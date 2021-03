Der Ticker startet um 5:28 Uhr

10:22 Immunmediziner werfen Bundesländern Zeitverschwendung vor Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie wirft der Politik angesichts der dritten Corona-Welle vor, beim Impftempo nicht mit einfachen Mitteln aufs Gas zu drücken. «Wir verimpfen oft nur die Hälfte dessen, was möglich ist,» sagt der Generalsekretär der Immunmediziner, Carsten Watzl, der «Augsburger Allgemeinen» (Montagausgabe). Es würden immer noch massenhaft Impfdosen für Zweitimpfungen zurückgelegt. Dabei sei inzwischen die offizielle Empfehlung für den Abstand zur zweiten Dosis von 21 Tagen bei Biontech und 28 bei Moderna auf 42 Tage ausgeweitet worden. Es würde daher jetzt viel helfen, «alles zu verimpfen, was da ist» und die Zweitimpfung mit der nächste Lieferung des Vakzins durchzuführen. Einzig bei AstraZeneca werden angesichts des zwölfwöchigen Impfabstands generell keine Zweitdosen zurückgelegt. Wir verimpfen oft nur die Hälfte dessen, was möglich ist.

9:13 Entwurf WHO-China-Bericht: Laborzwischenfall bleibt «extrem unwahrscheinlich» Eine gemeinsame Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO und chinesischer Experten über die Ursprünge von Covid-19 kommt zum Schluss, dass die Übertragung des Virus von Fledermäusen auf den Menschen durch ein anderes Tier das wahrscheinlichste Szenario ist. Dies legt die Kopie eines Entwurf der Studie nahe, die der Agentur AP vorliegt. Die Forscher führen in der Studie insgesamt vier Szenarien in der Reihenfolge ihrer Wahrscheinlichkeit auf. Sie zeigen auf, dass eine Übertragung durch ein zweites Tier wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich ist, eine direkte Übertragung von Fledermäusen auf den Menschen wahrscheinlich und eine Übertragung durch Lebensmittel in der «kalten Kette» wohl möglich, aber nicht wahrscheinlich. Ein Labor-Leck als Ursprung von Covid-19 ist laut der Studie «extrem unwahrscheinlich». Die Veröffentlichung des Berichts wurde wiederholt verzögert, was die Frage aufkommen liess, ob die chinesische Seite versucht, die Schlussfolgerungen zu verdrehen, um zu verhindern, dass die Schuld für die Pandemie auf China fällt. Die AP erhielt am Montag von einem in Genf ansässigen Diplomaten eines WHO-Mitgliedslandes eine scheinbar fast fertige Version. Es war nicht klar, ob der Bericht vor seiner Veröffentlichung noch geändert wird. Der Diplomat wollte nicht identifiziert werden, da er nicht autorisiert war, den Bericht vor der Veröffentlichung zu veröffentlichen. Audio Aus dem Archiv: WHO präsentiert Bericht – Frage der Virus-Übertragung offen 06:24 min, aus Echo der Zeit vom 09.02.2021. abspielen. Laufzeit 06:24 Minuten.

8:17 Fast 70 Prozent mehr Covid-Todesfälle in Mexiko als angegeben In Mexiko wurden seit Beginn der Pandemie bis zum 13. Februar 294'287 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Gemäss einem offiziellen Bericht sind das 69.3 Prozent mehr als ursprünglich für den gleichen Zeitraum aufgezeichnet wurden. Das Gesundheitsministerium hatte zuvor nur 173'771 Todesfälle für den gleichen Zeitraum registriert. Aber eine Sterblichkeitsstudie, die diese Woche veröffentlicht wurde, zeigt, dass tatsächlich 294'287 Todesfälle zu verzeichnen waren. Die Zahlen der neuen Erhebung stimmen mit denen des Nationalen Instituts für Statistik überein, das Ende Januar ebenfalls angegeben hatte, dass die dem Virus zugeschriebene Sterblichkeit im Land mit 126 Millionen Einwohnern um 68 Prozent höher ist als ursprünglich angegeben. Die neuen Zahlen erklären sich durch die Einbeziehung von Sterbeurkunden, die Todesfälle zu Hause erfassen. Legende: Mit einer Impfung der sensiblen Personen will man die Todesrate drücken. Die entsprechende Kampagne läuft seit Weihnachten, wobei den Mexikanerinnen und Mexikanern das Vakzin von Biontech/Pfizer, Sputnik V und neu auch der Impfstoff von Astra-Zeneca verabreicht werden. Reuters

7:30 Die USA erreichen Impf-Tagesrekord Bei ihrem Corona-Impfprogramm haben die USA ihren bisherigen Rekord der innerhalb eines Tages verabreichten Impfdosen gebrochen. Am Samstag seien 3.5 Millionen Impfungen gemeldet worden, schrieb der ranghohe Corona-Berater im Weissen Haus, Andy Slavitt, auf Twitter. Dies sei ein Höchstwert. Am Sonntag sei dann erneut ein Wert von mehr als 3 Millionen Impfungen erreicht worden – am dritten Tag in Folge. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden landesweit bislang mehr als 143 Millionen Impfdosen gespritzt. Gut 36 Prozent der Erwachsenen im Land haben demnach mindestens eine Impfdosis bekommen, 20 Prozent der Erwachsenen sind voll geimpft. In den USA kommen derzeit drei Impfstoffe zum Einsatz: Neben den Präparaten von Moderna und Biontech /Pfizer, bei denen zwei Dosen gespritzt werden, wird auch der Impfstoff von Johnson & Johnson eingesetzt, der bereits nach einer Dosis seine volle Wirkung entfaltet. US-Präsident Joe Biden hatte vor seinem Amtsantritt am 20. Januar versprochen, dass in seinen ersten 100 Tagen im Amt mindestens 100 Millionen Impfungen verabreicht werden sollten. Das Ziel wurde bereits vor einigen Tagen erreicht, nach knapp 60 Tagen im Amt. Inzwischen hat Biden sein Ursprungsziel verdoppelt: Bis zum Ablauf seiner ersten 100 Tage als Präsident Ende April sollen nun insgesamt 200 Millionen Impfungen verabreicht werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ziel verdoppelt Aus dem Archiv: Biden verspricht noch mehr Tempo bei Impfungen 25.03.2021 Mit Video

7:09 Sechs Briten dürfen sich wieder im Freien treffen England lockert ab heute Montag die Corona-Ausgangsbeschränkungen deutlich. Zwei Haushalte oder bis zu sechs Menschen dürfen sich nun wieder in Parks und Gärten treffen. Die «Stay at home»-Anordnung wird aufgehoben, allerdings bittet die Regierung die Bevölkerung, weiterhin auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten. Unüberdachte Sportanlagen und Schwimmbäder dürfen wieder öffnen. Premierminister Boris Johnson sagte, er hoffe, dass die Lockerungen einen «grossartigen britischen Sportsommer» anstossen. Mit der Unterstützung prominenter Sportler wie Tennisspielerin Johanna Konta oder Cricketstar Eoin Morgan wirbt die Regierung dafür, nach dem monatelangen Lockdown mit Kontaktbeschränkungen wieder Sport zu treiben. Legende: Kinder sollten sich möglichst eine Stunde am Tag sportlich betätigen, Erwachsene zweieinhalb Stunden, so die Empfehlung des britischen Premierministers Boris Johnson an seine Landsleute. Reuters

6:41 Chile will Delegiertenwahl für Verfassungskonvent verschieben Angesichts des rasanten Anstiegs der Corona-Zahlen soll die Wahl der Delegierten für eine Verfassungsgebende Versammlung in Chile vom 10. und 11. April auf 15. und 16. Mai verlegt werden. «Morgen werden wir dem Kongress ein Verfassungsreformprojekt schicken, um die Wahlen der Delegierten, Bürgermeister und Gouverneure um fünf Wochen zu verschieben», schrieb der chilenische Präsident Sebastián Piñera in einer Mitteilung auf Twitter. Trotz einer der höchsten Impfraten weltweit registrierte Chile zuletzt so viele Neuinfektionen wie nie zuvor in der Pandemie. Das Gesundheitsministerium meldete am Freitag 7626 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Die Auslastung der Intensivbetten liegt bei über 90 Prozent. 30 Jahre nach Chiles Rückkehr zur Demokratie hatten bei einem Referendum im Oktober mehr als 78 Prozent der Wähler für die Ausarbeitung eines neues Grundgesetzes gestimmt. Eine neue Verfassung gehörte zu den Kernforderungen der Demonstranten, die im Oktober und November 2019 zu Tausenden gegen die Regierung auf die Strasse gingen. Der aktuelle Text von 1980 stammt noch aus der Zeit der Militärdiktatur von General Augusto Pinochet (1973-1990).

5:44 Merkel übt massiven Druck auf Bundesländer aus Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts der dritten Corona-Welle allen geplanten Lockerungen und Modellprojekten in Deutschland eine klare Absage erteilt. Die CDU-Politikerin übte am Sonntagabend in der ARD-Sendung «Anne Will» massiven Druck auf die 16 Bundesländer aus, um diese zum Umsetzen der Notbremse bei einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 und zu noch schärferer Massnahmen zu bewegen. Merkel deutete auch an, dass der Bund tätig werden könnte, wenn die Länder nicht die nötigen Massnahmen ergreifen sollten. «Wir müssen mit einer grossen Ernsthaftigkeit jetzt die geeigneten Massnahmen einsetzen. Und einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht.» Wenn das nicht «in sehr absehbarer Zeit» geschehe, müsse sie sich überlegen wie sich das vielleicht auch bundeseinheitlich regeln lasse. «Das ist mein Amtseid, das ist meine Verpflichtung», sagte Merkel. Ein Möglichkeit sei, «das Infektionsschutzgesetz noch mal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen». Sie werde nicht zuschauen, bis es 100'000 Neuinfektionen am Tag gebe. Merkel betonte, sie denke darüber noch nach und habe sich noch nicht abschliessend entschieden. Ausserdem seien für alle Entscheidungen am Ende Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat erforderlich. Bund und Länder müssten zusammen handeln.