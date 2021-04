Der Ticker startet um 6:00 Uhr

1:01 Irak: Feuer auf Corona-Station In einem Spital in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist ein Feuer auf einer Corona-Station ausgebrochen. Dabei seien über 20 Personen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden, berichten Nachrichtenagenturen unter Berufung auf lokale Medien und Quellen. Der Zivilschutz teilte laut der staatlichen Nachrichtenagentur INA mit, 90 von 120 Personen gerettet zu haben. Das Feuer soll mittlerweile unter Kontrolle sein. Wie es genau zum Brand kam, ist noch unklar. Laut Medienberichten war eine Sauerstoffflasche explodiert. Anschliessend breitete sich in der Station ein Feuer aus.

22:02 140 Patienten in Frankreich vergebens «geimpft» Durch ein Versehen sind in Frankreich dutzende Patienten mit Kochsalzlösung statt dem Corona Vakzin von Pfizer/Biontech «geimpft» worden. Insgesamt 140 Patienten hätten die wirkungslose Injektion erhalten, erklärte das Spital von Reims im Nordosten des Landes am Samstag. Zwar habe dies für die Betroffenen keine gesundheitlichen Folgen, doch müssten sie nun erneut zur Impfung antreten. Kochsalzlösung wird unter anderem als Verdünnungsmittel bei Injektionen eingesetzt. Die Klinik nahm nach eigenen Angaben eine Untersuchung zu den Ursachen für den Irrtum vor. Eine Mitarbeiterin sei damit beauftragt worden, die Sicherheitsverfahren bei den Corona-Impfungen zu verstärken.

19:48 Spanier wegen Infizierung von Mitmenschen verhaftet Die spanische Polizei hat auf Mallorca einen Mann wegen Körperverletzung festgenommen, der andere Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben soll. Obwohl der 40-Jährige eindeutige Krankheitssymptome aufgewiesen habe, sei er weiter zur Arbeit gekommen und habe auch das Fitnesszentrum in Manacor besucht, wo er Mitglied war, teilte die Polizei mit. Sowohl seine Arbeitskollegen als auch sein Vorgesetzter hätten ihn aufgefordert nach Hause zu gehen, um niemanden anzustecken. Doch der Mann sei weiterhin zur Arbeit gekommen, sogar mit 40 Grad Fieber. An seiner Arbeitsstätte habe er gehustet und sich zugleich die Maske heruntergezogen. Das Ergebnis eines PCR-Tests sei dann positiv ausgefallen. Insgesamt hätten sich durch das Verhalten des Mannes 22 Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt, teilte die Polizei mit.

19:11 Über die Hälfte der Briten hat erste Impfung erhalten Mehr als die Hälfte der britischen Gesamtbevölkerung hat mittlerweile ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Wie aus Zahlen des Gesundheitsdienstes NHS hervorging, haben in England bis einschliesslich Freitag bislang rund 28.1 Millionen Menschen ihren ersten Stich erhalten – damit steigt die Gesamtzahl der Erstgeimpften im Vereinigten Königreich auf knapp 33.5 Millionen. Die neuesten Zahlen aus Wales, Schottland und Nordirland standen zu dem Zeitpunkt noch aus. Insgesamt sind in Grossbritannien bereits mehr als 45 Millionen Corona-Impfungen verabreicht worden. Über 11.6 Millionen Menschen haben schon ihre zweite Impfung erhalten.

17:59 Italien: Erste Johnson & Johnson-Impfungen verabreicht In Italien sind die ersten Corona-Impfdosen des Präparats von Johnson & Johnson verabreicht worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurde das Vakzin in einem Impf-Drive-in südöstlich der Hauptstadt Rom gespritzt. Italien hatte am Mittwoch die ersten 184'000 Johnson & Johnson-Dosen verteilt. Am Dienstag hatte die EU-Arzneimittelbehörde EMA dem Mittel eine erneute Empfehlung ausgesprochen. Stand Samstagmorgen wurden in dem Land mit rund 60 Millionen Einwohnern bislang knapp 17.1 Millionen Corona-Impfungen verabreicht. Die Regierung geht davon aus, bis Ende kommender Woche das Ziel von 500 000 Impfungen je Tag zu erreichen.

17:19 Keine Betten mehr: Belgien bittet Deutschland um Hilfe Wegen stark ausgelasteter Intensivstationen hat Belgien Deutschland gebeten, Corona-Patienten aufzunehmen. Das berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Leiter der medizinischen Notfallhilfe. Einige Krankenhausstandorte hätten keine Intensivbetten mehr zur Verfügung. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist geplant, Patienten aus Belgien in Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen zu behandeln. In den vergangenen 14 Tagen gab es in Belgien offiziellen Angaben zufolge knapp 450 Corona-Fälle pro 100'000 Einwohner. Zwar ist das ein leichter Rückgang im Vergleich zu den Vorwochen, doch gleichzeitig stieg die Zahl der Todesfälle – ebenfalls nur leicht – auf durchschnittlich knapp 40 pro Tag. In Belgien leben rund 11.5 Millionen Menschen.

15:45 150'000 Impfdosen aus China in Syrien eingetroffen Eine Spende aus China von 150'000 Dosen des Impfstoffs Sinopharm ist in der syrischen Hauptstadt Damaskus eingetroffen. Eine Lieferung an das Land in derselben Grössenordnung hat die chinesische Botschaft in Aussicht gestellt. Der syrische Gesundheitsminister Hassan Ghabash sagte Medienschaffenden, dass die Impfungen zuerst an das Gesundheitspersonal gehen würden und dann an ältere Menschen und Menschen mit chronischen Krankheiten. Laut UNO-Beamten hat Syrien in dieser Woche eine erste Lieferung von fast 200'000 Impfstoffen von Astra-Zeneca erhalten – veranlasst durch die globale Covax-Initiative. Weitere Lieferungen würden in den kommenden Wochen erwartet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat mehrere Teams nach Syrien entsandt. Sie sollen in dem seit über zehn Jahren im Bürgerkrieg sich befindenden Land ein Impfprogramm umsetzen – und zwar in den durch die Regierung kontrollierten Teilen des Landes, aber auch in den Regionen ausserhalb der staatlichen Kontrolle. Wir sind dankbar für diese Hilfe, die es dem Gesundheitsministerium ermöglichen wird, die Pandemie zu bekämpfen und ihre Auswirkungen auf Gesundheit, Gesellschaft Wirtschaft einzudämmen.

14:29 Unbewilligte Demonstration in Rapperswil-Jona hat begonnen In Rapperswil-Jona hat auf dem zentralen Fischmarktplatz die unbewilligte Kundgebung der Massnahmen-Gegner friedlich begonnen. Polizisten sprachen kleine Gruppen von Leuten an, die sich auf dem Fischmarktplatz aufhielten oder dorthin unterwegs waren. Zu sehen waren einige wenige Transparente: «Wovor habt ihr Angst?», stand da etwa. Eine kostümierte Frau trug einen Gesslerhut auf einer Stange. Um 13 Uhr waren 200 bis 300 Personen versammelt. Allerdings strömten stetig weitere Leute auf den Platz. Kurz vor 14 Uhr brach dann ein grosser Zug von Treichlern in weissen Kutten von einem Parkplatz etwas ausserhalb der Altstadt auf zu einem Marsch in die Innenstadt. Wie sich die Situation entwickelt, ist ungewiss. Legende: Die vom Verein Stiller Protest angekündigte Kundgebung der Massnahmen-Kritiker hat von den Behörden keine Bewilligung erhalten. Die Kantonspolizei St. Gallen hat mehrmals dazu aufgerufen, der Kundgebung fernzubleiben und kündigte Verkehrs- und Personenkontrollen an. SRF

14:20 Globaler Rekord an Corona-Neuinfektionen Laut einer Zählung der französischen Nachrichtenagentur AFP haben die Gesundheitsministerien der Welt in der Summe über 893'000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Das ist ein globaler Rekord.

13:22 Pakistans Kliniken von Covid-Fällen überlastet Das Gesundheitssystem Pakistans ist wegen der zunehmenden Anzahl von Corona-Erkrankungen immer stärker überlastet. Am Samstag meldeten die Gesundheitsämter des Landes eine Rekordzahl von 157 Corona-Toten binnen eines Tages. Gleichzeitig wurden 4682 Patienten auf Intensivstationen behandelt – auch das ist eine Rekordzahl. In den Kliniken wird der Sauerstoff zur Beatmung knapp. Am Freitag hatte die Regierung das Militär zu Hilfe gerufen, um die Einhaltung der Corona-Regeln durchzusetzen. Angesichts von 216 Millionen Einwohnern erscheinen die Zahlen im internationalen Vergleich noch niedrig. «Die tatsächliche Zahl der mit Corona verbundenen Todesfälle ist aber höher als berichtet», erklärte der Generalsekretär der Pakistanischen Ärztevereinigung PMA, Qaiser Sajjad, der Deutschen Presse-Agentur. Wer nicht im Krankenhaus sterbe, werde oft statistisch nicht erfasst, und viele Familien würden Covid-19 als Todesursache verschweigen, um ein normales Begräbnis eines verstorbenen Angehörigen zu ermöglichen. Legende: Das islamisch geprägte südasiatische Land hatte nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis Samstag gut 790'000 Infektionen und rund 17'000 Todesfälle registriert. Seit Februar wurden in Pakistan etwa 1.5 Millionen Menschen geimpft. Keystone

12:12 Deutschland schränkt Einreisen aus Indien ein Deutschland will wegen der neuen «Doppel-Mutante» des Coronavirus Einreisen aus Indien stoppen. «Um unsere Impfkampagne nicht zu gefährden, muss der Reiseverkehr mit Indien deutlich eingeschränkt werden», sagt Gesundheitsminister Jens Spahn der Funke Mediengruppe. Ab Montag 00.00 Uhr dürften nur noch Deutsche aus Indien einreisen. Sie müssten sich vor Abflug testen und nach Ankunft für 14 Tage in Quarantäne gehen. «Die neu entdeckte Virus-Mutation in

Indien besorgt uns sehr», sagt Spahn. Legende: Gesundheitsminister Jens Spahn ist besorgt, dass die indische Virusvariante die Impfkampagne in Gefahr bringen könnte. Keystone

11:50 Rapperswil-Jona rechnet mit unbewilligter Kundgebung Eine für Mittag in Rapperswil-Jona SG angekündigte Kundgebung der Massnahmen-Gegner ist von den Behörden nicht bewilligt worden. Die Polizei erwartet, dass es trotzdem zu Aktionen im Stadtzentrum kommen könnte. Sie will Personen- und Fahrzeugkontrollen durchführen. Am Vormittag war die Polizei vor allem auf den Zufahrtsstrassen nach Rapperswil-Jona zu sehen - aber nicht im Zentrum. «Ab Mittag werden wir sichtbare Präsenz vor Ort zeigen», erklärte Polizeisprecher Hanspeter Krüsi. Auf dem Fischmarktplatz besammelten sich kurz vor zwölf Uhr erste kleinere Gruppen von Massnahmengegnern. Am Donnerstag und Freitag hatte die St. Galler Kantonspolizei zwei Aufrufe an die Adresse der Gegner der Corona-Massnahmen veröffentlicht und diese aufgefordert, am Samstag nicht nach Rapperswil-Jona zu reisen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer nicht bewilligten Kundgebung müssten mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen, mahnte die Kantonspolizei. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ohne Bewilligung und Masken Aus dem Archiv: Knapp 1000 Massnahmen-Kritiker demonstrieren in Schaffhausen 17.04.2021 Mit Video

11:14 Erster Fall der indischen Variante in der Schweiz nachgewiesen In der Schweiz ist ein erster Fall der indischen Virusvariante nachgewiesen worden. Dies berichtet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Twitter. Der Passagier sei demnach über einen Transitflughafen eingereist. Es laufe eine Konsultation, Indien auf die Risikoliste des Bundes zu setzen. Am letzten Dienstag sagte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim BAG, vor den Medien, die indische Virusvariante sei von internationalen Behörden noch nicht bewertet worden. Sie sei potenziell immun-invasiv. Man wisse zurzeit noch zu wenig darüber, um bereits Massnahmen wie ein Einreiseverbot zu evaluieren.

10:56 Wenn das Fernweh allzu gross wird: So läuft die erste virtuelle Ferienmesse Man schlendert von Messestand zu Messestand, vorbei an Logos der Reise-Anbieter, an Werbeplakaten für Sonderangebote und Bilder von Sandstränden – eigentlich alles wie bei einem «regulären» Messe-Besuch – doch dieser findet nur virtuell statt. Ein Augenschein «vor Ort». Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Reisefieber trotz Corona So funktioniert die erste virtuelle Ferienmesse 24.04.2021 Mit Audio

9:49 Weltärztechef beunruhigt über indische Virusvariante Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery befürwortet wegen erster Fälle der indischen Corona-Variante in Deutschland entsprechende Schutzmassnahmen. «Die indische Mutationsvariante des Virus, die besonders ansteckend und besonders gefährlich sein soll, führt uns deutlich vor Augen, wie wichtig internationale Absprachen, konsequente Lockdown-Massnahmen und Einschränkungen der Mobilität sind», sagt Montgomery der «Rheinischen Post» (Samstagausgabe) einem Vorabbericht zufolge. «Nur wo Infektionen ablaufen, können auch Mutationen stattfinden. Deswegen ist das deutsche Infektionsschutzgesetz richtig. Deswegen brauchen wir Kontaktbeschränkungen und ein konsequentes, einheitliches Vorgehen», sagt Montgomery weiter. In Deutschland ist die indische Virusvariante bisher 21 Mal nachgewiesen worden. In der Schweiz sind noch keine entsprechenden Fälle bekannt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wettlauf mit dem Virus Aus dem Archiv: So können die Corona-Varianten ausgebremst werden 30.03.2021 Mit Audio

8:52 Indien meldet dritten Tag in Folge neuen globalen Höchstwert Indien meldet den dritten Tag in Folge mit 346'786 Fällen eine neuen globalen Höchstwert bei Neuinfektionen. Die Versorgung der an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankten Menschen mit Sauerstoff ist an vielen Orten kaum möglich. Die Regierung setzt Luftwaffe und Züge zur Verteilung der Sauerstoff-Flaschen ein. «Bitte helft uns, Sauerstoff zu bekommen, sonst kommt es hier zu einer Tragödie», wendet sich der Chef-Minister für die Hauptstadt-Region Delhi, Arvind Kejriwal, an Ministerpräsident Narendra Modi. Bitte helft uns, Sauerstoff zu bekommen, sonst kommt es hier zu einer Tragödie!

8:34 25'000 Euro Busse bei Verstoss gegen deutsche Ausgangssperre? Bei Verstössen gegen die seit diesen Samstag vom Bund verhängte nächtliche Ausgangssperre in Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 droht einem Medienbericht zufolge eine Geldbusse bis zu 25'000 Euro. Das berichtet «Bild» (Samstag). Der Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums, Carsten Dehner, sagte der Zeitung: «Wer gegen die Ausgangsbeschränkungen verstösst, der begeht eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbusse bis zu 25'000 Euro bestraft werden.» Im Zweifel müsse gegenüber Polizeibeamten «plausibel erklärt werden können, warum man während der Ausgangsbeschränkungen in der Öffentlichkeit unterwegs ist», sagte der Sprecher. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Unterschiedliche Situation Aus dem Archiv: Basel öffnet – Lörrach zieht die Notbremse 19.04.2021 Mit Audio

7:34 Wegen einer Ansteckung im Land: Ausgangssperre für zwei Millionen Australier In Australien dürfen über zwei Millionen Menschen im Bundesstaat West-Australien nur in begründeten Fällen ihr Haus verlassen. Die ganztägige Ausgangssperre gilt von Samstag bis Montag. Auslöser der Massnahme ist ein Reiserückkehrer, der aus der Quarantäne mit einem negativen Corona-Test entlassen wurde, bei dem aber später doch das Virus nachgewiesen wurde. Der Mann hat sich mehrere Tage in der Bundeshauptstadt Perth aufgehalten und dort nach Behördenangaben mindestens einen Menschen angesteckt. Audio Aus dem Archiv: Australien: Normalität zu welchem Preis? 04:22 min, aus SRF 4 News aktuell vom 12.04.2021. abspielen. Laufzeit 04:22 Minuten.

5:11 Taskforce: Aufgeschobene Operationen als «versteckte Gefahr» Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes hat in drei Szenarien untersucht, wie sich die Impfkadenz auf die Verschiebung medizinischer Eingriffe in den Spitälern auswirken könnte: Bei 38'000 Impfungen pro Tag könne das bis im September zu verzögerten Eingriffen für rund 6000 Menschen führen. Wären es täglich 100'000 Impfungen, gäbe es einen Rückstau von rund 3600 Patientinnen und Patienten. Bei 50'000 Impfungen pro Tag wären es bis September rund 5000 aufgeschobene Eingriffe. Die Taskforce spricht in ihren aktuellen «Policy Briefing» von einer «versteckten Gefahr». Die ab 19. April gelockerten Schutzmassnahmen führten möglicherweise dazu, dass mehr an Covid-19 Erkrankte in Intensivstationen aufgenommen werden müssten. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) vermeldete am Freitag erstmals über 300'000 verabreichte Impfungen innerhalb einer Woche. Pro Tag wurden im Mittel 45'422 Impfungen durchgeführt. Die Impfkadenz stieg damit im Vergleich zur Vorwoche um 18 Prozent. Bis Freitag waren 843'459 Personen vollständig geimpft. Das heisst, dass 9.7 Prozent der Bevölkerung zwei Impfdosen erhalten haben. Bei 597'520 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung durchgeführt.