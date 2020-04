Der Ticker startet um 6:53 Uhr

11:24 Adidas meldet massiven Gewinneinbruch Der Sportartikelhersteller Adidas hat im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie finanziell schwer leiden müssen: Umsatz und Gewinn sind massiv eingebrochen, wie das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitteilte. Der Gewinn brach um 97 Prozent ein und lag nur noch bei 20 Millionen Euro. Im zweiten Quartal erwartet Adidas noch heftigere Einbrüche. Das Unternehmen geht davon aus, dann operativ in die Verlustzone zu rutschen. Das Betriebsergebnis betrug im ersten Quartal mit 65 Millionen Euro nur einen Bruchteil der im Vorjahr erzielten 875 Millionen Euro. Der Umsatz ging um 19 Prozent auf 4.75 Milliarden Euro zurück. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise belasteten vor allem die Geschäfte im asiatischen Raum und hier insbesondere in China. Derzeit seien weiter mehr als 70 Prozent der Läden geschlossen, erklärte Adidas. Legende: Keystone

11:13 Ab 4. Mai: Auch Italien lockert die Massnahmen Italien war das erste Land in Europa, das wegen des Coronavirus drastische Massnahmen verhängte. Jetzt werden sie wieder gelockert.

10:36 UBS geht von tiefer Rezession aus Die Grossbank UBS sieht die Schweiz wegen des Coronavirus in einer tiefen Rezession. Die Ökonomen der Grossbank erwarten für das Jahr 2020 einen Einbruch des hiesigen Bruttoinlandsprodukts um 4.6 Prozent. Bisher gingen sie in ihrem Basisszenario von einem Minus von 3.0 Prozent aus. «Die Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus hat zur ersten staatlich angeordneten Rezession der modernen Wirtschaftsgeschichte geführt», sagte Daniel Kalt, Chefökonom UBS Schweiz, in der neuen Ausgabe des UBS Outlook Schweiz. Der Bundesrat habe mit der Kurzarbeit aber zu einem effizienten und mit den Überbrückungskrediten zu einem neuartigen Instrument gegriffen und so dazu beigetragen, dass die Erholung noch in diesem Jahr gelingen könne. 2021 wird entsprechend ein BIP-Wachstum von 3.9 Prozent geschätzt.

10:17 Maradona-Trikot aus Spiel im Hardturm bringt zehntausende Euro für Corona-Hilfe ein Ein Argentinien-Shirt der Fussball-Legende aus einem Länderspiel von 1987 wird ertragreich versteigert. Gespendet wurde das Shirt von Italiens Ex-Nationalspieler Ciro Ferrara. Der hatte 1987 in einem Freundschaftsspiel gegen Argentinien für Italien debütiert und nach der Partie das nun versteigerte Shirt erhalten. Gespielt wurde damals im Zürcher Hardturm.

9:58 Daniel Koch (BAG): Grosseltern dürfen Enkel wieder in die Arme nehmen Nach Angaben von Daniel Koch, dem Covid-19-Delegierten im Bundesamt für Gesundheit (BAG), dürfen Grosseltern ihre Enkel «auch wieder mal in die Arme nehmen». Aber immer mit Abstand zur mittleren Generation. Hüten hingegen sollten Grosseltern noch nicht, sagte Koch in einem Interview mit dem Magazin «Grosseltern», das auf der Webseite in Teilen veröffentlicht wurde. Und auch von ungezwungenem Zusammensein, wie zum Beispiel beim Grillieren im Wald, rät Koch vorläufig noch ab. Denn dabei bestehe die Gefahr, dass man sehr schnell in alte Verhaltensmuster verfalle und den Abstand vergesse. Deshalb sollten sich die Generationen weiterhin separieren. Denn das Problem seien die Eltern, sie übertrügen in der Regel das Virus und nicht die kleinen Kinder. Diese erkrankten auch recht selten. Also dürften die Grosseltern die kleinen Kinder wieder einmal umarmen, solange sie Abstand zu der mittleren Generation hielten, sagte Koch. «Da riskieren sie nichts.» Legende: Daniel Koch, Covid-19-Delegierter des BAG Keystone

9:37 Haarschnitt in Corona-Zeiten Der Lockdown hinterlässt seine Spuren – auch auf dem Kopf. Ab heute kann dem wieder entgegengewirkt werden – unter verschärften Hygienebedingungen. Wie beispielsweise bei dieser Coiffeuse in Tafers (FR). Legende: Patrick Mülhauser/SRF

9:26 Fast drei Millionen Infektionen: So sieht es weltweit aus Weltweit sind mittlerweile mehr als 2.9 Millionen Infektionen bestätigt. Über 206'000 Menschen sind gestorben. Fünf Länder haben je mehr als 20'000 Todesfälle zu verzeichnen: die USA, Italien, Spanien, Frankreich und Grossbritannien.

9:17 Boris Johnson zurück im Regierungsgeschäft Der britische Premierminister Boris Johnson hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder die Regierungsgeschäfte übernommen. Johnson werde noch am Morgen von führenden Ministern und Beratern auf den neusten Stand gebracht, sagt Gesundheitsstaatsekretär Edward Argar im Fernsehen. Der Premierminister sei vollständig von seiner Covid-19-Erkrankung genesen. Legende: Der 55-jährige Tory-Politiker hatte sich in den vergangenen zwei Wochen auf dem Landsitz Chequers erholt. Keystone

8:58 Experten raten von Handschuhen beim Einkauf ab Heute werden viele Bürger wieder in die Läden strömen. Manche setzen dabei auf den Schutz von Handschuhen. Experten raten davon ab. Wenn sie nicht korrekt angewendet werden, sind sie kontraproduktiv.

8:12 Lange Schlangen: Der Ansturm auf die Baumärkte läuft Bereits wenige Minuten nach der Wiedereröffnung nach dem Lockdown haben sich vor einigen Baumärkten in der Schweiz lange Schlangen gebildet. In Niederwangen (BE) musste der Zugang mit Autos zur Bauhaus-Filiale kurz nach sieben Uhr wieder gesperrt werden. Damit sollte verhindert werden, dass der Parkplatz überlastet wird, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Um 7:25 Uhr warteten bereits rund 60 Personen auf Einlass. Eine Dame am Eingang organisierte den Zugang, damit nicht zu viele Leute aufs Mal ins Geschäft drängten. Insgesamt werden 150 Kunden ins Geschäft gelassen. Legende: Auch vor einem Baumarkt in Lyssach (BE) hat sich am frühen Morgen eine Warteschlange gebildet. Andrea Abbühl/SRF

8:03 Die Pandemie im Kanton: Unterwegs mit dem Krisenchef in Graubünden Als Krisenchef des Kantons Graubünden zieht er im Hintergrund der Pandemie die Fäden. Für Martin Bühler eine grosse Herausforderung – sowohl beruflich als auch privat. «Reporter» über einen Mann im Ausnahmezustand. 27:03 Video Der Krisenchef – Unterwegs mit Martin Bühler Aus Reporter vom 26.04.2020. abspielen

7:49 Kampf der Pandemie: Trump und Macron hoffen auf Treffen der UNO-Vetomächte US-Präsident Donald Trump und der französische Staatschef Emmanuel Macron haben über die Corona-Krise beraten. Laut Weissem Haus äusserten beide am Sonntag die Hoffnung auf ein baldiges Treffen der Vetomächte des UNO-Sicherheitsrates, um über das Vorgehen in der Pandemie zu diskutieren. «Präsident Trump und Präsident Macron waren sich über die Notwendigkeit einig, die Weltgesundheitsorganisation zu reformieren», heisst es aus Washington. Von französischer Seite gab es zunächst keine Informationen über die Inhalte des Gesprächs. Trump hatte kürzlich den Stopp der US-Beiträge an die WHO veranlasst. Er wirft der Sonderorganisation der Vereinten Nationen Hörigkeit gegenüber China und eine zu zögerliche Antwort auf den Corona-Ausbruch vor. Der tiefe Graben im Sicherheitsrat zwischen den USA und China sowie Spannungen zwischen den Vetomächten und den zehn gewählten Mitgliedern hatten die Arbeit an einer Resolution des mächtigsten UNO-Gremiums zur Pandemie in den vergangenen Wochen gelähmt. Die Vetomächte Frankreich, Grossbritannien, USA, Russland und China hatten eine eigene Resolution sowie einen Gipfel ihrer Staats- und Regierungschefs angestrebt. Aus beidem wurde bislang nichts.

7:11 So kaufen Europäer in Corona-Zeiten ein: Waschmittel, Schlagsahne und Popcorn Beim Einkaufen zeigten Verbraucher in Europa im März Marktforschern zufolge besondere Vorlieben. «In den grossen fünf Ländern Europas zeigen sich lokale Auffälligkeiten im Einkaufsverhalten, abhängig von der Corona-Phase, in der sich das Land gerade befindet», erläuterte Jens Ohlig, Vorsitzender der Geschäftsführung des Marktforschungsinstituts Nielsen für Deutschland, Österreich und die Schweiz. So hätten Verbraucher in Deutschland im März mehr Gesichtstücher und Waschmittel gekauft. In Frankreich gehörten dagegen Fisch und Tomatenmark, in Spanien Hautpflege und Popcorn, in Italien neben Popcorn auch Haarfärbemittel und in Grossbritannien Schlagsahne zu den Rennern. Grundsätzlich seien aber ähnliche Produkte im Einkaufswagen gelandet. «Denn zuerst geht es für die Verbraucher meistens darum, die Basisbedürfnisse zu decken», erläuterte Ohlig. In vielen Ländern weltweit gebe es ein ähnliches Muster. Zuerst kauften die Menschen gesundheitsbezogen, dann griffen sie verstärkt zu Produkten wie Atemmasken und Desinfektionsmittel. «In Phase drei nehmen die Vorratskäufe von haltbaren Lebensmitteln sprunghaft zu», analysierte Ohlig. Wenn sich die Verbraucher auf mögliche Ausgangssperren vorbereiteten, lege der Online-Kauf zu. Legende: Eine Kundin in einem Berliner Supermarkt. Laut der Studie ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass Gesichtstücher und Waschmittel in ihrem Einkaufswagen landen. Keystone

4:32 Schweiz lockert erste Corona-Schutzmassnahmen Rund sechs Wochen nach der Schliessung der meisten Geschäfte lockert die Schweiz die ersten Corona-Schutzmassnahmen. Ab heute dürfen etwa Coiffeure, Kosmetikstudios, Baumärkte und Gartencenter wieder öffnen. Ärztinnen und Physiotherapeuten dürfen ihre Praxen auch für nicht dringende Termine wieder öffnen und Spitäler dürfen aufgeschobene Eingriffe vornehmen. Der Bundesrat hatte am 16. März die ausserordentliche Lage mit weitgehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens erklärt. Dies, um eine Ausbreitung des neuen Coronavirus zu verhindern.

2:13 Weitgehende Ausgangssperre in türkischen Städten endet Nach einer viertägigen weitgehenden Ausgangssperre dürfen laut Behördenangaben die Menschen in zahlreichen türkischen Städten und Provinzen wieder ihre Häuser verlassen. Während des muslimischen Fastenmonats Ramadan sei das Fastenbrechen in Gruppen weiterhin untersagt. Die türkischen Behörden erlassen seit drei Wochen in über 30 Städten und Provinzen weitgehende Ausgangssperren über das Wochenende. Nach offiziellen Angaben wurden in der Türkei rund 110'000 Corona-Infektionen bestätigt. Rund 2'800 Personen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

21:55 Ferien in der Schweiz: Buchungsanfragen steigen Susanna Meier leitet die Jugendherberge Stein am Rhein. Ein beliebter Ort bei Familien. Die Jugendherberge wäre offen, aber im Moment ist alles leer. Auf den Sommer hin könnte sich das wieder ändern, die Buchungsanfragen steigen: «Ganz langsam zieht es an. Wir merken jetzt langsam, dass die Schweizer in der Schweiz buchen. Wir haben schon einen guten Buchungsstand, im Juli sind wir bei plus 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.» Ferien in der Schweiz: Das könnte für viele Realität werden. Denn wann die Grenzen wieder aufgehen, ist noch offen. Entsprechend wird jetzt nach Alternativen gesucht, bestätigt Janine Bunte von Parahotellerie Schweiz: «In den letzten Wochen kommt die Reiselust auf, wir stellen eine positive Entwicklung im Buchungsverhalten fest.» 01:56 Video Ferien in der Schweiz Aus Tagesschau vom 26.04.2020. abspielen

21:04 «Der Sommer findet statt, aber er findet ein bisschen anders statt als normal» «Ich glaube, es ist wichtig, dass die Bevölkerung weiss, dass sie in der Schweiz Ferien machen kann.» Dies bekräftigte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Gewisse Einschränkungen dürften aber bis in den Sommer hinein bleiben. Damit die Abstandsregeln eingehalten werden, können beispielsweise grosse Gondeln nicht vollgepfercht werden. «Der Sommer findet statt, aber er findet ein bisschen anders statt als normal», sagt Martin Nydegger, Direktor von Schweiz Tourismus. Gewisse Angebote werde es wohl nicht oder nur eingeschränkt geben.

21:01 Italiener dürfen ab dem 4. Mai wieder Sport im Freien treiben Italien lockert ab dem 4. Mai eine Reihe von Corona-Beschränkungen und erlaubt den Bürgern zum Beispiel wieder mehr Sport im Freien und mehr Bewegungsmöglichkeiten in der eigenen Region. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte in Rom bei der Vorstellung eines Gesamtplans zur schrittweisen Öffnung des Landes an. Einzelhändler sollen demnach ab dem 18. Mai wieder öffnen dürfen. Friseure können ab dem 1. Juni ihre Arbeit wieder aufnehmen. In ganz Italien dürfen die Menschen bisher ihr Haus nur selten verlassen. Längere Wege sind nur für Einkäufe erlaubt oder wenn man unbedingt zur Arbeit oder zum Arzt muss. Jeder muss auf einem Formular, das man ausdrucken kann, den Grund für seinen Ausgang erklären. Andernfalls drohen Geldstrafen. Viele machen Homeoffice. Zudem sind die meisten Geschäfte dicht. Nur Lebensmittelläden und andere Geschäfte für den aktuellen Bedarf haben offen. Auch für die Geschäfte, für Bars und Restaurants enthält der Öffnungsplan Daten. Dabei sollten die Lokale noch mehrere Wochen geschlossen bleiben. Italiens Schulen bleiben bis zu den Sommerferien dicht. Sie öffnen erst im September wieder.

20:53 New York plant Rückkehr zur Normalität Der von der Corona-Krise stark betroffene US-Bundesstaat New York plant eine langsame Rückkehr zur Normalität ab Mitte Mai. Die Wirtschaft könnte bei rückläufigen Infektionszahlen schrittweise nach dem 15. Mai hochgefahren werden, sagt New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo. Die Baubranche und das Produktionsgewerbe könnten damit beginnen. Firmen sollen zum Beispiel sicherstellen, dass in ihren Büros und Fabriken Abstandsregeln eingehalten werden können und dass sie genügend Atemmasken für ihre Angestellten haben. New York hatte am Sonntag 367 Corona-Tote gemeldet – das ist der niedrigste Tageswert seit dem 30. März. 02:54 Video Einige Staaten der USA üben Rückkehr zur Normalität Aus Tagesschau vom 26.04.2020. abspielen