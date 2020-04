Etwa 30 Personen in 16 Fahrzeugen leisteten dem keine Folge. Die Polizei unterzog sie einer Personenkontrolle und wies sie weg. Wenig später kam es an der Militär-/Langstrasse zu weiteren Ansammlungen und wies die Leute weg. Die Kundgebungsteilnehmer wollten sich unter dem Motto "Safety for all Refugees" für Flüchtlinge einsetzen.

Die Stadtpolizei Zürich hat eine Auto- und Velodemonstration in Zürich verhindert. Sie stützte sich dabei auf das Veranstaltungsverbot im Zug der Massnahmen gegen das Coronavirus. Dem Demoaufruf folgten über 100 Personen in etwa 30 Autos und auf Velos. Die Beamten suchten das Gespräch mit den Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmern, appellierten per Megafon an ihre soziale Verantwortung und forderte sie auf, den Ort einzeln zu verlassen.

Demokratische Gouverneure kritisieren Trump

US-Präsident Donald Trump erntet heftige Kritik für seine Einmischung in die Proteste gegen die Schutzmassnahmen. Einer der grössten Proteste hatte am Mittwoch in Michigan stattgefunden. Dort waren Demonstranten teils schwer bewaffnet vor das Kapitol gezogen, hatten Pro-Trump-Flaggen aus ihren Autos geschwenkt und der demokratischen Gouverneurin Gretchen Whitmer «Tyrannei» vorgeworfen. Am Donnerstag versammelten sich in Virginia ein paar Dutzend Demonstranten, am Freitag zeigte sich in Minnesota ein ähnliches Bild.

Der demokratische Gouverneur des Bundesstaates Washington, Jay Inslee, verurteilte die «illegalen und gefährlichen» Äusserungen des Präsidenten. «Er bringt Millionen Menschen in Gefahr, an Covid-19 zu erkranken. Seine verstörenden Tiraden und seine Aufrufe, wonach Menschen Bundesstaaten «befreien» sollen, könnten auch zu Gewalt führen», hiess es in einer Mitteilung Inslees . «Der Präsident ist entgleist.»