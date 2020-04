Der Ticker startet um 5:50 Uhr

17:11 Warten auf Merkels Exit-Strategie Gestern ist Nordrhein-Westfalen mit Lockerungen vorgeprescht zum Missfallen der Bundesregierung. Heute beraten die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Bundesländer in einer mehrstündigen Videokonferenz ein gemeinsames Vorgehen. Die Kanzlerin wird im Anschluss über die erzielte Einigung informieren. Die Medienkonferenz war bereits für 16.30 Uhr angesetzt, verzögert sich aber offenbar. Sobald es losgeht, informieren wir Sie hier im Livestream und Ticker. Legende: Keystone

16:36 Ungarn lässt Spitäler räumen Nach Vorstellung der rechtsnationalen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban sollen 36'000 Betten Menschen zugutekommen, die am Coronavirus erkrankt und auf eine stationäre Behandlung angewiesen sind. Chronisch Kranke und Pflegefälle, die nun aus den Krankenhäusern entlassen werden, mögen zu Hause von ihren Familien betreut werden, erklärte die oberste Amtsärztin Cecilia Müller. «Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass jeder eine Versorgung bekommt, der eine solche (wegen der Corona-Pandemie) benötigt.» Aufgrund der Regierungsanordnung sahen sich Chefärzte gezwungen, Kranke vorzeitig zu entlassen, mit deren Pflege die Angehörigen überfordert sind oder die von diesen gar nicht geleistet werden kann. Das Internet-Portal index.hu zitierte einen Betroffenen: «Meinen Vater hat man nach einer Fussamputation mit kaum verheilter, eiternder, noch vernähter Wunde nach Hause geschickt.» Die Schwiegertochter verbinde nun die Wunde, die Familie suche noch nach einer Fachkraft, die die Nähte ziehe. Legende: Spitäler in Ungarn sind angewiesen, nur noch Notfälle aufzunehmen. Keystone

16:05 Schweizer Pensionskassen unter Druck Die Corona-Krise und die Verwerfungen an den Finanzmärkten hinterlassen in den Pensionsvermögen der Schweizer Firmen tiefe Spuren. Dabei hätten die negativen Anlagerenditen des ersten Quartals die sehr gute Performance aus dem vergangenen Jahr weitestgehend zunichte gemacht, schreibt das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson. Der Einbruch an den Finanzmärkten im ersten Quartal habe dazu geführt, dass drei Viertel der 2019 auf Vorsorgegeldern erzielten Vermögensrenditen vernichtet wurden. Für etwas Entlastung in den Vorsorgebilanzen der Firmen hätten 2020 die steigenden Bewertungen der Unternehmensanleihen geführt. Der von der Credit Suisse berechnete Pensionskassenindex, der seit Anfang 2000 (Basis: 100 Punkte) die Performance von Schweizer Pensionskassen aufzeigt, sank im Berichtsquartal um 7.40 Prozent beziehungsweise 13.8 Punkte auf 172.36 Zähler. Seit Beginn der Aufzeichnungen sei die Performance nur im 3. Quartal 2001 mit -7.91 Prozent schlechter gewesen, teilte die CS mit.

15:49 «Einsamer Spitzenreiter» bei Kurzarbeit: Kanton Zürich Im Kanton Zürich ist wegen der Corona-Pandemie bereits jeder dritte Angestellte von Kurzarbeit betroffen. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit hat bereits Gesuche von 28'085 Betrieben bewilligt, die insgesamt 345‘460 Mitarbeitende angemeldet haben. Kurzarbeit haben wegen dem Lockdown vor allem Angestellte aus dem Gastgewerbe, dem Detail- und Grosshandel und dem Baugewerbe. Aber auch die Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungsbranche ist stark betroffen, wie aus den Zahlen hervorgeht. Zürich steht mit diesen Zahlen zur Kurzarbeit schweizweit als «einsamer Spitzenreiter» da, wie Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) an einer Medienkonferenz sagte. 18 Prozent aller Anträge in der Schweiz betreffen den Kanton Zürich.

15:21 Soziale Distanz beim Sonnenbaden? In Italien wird es langsam aber sicher warm. Zeit, um ans Meer zu fahren. Doch wegen des Coronavirus herrscht ein Badeverbot. Nun gibt es erste Vorschläge, wie die Badesaison 2020 trotzdem stattfinden könnte. Mit Plexiglaswänden könnte man die Sonnenhungrigen an den Stränden trennen. Ob das so funktioniert, ist aber völlig unklar. Wegen der Kosten für die Trennscheiben, aber auch, weil soziale Distanz beim Baden wohl einfach keinen Spass macht. L’ultima idea per la stagione balnerare: gabbiotti in plexiglass https://t.co/ztd5XBUpBn — Corriere della Sera (@Corriere) April 14, 2020

15:05 Neue BfS-Zahlen: Corona sorgt für mehr Todesfälle bei Älteren als sonst Das Bundesamt für Statistik (BfS) hat seine Statistik zu den wöchentlichen Todesfällen veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass in Kalenderwoche 14 bis zum 5. April im Vergleich zum statistisch erwartbaren Wert mehr Menschen im Alter von über 65 Jahren gestorben sind. Bei den unter 65-Jährigen ist die Zahl, anders als in der Woche zuvor, wieder im erwarteten normalen Bereich. Die Statistik gibt zwar Auskunft über alle Todesfälle, nicht nur über die Corona-Todesfälle, doch auch das BfS wertet den Anstieg als «Ausdruck der gegenwärtigen Pandemie». Vergleichbare Perioden der Übersterblichkeit, also von Todesfallzahlen über dem erwarteten normalen Wert, gab es während der schweren Grippewellen 2015 und 2017 (siehe Grafik). Legende: SRF

14:50 Die Rolle der Kinder bei der Ausbreitung des Coronavirus Erste Datenanalysen weisen darauf hin, dass Kinder weniger vom Coronavirus Sars-CoV-2 betroffen sind als Erwachsene. Forscher um Kári Stefánsson vom isländischen Unternehmen deCODE Genetics in Reykjavik hatten bei bevölkerungsbezogenen Tests rund 13'000 Personen untersucht. Dabei waren 0.6 Prozent der Frauen und 0.9 Prozent der Männer infiziert. Bei Kindern unter 10 Jahren gab es keinen einzigen positiven Befund, bei Kindern ab 10 Jahren waren es 0.8 Prozent, wie es im Fachjournal «New England Journal of Medicine» heisst. Zuvor hatten bereits andere Analysen auf eine vergleichsweise geringe Beteiligung von Kindern am Infektionsgeschehen hingewiesen. Unter den erfassten Covid-19-Fällen hätten Kinder nur einen sehr kleinen Anteil, heisst es von der EU-Gesundheitsbehörde ECDC. Nur rund ein Prozent der Fälle seien bei Kindern unter 10 Jahren erfasst, vier Prozent bei 10- bis 19-Jährigen. Kinder können zwar genauso infiziert werden wie Erwachsene, haben aber ein wesentlich geringeres Risiko, Symptome zu entwickeln oder ernsthaft zu erkranken. Legende: Keystone

14:24 FDP fordert Wiedereröffnung von allen Geschäften Die Schweiz brauche rasch eine Ausstiegsstrategie, sagte FDP-Präsidentin Petra Gössi an einer per Internet übertragenen Medienkonferenz. Dank den Massnahmen des Bundesrates habe man die Corona-Pandemie zwar in den Griff bekommen. Gleichzeitig hätten diese aber grosse Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Gesellschaft. Deshalb brauche es nun einen Plan für den Ausstieg aus diesen Massnahmen, so Gössi weiter. Bevölkerung und Unternehmen müssten wissen, wann oder unter welchen Umständen sie mit welchen Lockerungen rechnen könnten. Konkret fordert die FDP die Wiedereröffnung von allen Geschäften unter Wahrung der Hygieneregeln sowie die gestaffelte Wiederaufnahme des Unterrichts an den Schulen. Auch die demokratischen Prozesse sollen nach Ansicht der FDP rasch wieder normalisiert werden. So sollen etwa verschobene Abstimmungen bald nachgeholt werden können. Legende: Keystone

14:18 Deutschland verlängert Grenzkontrollen Deutschland verlängert im Zuge der Corona-Krise die verschärften Kontrollen an den Grenzen zur Schweiz, Österreich, Frankreich sowie Luxemburg und Dänemark bis zum 4. Mai. Dies teilte das Bundesinnenministerium in Berlin mit. An den Übergängen nach Belgien und in die Niederlande wird hingegen nicht kontrolliert. Allerdings wurde auch in diesen Abschnitten die Überwachung im 30-Kilometer-Grenzraum intensiviert. Menschen, die weder deutsche Staatsbürger sind noch dauerhaft in Deutschland wohnen, dürfen wegen der Corona-Pandemie nur noch aus einem triftigen Reisegrund nach Deutschland einreisen.

13:55 99-jähriger Brasilianer trotzt dem Corona-Virus Es gibt sie auch, die guten Nachrichten, selbst in Corona-Zeiten. In Brasilien hat ein 99-jähriger Mann die coronabedingte Erkrankung überlebt. Unter Applaus und Trompetenklängen wird der Weltkriegsveteran Ermando Armelindo Piveta aus dem Armee-Spital in der Hauptstadt Brasilia entlassen. Er musste insgesamt acht Tage in der Klinik behandelt werden. Wieder auf den Beinen meinte er: «Es war ein harter Kampf für mich, härter als der Krieg.» 00:37 Video Ermando Armelindo Piveta ist wohlauf Aus Tagesschau vom 15.04.2020. abspielen

13:36 Start der Tour de France auf Ende August verschoben Auch die grösste Radrundfahrt der Welt kann wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden. Die Tour de France wird neu am 29. August in Nizza gestartet und am 20. September in Paris enden. Ursprünglich hätte die Tour de France am 27. Juni in Nizza beginnen und am 19. Juli traditionell auf den Pariser Champs-Élysées enden sollen. Der Etappenplan der «Grande Boucle» wird beibehalten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Verschiebung wegen Coronavirus Tour de France soll neu am 29. August beginnen 15.04.2020

13:35 Finanzdelegation gibt 775 Millionen Franken frei Der Bund kann dringend benötigtes Sanitätsmaterial und Medikamente beschaffen sowie die Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen vorantreiben. Die Finanzdelegation (FinDel) hat dringende Kredite in Höhe von 775 Millionen Franken freigegeben. Insgesamt hatte der Bundesrat vergangene Woche dem Parlament neue dringliche Kredite zur Bekämpfung der Corona-Pandemie von insgesamt 2.24 Milliarden Franken beantragt. Ein Drittel davon wurde nun von der FinDel als dringlich eingestuft, wie die Parlamentsdienste mitteilen. Die Vorschüsse können sofort verwendet werden

13:12 Zahlen bleiben tief – 260 neue bestätigte Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat die neusten Corona-Zahlen veröffentlicht: Demnach gibt es in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein insgesamt 26'336 laborbestätigte Fälle, 260 zusätzliche Fälle also innerhalb eines Tages. Die Schweiz weist eine der höchsten Inzidenzen (308/100'000 Einwohner) in Europa auf. Die Zahl der Todesfälle liegt laut BAG bei 973. In unseren Grafiken zu den Fallzahlen finden Sie die teilweise höheren und aktuelleren Zahlen des Statistischen Amtes des Kantons Zürich. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

15.04 Aktueller Stand sind 26'336 laborbestätigte Fälle, 260 mehr als am Vortag.https://t.co/RTWF8jbM2ppic.twitter.com/3GpudmSsTj — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) April 15, 2020

12:28 SGB fordert Erhalt von Arbeitsplätzen und Kaufkraft Um soziale Probleme und grössere wirtschaftliche Schäden der Corona-Krise zu verhindern, fordert der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) eine hundertprozentige Lohngarantie und den Verzicht auf Entlassungen. Der Erhalt von Kaufkraft und Arbeitsplätzen sei Grundvoraussetzung für jede zukunftsfähige Ausstiegsstrategie, hielt der SGB an einer virtuellen Medienkonferenz fest. Mittlerweile sei die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit auf 1.5 Millionen oder 25 Prozent der Erwerbstätigen hochgeschossen – ein Allzeithoch, wie SGB-Chefökonom Daniel Lampart erklärte. Hinzu kamen Entlassungen: Lampart sagte, seit Ende März bis zum 9. April seien mehr als 10'000 neue Arbeitslose hinzugekommen. «In früheren Rezessionen stiegen die Arbeitslosenzahlen um rund 4000 Personen pro Monat», fügte er an. Entlassene hätten es sehr schwer, eine neue Stelle zu finden, besonders ältere. 03:27 Video Gewerkschaften befürchten weitere Entlassungen Aus Tagesschau vom 15.04.2020. abspielen

12:09 Von der Leyen: «Wir sprechen über Billionen» EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will europäische Investitionen in Billionenhöhe nach der Corona-Krise. «Wir sprechen hier nicht über Milliarden, wir sprechen über Billionen», sagte von der Leyen in Brüssel. Das richtige Mittel für die «riesigen Investitionen» sei der EU-Haushalt. Von der Leyens Stellvertreter Valdis Dombrovskis hatte zuletzt bereits erkennen lassen, wie das finanziert werden soll: über Anleihen, die die EU-Kommission aufnehmen will und für welche die EU-Staaten bürgen müssten. Ob und wie sich solche Anleihen von den umstrittenen Corona-Bonds unterscheiden, liess Dombrovskis offen. Legende: Keystone

11:20 Konsumentenstimmung auf Rekordtief Provisorische Daten zeigen: Das Coronavirus hat die Konsumentenstimmung in der Schweiz auf historische Tiefstwerte sinken lassen. So gehen die Befragten von einer schweren Rezession aus und beurteilen die eigene finanzielle Lage so negativ wie seit den 90er-Jahren nicht mehr. Aufgrund der aktuellen Lage publiziert das SECO ausserplanmässig provisorische Ergebnisse zur Konsumentenstimmung, Link öffnet in einem neuen Fenster im April, die definitiven Ergebnisse werden im Mai folgen. Die Stimmung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten ist von −9 Punkten im Januar auf −40 Punkte gesunken. Ähnlich tiefe Werte hatte die Konsumentenstimmung einzig Anfang der 1990er-Jahre angenommen. Die Erwartungen der Befragten für die allgemeine Wirtschaftsentwicklung haben sich stark verschlechtert. Der entsprechende Teilindex ist auf rekordtiefe −84 Punkte zurückgegangen. Legende: Keystone

10:58 Deutliche Kritik an WHO-Zahlungsstopp von Trump Moskau hat den von US-Präsident Donald Trump verfügten Stopp der Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert. «Das ist der Ausdruck eines äusserst egoistischen Herangehens der amerikanischen Regierung gegenüber dem, was in der Welt im Zusammenhang mit der Pandemie geschieht», sagte Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow der Staatsagentur Tass zufolge. Er rief dazu auf, «weitere Angriffe» auf die WHO zu unterlassen. Auch China und die EU haben das Vorgehen von Trump kritisiert: «China ist ernsthaft besorgt über die Entscheidung der USA», so Aussenamtssprecher Zhao Lijian. Die Entscheidung der USA werde die Fähigkeit der WHO zur Bewältigung der Corona-Pandemie schwächen, so der Sprecher weiter. Die EU bedauere die Entscheidung Trumps zutiefst, erklärt der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell per Twitter. Es gebe keinen Grund, der diesen Schritt zu einem Zeitpunkt, da die Bemühungen der WHO nötiger seien denn je, rechtfertige. 01:22 Video Trump vs. WHO Aus Tagesschau vom 15.04.2020. abspielen

10:49 Geringer Anstieg der Infektionen in Deutschland In Deutschland sind bis Mittwochvormittag mehr als 128’500 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 10.15 Uhr: mehr als 126'600 Infektionen). Dies entspricht einem Plus von nur noch 1.5 Prozent. Mindestens 3222 (Vortag Stand 10.15 Uhr: 2998) Infizierte sind den Angaben zufolge bislang gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 72’600 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

10:10 Eurogruppen-Chef schliesst Corona-Bonds nicht aus Eurogruppen-Chef Mario Centeno hält Corona-Bonds für eine mögliche Antwort der Währungsunion auf die erwartete schwere Rezession infolge der Virus-Krise. «Es gibt einen Vorschlag, den europäischen Haushalt zu nutzen und einen für die Ausgabe gemeinsamer Schulden», sagte Centeno der italienischen Tageszeitung «Corriere della Sera». «Und das eine schliesst das andere nicht aus.» Auf die Frage, ob gemeinsame Anleihen ausgegeben werden könnten, präzisierte er: «Nicht unbedingt, aber ich schliesse es nicht aus.» Bisher sträubt sich unter anderem Deutschland, über Corona-Bonds für hoch verschuldete Partnerländer wie Italien mitzuhaften. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Streit um Corona-Bonds Showdown zwischen Merkel und Europas Süden 14.04.2020 Mit Video