mehrere Millionen Schutzmasken zum Verkauf überlassen will. Für den Apothekerverband ist das wettbewerbsrechtlich nicht haltbar und man sei «entsetzt». Es sei nicht nachvollziehbar, warum die medizinischen Grundversorger übergangen würden. Wahl und Anwendung der Schutzmasken sei komplizierter als man allgemein annehme, teilt der Apothekerverband mit. Das Apothekenpersonal sei dazu bestens geschult. Legende: Es könne nicht sein, dass die Grossverteiler zum Handkuss kämen, der Fachhandel aber übergangen werde, schreibt der Zürcher Apothekerverband. Keystone / Archiv

15:05 Frauen-Fussball-EM nun 2022 statt 2021 Im Fussball wird auch die Europameisterschaft der Frauen um ein Jahr verschoben. Nach Angaben des europäischen Verbandes Uefa soll das bislang für Sommer nächsten Jahres angesetzte Turnier in England nun im Juli 2022 stattfinden. Damit soll verhindert werden, dass die Frauen-EM sich mit anderen Sportveranstaltungen überschneidet, wie Uefa-Präsident Aleksander Ceferin erläutert. Wegen der Corona-Pandemie war die EM der Männer bereits auf Juli 2021 verschoben worden. Legende: Uefa-Chef Aleksander Ceferin will keine Überschneidung mit anderen Grossanlässen. Reuters / Archiv

14:09 Minus 6.7 Prozent beim Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) rechnet in ihrem Konjunkturprogramm mit einem starken Rückgang des Bruttoinlandproduktes (BIP) im laufenden Jahr um 6.7 Prozent. Die Prognose von März 2020 war −1.5 Prozent bei einer jahresdurchschnittlichen Arbeitslosenquote von 3.9 Prozent. Das wäre der stärksten Einbruch der Wirtschaftsaktivität in der Schweiz seit 1975. Mit den geplanten Lockerungen der gesundheitspolitischen Massnahmen sollte aber laut Seco eine moderate Erholung einsetzen. Der private Konsum in der Schweiz 2020 wird voraussichtlich noch stärker zurückgehen als das BIP. Legende: Die Grafik zeigt Quartalsverläufe für verschiedene Prognosen und möglichen Szenarien. Diese illustrieren die mögliche Entwicklung, sind aber keine expliziten Prognosen. Seco

14:05 Contact-Tracing-Apps: Ja, aber mit gesetzlicher Grundlage Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK-N) will bei einer Contact-Tracing-App eine gesetzliche Grundlage. Sie hat eine entsprechende Motion eingereicht. Contact-Tracing-Apps sollen dazu beitragen, die Corona-Pandemie durch Kenntnis von «Kontakt-Spuren» einzudämmen. Eine Schweizer App namens DP-3T, Link öffnet in einem neuen Fenster der ETH Zürich und Lausanne soll bis zum 11. Mai fertiggestellt werden. Die SPK-N ist nicht gegen die Lancierung einer solchen App. Sie fordert aber, dass der Einführung «ein transparentes politisches Verfahren» zugrunde liegen muss. DP-3T steht für Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing. Diese Smartphone-App verfolgt zurück, wer in Kontakt mit einer positiv auf das neue Coronavirus getesteten Person gewesen ist und informiert die Betroffenen, dass sie sich eventuell infiziert haben.

13:33 Impfallianz Gavi will fairen Zugang zu Corona-Impfstoff Die internationale Impfallianz Gavi, Link öffnet in einem neuen Fenster hat Regierungen und Gesundheitsorganisationen zu frühzeitigen Abmachungen über den fairen Zugang zu einem künftigen Corona-Impfstoff aufgerufen: «Wir sollten daran denken, einen solchen Impfstoff als weltweites öffentliches Gut zu betrachten», sagte Gavi-Geschäftsführer Seth Berkley. Der öffentliche Sektor müsse deswegen Entwicklung, Produktion und Verteilung finanzieren – mindestens am Anfang. Danach könne der Impfstoff von kommerziellen Produzenten hergestellt werden, die das Medikament mit angepassten Preisen für einzelne Staaten verkaufen können. Die Wirtschaftsblöcke würden die Impfstoff-Entwicklung und Herstellung auf ihren eigenen Territorien fördern, doch ihre Ergebnisse nicht teilen, befürchtet David Loew, CEO des französische Impfstoffhersteller Sanofi-Pasteur. Bei Gavi, Link öffnet in einem neuen Fenster rechnet man damit, dass in 12 bis 18 Monaten ein Impfstoff verfügbar sein wird.

13:24 Weitere Neuansteckungen und Todesfälle In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 228 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Damit ist die Zahl der Neuansteckungen wieder leicht gestiegen. Am Dienstag war mit 119 Ansteckungen ein Tiefststand gemeldet worden. Insgesamt gab es am Donnerstag laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 28'496 laborbestätigte Fälle. Die Zahl der Todesopfer betrug am Donnerstagmittag 1268. Das BAG bezieht sich auf die übermittelten meldepflichtigen Fälle von Laboratorien uns Ärzten. Von 1216 verstorbenen Patienten, über die vollständige Krankheitsakten vorliegen, litten 97 Prozent an mindestens einer Vorerkrankung. Die drei häufigsten waren Bluthochdruck, Herz-Kreislauferkrankungen und Diabetes.

12:47 Viermal mehr Anträge auf Sozialhilfe In den ersten beiden Wochen nach dem Coronavirus-Lockdown hat sich die Zahl der Anträge für Sozialhilfe vervierfacht. Betroffen sind laut einer Studie, Link öffnet in einem neuen Fenster der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) vor allem so genannte Working Poor. Nach Ausrufung der «ausserordentlichen Lage» am 16. März stieg die Zahl der Menschen, die Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe beantragten, abrupt an. Am stärksten betroffen seien Selbständigerwerbende und Arbeitnehmende im Stundenlohn oder mit prekären Teilzeitanstellungen, sogenannten Working Poor. Die Prüfung der Anträge auf Sozialhilfe ist gemäss der Studie aufgrund der aktuellen Umstände erschwert, weil vor allem der persönliche Kontakt stark eingeschränkt sei. Komme es dann zu Verzögerungen, könne dies bei den Betroffenen zu akuten Notlagen führen. Legende: Von der Corona-Krise betroffene Gruppen in einer grafischen Darstellung aus der Studie «Steigende Fallzahlen in der Sozialhilfe und Einschränkungen im Kindesschutz: wie Sozialdienste in der Deutschschweiz von der Corona-Krise betroffen sind». Studie ZHAW

12:21 Rechtskommission: Notrecht des Bundesrats ist präzedenzlos Die Rechtskommission des Ständerats (RK-S) will nach der Corona-Krise das Thema der parlamentarischen Mitsprache in Krisenzeiten aufnehmen. Die Rechtsordnung sei nach den aktuellen Erfahrungen kritisch zu überprüfen und notfalls auch anzupassen. Die «Verordnungsgesetzgebung des Bundesrates (…) ist in der jüngeren Vergangenheit präzedenzlos», teilte die Kommission mit. Mögliche Probleme sieht sie etwa im Bereich des Rechtsschutzes und der parlamentarischen Mitsprache. Die Arbeiten der Bundesversammlung und ihrer Organe müssten auch in Krisenzeiten jederzeit ungehindert weitergeführt werden können. Legende: Das Parlament pocht auf die Mitsprache auch in Krisensituationen und Notrechts-Entscheiden. Parlament

11:56 Wasserleitungen nach Lockdown durchspülen Viele medizinische Praxen sowie Coiffeur-, Massage- und Kosmetikstudios haben ihre Wasserleitungen während des Corona-Lockdowns nicht genutzt. Aus gesundheitlichen Gründen empfiehlt das Bundesamt, Link öffnet in einem neuen Fenster für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), Wasserleitungen vor Inbetriebnahme zwingend durchzuspülen. Betroffen sind alle öffentlich zugänglichen Gebäude und Einrichtungen. Wenn dann Schulhäuser und Sportanlagen wieder geöffnet werden, müssen auch dort Spülungen vorgenommen werden. Konkret sollen Wasserhähne, Duschköpfe und Wasseranschlüsse geöffnet und durchgespült werden. Wenn Trinkwasserinstallationen mehrere Wochen kaum genutzt werden, fördert dies die Bildung von Mikroorganismen wie Legionellen, welche eine schwere Lungenentzündung (Legionärskrankheit) auslösen können. In der Schweiz hat das BAG 582 Fälle von Legionärskrankheit registriert. 2013 waren es noch halb so viele gewesen. (sda)