Der Ticker startet um 6:53 Uhr

21:55 Ferien in der Schweiz: Buchungsanfragen steigen Susanna Meier leitet die Jugendherberge Stein am Rhein. Ein beliebter Ort bei Familien. Die Jugendherberge wäre offen, aber im Moment ist alles leer. Auf den Sommer hin könnte sich das wieder ändern, die Buchungsanfragen steigen: «Ganz langsam zieht es an. Wir merken jetzt langsam, dass die Schweizer in der Schweiz buchen. Wir haben schon einen guten Buchungsstand, im Juli sind wir bei plus 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.» Ferien in der Schweiz: Das könnte für viele Realität werden. Denn wann die Grenzen wieder aufgehen, ist noch offen. Entsprechend wird jetzt nach Alternativen gesucht, bestätigt Janine Bunte von Parahotellerie Schweiz: «In den letzten Wochen kommt die Reiselust auf, wir stellen eine positive Entwicklung im Buchungsverhalten fest.» 01:56 Video Ferien in der Schweiz Aus Tagesschau vom 26.04.2020. abspielen

«Ich glaube, es ist wichtig, dass die Bevölkerung weiss, dass sie in der Schweiz Ferien machen kann.» Dies bekräftigte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Gewisse Einschränkungen dürften aber bis in den Sommer hinein bleiben. Damit die Abstandsregeln eingehalten werden, können beispielsweise grosse Gondeln nicht vollgepfercht werden. «Der Sommer findet statt, aber er findet ein bisschen anders statt als normal», sagt Martin Nydegger, Direktor von Schweiz Tourismus. Gewisse Angebote werde es wohl nicht oder nur eingeschränkt geben.

21:01 Italiener dürfen ab dem 4. Mai wieder Sport im Freien treiben Italien lockert ab dem 4. Mai eine Reihe von Corona-Beschränkungen und erlaubt den Bürgern zum Beispiel wieder mehr Sport im Freien und mehr Bewegungsmöglichkeiten in der eigenen Region. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte in Rom bei der Vorstellung eines Gesamtplans zur schrittweisen Öffnung des Landes an. Einzelhändler sollen demnach ab dem 18. Mai wieder öffnen dürfen. Friseure können ab dem 1. Juni ihre Arbeit wieder aufnehmen. In ganz Italien dürfen die Menschen bisher ihr Haus nur selten verlassen. Längere Wege sind nur für Einkäufe erlaubt oder wenn man unbedingt zur Arbeit oder zum Arzt muss. Jeder muss auf einem Formular, das man ausdrucken kann, den Grund für seinen Ausgang erklären. Andernfalls drohen Geldstrafen. Viele machen Homeoffice. Zudem sind die meisten Geschäfte dicht. Nur Lebensmittelläden und andere Geschäfte für den aktuellen Bedarf haben offen. Auch für die Geschäfte, für Bars und Restaurants enthält der Öffnungsplan Daten. Dabei sollten die Lokale noch mehrere Wochen geschlossen bleiben. Italiens Schulen bleiben bis zu den Sommerferien dicht. Sie öffnen erst im September wieder.

20:53 New York plant Rückkehr zur Normalität Der von der Corona-Krise stark betroffene US-Bundesstaat New York plant eine langsame Rückkehr zur Normalität ab Mitte Mai. Die Wirtschaft könnte bei rückläufigen Infektionszahlen schrittweise nach dem 15. Mai hochgefahren werden, sagt New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo. Die Baubranche und das Produktionsgewerbe könnten damit beginnen. Firmen sollen zum Beispiel sicherstellen, dass in ihren Büros und Fabriken Abstandsregeln eingehalten werden können und dass sie genügend Atemmasken für ihre Angestellten haben. New York hatte am Sonntag 367 Corona-Tote gemeldet – das ist der niedrigste Tageswert seit dem 30. März. 02:54 Video Einige Staaten der USA üben Rückkehr zur Normalität Aus Tagesschau vom 26.04.2020. abspielen

19:20 Spaniens Gesundheitsminister schliesst Rückkehr des Profi-Fussballs vor dem Sommer aus Der spanische Gesundheitsminister hat einen raschen Neustart der La Liga ausgeschlossen. «Es wäre rücksichtslos, jetzt zu sagen, dass der Profi-Fussball vor dem Sommer zurück sein wird», sagte Salvador Illa. Bislang ist der Fussballbetrieb in Spanien, der seit dem 12. März ruht, mindestens bis Ende Mai ausgesetzt. Das Land ist mit mehr als 22'000 Toten besonders hart von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Zudem dämpfte Illa die Hoffnungen, dass die Profis, wie von der Liga gewünscht, täglich getestet werden könnten. Legende: Keystone

Neben dem Besuch klassischer Kulturinstitutionen wie Kino, Theater und Konzerten ist auch der Besuch des Zoos während Corona nicht mehr möglich – so auch in Basel. Dass das Publikum fehle, würden viele Tiere kaum beachten, anders sei das aber bei den Menschenaffen, sagt Zoo-Kurator Adrian Baumeyer: «Menschenaffen beobachten Menschen stark. Das ist für sie im Zoo ein ganz wichtiger Teil ihres Lebens.» Ob die Abwesenheit der Menschen den Menschenaffen schade, untersucht der Zoo derzeit.

17:38 Bundesräte und Vertreter der Tourismusbranche diskutieren allfällige Lockerungen Simonetta Sommaruga, Guy Parmelin und Alain Berset teil haben sich heute mit Vertretern der Tourismusbranche getroffen. Sie diskutierten über Anliegen und allfällige Lockerungen der Corona-Massnahmen zur Sommersaison. Zusicherungen gab es von der Regierung zunächst keine. Es wurde eine weitere Zusammenkunft für den 25. Mai vereinbart, wie eine Sprecherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) nach dem Treffen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Der Bund zog eine positive Bilanz nach dem Treffen. Ziel sei es gewesen, auszuloten, wie der Feriensommer in der Schweiz aussehen könne, ohne dass der nach wie vor nötige Schutz der Gesundheit aufs Spiel gesetzt werde. Die Gipfelteilnehmer seien sich darin einig gewesen, dass der Sommer für die Branche eine wirtschaftlich wichtige Zeit sei und dass die Bevölkerung eine Perspektive brauche. Gleichzeitig werde es kein normaler Sommer werden, weil es darum gehe, das Coronavirus weiter einzudämmen und eine zweite Ansteckungswelle zu verhindern. Zudem hätten die verschiedenen Branchenvertreter teils unterschiedliche Interessen und Prioritäten. Beide Seiten seien sich einig gewesen, dass der Mai matchentscheidend sei, ob im Juni touristisch wieder mehr möglich sein werde. Es sei nicht im Interesse der Tourismusbranche, wenn es eine zweite Infektionswelle gebe, sagte Barbara Gisi, Direktorin des Schweizer-Tourismus-Verbandes (STV). Man habe dem Bundesrat deshalb versichert, dass die Branche im Hinblick auf eine zeitnahe Öffnung alles daran setze, entsprechende Massnahmen zu erarbeiten, um sowohl Gäste als auch Mitarbeitende zu schützen. Legende: Simonetta Sommaruga und Davide Codoni, Direktor Swiss Snowsports, auf dem Weg zum Austausch mit den Vertretern der Schweizer Tourismusbranche in Bern. Keystone

Enten auf Hauptverkehrsadern, Ziegen beim «Lädele», Rehe beim Äsen in Stadtparks: Der Rückzug vieler Menschen in ihre eigenen vier Wände während des Corona-Lockdowns macht vermeintlich das Feld frei für die Eroberung der Stadt durch die Tierwelt. Ist das wirklich so? Nicht ganz, meint die Wildtier-Biologin Sandra Gloor.«Natürlich reagieren Wildtiere auf die Aktivitäten des Menschen. Bei einem sehr strengen Lockdown, wenn ganze Gebiete nicht mehr von Menschen begangen werden, würden die Tiere darauf reagieren. Aber die Zeit ist einfach noch zu kurz.»

Zimmer aufräumen, Mikrophon ausschalten, kein Multitasking: Seit Wochen üben wir uns im «Physical Distancing» und damit zwangsläufig auch im Video-Telefonieren. Um dabei Pannen und peinlichen Momente zu vermeiden, hält man sich am besten an unseren kleinen Knigge der Video-Telefonie.

16:42 Uno-Sprecherin: «Wir werden riesige Steigerung der Armut in Entwicklungsländern sehen» Die Folgen der Corona-Pandemie sind laut Uno-Sprecherin Melissa Fleming die grösste Herausforderung für die Vereinten Nationen seit ihrer Gründung vor 75 Jahren. «Wir werden eine riesige Steigerung der Armut in den Entwicklungsländern, sogar in der reichen Welt sehen», sagte Fleming ZDFheute. «Wird es dazu führen, dass es noch mehr Leute auf der Flucht gibt? Wahrscheinlich. Wird es dazu führen, dass es vielleicht mehr Kriege geben wird als Resultat? Hoffentlich nicht, aber wenn man in die Geschichte zurückschaut – wahrscheinlich», sagte Fleming. «Eine Hungerkatastrophe ist fast schon da. Laut unseren Zahlen gibt es Hunderttausende Menschen in der Entwicklungswelt, die jetzt schon grosse Angst haben, das Virus nicht zu überleben. Nicht, weil sie krank werden, sondern weil sie kein Geld mehr haben», so die Uno-Sprecherin. Legende: «Lassen wir das nicht auf uns zukommen, sondern versuchen wir ganz dringend, alle Länder der Welt zu stützen», so Fleming. imago images

16:03 Wegen Abstand-Regeln: Jugendliche pöbeln St. Galler Polizisten an In St. Gallen haben am späten Samstagabend mehrere Jugendliche zwei Stadtpolizisten beschimpft, bedroht und angegriffen, als diese im Zusammenhang mit den Regeln gegen das Coronavirus das Gespräch suchten. Wie die Polizei mitteilt, habe ein 17-Jähriger im letzten Moment daran gehindert werden können, einen am Boden liegenden Polizisten gegen den Kopf zu treten. Zwei Jugendliche seien vorübergehend festgenommen worden, darunter ein 13-Jähriger.

Søren Brostrøm ist so etwas wie der Daniel Koch Dänemarks. Chef der nationalen Gesundheitsbehörde, wissenschaftliches Gewissen der Regierung beim Steuern des Staates durch diese unerhörten Zeiten. Wie der Schweizer Pandemie-Vertantwortliche Koch geniesst auch Brostrøm dank überlegten, ruhigen und überzeugenden Auftritten in der Bevölkerung höchstes Vertrauen. Doch längst geht die Zuneigung der Dänen zu ihrem Søren weit darüber hinaus. Søren ist einer von ihnen, und dafür lieben sie ihn. Für seine neuste Empfehlung wird er besonders gefeiert: Zweifellos gebe es wie bei jedem Kontakt zwischen Menschen ein Infektionsrisiko, aber natürlich sei es in Ordnung, Sex zu haben, sagte Brostrøm.

15:06 Zehntausenden die Einreise verweigert Seit dem 13. März ist rund 56'000 Personen am Zoll die Einreise in die Schweiz verweigert worden. Zudem wurden täglich etwa 150 Bussen verhängt, erklärte die eidgenössische Zollverwaltung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und bestätigte damit einen Bericht der Sonntagszeitung «Le Matin Dimanche». Der Einkaufstourismus wird mit einer Busse von 100 Franken bestraft. Weiter werden Sachbeschädigungen an den Barrieren sowie der Grenzübertritt an unerlaubten Grenzposten bestraft. Die eidgenössische Zollverwaltung (EZV) habe keine detaillierten Zahlen für jede Art von Verstössen, sagte die Sprecherin Donatella Del Vecchio. Der Entscheid des Bundes vom 16. April habe jedoch vor allem den Einkaufstourismus im Visier gehabt. Nicht alle Regionen sind gleich betroffen. Die Verstösse im Zusammenhang mit dem Einkaufstourismus sind im Tessin gering. Denn die Einreise- und Reisebestimmungen sind in Italien sehr strikt. Im Kanton Genf gebe es hingegen öfter Verstösse, sagte die EZV-Sprecherin. Zur Unterstützung der Grenzkontrollen hat die Armee 50 Berufs- und 750 Milizsoldaten im Einsatz. Die EZV setzt zudem Militärhelikopter ein. Seit dem 13. März hat der Bundesrat die Einreisen an der Grenze zu Italien eingeschränkt. Später wurde diese Massnahme auf Deutschland, Frankreich, Österreich und Spanien ausgeweitet sowie auf einen Teil des Luftverkehrs. Audio Rechtswidrige Bussen für Grenzübertritt 04:18 min, aus Rendez-vous vom 16.04.2020. abspielen. Laufzeit 04:18 Minuten.

Italien möchte mit Antikörpertests an zunächst 150'000 Menschen die Dunkelziffer der Corona-Infizierten bestimmen. Die Studie soll ab dem 4. Mai stattfinden. Das geht aus einem Beschluss hervor, den die Regierung am Wochenende verabschiedet hat. Derartige Tests sind wichtig, um herauszufinden, ob jemand bereits mit Corona infiziert war und dagegen Antikörper im Blut gebildet hat. So lässt sich der Kontakt mit dem Virus auch bei Menschen nachweisen, die kaum oder keine Symptome der Covid-19-Krankheit hatten. Sie wissen oft gar nichts von ihrer Infektion. Der italienische Zivilschutz registrierte bisher fast 200 000 Menschen im Land, die bei einem Abstrich positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden waren. Experten gehen allerdings von einer sehr hohen Dunkelziffer von Fällen aus. Die Antikörper-Studie soll nun helfen zu verstehen, wie weit das Virus wirklich in der Bevölkerung verbreitet ist. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte unlängst gewarnt, dass qualitativ mangelhafte Tests könnten bei Menschen, die infiziert waren, keine Antikörper anzeigen. Und bei Menschen, die nicht mit dem Virus in Kontakt waren, könnten fälschlicherweise Antikörper angezeigt werden.

13:46 Weitere Lockerungen in Spanien Die spanische Regierung lockert die Ausgangssperre weiter. Ab dem 2. Mai seien Spaziergänge oder Sport im Freien zu Zweit wieder erlaubt, erklärte Ministerpräsident Pedro Sanchez in einer Fernsehansprache. Bedingung sei, dass sich die Situation weiter verbessere, so Sanchez. Kinder unter 14 Jahren dürfen bereits heute wieder raus - zum ersten Mal seit sechs Wochen. Die Kinder könnten in Begleitung einer erwachsenen Person und maximal während einer Stunde aus dem Haus, sagte Sanchez. Spanien hat eine der strengsten Ausgangssperren Europas.

13:24 EU wirft Russland und China Fake-News-Kampagnen vor Die Corona-Krise wird laut EU von Russland und China für Propaganda genutzt. Der Auswärtige Dienst der EU warnt in einem Bericht, Link öffnet in einem neuen Fenster vor Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung durch falsche Informationen. Nach einem Bericht der deutschen Zeitung «Welt am Sonntag» versucht Peking dabei auch, direkt auf die deutsche Bundesregierung Einfluss zu nehmen. Laut Berlin, ohne Erfolg. Die EU-Diplomaten stützen sich auf die Auswertung öffentlich zugänglicher Berichte aus dem laufenden Monat. Neben Russland und China werden auch Syrien und der Iran als Ursprung gesteuerter Desinformation genannt. In dem Bericht wird darauf verwiesen, dass sich Falschinformationen stark in den sozialen Medien verbreiten. Demnach verfolgen Kreml-freundliche Quellen und russische Staatsmedien zwei Ziele: Zum einen solle die EU-Reaktion auf die Pandemie untergraben werden; zum anderen solle Verwirrung über Ursprung und Auswirkungen des Virus gestiftet werden. Es gebe auch Beweise für den Versuch offizieller chinesischer Quellen, Schuldvorwürfe abzuwehren. Behörden und Medien versuchten, die Erwähnung der chinesischen Provinz Wuhan als Ursprung von Covid-19 zu vermeiden.

Ein Flugzeug aus Indien mit 91 blockierten Schweizer Staatsangehörigen und 122 Personen anderer Staaten, davon 44 mit Wohnsitz in der Schweiz, ist am Sonntagmorgen in Zürich gelandet. Dies war der zweitletzte Flug im Rahmen der Rückholaktion des Aussendepartements. Die Swiss-Maschine hob am Samstag im Osten Indiens in Kolkata ab, machte einen Zwischenstopp in Kochi im Südwesten des Landes und erreichte am Sonntagmorgen kurz nach 7 Uhr ihr Ziel in der Schweiz. Es handelte sich um den dritten und letzten Rückholflug aus Indien, wie das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitteilt. Am Mittwoch, 29. April ist ein vorläufig letzter Rückholflug vorgesehen, und zwar aus Afrika mit Schweizer Reisenden aus Accra (Ghana), Abidjan (Côte d'Ivoire) und Ouagadougou (Burkina Faso). Vor einem Monat hatte das EDA in Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften Swiss, Edelweiss und Helvetic seine bisher grösste Rückholaktion gestartet. Insgesamt wurden 7163 im Ausland blockierte Personen zurückgeholt.