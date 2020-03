Der Ticker startet um 7:21 Uhr

12:56 Gute Noten für das BAG Ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung steht hinter den Massnahmen, welche das Bundesamt für Gesundheit beschlossen hat. Das zeigt eine Umfrage der Forschungsstellen sotomo und Demo Scope. Auf einer Zehnerskala erhielt das BAG einen Durchschnittswert aller Befragten von 8.9. Fast neun von zehn Befragten hätten die Ansicht geäussert, dass das BAG mit seiner Informationskampagne angemessen beziehungsweise genau richtig informiere. Eine relativ kleine Minderheit von neun Prozent habe die Information als zu verharmlosend eingestuft. Kaum jemand sei derzeit der Ansicht, dass das BAG übertreibe. Gemäss der Studie werden die Massnahmen des BAG in der Bevölkerung auch umgesetzt. Mehr als vier von fünf Befragten würden in ein Taschentuch oder in die Armbeuge husten und niesen: Drei Viertel der Befragten hätten angegeben, sich die Hände gründlich zu waschen und fast 70 Prozent würden den vorgeschriebenen Abstand einhalten. Der grösste Teil der Befragten sehe sich derzeit der aktuellen und der kommenden Krise gewachsen, auch wenn sie von vielen als sehr bedrohlich eingeschätzt werde.

12:38 Neuste Fallzahlen des BAG Das Bundesamt für Gesundheit hat die neusten Zahlen zu Coronavirus-Infektionen in der Schweiz publiziert. Demnach liegen aktuell 15'475 bestätigte Fälle vor, das sind 1201 mehr als am Vortag. Der Anstieg bleibt somit ungefähr auf dem gleichen Niveau wie in den letzten Tagen. Bisher sind in der Schweiz 295 Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben.

12:31 USA erlaubt Malaria-Medikamente zur Behandlung von Covid-19 Die US-Arzneimittelbehörde hat im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie die Nutzung von zwei Malaria-Medikamenten in Notfällen erlaubt. Es handelt sich um Chloroquin und Hydroxychloroquin. Laut dem US-Gesundheitsministerium wurde der nationale Medikamentenvorrat um die beiden Mittel aufgestockt. Sie gelten als mögliche Mittel gegen die vom neuartigen Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19. US-Präsident Donald Trump hatte das Malaria-Medikament Cloroquin als mögliches «Geschenk Gottes» bezeichnet, obwohl Wissenschaftler vor den Gefahren nicht ausreichend geprüfter Behandlungen warnten. Viele Forscher, unter ihnen auch Trumps Berater Anthony Fauci, der führende US-Experte für Infektionskranheiten, mahnten zur Vorsicht, solange kleine Studien nicht durch grössere klinische Tests bestätigt seien.

11:33 Österreich: Keine Maske – Kein Einkauf Ab Mittwoch, dem 1. April, werden alle Supermarktketten in Österreich am Eingang Schutzmasken verteilen, die dann verpflichtend getragen werden müssen, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz. Mittelfristig soll dieser Mund- und Nasenschutz überall dort getragen werden, wo man an Menschen vorbeigeht. Legende: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verschärft die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Keystone

11:29 Herisau (AR) setzt auf Gutscheine Die Herisauerinnen und Herisauer sollen in Restaurants, Läden und lokalen Betrieben Gutscheine kaufen, um die Umsatzverluste wegen des Coronavirus zu lindern. Der Gemeinderat lanciert deshalb den Aktionsplan «KMU». Die Aufforderung lautet: «Kaufen Sie Gutscheine in Restaurants, Läden und Betrieben». Die Gemeinderäte gingen in den nächsten Tagen mit gutem Beispiel voran und bestellten für je 100 Franken Gutscheine von Herisauer Läden, heisst es in einer Mitteilung. Legende: SRF

10:31 Weitere 12 Tote im Tessin Im Kanton Tessin sind in den letzten 24 Stunden erneut 12 Personen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 125 Personen sind neu positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt wurden bis Montagmorgen im Kanton Tessin 1962 Personen positiv auf das Virus getestet. 105 Menschen verloren ihr Leben.

9:48 Tiefster Ölpreis seit 2002 Die Ölpreise sind zum Wochenstart wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie deutlich gefallen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent sackte dabei auf den tiefsten Stand seit November 2002 ab. Damals hatten die Ölpreise infolge der Terroranschläge am 11. September 2001 unter Druck gestanden. Auf der Angebotsseite herrscht aktuell zudem ein Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland, der die Ölpreise zusätzlich belastet. Der Brent-Preis fiel am frühen Montagmorgen um bis zu knapp acht Prozent auf 23,03 Dollar und konnte sich zuletzt nur etwas erholen auf 23,50 Dollar. Damit gab der Kurs seit dem 24. Februar, als die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Finanzmärkte voll erfasst hat, um knapp 60 Prozent nach. Legende: Reuters

9:06 Selbständige reichen 70'000 Anträge ein Innerhalb von fünf Tagen haben 70'000 Selbständige einen Antrag für eine Corona-Erwerbsersatzentschädigung bei den kantonalen Ausgleichskassen eingereicht. Das ist etwa ein Fünftel aller Selbständigerwerbenden in der Schweiz. Die meisten machen als Grund die Schliessung des Betriebs aufgrund der vom Bundesrat angeordneten Massnahmen geltend, wie die Konferenz der Kantonalen Ausgleichskassen mitteilt. Anspruch auf Entschädigung haben Selbständige zudem bei einer ärztlich belegten Quarantäne und beim Wegfall der Fremdbetreuung für Kinder unter 12 Jahren. Der Bund rechnet mit insgesamt über 160'000 Betroffenen. Zudem steht die Forderung von der Stiftung für Konsumentenschutz und Gewerkschaften nach einer Ausweitung der Entschädigung für Selbständigerwerbende im Raum. Durch das Auffangnetz des Bundes fallen insbesondere Selbständigerwerbende ohne eigene Firma, Freischaffende oder solche, die mit einer unregelmässigen Arbeit einen Beitrag zum Familieneinkommen leisteten.

8:52 Vom Arbeitgeber in die Ferien geschickt. Was nun? Während Angestellte im Gesundheitswesen bis zum Umfallen arbeiten, herrscht in viele Betrieben gespenstische Ruhe. Viele Arbeitgeber schicken ihre Angestellten jetzt in die Ferien. Die «Espresso»-Redaktion bekommt deshalb viele Fragen aus der Hörerschaft. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Rechtliche Fragen zu Corona «Muss ich jetzt die ganzen Ferien beziehen?» 30.03.2020 Mit Audio

8:26 Easyjet stellt Flugbetrieb ein Der britische Billigflieger hat wegen der Reisebeschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus den Flugbetrieb eingestellt. Derzeit sei unklar, wann die Maschinen wieder abheben können, teilte Easyjet mit. Um die Auswirkungen auf die Bilanz möglichst gering zu halten, würden Kosten reduziert. Zudem wurde mit der Gewerkschaft eine Urlaubsregelung für das Kabinenpersonal getroffen, die ab 1. April für einen Zeitraum von zwei Monaten gilt. In der Zeit erhält die Besatzung 80 Prozent ihres Durchschnittslohns. Legende: Reuters

8:01 Der Mann der Stunde Während US-Präsident Donald Trump für seinen wankelmütigen Corona-Kurs kritisiert wird, heimst ein anderer Politiker Lorbeeren für seine Corona-Politik ein: Andrew Cuomo, Demokrat und Gouverneur des Staates New York. Der US-Bundesstaat, der am härtesten von der Corona-Pandemie betroffen ist. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Krisenmanager von New York Andrew Cuomo – seine Kunst ist Klartext 30.03.2020 Mit Audio

7:19 Nicht alle Selbstständigen haben Anspruch auf Erwerbsersatzentschädigung Anrecht auf die Corona-Entschädigung haben nur jene, deren Geschäfte auf Befehl des Bundes dichtgemacht wurden – also Restaurants, Bars, Blumenläden, Boutiquen, Coiffeur-Salons, etc. Nichts erhalten aber alle anderen Selbstständigen und Freelancer, deren Umsatz als Folge der verordneten Geschäftsschliessungen wegbricht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Massnahmen gegen Corona-Krise Zweiklassengesellschaft bei den Selbständigen 30.03.2020 Mit Audio

6:02 Südkorea: Erneut weniger Neuinfektionen Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Südkorea erneut auf unter 100 gesunken. Am Sonntag seien 78 Menschen positiv auf den Sars-CoV-2-Erreger getestet worden, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Die Gesamtzahl erreichte damit über 9600. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus wurde mit 158 angegeben. Zwar hatte sich in diesem Monat im Vergleich zum Februar ein deutlicher Abwärtstrend bei den Neuansteckungen eingestellt. Doch Sorgen bereiten den Behörden nach wie vor lokale Häufungen sowie «importierte» Fälle.

3:52 Argentinien verlängert Ausgangsbeschränkungen Argentiniens Regierung hat die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen angesichts des Coronavirus verlängert. Die Massnahmen sollen mindestens bis Ostern beibehalten werden, teilte Präsident Alberto Fernández nach einer Kabinettssitzung am Sonntag mit. «Dies ist ein Krieg gegen eine unsichtbare Armee», sagte er. «Ich bin davon überzeugt, dass wir gute Ergebnisse erzielen, wenn wir uns weiter an die Quarantäne halten.» Bislang haben sich in dem südamerikanischen Land 820 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 20 Patienten sind gestorben. Legende: «Dies ist ein Krieg gegen eine unsichtbare Armee», sagt Argentiniens Staatschef Alberto Fernández. Keystone

3:00 EU-Kommission appelliert an Bürger in ganz Europa Angesichts der Corona-Pandemie hat die EU-Kommission an die Bürger in ganz Europa appelliert, bei den Schutzmassnahmen vor einer Corona-Infektion nicht nachzulassen. Der effizienteste Schutz sei, Kontakte mit anderen zu vermeiden und zu Hause zu bleiben, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. «Zuhause bleiben heisst Leben retten». Zugleich lobte die EU-Kommissarin das Verhalten der Bürger in Europa angesichts der Corona-Krise. Sie hätten «enormen Mut und Stärke gezeigt».

0:39 USA: Trump verlängert Massnahmen bis Ende April Donald Trump hat die Richtlinien, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, bis zum 30. April verlängert. Noch vor Kurzem hatte der US-Präsident gesagt, er hoffe, dass die Corona-Krise bis Ostern überwunden sei. In seiner Ansprache im Weissen Haus fügte Trump hinzu, dass die Todesfälle durch das Coronavirus um Ostern herum ihren Höhepunkt erreichen könnten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ende April anstatt Ostern US-Präsident Trump verlängert Corona-Massnahmen 30.03.2020 Mit Video

23:46 Nigeria: Metropolen Lagos und Abuja abgeriegelt In Nigeria hat Präsident Muhammadu Buhari die Millionenstadt Lagos und die Hauptstadt Abuja abriegeln lassen. Während der kommenden 14 Tage müssen alle Einwohner der beiden Städte in ihren Wohnungen bleiben. Alle Geschäfte und Büros sollen während dieses Zeitraums komplett geschlossen werden. In Nigeria sind offiziellen Angaben zufolge 97 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

20:56 Koch: Es war ein Fehler, nicht eher vor China-Reisen zu warnen Die Schweiz und auch andere Länder hätten früher vor Reisen nach China warnen sollen. Das sagte Daniel Koch, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit, in einem Interview mit dem Radio der italienischsprachigen Schweiz RSI. Es sei ein Fehler gewesen, dass man in diesem Punkt nicht früher gehandelt habe. Kein Fehlentscheid sei es hingegen gewesen, die Grenzen nach Italien nicht sofort zu schliessen. «Als wir sahen, was in Italien geschah, waren schon viele Schweizer dort gewesen, eine Schliessung der Grenzen hätte keinen grossen Unterschied gemacht.» 06:02 Video Daniel Koch – Unterwegs mit dem «Mister Corona» des BAG Aus Puls vom 02.03.2020. abspielen

19:50 Ausgangssperre in Moskau Im Kampf gegen das Coronavirus verhängt die russische Hauptstadt eine Ausgangssperre. Ab Montag dürfe man die Wohnung nur unter bestimmten Umständen verlassen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. Darunter fallen der Weg zur Arbeit, zum Supermarkt, zur Apotheke und zum nächstgelegenen Müllcontainer. Auch Haustiere dürften nur in einem kleinen Radius um die eigene Wohnung herum ausgeführt werden. Bislang gab es eine Ausgangssperre für Menschen im Alter von über 65 Jahren. Sobjanin reagiert damit auf weiter steigende Infektionszahlen. In der Millionen-Metropole haben sich nach offiziellen Angaben bereits mehr als 1000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - Tendenz steigend. Am Montag beginnt zudem eine von Kremlchef Putin angeordnete arbeitsfreie Woche, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Legende: Keystone