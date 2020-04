Der Ticker startet um 6:57 Uhr

14:12 Erholung im Tourismus erst 2022 erreicht Erik Jakob, Leiter der Direktion für Standortförderung SECO, WBF, geht auf den Tourismus ein. Die Krise im Tourismus betreffe den Geschäftstourismus wie den Ferientourismus und den Bergtourismus, also die ganze Bandbreite. "Wir vom Seco gehen davon aus, dasas sich der Tourismus erst in der zweiten Jahreshälfte und erst 2021 allmählich erholen wird. Tendenziell erst zweite Hälfte. Eine gänzliche Normalisierung der Nachfrage dürfte errst im 2022 erreicht werden."

14:09 Tendenz der Abnahme In der Schweiz zählen wir 225'000 abgeklärte Fälle, wovon knapp 28’000 positive Fälle und 1142 Todesfälle. Total sind gut 3300 Personen hospitalisiert. Die Zahlen sind rückläufig. In den letzten Tagen hatten wir 2-400 neue Fälle. Wir beobachten eine Tendenz zu weiterer Abnahme. Die kommende Herausforderungen: Vorbereitung der Lockerungsmassnahmen seitens BAG mit allen involvierten Partnern.

14:07 Zahlen steigen weltweit nach wie vor rasant Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit, BAG eröffnet die Medienkonferenz mit einem Blick auf die internationale Situation. «Die Fallzahlen nehmen nach wie vor rasant zu», sagt er. Weltweit zähle man 2.4 Millionen bestätigte Fälle, leider registriere man auch 165'000 Todesfälle weltweit. Absoluter Hotspot seien die USA. Von gestern auf heute zählten sie 25'000 bestätigte Fälle und 1500 Todesfälle. Auch in Europa nähmen die Zahlen weiter zu. Die Geschwindigkeit habe aber abgenommen, was in Italien und Deutschland zu sehen sei. In Österreich zähle man erstmals unter 100 Neuansteckungen.

14:00 Nun informieren Fachexperten des Bundes Wir begrüssen Sie zum Liveticker zur Medienkonferenz des Bundes. Folgende Experten informieren über die Corona-Situation in der Schweiz: Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit, BAG Erik Jakob, Leiter der Direktion für Standortförderung SECO, WBF Raynald Droz, Brigadier, Stabschef Kommando Operationen, VBS

13:49 Flugverkehr wie in den 1950er-Jahren Die Zahlen, die der Flughafen Zürich Mitte April bekannt gab, waren dramatisch: Von den 91 Fliegern der Hauptkundin Swiss waren nur noch sechs in Betrieb, und die Anzahl Flüge sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast die Hälfte. Flughafendirektor Stephan Widrig erwähnte im SRF-«Tagesgespräch» aktuelle Zahlen, die die prekäre Lage des Flughafens wiedergeben. Nur noch 10 Passagierflüge würden zurzeit täglich abgewickelt – im Vergleich zu 700 in normalen Zeiten. Um über 95 Prozent sei der Flugverkehr eingebrochen und sei mit den Flugbewegungen der frühen 1950er-Jahren des Flughafens Zürich vergleichbar.

13:38 Fotovoltaik-Ausbau auch in der Corona-Krise 46 Millionen Franken mehr: Ab sofort stellt der Bund ein Sonderkontingent an Fördermitteln für neue Fotovoltaik-Anlagen zur Verfügung. Mit dem zusätzlichen Geld soll verhindert werden, dass der Ausbau der Fotovoltaik in der Corona-Krise zum Erliegen kommt. Das Bundesamt für Energie (BFE) befürchtet, dass sich der Ausbau der Fotovoltaik wegen der Covid-Krise abschwächen könnte, wie es in einer Mitteilung heisst. Zwar haben die Zahl der Installationen und die Zahl der Anmeldungen für Einmalvergütungen in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 laut dem Bund stark zugenommen. «Doch jetzt könnten Bauherren ihre Investitionsentscheide verschieben und die bisher erfreuliche Entwicklung bremsen.» Das Sonderkontingent steht im Jahr 2020 zusätzlich zum bereits bestehenden Jahreskontingent von 330 Millionen Franken für Einmalvergütungen für kleine und grosse Fotovoltaik-Anlagen zur Verfügung. Legende: Keystone

13:28 «Geduld beim Buchen der Sommerferien» Frankreichs Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye hat die Französinnen und Franzosen beim Buchen des Sommerurlaubs zu Zurückhaltung geraten. «Ich weiss nicht, wo wir in der Entwicklung der Epidemie stehen werden, daher würde ich in dieser Angelegenheit eher zu ein wenig Geduld und Vorsicht aufrufen», sagte Ndiaye dem Sender Franceinfo. «Ich kann Ihnen nicht sagen, was mit einer Reise in die USA, einer Reise in ein afrikanisches oder asiatisches Land passieren wird.» Ndiaye wies auch darauf hin, dass die Transportmittel derzeit sehr begrenzt seien und nicht klar sei, wie sich die Situation im Sommer präsentieren werde. Legende: Keystone

13:14 Corona-Warn-App funktioniert auf jedem vierten Smartphone nicht Das technische Konzept von Google und Apple für eine Corona-Warn-App kann nach Einschätzung von Branchenexperten auf vielen älteren Smartphone-Modellen nicht umgesetzt werden. Die Funk-Technik «Bluetooth Low Energy» werde von rund zwei Milliarden Geräten weltweit nicht unterstützt, sagte Neil Shah, Analyst beim Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research, der «Financial Times». Auf jedem vierten Smartphone funktioniert demnach die moderne Bluetooth-Variante nicht. Hinzu kommt, dass viele Menschen nur ein einfaches Handy haben oder gar kein Mobiltelefon. Das Nachsehen hätten ergo viele ärmere und ältere Menschen, die kein (aktuelles) Smartphone haben – und die auch zu den am stärksten von Covid-19 bedrohten Bevölkerungsgruppen gehören.

13:01 Live: Medienkonferenzen um 14 und 15 Uhr Wir streamen heute live: Um 14 Uhr Medienkonferenz mit Vertretern des Bundes (BAG, Seco und VBS) zum aktuellen Stand.

Um 15 Uhr folgt dann die Information von Gesundheitsminister Alain Berset zu seinem Besuch im Kanton Graubünden.

12:48 Tschechien streitet über Grenzschliessung Das Leben in Tschechien kehrt schrittweise zur Normalität zurück. Doch strittig bleibt, wie lange die Grenzen noch für Reisende geschlossen bleiben sollen: «Ich vertrete die Ansicht, dass die Grenzen ein Jahr geschlossen bleiben sollten, nicht aber zwei Jahre», sagte Präsident Milos Zeman bereits am Sonntag im Radio. Der 75-Jährige gilt als wichtiger Meinungsmacher in Tschechien, hat aber offiziell nur repräsentative Befugnisse. Tschechiens Aussenminister Tomas Petricek sprach sich hingegen für erste Lockerungen beim Reiseverbot schon im Laufe des Mais aus. «Ich denke, dass die ersten Staaten, zu denen wir die Grenzen im gegenseitigen Einvernehmen öffnen werden, Österreich und die Slowakei sein könnten», sagte der Sozialdemokrat. Polen und Deutschland könnten zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die Regierung in Prag koordiniert ihr Vorgehen mit den anderen Visegrad-Staaten (Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei). An den Grenzen zu Polen und der Slowakei finden daher von tschechischer Seite keine ständigen Kontrollen statt. Ausnahmen vom Ausreiseverbot gelten für Berufspendler, Lkw-Fahrer und in unabdingbaren Fällen wie für medizinische Behandlungen. Legende: Seit Montag dürfen in Tschechien Handwerksbetriebe, Autohändler und Wochenmärkte wieder geöffnet haben – unter «strengsten» hygienischen Bedingungen. Keystone

12:38 Antikörper-Test im Kanton St. Gallen Bereits seit rund vier Wochen laufen serologische Tests mit rund 1000 Personen. Sie sollen unter anderem Aufschluss darüber geben, wie viele Personen vom Coronavirus angesteckt wurden – aber keine Krankheitssymptome zeigen. Die Studie werde im Kanton St. Gallen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitswesens durchgeführt, bestätigte Pietro Vernazza, Chefarzt der Infektiologie des Kantonsspitals St. Gallen, gegenüber Keystone-SDA eine Aussage in einem Interview mit der «Linth-Zeitung». Alle zwei Wochen würden Blutproben von 1000 Probanden gesammelt. Die Teilnehmenden müssten dabei auch zahlreiche Fragen beantworten. Für Ergebnisse sei es allerdings noch zu früh: «Im Moment sind wir am Testen der ersten 1000 Proben», erklärte Vernazza. In einer Woche lägen dann die Ergebnisse der nächsten Testreihe vor. Es würden verschiedene Testsysteme miteinander verglichen, um zuverlässige Aussagen zu erhalten. «Wir werden die Resultate erst veröffentlichen, wenn wir sicher sind, dass diese verlässlich sind.» Das Bundesamt für Gesundheit koordiniere diese Forschungsarbeit, eine gesamtschweizerische, repräsentative Studie sei in Planung. «Wir haben den Vorteil, dass wir schon vor über einem Monat die ganze Studie aufgesetzt und durch die Ethikkommission haben bewilligen lassen», so Vernazza.

12:20 Leichter Anstieg: 204 bestätigte Neuinfektionen In der Schweiz und in Liechtenstein hat die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages um 204 zugenommen. Insgesamt gibt es heute Montag laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) 27'944 bestätigte Fälle und 1142 Tote. Damit erhöht sich die Zahl der neuen bestätigten Fälle im Vergleich zum Vortag etwas weniger stark, wie das BAG weiter mitteilt. Am Sonntag waren noch bestätigte 336 Neuansteckungen gemeldet worden. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gibt die Zahl der Todesopfer mit 1142 an, sieben mehr als noch am Sonntag. Das Amt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Montagmorgen übermittelt hatten. Die Zahl könne deshalb von den Zahlen der Kantone abweichen, schreibt das BAG weiter.

11:51 Keine neuen Corona-Fälle in Hongkong Erstmals seit Anfang März hat Hongkong keine neuen Coronavirus-Fälle verzeichnet. Die Behörden in der chinesischen Sonderverwaltungszone forderten die Einwohner dennoch auf, die strengen Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Zuletzt meldeten sie am 5. März keine Neuinfektionen. In Hongkong wurden seit Beginn des Ausbruchs im Januar bislang 1025 Ansteckungen und vier Todesfälle registriert. Ein exponentieller Anstieg konnte vermieden werden. Zwar sind Schulen geschlossen, Versammlungen von mehr als vier Personen verboten und viele Menschen arbeiten im Homeoffice, aber auf eine vollständige Abriegelung wurde verzichtet. Stattdessen tragen viele Hongkonger Masken, in Bürogebäuden, Geschäftszentren und öffentlichen Einrichtungen wird Fieber gemessen und vielerorts stehen kostenlose Desinfektionsmittel-Spender zur Verfügung. Legende: Viele Hongkonger tragen Masken, arbeiten im Homeoffice und in öffentlichen Einrichtungen wird Fieber gemessen. Keystone

11:39 Keine Zeugnisnoten im Kanton Zürich Der Zürcher Bildungsrat hat entschieden, auf Zeugnisnoten am Ende des Schuljahres zu verzichten. Anstelle der Note soll im Zeugnis die Bemerkung «nicht benotet» und ein Verweis auf die Corona-Pandemie eingefügt werden. Dies, weil der Fernunterricht voraussichtlich bis zum 11. Mai fortgesetzt wird, wie der Bildungsrat heute Montag mitteilte. Dieser Entscheid betrifft das zweite Halbjahr der 2. bis 6. Klasse der Primarschule sowie die Sekundarschule. Auch auf die Elterngespräche im Sinne von Zeugnisgesprächen im Kindergarten und in der 1. Klasse der Primarschule wird dieses Jahr verzichtet. Die Schülerinnen und Schüler, die im Anschluss an die Volksschule in die Berufsbildung übertreten, will der Bildungsrat beim Übergang unterstützen. Die Jugendlichen können zusätzlich zum Zeugnis einen Lernbericht und/oder ein Referenzschreiben beantragen. Zudem können Jugendliche, die den Stellwerktest noch nicht absolviert haben, diesen nachholen, sobald an den Schulen wieder Präsenzunterricht stattfindet.

11:17 Wirtschaftshilfe für Firmen: Österreich will sich nicht mit Brüssel absprechen Österreich fordert in der Corona-Krise eine temporäre Aussetzung des EU-Beihilfenrechts. Dieses steckt einen Rahmen für staatliche Hilfen an Unternehmen ab. Das Land wolle bei seinen Milliardenhilfen für die Wirtschaft flexibel und möglichst unbürokratisch agieren, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in Wien. «Wir wollen auch Solidarität mit unseren eigenen Unternehmen walten lassen dürfen.» Jedes Land müsse bisher viele seiner Hilfsprodukte mit der EU-Kommission abklären, sagte Blümel. Gerade in einer Zeit der Krise mit solchem Ausmass sei aber die übliche Bürokratie nicht mehr angebracht. Solidarität darf keine Einbahnstrasse sein.

11:10 Hungernde Thailänder halten Abstand nicht ein Das Verteilen von Essen an Bedürftige hat in Thailand Sorge vor einer Verschärfung der Corona-Krise ausgelöst. Ein Sprecher des Krisenzentrums der Regierung sagte, wer Essen oder anderes verteilen wolle, müsse zuvor die Behörden informieren. Diese sollen dann helfen, Abstand zu wahren. Vergangene Woche hatte sich an einem Tempel in der Hauptstadt Bangkok eine lange Schlange mit etwa 1000 Menschen gebildet. Für diese wurde dann vorsorglich Heim-Quarantäne angeordnet. Am Wochenende war auf Bildern zu sehen, wie Obdachlose rennen und verzweifelt anstehen, um in einem Park in Bangkok eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 100 Baht (knapp 3 Franken) pro Person zu bekommen. In Thailand wurden bislang 2792 Fälle von Covid-19 gezählt. 47 Menschen starben. In dem südostasiatischen Land gilt der Ausnahmezustand. Legende: Die Ärmsten stecken sich am häufigsten an: In Thailand könnte sich das neue Coronavirus vor allem unter Menschen verbreiten, die für sich und ihre Familie Essen besorgen. Keystone

10:22 Merkel rügt «Öffnungsdiskussionsorgien» Die deutsche Kanzlerin hat die Debatten im Land über weitergehende Lockerungen der Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus aussergewöhnlich scharf kritisiert. Merkel machte nach Medieninformationen aus Teilnehmerkreisen in einer Schaltkonferenz des Präsidiums ihrer Partei CDU deutlich, wie unzufrieden sie sei, dass die Botschaft vorsichtiger Lockerungen in einigen Ländern zu «Öffnungsdiskussionsorgien» geführt habe. Dies erhöhe das Risiko eines Rückfalls sehr stark. Sie mache sich grösste Sorgen, dass sich die gute Entwicklung bei den Corona-Infektionen wieder umkehre, weil sich zu wenige Menschen an die Kontaktbeschränkungen halten würden. Die Kanzlerin verwies nach diesen Angaben auf die am 30. April geplanten nächsten Verhandlungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen. Wichtiger sei allerdings noch, wie es eine Woche später aussehe. Erst am 8. oder 9. Mai werde man einen Überblick darüber haben, wie man in der Wirtschaft vorankomme und wie es in den Schulen aussehe. Merkel habe klar gemacht, dass sie darauf setze, dass sich alle an die bestehenden Kontaktregeln hielten. Sie sei da aber skeptisch. Legende: Kanzlerin Merkel hält die Deutschen zu Geduld an: Erst Anfang Mai werde sich abzeichnen, wie man in der Wirtschaft vorankomme und wie es in den Schulen weitergehen könne. Keystone

10:15 Tamedia-Umfrage: Maskenpflicht findet breite Zustimmung Die Lockerung der Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sollte nach dem Willen einer Mehrheit der Schweizer Bevölkerung mit einer generellen Maskenpflicht in der Öffentlichkeit einhergehen. Das geht aus einer veröffentlichten Tamedia-Umfrage hervor. Sechs von zehn befragten Personen sprachen sich in der Umfrage dafür aus, dass das Tragen von Masken in der Schweiz verpflichtend wird, sobald genügend Schutzmasken verfügbar sind. Die Nutzung anonymisierter Bewegungsdaten stösst in grossen Teilen der Bevölkerung auf Akzeptanz. Sollte dereinst ein Impfstoff vorliegen, würden Wähler aller Parteien eine Impfpflicht befürworten. Die rasche Wiedereröffnung von Geschäften und Coiffeursalons beurteilt die Bevölkerung positiv. Nur knapp jeder Dritte möchte, dass Restaurants schon in den nächsten Wochen wieder Gäste bewirten dürfen. In der SVP-Basis wollen dies nur 35 Prozent, bei der FDP sind es 32 Prozent und bei der CVP 29 Prozent. Die Tamedia-Umfrage wurde am 15. April 2020 auf den Online-Plattformen der Tamedia-Zeitungen und von «20 Minuten» durchgeführt. Insgesamt nahmen 40'835 Personen aus allen Landesteilen daran teil.

9:48 Weitere Staaten lockern ab heute die Zügel In Deutschland, Frankreich, Dänemark und Polen werden weitere Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert. In Deutschland dürfen ab heute Montag Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche unter Auflagen wieder öffnen. In Frankreich sind Besuche in Alten -und Pflegeheimen wieder erlaubt. In Dänemark dürfen Coiffeure und Fahrschulen wieder Kunden empfangen, nachdem Schulen und Kindergärten bereits offen sind. Und Polen erlaubt wieder Aufenthalte in Wäldern und Parks. Zuvor hatte Österreich bereits Lockerungen der verhängten Anti-Corona-Massnahmen veranlasst. Die Schweiz wird ab 27. April schrittweise lockern. Coiffeure, Baumärkte und Gartencenter können dann wieder öffnen.