17:12 Arme sterben bis zu fünfmal häufiger als Corona Das Einkommen hat laut einer katalanischen Studie einen wesentlichen Einfluss auf die Sterberate von Covid-19-Erkrankten. Bei Personen zwischen 45 und 64 Jahren aus der ärmsten Bevölkerungsschicht war das Risiko, an der Krankheit zu sterben, fünfmal höher als bei den Gutverdienenden, teilte die Beobachtungsstelle des katalanischen Gesundheitssystems mit. Bei den älteren Bevölkerungsgruppen waren die Unterschiede etwas weniger ausgeprägt. «Wenn die Pandemie vorbei ist, müssen wir die Daten analysieren und Schlüsse für die Gesundheitspolitik ziehen», forderte Anna Garcia-Altes, die Direktorin des Instituts.

16:51 Forscher weisen erstmals Coronavirus in Muttermilch nach Virologinnen und Virologen haben das neue Coronavirus erstmals in der Muttermilch einer an Covid-19 erkrankten Frau nachgewiesen. Auch ihr Säugling sei an dem Virus erkrankt, teilten die Wissenschaftler der Universität im deutschen Ulm mit. Es sei aber noch nicht klar, ob sich das Kind wirklich über die Muttermilch angesteckt habe. Die Mutter trug beim Umgang mit ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz, desinfizierte Hände sowie Brüste und sterilisierte regelmässig die Utensilien für das Stillen. Nach 14 Tagen sei kein Virus mehr in der Muttermilch nachweisbar gewesen und die Mutter sowie ihr Kind erholten sich von Covid-19. Die Forschenden veröffentlichten ihre Ergebnisse im Fachjournal «The Lancet»., Link öffnet in einem neuen Fenster

16:35 Mehr als 100’000 Corona-Fälle in Afrika Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Afrika ist auf über 100'000 gestiegen. Mindestens 3100 Menschen seien an Covid-19 gestorben, teilten die Africa CDC mit, ein Zusammenschluss von Seuchenbekämpfungs-Institutionen unter dem Dach der Afrikanischen Union. Die Infektionszahlen auf dem Kontinent stiegen derzeit nicht exponentiell an, sagte Direktor John Nkengasong. «Wir hoffen, dass dieser Trend weitergeht». Zugleich forderte er eine Verzehnfachung der Corona-Tests. Mindestens ein Prozent der Gesamtbevölkerung Afrikas, also 13 Millionen Menschen, müssten getestet werden. Bisher wurden zwischen 1.3 und 1.4 Millionen Tests durchgeführt.

16:10 Berns Polizei wappnet sich für Samstags-Demo Die Berner Kantonspolizei will allfälligen unerlaubten Kundgebungen am Samstag erneut mit einem grösseren Aufgebot begegnen. Wie schon an den letzten Samstagen wird ein Aufmarsch von Gegnern der bundesrätlichen Corona-Massnahmen erwartet. Entsprechende Aufrufe kursierten in sozialen Medien. Die Polizei schliesst daher nicht aus, dass sich «zahlreiche Personen bewusst zu einer – in dieser Grösse nach wie vor vom Bund verbotenen – Demonstration zusammenfinden» könnten. Die Polizei will den Ansammlungen wiederum mit einem entsprechenden Aufgebot begegnen, wie sie am Freitag mitteilte. In Bern und weiteren Schweizer Städten hatten vergangenes Wochenende mehrere hundert Menschen gegen die Massnahmen des Bundesrates zur Eindämmung des Coronavirus demonstriert.

15:18 Studie: Trumps Medikament erhöht Sterberisiko Das Malariamedikament Hydroxychloroquin, das US-Präsident Donald Trump nach eigener Aussage eingenommen hat, könnte das Sterberisiko bei einer Covid-19-Erkrankung erhöhen. Das geht aus einer Studie hervor, die im Wissenschaftsmagazin Lancet , Link öffnet in einem neuen Fensterpubliziert wurde. Demnach hatten Covid-19-Patienten, die Hydroxychloroquin oder das verwandte Chloroquin erhielten, ein höheres Risiko, im Spital zu versterben, als eine Kontrollgruppe, der keines der Medikamente verabreicht wurde. Die Studie basiert auf den Daten von 96'000 Patientinnen und Patienten.

14:58 1000 Personen an illegalem Fussballspiel in Lausanne Ein nicht-offizielles Fussballspiel hat in Lausanne (VD) am Donnerstagabend fast 1000 junge Menschen angelockt. Dies, obwohl Massenveranstaltungen wegen des Coronavirus verboten sind. Die Polizei nahm niemanden fest, sondern leitete eine Untersuchung ein, um die Verantwortlichen des Anlasses zu identifizieren. «Angesichts der Zahl der Anwesenden hätte ein Eingreifen für die Polizei kontraproduktiv und sogar gefährlich werden können», sagte ein Sprecher der Stadtpolizei Lausanne dem Westschweizer Radio RTS. Die Polizei habe Abstand gehalten, um mögliche Ausschreitungen zu verhindern. Das illegale Spiel fand in Les Boveresses, im oberen Teil der Stadt, statt. «Wir wussten, dass sich da etwas zusammenbraut, aber wir kannten den genauen Ort nicht. Deshalb war es schwierig, das Spiel im Vorfeld zu verhindern», sagte der Polizeisprecher weiter. In den vergangenen Tagen hätten weitere solche Spiele im Kanton Waadt stattgefunden.

14:41 Österreich steckt zusätzliche 300 Millionen in ÖV Österreichs Regierung investiert im Kampf gegen die coronabedingte Wirtschaftskrise 300 Millionen Euro in den öffentlichen Verkehr. Je 150 Millionen Euro sollen in den Bau oder die Modernisierung regionaler Bahnstrecken sowie in einen Ausbau des Angebots fliessen. Im Bahninfrastrukturausbau gingen viele Aufträge an österreichische Klein- und Mittelbetriebe, erklärten Finanzminister Gernot Blümel und Verkehrsministerin Leonore Gewessler in Wien. Somit könnten tausende Jobs erhalten oder neu geschaffen werden. Gemeinsam mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sollen zudem Bahnhöfe ausgebaut oder modernisiert werden. Gewessler sprach hier von einem Investitionsvolumen von 250 Millionen Euro. Legende: Ein ÖBB-Regionalzug trifft im Bahnhof Wieselburg (Niederösterreich) ein. imago images/Archivbild

14:14 Lockerungen in Madrid Von Montag an dürfen Bars und Restaurants in Madrid wieder ihre Terrassen öffnen. Die Verbreitung des Coronavirus habe sich verlangsamt, begründet die regionale Gesundheitsbehörde in der spanischen Hauptstadt ihre Entscheidung. Die Menschen dürften sich nun wieder in Gruppen von bis zu zehn Personen treffen. Die noch bestehenden Beschränkungen sind in Madrid nun die gleichen wie in den meisten Teilen des Landes. Anfang Mai hatte die Regierung begonnen, die Einschränkung des öffentlichen Lebens zu lockern, aber in regional unterschiedlichem Tempo.

13:59 Eine Million Coronatests an einem Tag In der chinesischen Millionenstadt Wuhan, dem mutmasslichen Ursprungsort des Coronavirus, sind nach amtlichen Angaben alleine am Donnerstag 1'000'729 Coronatests durchgeführt worden. Seit dem 14. Mai werden in der Stadt täglich hunderttausende Menschen auch ohne Symptome auf das Coronavirus getestet, nachdem am 9. Mai erstmals seit der Aufhebung des Lockdowns am 8. April Neuansteckungen gemeldet worden waren. Legende: Schlange bei Corona-Testzentrum in Wuhan Reuters

13:47 270 Milliarden für Japans KMU Japans Notenbank flankiert in der Coronakrise die Konjunkturmassnahmen der Regierung mit einem neuen Programm zur Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Die Währungshüter beschlossen ein Kreditprogramm im Volumen von 30 Billionen Yen (271 Milliarden Franken). KMU stellen das Gros der Arbeitsplätze in der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt.

13:27 BAG: 13 Neuansteckungen, keine neuen Todesfälle Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind in den letzten 24 Stunden nur 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und kein einziger neuer Todesfall gemeldet worden. Die Inzidenz beträgt 358 pro 100'000 Einwohner. Am Donnerstag hatte das BAG 36 Neuansteckungen gemeldet, am Mittwoch 40 und am Dienstag 21. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Auch die tiefen Zahlen vom Freitag könnten mit verzögerten Meldungen der Labors aufgrund des verlängerten Auffahrts-Wochenendes zusammenhängen. Zudem rief das BAG die Bevölkerung erneut dazu auf, bei grippeähnlichen Symptomen einen Coronatest zu machen:

12:57 Buckingham-Palast bleibt zu – 380 Temporärjobs weg Wegen der Coronavirus-Pandemie fallen im Buckingham-Palast in London dieses Jahr 380 Temporärjobs weg. Normalerweise öffnet die offizielle Residenz von Königin Elizabeth II. jedes Jahr im Sommer drei Monate lang ihre Pforten für Touristen, während sich die Queen in ihrer Sommerresidenz Balmoral in Schottland aufhält. Dafür werden Hunderte Mitarbeitende, beispielsweise zur Ticketkontrolle, Ausgabe von Audio-Guides und zum Verkauf von Souvenirs beschäftigt. Es handle sich dabei vor allem um Rentner und Studenten, die dabei im Schnitt rund 2000 Pfund pro Monat verdienen, sagte eine Sprecherin des Royal Collection Trust, welcher königliche Besitzungen verwaltet. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde die Öffnung dieses Jahr jedoch abgesagt. Allen Betroffenen sei eine Anstellung im kommenden Jahr angeboten worden, so die Sprecherin weiter. Legende: Der Buckingham-Palast bleibt diesen Sommer geschlossen. imago images

12:45 UNO: Jemens Gesundheitssystem ist kollabiert Die UNO hat vor einer Corona-Katastrophe im bürgerkriegsgeplagten Jemen gewarnt. «Die Situation ist extrem alarmierend. Viele Hilfsorganisationen kommen zur Einschätzung, dass das Gesundheitssystem kollabiert ist», sagte ein Sprecher des UNO-Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) in Genf. In medizinischen Einrichtungen müssten Menschen abgewiesen werden, weil es nicht ausreichend Sauerstoff für die Beatmung und Schutzmaterial für das Personal gebe. Um all ihre Hilfsprogramme für Jemen, inklusive Nahrungsmittelhilfe, bis Ende Jahr aufrechtzuerhalten, benötigt die UNO rund zwei Milliarden Dollar. Die Médecins Sans Frontières hatten am Donnertag von 68 Corona-Todesfällen binnen zweier Wochen in einer einzigen Einrichtung im Südjemen berichtet. Legende: Desinfektionsaktion in den Strassen von Sanaa imago images

12:10 Créa rechnet mit BIP-Rückgang von 8.2 Prozent Das Konjunkturanalysezentrum Créa der Universität Lausanne sagt für das laufende Jahr einen Rückgang des Schweizer Bruttoinlandprodukts (BIP) von 8.2 Prozent voraus. Für 2021 rechnen die Konjunkturforscher mit einer eher zögerlichen Rückkehr zum Wirtschaftswachstum, sprich mit einem BIP-Zuwachs von 3.2 Prozent. Anders als in der Finanzkrise 2009 sei die aktuelle Krise nicht nur von einer mangelnden Nachfrage, sondern auch durch einen Angebotsmangel gekennzeichnet, argumentiert Créa. Produktion und Versorgungsketten würden in Mitleidenschaft gezogen, aber auch die Finanzen, der Arbeitsmarkt und insbesondere das Vertrauen würden Schaden nehmen. Das Créa ist deutlich pessimistischer als andere Konjunkturforschungsinstitute: Die KOF der ETH Zürich prognostiziert für 2020 ein Minus von 5.5 Prozent, das Basler BAK ein Minus von 5.3 Prozent und das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) einen Rückgang von 6.7 Prozent.

11:34 Zugang zu medizinischer Hilfe unmöglich Im syrischen Idlib brauchen Kriegsverletzte dringend medizinische Hilfe. Doch die Grenze zur rettenden Türkei ist wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen. Die bewegende Geschichte des 8-jährigen Abdulrazak:

11:29 Swiss rechnet mit nur langsamer Erholung Die Swiss rechnet mit einem jahrelangen Taucher durch die Coronakrise. «Den Umsatz des Jahres 2019 dürften wir wohl erst wieder im Jahr 2023 erreichen», sagte Swiss-Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour im Interview mit dem Onlineportal «Travelnews». «Wir sprechen hier von einem langen Weg. Es ist kein U und kein V, sondern eher wie eine Nike-Bildmarke: Es geht stark schnell runter und dann nur langsam wieder hoch», sagte der Swiss-Manager weiter. Der bisherige Zweiwochen-Rhythmus, den Flugplan anzupassen, habe sich in der Krise zwar bewährt. «Nun wollen wir aber auch weiter nach vorne schauen und in wenigen Wochen einen Flugplan verkünden, der sich Richtung 50 Prozent des Flugangebots bis Ende 2020 weiter entwickelt.» Den Umsatz des Jahres 2019 dürften wir wohl erst wieder im Jahr 2023 erreichen.

10:51 Appenzell Innerhoden sagt Landsgemeinde ab Die Appenzell Innerrhoder Landsgemeinde, deren Verschiebung von Ende April auf den 23. August vorgesehen war, findet nicht statt. Die Standeskommission (Regierung) hat auf das gleiche Datum Urnenabstimmungen angesetzt. Auch die Bezirksgemeinden, die traditionell jeweils kurz nach der Landsgemeinde stattfinden, sind abgesagt, wie die Innerrhoder Regierung mitteilt. Der Grund für die Absage sind die Einschränkungen wegen der Coronakrise. So sind Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis Ende August verboten. Die Kantone könnten für Landsgemeinden und Gemeindeversammlungen zwar von dieser Vorgabe abweichen, schreibt die Standeskommission. Es müsse aber ein wirksamer Ansteckungsschutz gewährleistet sein. «Dies ist insbesondere bei Versammlungen mit deutlich mehr als 1000 Leuten eine schwierige Aufgabe.» Legende: Selbst wenn Grossveranstaltungen erlaubt würden, sind die Abstands- und Hygieneregeln bei einer Landsgemeinde – hier im Jahr 2013 – sehr schwierig einzuhalten. Keystone

10:22 Australien verlängert Anlegeverbot für Kreuzfahrtschiffe Kreuzfahrtschiffe dürfen wegen der globalen Corona-Pandemie auch die nächsten Monate nicht in Australien anlegen. Die Grenzschutzbehörde teilte mit, dass das Anlegeverbot für Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 100 Passagieren um weitere drei Monate bis zum 17. September verlängert werde.

10:14 Spitäler rechnen mit hohem Schaden Die Schweizer Spitäler schätzen den finanziellen Schaden durch die Covid-19-Massnahmen auf 1.5 bis 1.8 Milliarden Franken – 80 Prozent davon wegen des Operationsverbots. Der Spitalverband H+ fordert nun einen Gesundheitsgipfel über die Kostenverteilung. Allein das Behandlungsverbot bei nicht-dringlichen Eingriffen im stationären und ambulanten Bereich vom 16. März bis am 26. April habe zu finanziellen Ausfällen in der Höhe von 1.2 bis 1.4 Milliarden Franken geführt, teilte der Verein Spitalbenchmark mit. Er hat dazu zusammen mit den Beratungsunternehmen PwC aufgrund einer repräsentativen Stichprobe bei 13 Spitälern, drei Psychiatrien und einer Rehabilitationsklinik eine Grobschätzung vorgenommen.