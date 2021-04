Der Ticker startet um 5:36 Uhr

15:52 Impfkadenz in der Schweiz steigt um 20 Prozent Vom 19. bis 25. April sind in der Schweiz 342'497 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag auf seiner Website veröffentlichte. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 48'928 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Impfkadenz damit um 20 Prozent. Insgesamt wurden bis Sonntag 2'443'166 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 868'621 Personen vollständig geimpft, das heisst 10.1 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 705'924 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung durchgeführt.

15:27 Neue Impftermine im Kanton Bern Ab sofort sind im Kanton Bern das Gesundheitsfachpersonal sowie Personen, die mit besonders gefährdeten Menschen zusammenleben, zur Impfung zugelassen. Das sind die Impfgruppen F bis L mit rund 60'000 registrierten Personen. Die bisher freigegeben Impfgruppen A-E und O können weiterhin ihre Termine buchen. Gleichzeitig schaltet der Kanton Bern heute 30'000 weitere Termine auf, die von 15'000 Personen gebucht werden können. Dies, nachdem eine Lieferung des Herstellers Pfizer/Biontech eingetroffen ist. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 27.04.2021 Mit Audio

15:13 Point de Presse beendet Damit endet der heutige Point de Presse des BAG.

15:12 Braucht es Masken in der Badi? Bald öffnen die Badeanstalten wieder. Muss da eine Maske getragen werden? Limitierendes Element bei Badis sei die Quadratmeterzahl, sagt Markus Feller, stellvertretender Leiter des Bereichs Sportpolitik und Ressourcen. Pro zehn Quadratmeter dürfe eine Person in die Badi. Ob dabei auch Masken getragen müssten, wenn der Abstand eingehalten werden könne, sei nicht klar. «Da gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum», sagt Feller.

15:00 Ein Covid-Zertifikat für alle Kategorien? «Im Grundmodell ist das Zertifikat ein Stück Papier mit einem QR-Code», erklärt Nassima Mehira. Es sollte aber auch möglich sein, das Zertifikat auf einer App vorzeigen zu können. Die Zertifikate würden jeweils einzeln ausgestellt werden – ob nun getestet, genesen, oder geimpft.

14:57 Bereiten die Massnahmen-Demos dem BAG Sorge? Eine Frage zu den Demonstrationen der Massnahmen-Gegner, die oft keine Maske tragen. Ist der Bund darüber besorgt? «Natürlich macht uns das Sorgen, wenn Demonstrationen ohne Maske durchgeführt würden», sagt Virginie Masserey vom BAG. Man bestehe natürlich darauf, dass das Gesetz und die Regeln eingehalten würden. Mehr will sie dazu nicht sagen.

14:53 Was sind die grössten Herausforderungen beim Covid-Zertifikat? «Die grösste Herausforderung ist, dass wir garantieren können, dass nur autorisierte Personen Covid-Zertifikate ausstellen können», sagt Nassima Mehira, Co-Projektleiterin für das Covid-19-Zertifikat beim BAG. Bei der Prüfung eines Zertifikats sei im Sinne des Datenschutzes darauf zu achten, dass nur diejenigen Daten abgefragt werden können, die nötig sind. Eine Datenspeicherung gebe es nicht. 00:48 Video Mehira zu den grössten Herausforderungen beim Covid-Zertifikat Aus News-Clip vom 27.04.2021. abspielen

14:51 Masserey: «Man muss die Maske nicht nach jedem Bissen wieder anziehen» Muss man auf einer Restaurant-Terrasse die Maske am Tisch wieder anziehen? Virginie Masserey verneint: «Man muss die Maske nicht nach jedem Bissen wieder anziehen.» Das Ziel sei es, die Maske anzuziehen, wenn man den Tisch verlässt. 00:41 Video Masserey: «Nach dem Konsumieren ist die Maske wieder anzuziehen» (frz.) Aus News-Clip vom 27.04.2021. abspielen

14:47 Serologische Tests, um Impfdosen zu sparen? Wäre es sinnvoll, einen serologischen Test für Personen zu fordern, die Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten, aber keinen positiven PCR-Test – damit diese Personen eventuell auf eine zweite Impfdosis verzichten könnten? Die Impfkommission habe diese Frage analysiert, antwortet Masserey. «Aber die Serologie ist nicht genügend aussagekräftig. Selbst wenn der serologische Test positiv ist, wissen wir nicht, wann diese Person infiziert war», so die BAG-Expertin. Man könne da nicht wissen, wie viele Impfdosen nötig seien.

14:39 Sollen Schweizer Olympioniken priorisiert geimpft werden? Sollen Schweizer Olympioniken priorisiert geimpft werden? Dies möchte eine Journalistin von Matthias Remund, Direktor des Bundesamts für Sport (Baspo), wissen. «Wir sind diesbezüglich in Abklärung», antwortet Remund.

14:38 Warum verbessern sich die Zahlen? Die Befürchtungen, die man angesichts der britischen Variante geäussert hatte, sind nicht eingetroffen, stellt ein Journalist fest. Woran liegt das? «Das ist schwierig zu sagen», so Masserey. Es gebe wohl verschiedene Faktoren, etwa das schöne Wetter und die Impfung. Vielleicht teste man auch mehr oder kontrolliere die Verbreitung des Virus besser. «Das ist eine ermutigende Entwicklung. Aber es gibt keine Garantie, dass das so bleibt.» 00:46 Video Masserey: «Das ist eine ermutigende Entwicklung» (frz.) Aus News-Clip vom 27.04.2021. abspielen

14:36 Fehlt eine Testdynamik? Wenn man die Zahlen anschaue, sehe man, dass die Testdynamik fehle, sagt ein Journalist. Aktuell seien die Testzahlen nicht höher. «Wir müssen unterscheiden: Die Massentests an Schulen beispielsweise werden dem BAG nicht individuell regelmässig gemeldet.» Einzig bei anschliessend durch einen PCR-Test positiv getesteten Personen würden die Zahlen bei den Kantonen gemeldet werden. Diese Zahlen kenne man aber noch nicht, so Masserey.

14:31 Könnte sich die indische Variante ausbreiten? Eine Frage zur indischen Mutation: Wie hoch schätzt das BAG das Risiko ein, dass diese sich in der Schweiz verbreitet? «Das ist sehr schwierig einzuschätzen», sagt Masserey. Man beobachte die Variante. Von der brasilianischen Variante etwa gebe es nicht viele Fälle in der Schweiz. Das Ziel sei, auch die indische Variante in Schach zu halten. «Bisher gibt es nur einen einzigen Fall», sagt Masserey.

14:31 Masserey: «Kantone sollen Reserven verringern» «Aktuell steigt die Anzahl Impfdosen, wir bekommen immer mehr Lieferungen. Wir empfehlen den Kantonen, auch die zweite Dosis zu verimpfen.» Man habe nun die Garantie, dass immer mehr Lieferungen von Impfdosen eintreffen würden. Die Kantone sollen daher so viel wie möglich verimpfen. Dies erklärt Masserey auf eine Journalistenfrage. 00:33 Video Masserey: «Kantone sollen ihre Impfreserven reduzieren» (frz.) Aus News-Clip vom 27.04.2021. abspielen

14:29 Könnte es nun schneller gehen? In gewissen Kantonen, wie etwa in der Waadt, ist die Corona-Impfung nun auch für jüngere Bevölkerungsgruppen offen. Ermöglicht das eine Beschleunigung der Strategie des Bundesrats? «Wir wollen so schnell wie möglich so viele Personen wie möglich mit einer ersten Dosis impfen», sagt Virginie Masserey. Die Impfzentren könnten das selber managen. Das erlaube natürlich, den Prozess zu beschleunigen.

14:26 Wie kann man beim Covid-Zertifikat nachweisen, dass man genesen ist? Wie kann man beim Covid-Zertifikat nachweisen, dass man genesen ist? Dies fragt eine Journalistin. «Das prüfen wir aktuell noch», so Masserey. Man wolle sich dabei an den Nachbarländern orientieren. Es komme auch darauf an, wann man mit dem Coronavirus infiziert gewesen sei. «Die Infektiosität verringert sich nach einer gewissen Zeit.»

14:25 Was hält das BAG davon, bereits Jüngere zu impfen? Einige Kantone impfen nicht mehr nach Altersgruppen, sondern nach Nachfrage. Eine Journalistin fragt nach der Haltung des BAG dazu. «Das ist eine Sache der Kantone», antwortet Virginie Masserey. Wenn es in einer Altersgruppe nur noch eine geringe Nachfrage gebe, sei es sinnvoll, die Impfungen für weitere Personengruppen zu öffnen. «Das bedeutet aber nicht, dass sich die Älteren nicht mehr impfen lassen können.» 00:32 Video Masserey: «Die Kantone entscheiden, wer wann geimpft wird» (frz.) Aus News-Clip vom 27.04.2021. abspielen

14:23 Covid-Zertifikat: Wieso fährt der Bund zweigleisig? Die Fragerunde ist eröffnet. SRF-Bundeshausjournalistin Christa Gall möchte wissen, wieso man beim Covid-Zertifikat aktuell zweigleisig fahre. «Falls der Einsatz einer technischen Entwicklung nicht ideal sein sollte, verlieren wir auf diese Art und Weise keine Zeit», so Masserey.

14:22 Profiklubs müssen über Lohnsenkungen entscheiden 100 Millionen Franken sind im vergangenen Jahr in die Sportvereine und -organisationen geflossen. Weitere 150 Millionen Franken stünden in diesem Jahr zur Verfügung, sagt Remund. Auch der professionelle und halb-professionelle Sport werde unterstützt, erinnert er. Den Klubs stünden zwei Varianten offen: Die eine mit Lohnsenkungen, dann werden zwei Drittel der entgangenen Ticketteinnahmen entschädigt. Wer keine Lohnsenkungen vornehmen will, bekommt maximal die Hälfte der entgangenen Einnahmen. Gesuche können von den Klubs für die Ausfälle im letzten Jahr jetzt gestellt werden. 01:28 Video Baspo-Direktor Remund erklärt die neuen Sport-Hilfen Aus News-Clip vom 27.04.2021. abspielen