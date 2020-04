In den Boeing-Werken in South Carolina soll wieder am 787 «Dreamliner» gearbeitet werden.

Legende: In den Boeing-Werken in South Carolina soll wieder am 787 «Dreamliner» gearbeitet werden. Keystone/Archiv

Der US-Flugzeugbauer Boeing will die Produktion seines Langstreckenjets 787 «Dreamliner», die aufgrund der Corona-Krise gestoppt worden ist, wieder aufnehmen. Der Betrieb in den Werken im US-Bundesstaat South Carolina werde am kommenden Wochenende wieder gestartet, teilte der Konzern am Montag mit.

Auch andere südamerikanische Länder haben den Verkauf von Flugtickets verboten – so etwa Ecuador, Peru und Kolumbien. Allerdings dauert da Verbot nirgends so lange wie in Argentinien. Verschiedene Wirtschaftsverbände und die argentinische Flugbranche kritisieren die Massnahme der Regierung in Buenos Aires heftig.

Biden hatte nach Angaben von Journalisten bei einer virtuellen Versammlung zum Spendensammeln am letzten Donnerstag gesagt, er glaube, Trump wolle den Wahltermin nach hinten verschieben, weil er denke, dass er nur so gewinnen könne. Biden ist nach dem Rückzug von Bernie Sanders der einzige verbleibende Präsidentschaftsbewerber der Demokraten.

Das sei «Propaganda», die ein Mitarbeiter des Ex-Vizepräsidenten Biden in dessen Namen in die Welt gesetzt habe. Der 3. November – der geplante Wahltermin – sei ein gutes Datum.

Das Hotelgewerbe in Hongkong leidet massiv unter den Folgen der Corona-Krise. Die Hotels in der chinesischen Sonderverwaltungszone verzeichnen im Februar eine Gesamtauslastung von 29 Prozent – gegenüber 91 Prozent im Vorjahr. Die Besucherzahlen des Finanzzentrums seien um 98 Prozent eingebrochen, teilt das Hong Kong Tourism Board mit.

Der US-Kongress will seine Pause wegen der Corona-Pandemie wie geplant beenden. Am kommenden Montag sollen die beiden Parlamentskammern wieder zu Sitzungen zusammentreten. Dies bestätigten der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, sowie Nancy Pelosi, die demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus.

New York bekommt bis zu 160 Kilometer autofreie Strassen

In der Corona-Krise könnten in der Millionenmetropole New York bis zu 160 Kilometer Strasse für Autos und Lastwagen gesperrt werden. Zudem sollen Bürgersteige erweitert und Fahrradwege ausgebaut werden, kündigte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag an. Die ersten rund 65 Kilometer Strassen sollten bereits in den kommenden vier Wochen gesperrt werden, die restlichen dann im Lauf des Sommers. Welche der Strassen New Yorks, die insgesamt fast 10'000 Kilometer lang sind, genau autofrei werden, müsse noch geplant werden.

Die Menschen sollen mit den Strassensperrungen einfacher Abstand voneinander halten können. In der Millionenmetropole gelten zwar strenge Ausgangsbeschränkungen, Sport und Bewegung an der frischen Luft sind aber erlaubt und in den Parks wird es deswegen vor allem bei schönem Wetter schnell sehr voll. Die Strassen sollen so lange geschlossen bleiben, wie die Ausgangsbeschränkungen gelten.