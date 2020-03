Der Ticker startet um 6:00 Uhr

21:22 Lehrabschlussprüfungen oder nicht? Die Schweiz steht praktisch still – das betrifft auch die rund 75'000 Lehrlinge in der Schweiz, die diesen Sommer eigentlich ihre Lehre abschliessen sollten. Besonders schwierig wird es für die knapp 4800 Lernenden im Abschlussjahr zur Fachperson Gesundheit. In den Spitälern sind Abschlussprüfungen im Moment nicht möglich. Eine nationale Arbeitsgruppe sucht nun nach Lösungen. 01:51 Video Finden Lehrabschlussprüfungen statt? Aus Tagesschau vom 27.03.2020. abspielen

21:09 Schweiz abhängig vom Medikamenten-Import Die Corona-Krise zeigt, wie stark die Schweiz inzwischen abhängig ist von Medikamenten aus China und Indien. Speziell für Generika und Medikamente mit abgelaufenen Patenten kommen 80 Prozent der Wirkstoffe aus diesen beiden Ländern. Für Schweizer Gesundheitspolitiker ist deshalb klar: Das System muss nach der Corona-Krise ein anderes sein als davor – auch wenn es teuer wird. 02:12 Video Fehlende Impfstoffe gegen Lungenentzündung Aus Tagesschau vom 27.03.2020. abspielen

20:56 Unsicherheit an den Börsen Die Aktienmärkte weltweit brachen wegen der Corona-Krise in den letzten Wochen ein. Der SMI schloss zwar um 2.26 Prozent tiefer auf 8996 Punkten. Auf Wochensicht hat er damit aber noch immer rund 4.3 Prozent zugelegt. An den Börsen herrscht aber weiterhin grosse Unsicherheit. Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher mit Erklärungen. 02:23 Video Turbulente Zeit für die Aktienmärkte Aus Tagesschau vom 27.03.2020. abspielen

20:47 Wenig Distanz in Notunterkünften Eine der wichtigsten Massnahme um Ansteckungen zu vermeiden ist: Abstand halten. Doch in Notunterkünften für Asylbewerber im Kanton Zürich ist das schwierig. Der Kanton handelt nun. 02:36 Video Kein Social Distancing in Notunterkünften Aus Schweiz aktuell vom 27.03.2020. abspielen

20:24 Coronavirus in der Romandie Die Kantone Waadt und Genf leiden stark unter dem Coronavirus. Wie geht man in der Romandie mit der angespannten Lage um? Einschätzungen dazu von SRF-Korrespondentin Mirjam Mathis. 05:11 Video Angespannte Lage in der Romandie Aus Schweiz aktuell vom 27.03.2020. abspielen

20:14 Italien: Fast 1000 Tote an einem Tag Italien hat an einem Tag fast 1000 Tote im Zuge der Corona-Pandemie gemeldet und damit so viele wie an keinem Tag zuvor. Die Zahl stieg um 969 auf 9134, wie der Zivilschutz in Rom mitteilte. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg um fast 6000 auf 86'498. Damit liegt Italien weltweit etwa gleichauf mit den USA. Die Kurve der Neuinfektionen flachte sich aber nach Aussagen des obersten Gesundheitsinstituts etwas ab – sie hat allerdings noch nicht ihren Höhepunkt erreicht. 02:29 Video Abschied nehmen in Bergamo Aus SRF News vom 27.03.2020. abspielen

20:04 Belgische Katze mit Coronavirus infiziert In Belgien ist eine Katze positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Es handle sich um einen Einzelfall. Demnach hatten Wissenschaftler der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Lüttich das Haustier eines Corona-Kranken untersucht. Das Virus könne in seltenen Fällen von Menschen auf Tiere übertragen werden, sagte der für die Corona-Krise zuständige Behördensprecher weiter. Es gebe aber keinen Grund zu der Annahme, dass dies ein wichtiger Faktor in der Ausbreitung der Epidemie sei. «Bisher gibt es keinen Beweis dafür, dass ein Haustier das Virus auf Menschen oder an andere Haustiere übertragen kann», unterstrich auch die Behörde für Lebensmittelsicherheit (AFSCA). In Hongkong hatten die Behörden in den vergangenen Wochen zwei Fälle gemeldet, in denen Hunde sich bei ihren Halten mit dem Virus infiziert hatten.

19:51 Falsches Profil von Daniel Koch auf Instagram In den sozialen Medien ist ein falscher Instagram-Account von Daniel Koch, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), aufgetaucht. Das Profil konnte am Freitag als Fake enttarnt werden. Auf dem Account verbreitete der vermeintliche Daniel Koch Informationen für die Bevölkerung, wie das Newsportal Nau.ch am Freitag berichtete. Mit dieser Plattform wolle er vor allem junge Leute erreichen, schrieb der falsche Koch auf Instagram. Das BAG bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Täuschung. «Ja, der Account war ein Fake. Er wurde nach Intervention des BAG umgehend gelöscht», sagte eine Sprecherin. Legende: Daniel Koch vom BAG. Keystone

19:34 Frankreich verlängert Ausgangssperre Wegen der Coronavirus-Pandemie verlängert Frankreich die Ausgangssperre bis zum 15. April. Das kündigte Premierminister Edouard Philippe in Paris an. Sie war bisher bis zum 31. März befristet. «Wir stehen noch am Anfang der epidemischen Welle», sagte der Premier. Philippe sagte weiter, in den kommenden Tagen werde die Situation für die Spitäler und die Bürger besonders schwierig werden. Im Grossraum Paris stehen in den Kliniken nach Angaben des französischen Krankenhausverbands kaum noch Betten für Intensivpatienten zur Verfügung. Mit gegen 2000 Toten gehört Frankreich nach Italien und Spanien zu den am meisten betroffenen Ländern Europas. 01:33 Video Im Elsass spitzt sich die Lage zu Aus Tagesschau vom 27.03.2020. abspielen

19:01 US-Kongress beschliesst Billionen-Konjunkturpaket Der US-Kongress hat wegen der Coronavirus-Pandemie ein massives Konjunkturpaket beschlossen, mit dem rund 2 Billionen US-Dollar in die Wirtschaft gepumpt werden sollen. Nach dem von den Republikanern dominierten Senat beschloss auch das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus den Gesetzesentwurf mit Unterstützung über Parteigrenzen hinweg.

19:00 Papst spendet Sondersegen: «Wir sitzen alle im selben Boot» Papst Franziskus hat im Zuge der Corona-Pandemie den Sondersegen «Urbi et Orbi» gespendet und die Menschen zu mehr Zusammenhalt in der Krise aufgerufen. «Tiefe Finsternis hat sich auf unsere Plätze, Strassen und Städte gelegt. Sie hat sich unseres Lebens bemächtigt und alles mit einer ohrenbetäubenden Stille und einer trostlosen Leere erfüllt, die alles im Vorbeigehen lähmt», sagte der Pontifex vor dem menschenleeren Petersplatz in Rom. «Uns wurde klar, dass wir alle im selben Boot sitzen, alle schwach und orientierungslos sind, aber zugleich wichtig und notwendig, denn alle sind wir dazu aufgerufen, gemeinsam zu rudern.» Legende: Reuters

18:49 Wann ist die Coronakrise vorbei? Irgendwann wird unser Leben wieder den gewohnten Lauf nehmen. Die Frage ist nur wann und wie das geschehen soll? Ein Gespräch mit SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. Audio Coronakrise – wann kehrt wieder Normalität ein? 05:08 min, aus Echo der Zeit vom 27.03.2020. abspielen. Laufzeit 05:08 Minuten.

Im Kampf gegen das Coronavirus soll die Bevölkerung möglichst zuhause bleiben. Damit nutzt sie ihre Jahresabonnemente für den öffentlichen Verkehr nicht. Thomas Ammann, Mediensprecher bei Alliance Swisspass, erklärte, die General- und ähnlichen Abonnemente müssten nicht hinterlegt oder zurückgebracht werden. Kunden sollten einfach zuhause bleiben, sie würden benachrichtigt. Inhaber eines Halbtax-Abonnements hingegen gehen leer aus. Sie hätten die Kosten der Ermässigungskarte meist nach kurzer Zeit und wenigen Fahren amortisiert, begründet die Allianz den Entscheid.

18:31 Bundeshausredaktor Andy Müller zur Ausnahmeregelung Der Bundesrat erlaubt der Tessiner Regierung, weiterführende Massnahmen zur Coronavirus-Bekämpfung beschliessen zu dürfen, beispielsweise die Schliessung einzelner Branchen. Was heisst das für die anderen Kantone? Gelten da die gleichen Regeln? Bundeshausredaktor Andy Müller hat Antworten. 01:33 Video Einschätzungen von Bundeshausredaktor Andy Müller Aus Tagesschau am Vorabend vom 27.03.2020. abspielen

18:11 OECD erwartet Rezession in vielen Ländern Die OECD erwartet wegen der Corona-Krise eine Rezession in vielen Volkswirtschaften. Jeder Monat mit Ausgangsbeschränkungen werde das jährliche Wirtschaftswachstum um zwei Prozentpunkte drücken, warnte OECD-Generalsekretär Angel Gurría. Er nannte als eine besonders betroffene Branche den Tourismus. Nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) befindet sich die Weltwirtschaft wegen der Coronavirus-Pandemie schon in einer Rezession. Die Wirtschaft in den USA und weiteren reichen Ländern schrumpfe bereits, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa. Die Weltwirtschaft werde wegen des Virus in diesem Jahr eine «schwere» Rezession erleben, warnte Georgiewa.