Der Ticker startet um 7:03 Uhr

15:39 Pariser Parks nach langer Pause wieder geöffnet Nach einer über zweimonatigen Zwangspause haben die Pariser Parks wieder geöffnet. Bürgermeisterin Anne Hidalgo besuchte am Samstag bei sommerlichem Wetter einen Innenstadt-Park. Die grünen Oasen der dicht besiedelten Millionen-Metropole waren Mitte März im Zuge der Coronakrise geschlossen worden. In den Parks sind zwar Picknicks erlaubt, doch es dürfen sich nicht mehr als zehn Personen in einer Gruppe versammeln. Die Schliessungen hatten dazu geführt, dass die Menschen sich an öffentlichen Plätzen drängten, wie beispielsweise am Seine-Ufer. Einige Parks der Kapitale – wie der Jardin de Luxembourg hinter dem Senat – sind auch klassische Touristenattraktionen. Legende: Hidalgo in der Pariser Innenstadt. Keystone

15:12 Deutsche Virologen optimistisch Die zwei bekannten deutschen Virologen Christian Drosten und Hendrik Streeck sind zuversichtlich, dass eine zweite Infektionswelle verhindert werden kann. «Ich glaube nicht, dass wir eine zweite Welle sehen werden, die uns regelrecht überschwemmt und überfordert», sagt Streeck. Und Drosten meint: «Man weiss nun genauer, wie sich das Virus verbreitet – und zwar über wenige sogenannte Superspreader. Ein solches Infektionsgeschehen kann man besser kontrollieren.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Virologen optimistisch «Es wird keine zweite Welle geben, die uns überschwemmt» 30.05.2020 Mit Video

14:29 «Tout Berne» am «Märit» Nach der angekündigten, weitgehenden Lockerung der Pandemiemassnahmen flanierte am Samstag «tout Berne» über den «Märit». Die samstägliche Runde über den Gemüse- und Lebensmittelmarkt fehlte vielen Bernerinnen und Bernern während des Lockdowns ganz besonders. Gemäss einem Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort hatte es auf dem Markt deutlich mehr Leute als vor der Coronakrise jeweils üblich. Der «Märit» ist in Bern schon fast eine Art Lebensgefühl. Legende: Viel Betrieb heute in der Berner Innenstadt. Keystone

13:43 Merkel ermahnt Bevölkerung, wachsam zu bleiben Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zu weiterer Wachsamkeit im Kampf gegen das Coronavirus aufgerufen. Sie hoffe, dass dann weitere Lockerungen möglich seien, ohne die Infektionen wieder anzufachen, sagte sie in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft. «Wenn wir mutig und wachsam bleiben, könnte uns das gelingen.» Zugleich dankte sie den Menschen für ihre Vorsicht, Vernunft und Verantwortung für andere. «Mancher glaubt jetzt, weil das grosse massenhafte Leid nicht eingetreten ist, sei auch die Gefahr wohl nie so gross gewesen. Was für ein Irrtum! Ein Blick in die befreundeten Länder, die es so viel schwerer getroffen hat, zeigt, was leicht hätte sein können.» Wegen der Pandemie wird Merkel nicht persönlich am Gipfeltreffen der sieben führenden Industriestaaten (G7) Ende Juni in den USA teilnehmen. Nach derzeitigem Stand könne sie in Anbetracht der Pandemie-Gesamtlage ihre persönliche Teilnahme, also eine Reise nach Washington, nicht zusagen. Legende: Bundeskanzlerin Angela Merkel Keystone

13:05 CS gewährt Kredite im Umfang von 2.8 Milliarden Die Grossbank Credit Suisse (CS) hat in der Coronakrise 15'400 Kredite im Gesamtvolumen von 2.8 Milliarden Franken ausgesprochen. Das neue System habe gut funktioniert, sagte CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner in der «Samstagsrundschau». Für insgesamt 2.2 Milliarden Franken gingen Kredite bis 500'000 Franken an kleinere Firmen, die vom Bund zu hundert Prozent garantiert seien. Weitere rund 600 Millionen Franken machten Kredite aus, die zu 85 Prozent vom Bund garantiert seien. Hier betrage das Ausfallrisiko für die Bank 15 Prozent. Wichtig sei es gewesen, das Geld schnell zur Verfügung zu stellen und akute Liquiditätsengpässe zu verhindern. Die Abwicklung sei relativ informell und in 15 Minuten möglich gewesen. Dies zeige, dass in der Schweiz sehr schnell auch in einer Krise etwas erreicht werden könne, wenn alle zusammenarbeiten würden, sagte Rohner. Audio CS-Präsident Urs Rohner im «Corona-Hoch»? 29:57 min, aus Samstagsrundschau vom 30.05.2020. abspielen. Laufzeit 29:57 Minuten.

12:26 17 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 17 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Freitag waren 32, am Donnerstag 20 sowie am Mittwoch und Dienstag je 15 neue Fälle gemeldet worden. Insgesamt gab es 30'845 laborbestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Am Freitag wurde bekannt, dass in der Schweiz erstmals ein Säugling an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben ist. Das Kind aus dem Kanton Aargau hatte sich im Ausland angesteckt. Der Fall wird laut BAG weiter untersucht.

12:03 Reformierte lancieren zu Pfingsten grossen Online-Gottesdienst Zwei reformierte Pfarrerinnen aus Bern und Zürich haben zu Pfingsten den laut eigenen Angaben grössten Online-Gottesdienst der Schweiz lanciert. Das voraufgezeichnete Video mit über 90 Mitwirkenden wird am Pfingstsonntag auf der Website, Link öffnet in einem neuen Fenster der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) zu sehen sein. Am Gottesdienst beteiligt waren Kinder, Pensionierte, Chorleiterinnen, Kirchenmusiker und Pfarrerinnen und Pfarrer. Das berichtet das Onlineportal ref.ch der reformierten Kirchen in der Deutschschweiz. Die Predigt wurde von zehn Personen in allen Landessprachen gehalten. Die Menschen zu Hause seien eingeladen Brot, Wein oder Traubensaft parat zu legen und dann gemeinsam mit jenen im Video Abendmahl zu feiern, hiess es. So entstehe eine Gemeinschaft, die im echten Leben in keine Kirche passe.

11:32 Höhere Tarife sollen Verluste der Spitäler mindern Der Bernische Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg will finanzielle Einbussen der Spitäler aufgrund der Coronakrise abfedern – mit temporär höheren Tarifen für medizinische Leistungen. Die Corona-Pandemie koste die Berner Spitäler mehr als die 270 Millionen Franken, die ihnen der Kanton für Ausfälle in der Grundversicherung erstatte, hielt Schnegg in einem Interview mit der Tageszeitung «Der Bund» fest. Zu den Ausfällen in der Grundversicherung kommen auch noch solche bei der Unfallversicherung und bei den Zusatzversicherungen dazu. Dass die Krankenkassen für nicht erbrachte Leistungen zahlen sollen, hält Schnegg für keine gute Idee. Ihm schwebt ein anderer Weg vor: «Rasch und unkompliziert könnten aber alle Tarife für medizinische Leistungen leicht erhöht werden», sagte Schnegg. Doch höhere Tarife könnten auch auf die Krankenkassenprämien durchschlagen. Sollte dies der Fall sein, sollen die Kassen laut Schnegg einen Teil ihrer Reserven auflösen. Legende: Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (BE) Keystone

11:04 Grossbritannien will ab Montag lockern – doch Berater warnen Kurz vor den Lockerungen der Corona-Massnahmen in England warnen Berater der britischen Regierung vor diesem Schritt. Ab Montag dürfen sich wieder mehr als zwei Personen im Freien treffen, zudem werden die Primarschulen teilweise wieder geöffnet. Dazu sei es zu früh, da das Coronavirus sich noch zu schnell verbreite, teilen drei britische Regierungsberater nun mit. Sie haben Details eines Treffens der wissenschaftlichen Beratungsgruppe veröffentlicht. Die Wissenschaftler gehen von täglich 8000 Neuinfektionen in England aus – ohne die Fälle in Pflegeheimen oder Spitälern zu berücksichtigen. Die britische Regierung geht derzeit von rund 1000 Neuansteckungen pro Tag aus.

10:33 Brasilien meldet mehr Corona-Tote als Spanien In Brasilien sind 1124 weitere Patienten im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit stieg die Zahl der Corona-Opfer in dem grössten Land Lateinamerikas auf 27'78, wie das brasilianische Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Laut der Johns-Hopkins-Universität in den USA überholte Brasilien damit Spanien und rückte auf den fünften Platz der Länder mit den meisten Corona-Toten. Insgesamt haben sich in Brasilien bislang 465'166 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Brasiliens rechtspopulistischer Präsident Jair Bolsonaro hält die Lungenkrankheit Covid-19 für eine «leichte Grippe» und lehnt Schutzmassnahmen ab. Er befürchtet, dass ein Lockdown der Wirtschaft des Landes schaden könnte. Allerdings haben eine Reihe von Bundesstaaten Ausgangsbeschränkungen verhängt und Betriebe geschlossen, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. 02:44 Video Coronakrise: Südamerika entwickelt sich zum Epizentrum Aus Tagesschau vom 29.05.2020. abspielen

9:56 Weitere Lockerungen in Italien Italien bereitet sich auf weitere Lockerungen vor. Ab Mittwoch dürfen die Italiener wieder frei von einer Region in eine andere reisen. Es gebe derzeit keine Gründe, warum ein Verbot weiter aufrechterhalten werden sollte, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza nach einem Treffen unter anderem mit Ministerpräsident Giuseppe Conte am späten Freitagabend. «Die Daten der Beobachtung der Fallzahlen sind ermutigend. Die bedeutenden Opfer während des Lockdowns haben diese Ergebnisse gebracht.» Ab 3. Juni dürfen auch EU-Bürger wieder nach Italien, ohne danach in Quarantäne zu müssen. Seit fast drei Monaten waren Reisen innerhalb Italiens nur in notwendigen Fällen erlaubt. Das Land wurde von Covid-19 besonders hart getroffen. Mehr als 33'000 Menschen sind nach offiziellen Angaben gestorben. Die Fallzahlen sinken seit langem. Das oberste Gesundheitsinstitut ISS erklärte, es gebe keine «kritischen Situationen» mehr mit Blick auf die Epidemie. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 30.05.2020 Mit Video

8:51 Remdesivir in Taiwan im Einsatz Taiwan lässt das Medikament Remdesivir des US-Konzerns Gilead zur Behandlung von Patienten mit Covid-19 zu. Die Behörden teilen mit, man habe bei der Entscheidung berücksichtigt, dass das Mittel auch in anderen Ländern zugelassen sowie sicher und wirksam sei. Bislang gibt es weder einen Impfstoff noch ein Medikament für die durch das Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19. Gilead erhielt unlängst die US-Zulassung für die Verwendung von Remdesivir in Notfällen, nachdem der Arzneimittelhersteller Daten zur Verfügung gestellt hatte, die zeigten, dass das Medikament den Krankheitsverlauf bei Patienten verkürzen kann. Legende: Remdesivir wurde ursprünglich im Kampf gegen Ebola eingesetzt. Keystone

8:31 Wenige Neuansteckungen in China In China melden die Behörden nur vier neue Coronavirus-Fälle. Alle vier Erkrankten hätten sich im Ausland angesteckt, teilt die nationale Gesundheitskommission mit. Neue Todesfälle werden nicht erfasst.

7:07 Parmelin: Bund unterstützt Lehrlinge Wenn Firmen wegen der Coronakrise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, drohen Lehrlinge ihre Stelle zu verlieren. Laut Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat der Bund eine neue Regelung erlassen, um Lehrlingen in solchen Fällen die Stelle zu sichern. Firmen in Kurzarbeit dürften normalerweise kein zusätzliches Personal einstellen, sagte Parmelin gegenüber Tamedia-Medien. Der Bund habe nun aber für Lehrabgänger eine Ausnahme von diesem Einstellungsstopp beschlossen. Die Lehrlinge könnten in ihrem Lehrbetrieb für ein Jahr weiter beschäftigt werden. Diese Neuerung trete Anfang Juni in Kraft. Die Lage auf dem Lehrstellenmarkt sei aktuell ruhig, so Parmelin weiter. In der Deutschschweiz seien per Ende April fast exakt gleich viele Lehrverträge abgeschlossen worden wie zur gleichen Zeit des Vorjahres. Probleme gebe es in der lateinischen Schweiz. Im Arc Lémanique seien erst rund 40 Prozent der Vertragsabschlüsse gegenüber dem Vorjahr unter Dach. Diese Unterschiede hätten aber zum Teil auch damit zu tun, dass Lehrverträge in der Deutschschweiz jeweils früher abgeschlossen würden und schon vor der Coronakrise unterschrieben worden seien. Für Jugendliche, die keine Lehrstelle finden könnten, setze der Staat Finanzmittel ein. «Damit werden zwar nicht direkt Lehrstellen subventioniert. Wir unterstützen aber Projekte von Kantonen und Wirtschaftsorganisationen, die Lehrstellen fördern», sagte Parmelin. Zum Beispiel mittels Coaching und Mentoring. Das funktioniere. Audio Der schwierige Start ins Berufsleben 04:41 min, aus Rendez-vous vom 11.05.2020. abspielen. Laufzeit 04:41 Minuten.

7:06 EU bestätigt Kompromiss zur Lufthansa-Rettung Die EU-Kommission hat eine Einigung mit der deutschen Regierung über Auflagen für Staatshilfe an die Lufthansa bestätigt. Man nehme die von Deutschland vorgeschlagenen Zusagen zur Sicherung des Wettbewerbs zur Kenntnis, erklärte eine Sprecherin am frühen Samstagmorgen in Brüssel. Diese enthielten Verpflichtungen der Lufthansa, bestimmte Start- und Landerechte und Vermögenswerte an den Flughäfen Frankfurt und München zur Verfügung zu stellen, sobald diese Airports wieder voll ausgelastet seien. Zugesagt sei zudem, den Einstieg oder die Ausweitung von Aktivitäten anderer Fluglinien an diesen Flughäfen möglich zu machen, zugunsten der Verbraucher und eines wirksamen Wettbewerbs, hiess es. Nun erwartet Brüssel demnach eine förmliche Notifizierung des Rettungspakets. Dann werde man alle Elemente prüfen, bevor man eine formale Entscheidung treffe, erklärte die Sprecherin weiter. Wie alle Corona-Hilfsmassnahmen der EU-Staaten werde man den Antrag Deutschlands mit Priorität bearbeiten. Audio «Die Lufthansa-Beteiligung wäre ein Geschäft für den Staat» 05:13 min, aus SRF 4 News aktuell vom 22.05.2020. abspielen. Laufzeit 05:13 Minuten.