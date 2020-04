Der Ticker startet um 6:31 Uhr

3:05 Mexiko: Gericht ordnet Freilassung von Migranten an Ein Gericht in Mexiko hat wegen der Corona-Krise die sofortige Freilassung von besonders gefährdeten Migranten aus Auffanglagern angeordnet. Diejenigen im Alter von mehr als 60 Jahren und mit chronischen Erkrankungen sowie andere gefährdete Migranten müssten vorübergehende Aufenthaltsgenehmigungen und Zugang zur Gesundheitsvorsorge bekommen, entschied am Freitag ein Bundesrichter. Rund 40 Organisationen hatten einen entsprechenden Antrag gestellt. Der Richter ordnete zudem an, dass in den Lagern Vorkehrungen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ergriffen und die Bewohner auf Symptome untersucht werden. Es war bereits zu Protesten von Migranten wegen der Verhältnisse in den Lagern gekommen. Es war zunächst unklar, wie viele Menschen betroffen waren. Allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres wurden in Mexiko nach offiziellen Angaben rund 22'000 Ausländer ohne die nötigen Papiere festgenommen. Legende: Besonders gefährdete Personen müssen jetzt aus den überfüllten Flüchtlingslagern entlassen werden. Reuters

2:48 Bayern: Negativer Coronatest beim Ministerpräsidenten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat einen Coronavirus-Test machen lassen. Er sei negativ gewesen, sagte der CSU-Chef der Illustrierten «Bunte». Der 53-jährige Franke meinte: «Das habe ich gemacht, um sicherzugehen. Ich halte mich auch an die Abstandsregeln und an alle Vorgaben, die wir den Bürgern zumuten.» Das aktuell geforderte Krisenmanagement ist für Söder keine Frage der Körperstatur: «Psychische Stabilität spiegelt sich nicht in der Körpergrösse. Die Bundeskanzlerin zum Beispiel hat stahlharte Nerven», sagte Söder über Angela Merkel. «Ich bin dankbar, sie jetzt als Ansprechpartnerin zu haben.»

2:42 Polen: Gesundheitsminister empfiehlt Briefwahlen Der polnische Gesundheitsminister Lukasz Szumowski kann bis zur Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffes «in eineinhalb bis zwei Jahren» nur Briefwahlen empfehlen. Damit werde der Kontakt zwischen den Menschen möglichst gering gehalten. In Polen soll eigentlich am 10. Mai die Präsidentenwahl stattfinden.

1:41 IWF: Auswirkungen der Corona-Krise auf die Weltwirtschaft Der Internationale Währungsfonds (IWF) legte jetzt seinen neuen Ausblick für die Entwicklung der Weltwirtschaft vor. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise erwarten die Ökonomen einen Einbruch von etwa drei Prozent bei globaler Produktion und Dienstleistungen. Ein weitaus stärkerer Einbruch als während der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009.

1:20 WHO: Afrika kann Pandemie noch eindämmen Afrika kann nach Angaben eines hochrangigen Mitarbeiters der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Pandemie noch Einhalt gebieten. «Wir glauben nicht, dass die Krankheit über den Punkt hinaus ist, wo sie nicht mehr eingedämmt werden kann», sagt der Leiter des WHO-Notfallprogramms, Mike Ryan. Die UNO-Wirtschaftskommission für Afrika hatte zuvor von vermutlich mindestens 300'000 Toten auf dem Kontinent gesprochen. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) kündigten an, dass Afrika bis zu 57 Milliarden Dollar in diesem Jahr von Gläubigern an Krediten und Hilfen erhalten wird.

1:08 Oscar-Preisträger engagiert sich für Virus-Tests Mit seiner Hilfsorganisation Core führt Oscar-Preisträger und Aktivist Sean Penn in Los Angeles Tests auf das Coronavirus durch. Er und sein Team von freiwilligen Helfen würden dabei den Bürgermeister von Los Angeles und die örtliche Feuerwehr unterstützen, sagte der Schauspieler gegenüber dem Sender CNN. Penn fordert mehr Tests mit schnellen Ergebnissen und pocht dabei auf die Unterstützung durch Bundesbehörden in Washington. Im Raum Los Angeles sind mehr als zwei Dutzend Einrichtungen auf Parkplätzen in Betrieb genommen worden, wo Menschen mit Covid-19 Symptomen in ihren Autos zum Testen vorfahren können. Penns Team ist an mehreren Stellen, darunter in dem Promi-Ort Malibu, im Einsatz. Sie hätten schon über 17'000 Tests durchgeführt, hiess es am Freitag auf der Webseite der Organisation. Penn hatte Core (Community Organized Relief Effort) 2010 für das von einem Erdbeben schwer erschütterte Haiti ins Leben gerufen.



23:15 Trumpsche Breitseite gegen China «China hat gerade eine Verdoppelung der durch den unsichtbaren Feind verursachten Todesfälle angekündigt. Doch die Zahl ist bestimmt viel höher als das und viel höher als die der Vereinigten Staaten», twitterte Trump. Die USA haben mittlerweile knapp 35'000 Tote zu beklagen. China bestritt jedoch sofort jegliche Verschleierung. «Es hat nie eine Verschleierung gegeben und wir werden nie eine Verschleierung zulassen», sagte ein Sprecher des chinesischen Aussenministeriums und lobte die «tadellose Reaktion» seines Landes auf diese Gesundheitskrise. Der Beamte räumte lediglich «Verzögerungen» und «Versäumnisse» bei der Registrierung von Todesfällen ein. Das Rathaus von Wuhan hatte zuvor für eine Überraschung gesorgt, indem es 1290 zusätzliche Todesfälle ankündigte, Opfer, die tatsächlich zu Hause starben. Damit steigt die offizielle Zahl der Todesopfer im bevölkerungsreichsten Land der Welt auf 4632.

22:48 Banges Warten auf ein Veranstaltungsverbot Mehrere grosse Festivals haben ihre Veranstaltungen im Sommer annulliert. Damit gehen sie das Risiko ein, auf ihren Kosten sitzenzubleiben. Andere Veranstalter warten weiter auf ein Verbot des Bundesrates. Bei einem Veranstaltungsverbot durch die Behörden könnten sich die Veranstalter bei Schadenersatzforderungen auf höhere Gewalt berufen. Dies würde bedeuten, dass bereits abgeschlossene Verträge mit Künstlerinnen und Lieferanten aufgelöst werden könnten. Liegt der Entscheid der Annullierung aber bei den Veranstaltern selbst, so bleiben die Verträge und die damit Verbundenen kosten bestehen. Jedes Festival geht also ein Risiko ein, wenn es eine Veranstaltung annulliert, bevor diese durch den Bundesrat verboten wird.

22:39 Wer wird der Erste mit dem Impfstoff sein? Zweifel an der Herdenimmunität akzentuieren die Hoffnung auf einen Impfstoff, der die alte Normalität wiederherstellen könnte. In der Schweiz sind schon seit Beginn der Pandemie Impfforscher an der Arbeit, das erlösende «Serum» zu finden. Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffes zwischen fünf und zehn Jahren. Heute soll das Ziel innerhalb von Monaten erreicht werden und so laufen streng reglementierte Entwicklungsphasen parallel und beschleunigt. Ein Blick hinter die Labor-Kulissen zweier Forscher: So ähnlich das Ziel der beiden ist, so unterschiedlich sind ihre Ansätze.

22:23 Erste Schritte zur Lockerung in einigen US-Bundesstaaten Nach den neuen Richtlinien von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Krise haben erste Bundesstaaten Lockerungen der Schutzmassnahmen angekündigt. Texas: Derzeit geschlossene Länden können von Freitag nächster Woche an wieder öffnen. Dazu müssen sie Waren liefern, schicken oder zur Abholung bereitstellen. Mit der Wiedereröffnung von Parks unter Verwaltung des Bundesstaats wird bereits am Montag begonnen. Besucher müssen aber Schutzmassnahmen befolgen. Schulen bleiben in diesem Schuljahr geschlossen.

Derzeit geschlossene Länden können von Freitag nächster Woche an wieder öffnen. Dazu müssen sie Waren liefern, schicken oder zur Abholung bereitstellen. Mit der Wiedereröffnung von Parks unter Verwaltung des Bundesstaats wird bereits am Montag begonnen. Besucher müssen aber Schutzmassnahmen befolgen. Schulen bleiben in diesem Schuljahr geschlossen. Minnesota: Gouverneur Tim Walz kündigte an, dass unter anderem Parks, Wanderwege, Golfplätze, Freiluft-Schiessstände und Läden zum Verkauf von Angelködern wieder öffnen könnten, wenn Besucher Schutzmassnahmen befolgten. Vermont: Dort können Händler unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen und Bauarbeiten wieder aufgenommen werden.

Dort können Händler unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen und Bauarbeiten wieder aufgenommen werden. Florida: Einige Strände und Parks sollen unter Einhaltung von Schutzmassnahmen ebenfalls wieder geöffnet werden, wie der Gouverneur bekannt gab.

22:00 Über 150'000 Tote weltweit Trotz weltweiter Massnahmen gegen das neue Coronavirus sind nach Daten von US-Forschern inzwischen mehr als 150'000 damit infizierte Menschen gestorben. Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Infektionen lag der Johns-Hopkins-Universität, Link öffnet in einem neuen Fenster zufolge am Freitagabend bei mehr als 2,2 Millionen. Die meisten Todesfälle infolge der Coronavirus-Pandemie gab es der Hochschule in Baltimore zufolge bislang in den USA (rund 34'000), Italien (23'000), Spanien (19'000), gefolgt von Frankreich und Grossbritannien. Die Daten der US-Forscher zeigen in der Regel höhere Stände als jene der Weltgesundheitsorganisation (WHO), weil sie regelmässiger aktualisiert werden. Die WHO hatte bis Donnerstag weltweit gut 130'000 Corona-Todesfälle und rund 2 Millionen bekannte Infektionen gemeldet. Legende: Die italienische Region Bergamo ist von der Pandemie besonders stark getroffen. Keystone

21:47 Die Rolle der Kinder bei der Übertragung bleibt unklar Die Kinder seien wirklich nicht die Treiber dieser Epidemie, sagte Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit gestern vor den Medien zur geplanten Wiedereröffnung von Schulen und sorgte damit für Verwirrung. Heute präzisierte er: auch Kinder können, ohne es zu wissen, Träger des Virus sein. Für Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler bleibe es eine Risikoabwägung, obwohl es Anzeichen gebe, dass Kinder eine untergeordnete Rolle bei den Ansteckungsketten spielten.

21:31 Millionen Menschen ohne Krankenversicherung Infolge des dramatischen Anstiegs der Arbeitslosigkeit haben einer Studie zufolge innerhalb eines Monats Millionen Menschen in den USA ihre Krankenversicherung verloren. Weil fast die Hälfte der Arbeitnehmer in den USA über den Arbeitgeber krankenversichert seien, hätten bis zu 9,2 Millionen Menschen ihren Schutz verloren oder könnten sich die neuen Beiträge wohl nicht mehr leisten, hiess es in der Studie des Instituts für Wirtschaftspolitik (EPI). Wegen der Corona-Krise haben in den USA seit Mitte März rund 22 Millionen Menschen Arbeitslosenhilfe beantragt. Der führende demokratische Senator Bernie Sanders schrieb angesichts der Schätzung auf Twitter, es sei «skandalös und nicht nachhaltig», dass die Krankenversicherung in den USA immer noch vom Arbeitgeber abhänge. Sanders setzt sich seit langem für eine umfassende staatliche Krankenversicherung ein. Die USA sind praktisch das einzige entwickelte Industrieland ohne eine solche Option.

21:19 Zeichen der Hoffnung in Frankreich In Frankreich sinkt die Zahl der in Krankenhäusern aufgenommenen Coronavirus-Patienten weiterhin leicht. Den dritten Tag in Folge seien weniger Menschen in Kliniken gebracht worden, sagte Gesundheitsdirektor Jerôme Salomon. Innerhalb von 24 Stunden seien es 115 weniger gewesen als im Vergleich zum Vortag. «Es ist ein langsamer, aber stetiger Rückgang», sagte Salomon. Die Zahl der registrierten Todesfälle stieg auf rund 18'680. Insgesamt seien seit Beginn der Pandemie mehr als 34'000 Patientinnen und Patienten, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, wieder nach Hause zurückgekehrt, so Salomon. Die erste Infektionswelle sei abgeschwächt worden, weil sich die Bürger an die Ausgangsbeschränkungen halten würden, betonte Salomon. In Frankreich gilt seit Mitte März eine strikte Ausgangssperre. Sie soll noch bis zum 11. Mai fortgesetzt werden.

20:42 Kein Sommer-Tourismus in Spanien? Spaniens Regierung stellt sich auf eine längere Baisse im Tourismus-Sektor ein. Erst gegen Jahresende könne mit einer Reaktivierung gerechnet werden, sagte Arbeitsministerin Yolanda Díaz. Finanzministerin María Jesús Montero ergänzte: «Unser Land wird die touristischen Aktivitäten so lange nicht wieder aufnehmen, bis es eine Garantie für ausserordentlich sichere Bedingungen gibt, sowohl für die Menschen, die in unserem Land leben, als auch für unsere Besucher.» Bei der Frage, wann und wie man die Grenzen des Landes für ausländische Touristen werde öffnen können, werde unter anderem wohl auch die Herkunft der Besucher eine Rolle spielen, betonte Montero. Noch habe man dafür aber keine konkreten Pläne. Legende: Gibt es diesen Sommer solche Bilder von Spaniens Stränden? Reuters

20:24 WHO zweifelt an Herdenimmunität beim Coronavirus Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann nicht mit Sicherheit sagen, ob das Vorhandensein von Antikörpern gegen das neue Coronavirus einen vollständigen Schutz gegen eine zweite Erkrankung verleiht. Ohnehin deuteten frühe Untersuchungen darauf hin, dass nur ein geringer Teil der Bevölkerung solche Antikörper aufweise, sagte der WHO-Experte Mike Ryan am Freitag. Dies spreche auch gegen die Ausbildung einer sogenannten Herdenimmunität. Daher werde diese «vielleicht nicht das Problem der Regierungen lösen», sagte Ryan. Bei einer Herdenimmunität ist ein so grosser Teil der Bevölkerung gegen eine Krankheit immun, dass der entsprechende Erreger sich kaum ausbreiten kann.

20:14 EU-Parlament kritisiert Ungarn und Polen Das EU-Parlament hat das Vorgehen Ungarns und Polens in der Corona-Pandemie kritisiert. Die Abgeordneten bedauerten, dass die ungarische Regierung den Notstand unbefristet ausgerufen habe, hiess es in einer am Freitag verabschiedeten Resolution. Zudem rügten die EU-Parlamentarier die polnische Regierung für die geplante Abhaltung der Präsidentenwahl während der Pandemie. Dies könne das Leben polnischer Bürger in Gefahr bringen und das Konzept einer freien, gleichen, direkten und geheimen Wahl untergraben. Das Parlament forderte die EU-Kommission auf zu prüfen, ob die Sofortmassnahmen den EU-Verträgen entsprächen - andernfalls müssten Verstösse bestraft werde. Legende: Wie lange will Viktor Orban per Notrecht regieren? Reuters

19:57 Trump und Cuomo geben sich Saures New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo hat sich mit US-Präsident Donald Trump einen hitzigen Schlagabtausch über die Zuständigkeiten beim Kampf gegen die Corona-Pandemie geliefert. Cuomo hielt am Freitag seine tägliche Pressekonferenz und forderte unter anderem mehr Geld aus Washington, als Trump twitterte: «Gouverneur Cuomo sollte mehr Zeit auf das «Machen» und weniger Zeit auf das «sich Beschweren» verwenden. Geh raus und erledige die Arbeit. Hör auf zu reden!» Darauf angesprochen, wurde Cuomo sichtlich wütend: «Wenn er zuhause sitzt und Fernsehen schaut, sollte er vielleicht aufstehen und zur Arbeit gehen», so der Gouverneur.

19:38 Auch Ständeratskommission will Kitas unterstützen Die Bildungskommission des Ständerats (WBK) will Kitas in der Coronakrise unterstützen. Sie hat eine Motion mit dem Anliegen beschlossen. Einen bestimmten Betrag sieht die Kommission nicht vor, der Bund solle sich mit 33 Prozent an den Aufwendungen der Kantone beteiligen. Die Nationalratskommission hatte am Mittwoch eine Motion mit dem gleichen Ziel beschlossen. Darin ist jedoch ein Kredit von bis zu 100 Millionen Franken vorgesehen, mit dem der Bund die Kitas unterstützen soll. Die Kantone sollen sich mit dem gleichen Betrag beteiligen.