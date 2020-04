Der Ticker startet um 6:57 Uhr

20:39 WHO gibt Kritik aus Washington an Mitgliedsländer weiter Die Weltgesundheitsorganisation der UNO (WHO) wendet sich mit einem Positionspapier an die G20-Staaten. In diesem Papier wirft nun die WHO den Mitgliedsstaaten Versäumnisse vor. Die Verpflichtungen der Länder seien laut Spezialistin Ilona Kickbusch nicht eingehalten worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: WHO gibt US-Kritik weiter «Eigentlich ist kein Land seinen Verpflichtungen nachgekommen» 19.04.2020 Mit Audio

20:23 Trump-Beraterin widerspricht: «Wir wissen nicht, wo der Ursprung des Virus' ist» In der Debatte um den genauen Ursprung des Coronavirus sieht die Beraterin von US-Präsident Donald Trump, die Ärztin Deborah Birx, abschliessende Klarheit in weiter Ferne. «Jedes Mal, wenn wir ein neues Virus haben, ist es wichtig, seinen Ursprung herauszufinden, und ich denke, wir sind noch weit davon entfernt, ihn herauszufinden», sagte Birx dem TV-Sender CBS. Man wisse lediglich, dass das neuartige Virus aus China stamme – woher genau, sei unklar. «Ich habe keinen Beweis dafür, dass es ein Unfall in einem Labor war», sagte Birx. Derzeit sei allgemeiner Konsens, dass sich das Virus von einem Tier auf den Menschen übertragen habe. In den USA gibt es Berichte unter Berufung auf amerikanische Geheimdiensterkenntnisse, wonach das Virus aus einem Forschungslabor in China stammen könnte. Demnach soll das Virus im Institut für Virologie in Wuhan versehentlich von einem Mitarbeiter in die Stadt gebracht worden sein, was der Leiter des Instituts bereits zurückwies. Trump hatte China am Samstag für die weltweite Verbreitung verantwortlich gemacht und Konsequenzen angedroht. Legende: Deborah Birx widersprach auch der Aussage des US-Präsidenten, dass die US-Sterblichkeitsrate auf Pro-Kopf-Basis niedriger ist, als in manchen Ländern Westeuropas. Keystone / Archiv

20:07 Aufenthaltserlaubnis für illegale Erntehelfer in Italien? Auf den Feldern Italiens fehlen tausende Ernte-Helferinnen und Helfer. Vor allem die Saisonniers aus Osteuropa fehlen. Nun versucht die Regierung in Rom illegale Arbeiter schnell zu legalisieren, damit die Früchte und das Gemüse nicht verfault. Das aber hat sofort die rechte Lega und ihren Chef Matteo Salvini mobilisiert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Illegale legalisieren? Auf Italiens Feldern fehlen bis zu 270'000 Hilfsarbeiter 19.04.2020 Mit Audio

18:35 Fünf Grenzübergänge in Genf wieder provisorisch offen Die Eidgenössische Zollverwaltung öffnet im Hinblick auf die Lockerung der Massnahmen gegen das Coronavirus ab Montag fünf Grenzübergänge in Genf wieder provisorisch. Die Öffnung dieser fünf zusätzlichen Übergänge soll Staus des Grenzgängerverkehrs zu den Stosszeiten verhindern. Mit dem Ende der Osterferien und der teilweisen Wiederaufnahme wirtschaftlicher Tätigkeiten werde das Grenzgänger-Aufkommen im Kanton Genf wieder zunehmen, teilte die Zollverwaltung mit. Dies sei bereits ab dem 20. April der Fall und werde sich mit Inkrafttreten der Lockerungen ab dem 27. April intensivieren. Die fünf zusätzlichen Grenzübergänge sind von Montag bis Freitag in Richtung Schweiz von 6 bis 9 Uhr geöffnet. In Richtung Frankreich kann von 17 bis 19 Uhr ausgereist werden. Für im Gesundheitswesen arbeitende Grenzgängerinnen und Grenzgänger mit Spezialvignette gibt es eine Express-Spur. Die Grenzübergänge sind Mategnin, Landecy, Soral II, Monniaz und Veigy. Legende: Die Betonblöcke bei fünf Grenzübergängen (hier: Landecy) werden auf Montag entfernt. Keystone / Archiv

16:54 Basler «Dreidrittel-Rettungspaket» kommt – sofern die Kantonsregierung Ja sagt Kleine Geschäfte, die wegen der Corona-Pandemie in finanzieller Not sind, sollen nur ein Drittel ihres Mietzinses zahlen müssen – ein weiteres Drittel soll der Kanton à fonds perdu übernehmen. Das schlagen die vier grossen Sozialpartner im Bereich der Geschäftsmieten der Basler Regierung vor. Der Wirteverband Basel-Stadt, der Basler Mieterinnen- und Mieterverband, der Hauseigentümerverband Basel-Stadt sowie der SVIT Basel haben sich auf ein sogenanntes «Dreidrittel-Rettungspaket» geeinigt. Dieses soll der Linderung akuter Mietzinsnöte vieler kleiner Geschäfte wie Coiffeuren, Physios, Cafés, Restaurants und Blumenläden dienen, wie die vier Verbände am Sonntag gemeinsam mitteilten. Das «Dreidrittel-Rettungspaket» beruhe auf Freiwilligkeit, sei im Einzelfall aber verbindlich. Die Vorlage befindet sich bereits zur Diskussion in der Regierung. Legende: Die Mieten für Ladenlokale in der Basler Innenstadt sind hoch. Nun soll der Kanton dem Kleingewerbe unter die Arme greifen. Keystone / Archiv

15:04 150'000 Selbständige haben Entschädigung beantragt Die Ausgleichskassen haben bisher rund 150'000 Anträge von Selbstständigerwerbenden auf Corona-Erwerbsersatzentschädigung erhalten. Für die nächsten Tage rechnen sie mit weit über 100'000 zusätzlichen Anmeldungen. Das teilten die Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen und die Vereinigung der Verbandsausgleichskassen am Sonntag mit. In diesen Tagen laufen die erste Auszahlungen der Corona-Erwerbsersatzentschädigungen für den Monat März. Erste Auswertungen zeigen den Angaben zufolge, dass der durchschnittliche Anspruch pro Monat bei etwas über 2000 Franken liegt, das entspricht einem Jahreseinkommen von rund 32'000 Franken. Grundlage für die Berechnung der Sozialleistung ist das Jahreseinkommen, welches 2019 für die AHV abgerechnet wurde. Davon wird 80 Prozent als Taggeld ausbezahlt. Der maximale Tagesansatz liegt bei 196 Franken. Legende: Nachdem zunächst nur Selbständigerwerbende, die den Betrieb amtlich angeordnet schliessen mussten, Anspruch auf Entschädigung hatten, gilt dies nun auch für indirekt Betroffene. Keystone

14:31 «Spiegel»-Bericht: WHO gibt vielen Staaten schlechtes Zeugnis Die Weltgesundheitsorganisation WHO attestiert vielen Staaten einem Medienbericht zufolge keine gute Pandemie-Vorbereitung. Die meisten Staaten weltweit seien schlecht bis mittelmässig auf Epidemien vorbereitet, zitiert der «Spiegel» aus einem Positionspapier für eine für Sonntag angesetzt Videokonferenz der Gesundheitsminister der G20-Staaten zur Corona-Krise. Nur ein Drittel der Länder könne Seuchenausbrüche entdecken und darauf reagieren, heisst es laut «Spiegel» in dem Papier. Selbst hoch entwickelte Gesundheitssysteme hätten dann nur noch «begrenzte Kapazitäten», grundlegende Leistungen zu erfüllen. Es fehle an gut ausgebildeten Mitarbeitern und Infrastrukturen in den Gesundheitssystemen und mangle an robusten Lieferketten und Logistik, um benötigte medizinische Ausrüstung zu beschaffen. Die WHO antwortete der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfragen zu dem Positionspapier zunächst nicht.

14:11 Virus nach Stopp auf Flugzeugträger «Charles de Gaulle» verbreitet Dem Chef des französischen Generalstabs zufolge hat sich das Coronavirus wahrscheinlich nach einem Zwischenstopp in Brest auf dem Flugzeugträger «Charles de Gaulle» verbreitet. Man gehe davon aus, dass die Ansteckung im März während eines Aufenthalts in der Hafenstadt im Nordwesten Frankreichs erfolgte, sagte François Lecointre dem Radiosender France Inter. Lecointre verteidigte die Entscheidung, dass das Schiff im März anlegte. Der Zwischenstopp sei logistisch notwendig gewesen. Zudem habe es zu dieser Zeit noch keine Kontaktbeschränkungen in Frankreich gegeben. 1081 der fast 2000 Militärs sind positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, mehr als 500 Militärs zeigten Symptome. 24 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Das riesige Kriegsschiff war am Ostersonntag im südfranzösischen Hafen Toulon eingelaufen, nachdem an Bord Dutzende Infektionen bestätigt worden waren. Die Soldaten wurden in Toulon und Umgebung für zwei Wochen isoliert. Nach dem Coronavirus-Ausbruch kritisierten Matrosen in Medien, dass Vorsichtsmassnahmen nach dem Halt in Brest zu früh gelockert worden seien. Marine-Stabschef Prazuck bestritt jegliche Nachlässigkeit. Legende: Mehr als die Hälfte der Besatzung ist positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Keystone

13:48 Vielerorts Proteste in den USA gegen den Lockdown In der USA gibt es vielerorts Proteste gegen den Lockdown. In Texas, aber auch in den Bundesstaaten Utah, North Carolina, Minnesota, Visconsin, Michigang, Ohio, Virgina, New Hampshire fordern Hunderte die Rückkehr zur Arbeit. Die Demonstranten sind zumeist Anhänger von Präsident Trump. Der hat Verständnis für die Proteste. Es gibt da draussen viele Proteste. Manche Gouverneure der Bundesstaaten haben es übertrieben.

13:37 SVP greift mit Vorstössen Notverordnung des Bundesrates an Die Restaurants und Hotels sind die grossen Verlierer der Exit-Strategie des Bundes. Für sie gibt es bis jetzt keinen Fahrplan. Die SVP will das ändern und mit Vorstössen die Notverordnung des Bundesrates angreifen, wie die «Sonntagszeitung» schreibt. Die Partei fordert die Wiedereröffnung von Restaurants, Kinos oder Schwimmbädern im Mai. Die Wirte selbst drängen auf eine schnelle Lösung. Es brauche Klarheit, lässt etwa der Branchenverband Gastrostadt Bern und Umgebung im «Sonntagsblick» verlauten. Mit jeder Woche, in der die Restaurants geschlossen blieben, häuften sich die Schulden. 01:02 Video Wirte wollen baldige Gewissheit Aus Tagesschau vom 19.04.2020. abspielen

13:23 Lockerungen bringen keine Normalität in Teheran Corona hin, Virus her: Ruhani will die Islamische Republik zurück zur Normalität führen. Doch viele Bürger trauen ihm nicht: Der Beginn der zweiten Phase am Samstag brachte zwar offene Geschäfte, aber die Kunden blieben weg. Zu gross ist die Angst vor Ansteckung. Legende: Die Pandemie hat etwa 70 Prozent der Wirtschaft lahmgelegt. Doch das Gesundheitsministerium ist von den Lockerungsplänen des Präsidenten weniger begeistert. Dass die Zahl der Opfer von über 150 auf unter 80 am Tag sank und die der Infizierten von fast 3000 auf weniger als 1400 gut halbiert wurde, seien positive Ergebnisse der Beschränkungen. Keystone

13:00 Mittlerweile eine Million Corona-Infektionen in Europa erfasst In Europa sind mittlerweile mehr als eine Million Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Bis Sonntagmittag erfasste das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) dort insgesamt 1'018'221 Covid-19-Fälle, wie aus Zahlen auf der Webseite der EU-Agentur hervorging. Mit Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich und Grossbritannien kommen mittlerweile fünf europäische Länder auf sechsstellige Infektionszahlen. Covid-19-Todesfälle gab es europaweit demnach bislang 98'852, davon die meisten in Italien, Spanien, Frankreich, Grossbritannien und Belgien.

12:50 Kinder in Dauer-Quarantäne – Druck auf Regierung in Rom wächst Nach fast sieben Wochen Corona-Isolation wächst der Druck auf die Regierung in Italien, Kinder nach draussen zu lassen. Eltern starteten zudem zahlreiche Petitionen und veröffentlichten Briefe, damit die Schulen langsam wieder geöffnet werden – und nicht erst im September zum neuen Schuljahr. Die strengen Ausgangssperren gelten seit 10. März und noch bis 3. Mai. Dabei dürfen Kinder auch nicht in Parks oder nach draussen zum Spazieren. Unternehmen sollen danach schrittweise wieder öffnen. Legende: Italien ist eines der weltweit am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 getroffenen Länder. Keystone

12:32 Paris will zwei Millionen Masken kostenlos verteilen In Paris sollen zum Schutz gegen den Coronavirus etwa zwei Millionen Masken kostenlos an die Bevölkerung verteilt werden. Bis Ende dieses Monats sollten zunächst rund eine halbe Million wiederverwendbarer Masken verfügbar sein, kündigte Bürgermeisterin Anne Hidalgo in der Sonntagszeitung «Journal du Dimanche» an. Bis Mitte Mai sollen dann alle Bewohner der französischen Hauptstadt mit einer eigenen Maske ausgestattet werden. Die Kosten bezifferte Hidalgo auf drei Millionen Euro (rund 3.2 Millionen Schweizer Franken). Legende: In Frankreich gelten seit Mitte März strikte Ausgangsbeschränkungen. Sie dauern noch bis zum 11. Mai. Erst danach sollen die Einschränkungen schrittweise gelockert werden. Keystone

12:18 Die neuen BAG-Zahlen Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein verzeichneten bisher insgesamt 27'740 laborbestätigte Coronavirus-Fälle. Damit gibt es 336 zusätzliche Fälle innerhalb eines Tages. Die Inzidenz beträgt 323 pro 100'000 Einwohner. Bisher traten 1135 Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten COVID-19-Erkrankung auf. Die Zahl der durchgeführten Tests belaufen sich bisher insgesamt auf über 221'263. Bei 15 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus (wobei mehrere positive oder negative Tests bei derselben Person möglich sind). Das geht aus der neusten Veröffentlichung des BAG , Link öffnet in einem neuen Fensterhervor. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

19.04 Actuellement, 27'740 cas ont été testés positifs en laboratoire, soit 336 de plus qu'hier.https://t.co/gnPJVrJtZipic.twitter.com/wiZoXO7zLH — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) April 19, 2020

11:57 Politiker fordern Untersuchung zum Ausbruch des Virus Der Chef des Instituts für Virologie in der zentralchinesischen Stadt Wuhan hat amerikanische Vorwürfe zurückgewiesen, dass das neue Coronavirus aus seinem Labor stammen könnte. «Das Virus ist auf keinen Fall von uns gekommen», sagte Yuan Zhiming in einem in chinesischen Medien verbreiteten Interview des Staatsfernsehens. Nach bisherigen Erkenntnissen war das neuartige Corona-Virus in Wuhan von einem Tiermarkt ausgegangen, wo erste Erkrankungen aufgetreten waren. Dem ungeachtet fordern nun aber immer mehr Politiker auf der Welt eine unabhängige Untersuchung zur Entstehung und Verbreitung des neuen Coronavirus. Darunter die australische Ausseniministerin und der deutsche Entwicklungsminister. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wie ist das Virus entstanden? Politiker fordern Untersuchung zum Ausbruch in China 19.04.2020 Mit Video

11:37 Isolation macht dick In der Corona-Krise haben nach einer Umfrage in China 73 Prozent der Befragten nach eigenen Angaben Gewicht zugelegt. Als Gründe wurden vor allem mangelnde Bewegung und ungesunder Lebensstil in der häuslichen Isolation genannt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am unter Hinweis auf eine Erhebung der Zeitung «Zhongguo Qingnianbao» unter 3005 Menschen berichtete. Einige sagten auch, dass sie einfach mehr und häufiger gegessen hätten, während sie zuhause hockten.

11:33 Genesener Premier Johnson mischt wieder mit Der britische Premierminister Boris Johnson schaltet sich nach seiner überstandenen Corona-Erkrankung schon wieder kräftig in die Regierungspolitik ein. Johnson habe am Freitag mit Aussenminister Dominic Raab, der ihn teilweise vertritt, und weiteren Mitarbeitern ein dreistündiges Gespräch per Videocall gehabt, berichtete die Zeitung «Sunday Telegraph». Bereits zuvor habe er mehrmals von seinem Landsitz Chequers aus Anweisungen gegeben. Der 55-jährige Premier musste wegen seiner Lungenerkrankung Covid-19 auf der Intensivstation einer Londoner Klinik behandelt werden. Seit einigen Tagen erholt er sich nun auf dem Landsitz in der Nähe der Hauptstadt. Dass sich Johnson wieder so schnell in die Regierungsgeschäfte einmischt, soll mit zunehmender Kritik an der Regierung bei der Bekämpfung der Pandemie zu tun haben. Nach einem Bericht der «Sunday Times» war zu Beginn des Ausbruchs wochenlang der Ernst der Lage in Grossbritannien nicht erkannt worden. Man habe sich stattdessen zu sehr auf den Brexit konzentriert. Legende: Erholt sich mit seiner Verlobten offiziell noch auf dem seinem Landsitz: Premierminister Boris Johnson. Keystone

11:08 5 vor 12 in Russlands Hauptstadt Die russischen Behörden melden einen Anstieg der neuen Infektionen zum Vortag um 6060 auf 42'853 Fälle insgesamt. Das ist der grösste Zuwachs bisher in Russland. Die Zahl der Coronavirus-Infizierten ist im Land mit rund 147 Millionen Einwohnern zuletzt täglich zwischen 16 und 18 Prozent gestiegen. Der Mammut-Anteil an Neuansteckungen wird in Moskau registriert. Dass in der russischen Hauptstadt bis Monatsende mehrere zehntausend Intensivbetten fehlen, ist auch dem Missmanagement der vergangenen Jahre geschuldet, so die Sicht unabhängiger Ärzteorganisationen. Was genau schief gelaufen ist und woran es im russischen Gesundheitssystem im Zuge der Krise fehlen wird, lesen Sie hier.