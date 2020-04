Infolge des dramatischen Anstiegs der Arbeitslosigkeit haben einer Studie zufolge innerhalb eines Monats Millionen Menschen in den USA ihre Krankenversicherung verloren. Weil fast die Hälfte der Arbeitnehmer in den USA über den Arbeitgeber krankenversichert seien, hätten bis zu 9,2 Millionen Menschen ihren Schutz verloren oder könnten sich die neuen Beiträge wohl nicht mehr leisten, hiess es in der Studie des Instituts für Wirtschaftspolitik (EPI). Wegen der Corona-Krise haben in den USA seit Mitte März rund 22 Millionen Menschen Arbeitslosenhilfe beantragt.

Insgesamt seien seit Beginn der Pandemie mehr als 34'000 Patientinnen und Patienten, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, wieder nach Hause zurückgekehrt, so Salomon. Die erste Infektionswelle sei abgeschwächt worden, weil sich die Bürger an die Ausgangsbeschränkungen halten würden, betonte Salomon. In Frankreich gilt seit Mitte März eine strikte Ausgangssperre. Sie soll noch bis zum 11. Mai fortgesetzt werden.

In Frankreich sinkt die Zahl der in Krankenhäusern aufgenommenen Coronavirus-Patienten weiterhin leicht. Den dritten Tag in Folge seien weniger Menschen in Kliniken gebracht worden, sagte Gesundheitsdirektor Jerôme Salomon.

Finanzministerin María Jesús Montero ergänzte: «Unser Land wird die touristischen Aktivitäten so lange nicht wieder aufnehmen, bis es eine Garantie für ausserordentlich sichere Bedingungen gibt, sowohl für die Menschen, die in unserem Land leben, als auch für unsere Besucher.»

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann nicht mit Sicherheit sagen, ob das Vorhandensein von Antikörpern gegen das neue Coronavirus einen vollständigen Schutz gegen eine zweite Erkrankung verleiht. Ohnehin deuteten frühe Untersuchungen darauf hin, dass nur ein geringer Teil der Bevölkerung solche Antikörper aufweise, sagte der WHO-Experte Mike Ryan am Freitag.

Wie lange will Viktor Orban per Notrecht regieren?

Das EU-Parlament hat das Vorgehen Ungarns und Polens in der Corona-Pandemie kritisiert. Die Abgeordneten bedauerten, dass die ungarische Regierung den Notstand unbefristet ausgerufen habe, hiess es in einer am Freitag verabschiedeten Resolution.

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hat sich mit US-Präsident Donald Trump einen hitzigen Schlagabtausch über die Zuständigkeiten beim Kampf gegen die Corona-Pandemie geliefert. Cuomo hielt am Freitag seine tägliche Pressekonferenz und forderte unter anderem mehr Geld aus Washington, als Trump twitterte: «Gouverneur Cuomo sollte mehr Zeit auf das «Machen» und weniger Zeit auf das «sich Beschweren» verwenden. Geh raus und erledige die Arbeit. Hör auf zu reden!»

Die Bildungskommission des Ständerats (WBK) will Kitas in der Coronakrise unterstützen. Sie hat eine Motion mit dem Anliegen beschlossen. Einen bestimmten Betrag sieht die Kommission nicht vor, der Bund solle sich mit 33 Prozent an den Aufwendungen der Kantone beteiligen.

575 Personen seien indes in den letzten 24 Stunden an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Todesfälle in Italien auf fast 23'000. Neu angesteckt hätten sich 3500 Personen.

In Italien gibt es ein weiteres Hoffnungszeichen im Kampf gegen das Coronavirus. Innerhalb eines Tages hätten 2563 Personen als geheilt erklärt werden können, so viele wie noch nie, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli.

Serbien hat seiner ehemaligen, abtrünnig gewordenen Provinz Kosovo 1000 Test-Kits für die Corona-Diagnose gespendet. Die Lieferung traf am Freitag im Kosovo ein, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in der Hauptstadt Pristina bestätigte. Die Schenkung sei Teil der regionalen Zusammenarbeit, die zur Zurückdrängung des Sars-CoV-2-Virus vereinbart wurde.

Die Besatzung, die drei Monate lang im Einsatz war, hatte nach einem Zwischenstopp in Brest Mitte März keinen externen Kontakt mehr. Das Kriegsschiff war Ostersonntag im südfranzösischen Hafen Toulon eingelaufen, nachdem auf dem Schiff Dutzende Infektionen bestätigt worden waren. Die Militärs wurden in Toulon und Umgebung für zwei Wochen isoliert.

Während andere Umsatzeinbrüche zu verzeichnen haben, kann sich der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble nicht beklagen. Der Konzern mit bekannten Marken wie Pampers, Ariel, Lenor und Gillette profitierte davon, dass viele Menschen sich in der Corona-Krise im grossen Stil mit Vorräten an Alltagsgütern wie Toilettenpapier oder Waschmittel eindeckten. In den drei Monaten bis Ende März legten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um fünf Prozent auf 17,2 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen mitteilte. Der Gewinn kletterte gar um sieben Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar.

In diesen Tagen nimmt die Zahl der Soldaten im Corona-Einsatz wieder ab. Was die Armeeangehörigen dabei erlebt haben und welche Aufgaben sie hatten, erklärt Divisionär Daniel Keller, der für 700 Soldatinnen und Soldaten in der Zentral- und Nordwestschweiz verantwortlich ist.

Die Corona-Krise hinterlässt Spuren: In einer Umfrage des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse erklärten 85 Prozent der Unternehmen, dass sich ihre Lage in den letzten drei Wochen verschlechtert habe. Sowohl Binnen- als auch Exportwirtschaft müssten demnach erhebliche Einbussen in Kauf nehmen. Gegenüber Ende März seien die Umsatzeinbussen von durchschnittlich 25 bereits auf 39 Prozent angestiegen. Immerhin erwarteten die Unternehmen in den nächsten zwei Monaten keine weitere Verschlechterung.

Das Geld soll dem staatlichen Gesundheitsdienst National Health Service (NHS) und einem Hospiz zugutekommen, in dem ihr Mann gepflegt worden war. Sie sei vom 99-jährigen Engländer Captain Tom Moore inspiriert worden, sagte die gehbehinderte Rentnerin. Der Senior, der Ende April 100 Jahre alt wird, schaffte 100 Runden am Rollator in seinem Garten – und sammelte auf diese Weise bis Freitagnachmittag schon mehr als umgerechnet fast 22 Millionen Franken.

Mit ungewöhnlichen Aktionen helfen: Die 90-jährige Margaret Payne will es einem fast 100 Jahre alten Kriegsveteranen gleich tun und eine grosse Spende für das britische Gesundheitswesen sammeln. Die Seniorin hat sich zum Ziel gesetzt, 282 Mal ihre Treppe hochzugehen. Das entspricht insgesamt der Höhe eines Berges in Schottland, den sie zum ersten Mal als Jugendliche erklommen hat. Dabei hat Payne seit ihrer Kindheit schon Probleme mit den Knien.

Insgesamt haben sich mehr als 36'000 Menschen mit dem Virus infiziert. Etwas mehr als die Hälfte der Todesfälle wurde in Altersheimen registriert, die anderen Fälle in Spitälern. Mehr als 1100 Infizierte werden noch auf Intensivstationen behandelt werden – eine rückläufige Zahl, wie die Behörden mitteilten. «Die Stärke des Virus nimmt ab, aber die Situation im Pflegebereich bleibt schwierig», erklärte Benoît Ramacker, Sprecher des nationalen Krisenzentrums.

In Belgien sind bislang mehr als 5000 am Coronavirus erkrankte Menschen gestorben. Wie die belgischen Gesundheitsbehörden mitteilten, starben zuletzt 313 Menschen binnen 24 Stunden, womit sich die Gesamtzahl der Todesopfer auf 5163 erhöhte. Belgien mit seinen 11.5 Millionen Einwohnern hat eine der höchsten Sterblichkeitsraten in ganz Europa.

Schwarze sterben in den USA viel häufiger an Covid-19 als Weisse

Doch als die ersten Corona-Opferzahlen bekannt wurden, waren sogar Gesundheitsexperten schockiert. In New Orleans sind fast 70 Prozent der Corona-Todesopfer schwarz – bei einem Bevölkerungsanteil von gut 30 Prozent. Ähnliche Zahlen wurden aus Chicago und Milwaukee rapportiert. Für Epidemiologin Sharelle Barber ist klar: Die Todesrate spiegelt Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung wider. Der Bericht von SRF-Korrespondentin Isabelle Jacobi.

Gesundheit ist in den USA auch eine Frage der Hautfarbe. Afroamerikanische Kinder leiden doppelt so oft an Asthma wie weisse Kinder. Auch Bluthochdruck oder Diabetes trifft Schwarze und Latinos schon in jungen Jahren stärker. Das ist alles bereits gut dokumentiert. Bekannt ist auch, dass diese Vorerkrankungen den Verlauf von Covid-19 verschlimmern können.

WHO führt in der Schweiz Medikamententests durch

Die ersten Medikamententests im Kampf gegen das Coronavirus laufen in der Schweiz an. An der bisher einzigen solchen Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nehmen 16 Spitäler teil. Mehrere Dutzend Länder weltweit beteiligen sich ebenfalls an dem WHO-Test mit dem klingenden Namen «Solidarity, Link öffnet in einem neuen Fenster». Um möglichst rasch Resultate zu erlangen, wurde der Test im Vergleich zu anderen klinischen Studien einfacher gestaltet.

Dauer der Tests und Zahl der Teilnehmenden seien noch nicht bekannt – allerdings solle an allen Patiententypen getestet werden, von leichteren Fällen bis zu solchen auf Intensivstationen. Sogar eine Gruppe ohne Medikamentenbehandlung werde dabei sein. Die zu testenden Medikamente, deren Dosierung und die Dauer der Anwendung werden von der WHO festgelegt. Es handelt sich dabei um das Malariamittel Hydroxychloroquin sowie um Remdesivir und Kaletra gegen Ebola und HIV. Die Ergebnisse sollen bereits in wenigen Wochen veröffentlicht werden.