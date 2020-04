Der Ticker startet um 6:58 Uhr

19:44 Gymnasien sollen auf Abschlussprüfungen verzichten können Gymnasien und Fachmittelschulen sollen die Möglichkeit bekommen, auf schriftliche und mündliche Prüfungen verzichten zu können. Den Verzicht auf schriftliche Prüfungen soll der Bundesrat laut den kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Notrecht regeln. Dies schreibt die EDK in einem Brief an den Bundesrat. Den möglichen Verzicht auf mündliche Prüfungen hat die Plenarversammlung in Eigenregie beschlossen. Jene Kantone, welche auf Prüfungen verzichten, sollen stattdessen auf die Erfahrungsnoten abstützen. Damit sei die Qualität und Gleichwertigkeit der Abschlusszeugnisse gewährleistet.

19:27 Parmelin ruft G20-Mitglieder zur Zusammenarbeit auf Bundesrat Guy Parmelin hat an der Sondersitzung der G20-Landwirtschaftsminister zum Thema Covid-19 betont, wie wichtig es ist, den internationalen Handel mit Nahrungsmitteln und essenziellen landwirtschaftlichen Produktionsmitteln zu gewährleisten. Er rief die G20-Mitglieder zu einer engeren multilateralen Zusammenarbeit auf. Damit sollen die Nachhaltigkeit und Resilienz der Ernährungssysteme in künftigen Krisen sichergestellt werden, wie das Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) mitteilte. Das Thema der Sondersitzung war Covid-19 und dessen Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit und die weltweite Ernährung. Saudi-Arabien, das dieses Jahr die G20-Präsidentschaft innehat, hatte die Schweiz zur Teilnahme an dieser per Videokonferenz durchgeführten Sitzung eingeladen. Legende: In seiner Rede habe Parmelin (hier an einer Medienkonferenz am 8. April) betont, dass nicht gerechtfertigte Massnahmen vermieden werden müssen, insbesondere Exportbeschränkungen Keystone

19:05 In Zürich startet und landet fast niemand mehr Wer nachts den Blick gen Himmel richtet, sieht Sterne, viele Sterne – aber kaum Flugzeuge. Die Coronakrise hat den Flugverkehr weltweit einbrechen lassen. Wo sonst Kondensstreifen den Himmel durchkreuzen, ist Leere. Ein Blick auf die nackten Zahlen zeigt, dass der weltweite Flugverkehr zwischen Januar und April wegen der Coronakrise um Dreiviertel zurückgegangen ist. Das beinhaltet sowohl Passagier- als auch Frachtflüge. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wenige Maschinen unterwegs Die Leere am Himmel 21.04.2020 Mit Video

18:44 Transparenz über Mehrkosten gefordert Die Gesundheitskommission des Ständerats (SGK) will wissen, welche Kosten die Corona-Pandemie für das Schweizer Gesundheitswesen verursacht. Sie verlangt dazu einen Bericht vom Bundesrat. Die SGK hat beschlossen, ein Postulat mit diesem Auftrag einzureichen, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Der Fokus liegt einerseits auf den Kosten, die den Spitälern und den Kantonen entstanden sind, anderseits auf der finanziellen Belastung für die Krankenkassen und die Versicherten. Eine spezielle Kostenregelung wünscht sich die SGK für die Spitex. Sie empfiehlt dem Bundesrat, dass der coronabedingte Mehraufwand der Spitexorganisationen schweizweit einheitlich ausserhalb der normalen Pflegefinanzierung getragen wird, und zwar schon im laufenden Jahr. Die Kosten dürften nicht bei den Spitexorganisationen oder Patienten verbleiben, heisst es in der Mitteilung.

18:24 ÖV-Angebot wird ab 27. April ausgebaut Mit den ersten Lockerungen von Schutzmassnahmen sollen auch wieder mehr Züge und Busse fahren. Ab dem 27. April sollen sechs Zugverbindungen wieder aufgenommen werden, teilt die SBB mit. So sollen etwa der Halbstundentakt zwischen Zürich HB und Luzern und jener zwischen Olten und Bern (via Burgdorf) sowie die Verbindung zwischen Zürich HB und Weinfelden TG wieder aufgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster. Auch einzelne regionale Verkehrsbetriebe würden ab dem 27. April wieder zum regulären Fahrplan wechseln. Weitere Etappen sollen folgen. Reisende sollen für aktuelle Reiseinformationen weiterhin den Online-Fahrplan konsultieren. Ab dem 11. Mai soll es einen umfassenden Ausbau geben. Ab diesem Zeitpunkt will auch Postauto wieder den normalen Fahrplan anbieten, wie das Unternehmen mitteilte. Legende: SBB und Postauto werden auf den 27. April ein Schutzkonzept für die Reisenden und die Mitarbeitenden erarbeiten. Keystone

18:09 Corona könnte Gastronomie umpflügen Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer befürchtet, dass 30 bis 40 Prozent der Gastrobetriebe auch nach der Corona-Krise schliessen müssen. Doch nicht nur die Zahl der Restaurants droht abzunehmen. Auch wer überlebt, muss sich wohl verändern. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Beizen in der Corona-Krise Sich neu erfinden oder untergehen? 21.04.2020 Mit Audio

17:46 Lehrerverband fordert Schutzmassnahmen für Schulöffnung Wenn ab dem 11. Mai der Betrieb der obligatorischen Schulen wieder losgeht, werden sich viele Lehrer, Mitarbeitende und Schüler in den Schulhäusern befinden. Der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer (LCH) fordert daher ein konkretes Schutzkonzept mit praktikablen Lösungen, um das Personal und die Kinder zu schützen. Das Konzept soll unter anderem aufzeigen, wie die Distanz- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Betreffend der Zeugnisse und Prüfungen müsse vermieden werden, dass «kantonale Sonderlösungen» zu unfairen Situationen führen würden. Es brauche koordinierte, landesweite Lösungen. Weitere Informationen finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster.

17:32 ZVV plant auf 11. Mai wieder regulären Fahrplan Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) will das Verkehrsangebot im Grossraum Zürich schrittweise wieder hochfahren. Auf den 11. Mai soll wieder der normale Fahrplan gelten. Die Angebotsverdichtung erfolge in Absprache mit SBB, Postauto und dem Bund, heisst es in einer Mitteilung. Die Änderungen im Fahrplan würden online aktualisiert. Erste Änderungen im Fahrplan erfolgen am Montag, 27. April. Davon betroffen ist die S19, die ihren Betrieb dann in den Nebenverkehrszeiten zwischen Effretikon und Dietikon wieder aufnehmen soll. Für die anderen Linien ist der genaue Zeitpunkt der Wiederinbetriebnahme allerdings noch nicht festgelegt.

17:21 Basler Unispital warnt vor zu späten Besuchen des Notfallzentrums In den Kliniken des Universitätsspitals Basel mehren sich Fälle von nicht Covid-19-Patienten, die sich zu spät in Behandlung begeben. Dies könne im schlimmsten Fall lebensgefährliche Folgen haben, mahnt das Spital in einer Medienmitteilung. Es gebe keinen Grund, mit Symptomen einer schweren Erkrankung oder bei notwendigen Behandlungen das Spital zu meiden. Das Spital wendet sich dabei explizit an Menschen mit Symptomen eines Herzinfarkts oder eines Hirnschlags. Wer zum Beispiel beengende oder brennende Schmerzen in der Brust und Atemnot oder plötzliche Lähmungserscheinungen sowie Störungen des Seh-, Sprech- und Hörvermögens oder eine massive allgemeine Schwäche erleide, solle auf direktem Weg ins Notfallzentrum kommen.

17:07 Neue Milliarden-Hilfen für Italien Die italienische Regierung plant in der Corona-Krise ein weiteres, rund 50 Milliarden Euro schweres Hilfspaket. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte in Rom vor dem Senat an. Die neuen Massnahmen sollten ein schon bestehendes Hilfspaket ergänzen. Für diese ersten Massnahmen sind 25 Milliarden Euro angesetzt. Damit waren unter anderem Hilfen für den Arbeitsmarkt, Geldspritzen für notleidende Unternehmen und im Gesundheitssystem finanziert worden. Legende: Conte kündige zudem an, die Pläne für ein schrittweises Aufheben von Ausgangsverboten bis Ende dieser Woche vorzulegen. Keystone

16:59 Schaffhausen hilft dem Baugewerbe Der Kanton Schaffhausen vergibt Bauarbeiten im Wert von 650'000 Franken, die eigentlich noch gar nicht eingeplant waren. So will der Kanton das Bau- und Baunebengewerbe während der Corona-Krise unterstützen. Der Kanton hat in 14 kantonalen Liegenschaften nach Arbeiten gesucht, die ohnehin irgendwann ausgeführt werden müssen. Diese Arbeiten würden nun an lokale Unternehmen vergeben, teilte der Regierungsrat mit. Sie könnten ohne grosse vorgängige Planung und unter Einhaltung der Hygieneregeln in den kommenden Frühlings- und Sommermonaten ausgeführt werden.

16:53 Setzt sich Maskentragpflicht durch? Maske ja oder nein? Die Frage polarisiert, doch das Pendel schlägt immer deutlicher aus in Richtung Maskentragen in der Öffentlichkeit, beim Einkaufen oder im ÖV. Hier der aktuelle Stand der Diskussion: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Öffentlicher Druck wächst Die Front der Maskengegner bröckelt 21.04.2020 Mit Video

16:40 Kanton St. Gallen weitet Coronavirus-Tests aus Die St. Galler Regierung will ab kommenden Montag mehr Personen auf das Coronavirus testen, um die Infektionsrate tief zu halten. Der Kanton erweitert deshalb gemäss den Richtlinien des BAG die Indikation zur Durchführung von diagnostischen Tests bei Personen mit Verdacht auf eine akute Infektion. Demnach werden auch Personen mit leichten Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Halsschmerzen oder Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns auf das Coronavirus getestet. Mit dieser Massnahme wolle die Regierung erreichen, dass sich nur noch jene Personen isolieren müssen, die sich tatsächlich mit dem Virus infiziert haben, heisst es weiter. Die vorgesehene Änderung der Testpraxis könne zu einem Anstieg der Fallzahlen führen.

16:32 Tracing-App soll am 11. Mai lanciert werden Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat gegenüber SRF bestätigt, dass die Kontakt-Nachverfolgungs-App der ETH am 11. Mai lanciert werden soll. Dies sei das Ziel. Man sei nun daran, die Machbarkeit abzuklären.

16:22 Unorthodoxe Strategien der Impfstoff-Organisation Experten warnen, dass es Normalität erst mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus geben werde. Deshalb suchen Forscher und Pharmafirmen fieberhaft nach einem Mittel. Die internationale Impfstoff-Organisation Cepi verfolgt dieses Ziel – mit unüblichen Ideen. Gelingt der Durchbruch, dürfte jedoch das globale Gezerre beginnen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Wann kommt der Impfstoff – und wer bekommt ihn? 21.04.2020 Mit Audio

15:55 Deutsche Bundesländer setzen auf Maskenpflicht Im Kampf gegen das Coronavirus setzen in Deutschland immer mehr Bundesländer auf eine Maskenpflicht. Heute kündigten Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin, Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt eine solche Verpflichtung an. Thüringen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern hatten dies schon zuvor getan. Im Vorreiterland Sachsen gilt die Maskenpflicht bereits seit gestern Montag. Damit sind oder werden solche Alltagsmasken oder ersatzweise Schals oder Gesichtstücher in 10 der 16 Bundesländer vorgeschrieben. Eine deutschlandweit einheitliche Linie gibt es bislang nicht.

15:41 Kanton Waadt mit den meisten Todesopfern Im Kanton Waadt sind bisher 310 Menschen an Covid-19 gestorben. Die Waadt ist in absoluten Zahlen mittlerweile derjenige Kanton mit den meisten Todesfällen, die auf das Coronavirus zurückzuführen sind. Im Kanton Tessin waren es bis Dienstagmittag 291 Tote. Die Zahl der Spitalaufenthalte wegen Covid-19 ist in der Waadt rückläufig. Sie betraf 221 Menschen, 28 weniger als am Vortag. Gemäss den vom Kanton publizierten Zahlen befanden sich von den hospitalisierten Personen deren 50 (-7) auf der Intensivstation. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schweiz und weltweit So entwickeln sich die Coronavirus-Fallzahlen 23.03.2020 Mit Video

15:32 Kommission fordert teilweisen Krediterlass für Gastronomie Wer auch Anfang Mai noch von den restriktiven Corona-Massnahmen des Bundes betroffen ist, soll die beantragten Notkredite nicht in jedem Fall vollumfänglich zurückzahlen müssen. Das schlägt die Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK) dem Bundesrat vor. Sie denkt dabei etwa an die arg gebeutelte Gastronomie. Betreiber von Unternehmen, die über den 27. April hinaus geschlossen bleiben müssen, sollen in Härtefällen einen Erlass des erhaltenen Covid-19-Kredits in Höhe von maximal drei Monatsmieten erhalten können. Gleichzeitig fordert die Kommission vom Bundesrat, schnell Klarheit über die Bedingungen zur Öffnung von Restaurants zu schaffen. Einig ist sich die WAK zudem, dass es rasche Unterstützungsmassnahmen für den Tourismus braucht. Auch bei der Exit-Strategie fordert die Kommission vom Bundesrat verschiedene Nachbesserungen.

15:21 Geburtstag der Queen mit Kinderfotos statt Salutschüssen Königin Elizabeth II. begeht ihren 94. Geburtstag heute angesichts der Corona-Pandemie ohne öffentliche Feier. Bereits Mitte März zog sich die britische Monarchin auf Schloss Windsor zurück. Auf ihren persönlichen Wunsch hin wird auch auf die traditionellen Salutschüsse zu ihren Ehren verzichtet. Vollständig verschwindet der Tag dennoch nicht aus der öffentlichen Wahrnehmung. Dafür sorgt der Palast mit der Veröffentlichung von Kinderfotos der Queen auf Instagram. 00:41 Video Der Palast öffnet das Fotoalbum der Queen Aus Tagesschau vom 21.04.2020. abspielen