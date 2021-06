Der Ticker startet um 5:30 Uhr

16:19 G7-Staaten wollen Ursprung von Coronavirus weiter abklären lassen Die grossen Industrienationen (G7) wollen bei der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus nicht locker lassen. In der Abschlusserklärung des G7-Gipfels wurde am Sonntag eine «zeitnahe, transparente, von Experten geführte und wissenschaftlich basierte Studie» gefordert. «Wir müssen Zugang erhalten», sagte US-Präsident Joe Biden gegenüber Reportern. Ein Mangel an Transparenz könne eine weitere Pandemie verursachen, so Biden. Die Ermittlungen sollen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als zweite Phase der ersten Ermittlungen im Januar und Februar in China organisiert werden. Die Studie soll wie von den beteiligten Experten empfohlen auch in China stattfinden, heisst es im Text. Diese Formulierung scheint zumindest die Möglichkeit einzuschliessen, wie von China gefordert, zusätzlich auch noch anderswo zu ermitteln. Mit dieser Forderung will Peking seine These untermauern, dass das Virus nicht unbedingt aus China stammt, sondern auch aus dem Ausland gekommen sein könnte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Bericht WHO vermutet Ursprung des Coronavirus im Tierreich 30.03.2021 Mit Video

15:38 In Saudi-Arabien dürfen bald nur noch Geimpfte ins Einkaufszentrum Saudi-Arabien wird jenen Menschen den Zutritt in Einkaufszentren verwehren, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind. Dies berichtet das staatliche Fernsehen unter Berufung auf eine Entscheidung des Handelsministeriums, die am 1. August in Kraft treten soll. «Mindestens eine Impfung wird Bedingung für das Betreten von kommerziellen Einrichtungen», sagte das Ministerium. Saudi-Arabien hat bisher 15.7 Millionen Impfstoffdosen verabreicht – genug um 23 Prozent der Bevölkerung geimpft zu haben, so die Rechnung der Nachrichtenagentur Reuters. Legende: Rigide Auflagen für Saudis ab August: Nur wer wenigstens ein Mal geimpft ist, wird in Shopping-Center eingelassen. Reuters

14:52 3000 Massnahmen-Gegner versammeln sich in Zug In der Stadt Zug haben sich gut 3000 Menschen zu einer Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen des Bundes versammelt. Die Teilnehmer trafen sich zuerst hinter dem Bahnhof und marschierten gegen 13.45 Uhr los in Richtung Stierenmarktareal. Um 14.30 Uhr da angelangt, sangen sie die Nationalhymne und sahen sich auf einem Screen die Abstimmungsresultate an. Ein Redner sagte, die wahren Schweizer seien hier anwesend. Zum Covid-19-Gesetz sagte er: «Wir haben verloren. Jetzt heisst es aufstehen, Krone richten und weiterkämpfen.» Der Veranstalter «Stiller Protest» hat bis zu 10'000 Teilnehmer angekündigt. Die Kundgebung, an der sich auch die Organisationen Mass-Voll, Freunde der Verfassung und das Aktionsbündnis der Urkantone beteiligen, ist von der Stadt Zug bewilligt worden. Bisher verläuft sie friedlich. Legende: Schweizer- und Friedensfahnen wehen auf dem Stierenmarkt-Areal. Die Polizei hält sich an der laufenden Kundgebung bis jetzt zurück und ist kaum sichtbar. Auf Twitter hat sie vor Verkehrsbehinderungen gewarnt. SRF

14:05 Dubai hat zwei Drittel der dafür in Frage kommenden Personen geimpft Etwa zwei Drittel der Menschen aus Dubai, die für eine Impfung gegen Covid-19 in Frage kommen, haben nun zwei Dosen des Impfstoff erhalten, so die Dubai Health Authority (DHA). Dubai ist mit rund 3.4 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste der sieben Emirate, welche die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bilden, und hat einen der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt. Seit sechs Monaten läuft in den VAE eine der weltweit schnellsten Impfkampagnen, wobei der chinesische Impfstoff Sinopharm, das amerikanisch-deutsche Vakzin von Pfizer/Biontech, der britische Impfstoff von Astra-Zeneca und das russische Vakzin Sputnik V zum Einsatz kommen. Die VAE, die die Zahl der Fälle nicht nach Emiraten aufschlüsseln, haben in den letzten Monaten einen Anstieg der Infektionen registriert. Am Samstag wurden 2281 neue Fälle gemeldet, womit die Gesamtzahl der Fälle auf rund 596'000 gestiegen ist. Seinen Höhepunkt erreichte der Wert an täglichen Fällen Anfang Februar mit fast 4000. Legende: Der stellvertretende Generaldirektor der DHA, Alawi Alsheikh Ali, sagte am Samstag in Fernsehen, dass 83 Prozent der Menschen über 16 Jahre – oder 2.3 Millionen Menschen – nun mindestens eine Dosis eines Impfstoffs erhalten hätten. 64 Prozent wären indessen vollständig geimpft. Reuters

13:28 EMA-Vertreter für Zurückhaltung mit Astra-Zeneca auch bei Älteren Ein Vertreter der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) wirbt für Zurückhaltung bei der Verimpfung des Wirkstoffs von Astra-Zeneca auch bei Menschen im Alter von über 60 Jahren. «Im Kontext der Pandemie war und ist es unsere Position, dass der Nutzen einer Astra-Zeneca-Impfung die Risiken in allen Altersgruppen übersteigt», sagt EMA-Impfexperte Marco Cavaleri der italienischen Zeitung «La Stampa». Auf Nachfrage sagte Cavaleri, die Behörden sollten aber nicht nur für Jüngere, sondern auch für Personen über 60 eher mRNA-Impfstoffe wie jene von Biontech/Pfizer und Moderna empfehlen. «Viele Länder wie Frankreich und Deutschland erwägen dies mit Blick auf die grössere Verfügbarkeit von mRNA-Vakzinen.» Astra-Zeneca basiert als Impfstoff nicht auf der mRNA-Technologie, er erzielt Wirkung mit Adenoviren als virale Vektoren. Audio Aus dem Archiv: Impfungen mit Astra-Zeneca in Deutschland nur noch ab 60 05:00 min, aus SRF 4 News aktuell vom 31.03.2021. abspielen. Laufzeit 05:00 Minuten.

12:14 Wegen Corona kommen mehr vermögende Ausländer in die Schweiz Während der Corona-Krise haben sich mehr vermögende Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz niederlassen wollen. Die entsprechenden Anfragen hätten innert Jahresfrist um 30 bis 40 Prozent zugenommen – unter anderem wegen der geringen Corona-Einschränkungen und wegen der tiefen Verschuldung der Schweiz. Das sagte Christian Kälin gegenüber der «NZZ am Sonntag». Kälin ist Präsident von Henley und Partners, einer Beratungsfirma, die Aufenthaltsgenehmigungen vermittelt. Legende: Auf dem Immobilienmarkt ist die steigende Nachfrage aus dem Ausland bereits spürbar. Laut Bericht wurden etwa in Sankt Moritz im ersten Quartal 2021 Immobilien im Wert von 300 Millionen Franken gehandelt – mehr, als im gesamten Jahr 2019. imago images/Archiv

11:43 650 Milliarden Dollar für ärmere Länder – G7 begrüssen Plan des Währungsfonds Die Staats- und Regierungschefs der G7 begrüssten einen Plan für eine neue Zuwendung von 650 Milliarden Dollar aus der Krisenkasse des Internationalen Währungsfonds, um den Ländern im Umgang mit der Covid-19-Krise zu helfen – und drängten auf eine Realisierung der Finanzhilfe bis Ende August. Eine fast endgültige Version des G7-Communiqués, in das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, besagt, dass die Länder Optionen erwägen, wie sie die Mittel am besten kanalisieren. Derweil warnte die Chefin des Internationalen Währungsfonds vor einer zunehmenden Divergenz im Tempo der wirtschaftlichen Erholgung von der Corona-Pandemie. Diese setze sich nicht nur fort, sondern verschärfe sich – weil einige Länder mehr als andere Schwierigkeiten hätten, an Impfstoffe zu kommen, so Kristalina Georgieva auf dem G7-Gipfel in Cornwall. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Coronakrise Aus dem Archiv: Die G7 zeigen sich mutig – aber nicht mutig genug 12.06.2021 Mit Audio

10:06 Bund betreibt rückgeholte Schweizer Der Bund will rund 480 Reisende betreiben, die zu Beginn der Corona-Pandemie aus den Ferien zurückgeholt wurden. Sie hätten bis heute die Kosten für den Flug nicht beglichen, teilte das Aussendepartement EDA der «Sonntagszeitung» mit. 70 weitere Rechnungen musste der Bund direkt abschreiben, aufgrund fehler- oder mangelhafter Angaben. Rund 160 Personen haben mit dem Bund eine noch laufende Ratenvereinbarung. Wie hoch der jetzt noch offene Betrag sei, könne das EDA nicht sagen, so das Departement zur «Sonntagszeitung». Hochgerechnet dürften es über 630'000 Franken sein. Bei der grössten Rückholaktion der Schweizer Geschichte brachte das EDA Tausende Urlauberinnen und Urlauber aus dem Ausland zurück – mit Charterflügen. Die Rückholaktion kostete den Bund 10 Millionen Franken, er verrechnete dies den Betroffenen und stellte über 7'000 Rechnungen aus. Legende: Hans-Peter Lenz, Leiter des Krisenmanagement-Zentrums des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), sprach bei der Repatriierung Tausender Touristen im Frühling 2020 von der «vermutlich grössten Rückholaktion in der Geschichte der Schweiz». Keystone

8:50 US-Präsident Biden unterstützt Olympische Spiele US-Präsident Joe Biden sicherte bei einem Treffen mit dem japanischen Premierminister Yoshihide Suga am Samstag seine Unterstützung für die Olympischen Spiele in Tokio zu und betonte dabei die Notwendigkeit, Massnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu ergreifen, um die Sicherheit der Beteiligten zu gewährleisten. «Präsident Biden bekräftigte seine Unterstützung für die Olympischen Spiele in Tokio, die mit allen notwendigen Gesundheitsmassnahmen zum Schutz der Athleten, des Personals und der Zuschauer vorankommen», hiess es in einer Stellungnahme des Weissen Hauses. Und weiter: «Präsident Biden drückte seinen Stolz auf die US-Athleten aus, die für die Spiele in Tokio trainiert haben und in den besten Traditionen des olympischen Geistes antreten werden.» Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, die im vergangenen Jahr wegen der weltweiten Verbreitung des Coronavirus verschoben wurden, sollen am 23. Juli beginnen – gegen den Widerstand eines Grossteils der Öffentlichkeit, vieler japanischer Unternehmen und des medizinischen Personals. Legende: Auch wenn Tokio mit einer vierten Infektionswelle zu kämpfen hat und sich im Ausnahmezustand befindet, haben die japanische Regierung und die Organisatoren gesagt, dass sie weitermachen werden – ausser bei einem «Armageddon», wie es ein Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ausdrückte. Reuters

8:27 NGOs kritisieren G7-Impfläne als «Ablenkungsmanöver» Die Überlegungen der reichen Industrienationen (G7) für eine Verteilung von 2.3 Milliarden Impfdosen an ärmere Länder bis Ende nächsten Jahres sind als «Ablenkungsmanöver» und als unzureichend kritisiert worden. Entwicklungsorganisationen sprachen am Sonntag auf dem G7-Gipfel im englischen Carbis Bay in Cornwall von einem «Verwirrspiel mit Zahlen». Auch die neuen Pläne gingen angesichts der benötigten elf Milliarden Impfdosen nicht weit genug. «Das hört sich besser an, als es ist», sagte Fiona Uellendahl vom Kinderhilfswerk World Vision. Es reiche bei weitem nicht. Die G7 wollten davon ablenken, dass sie gegen eine Freigabe des Patentschutzes seien. «Ein globaler Plan zur Bekämpfung der Pandemie sieht anders aus.» Langfristig müsse in Forschung und Produktion in den ärmeren Ländern investiert werden. «Die Aussetzung des Patentschutzes, der Technologie- und Know-how-Transfer und Investitionen in Produktionskapazität», forderte auch Jörn Kalinski, Sprecher von Oxfam International. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und UNO-Generalsekretär Antonio Guterres halten weit grössere Anstrengungen zur Bekämpfung der Pandemie für nötig als bisher geplant. Die G7 werfen eine Nebelkerze.

5:12 Ohne Maske unterwegs – Geldstrafe für Bolsonaro Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist wegen der Teilnahme an einer Veranstaltung ohne Maske erneut von der Landesregierung eines politischen Widersachers mit einer Geldbusse bestraft worden. Auch gegen Eduardo Bolsonaro, Abgeordneter und Sohn des Präsidenten, sowie Infrastrukturminister Tarcísio Gomes seien Geldstrafen von jeweils 552.71 Reais, umgerechnet 97 Franken, verhängt worden. Das berichtete die Zeitung «Folha de S. Paulo» am Samstag. Demnach trugen die drei bei einer Motorradrallye mit Tausenden Anhängern in der Millionenmetropole São Paulo keine Maske und verstiessen damit gegen die Gesundheitsvorschriften des Bundesstaates. Legende: Reuters

4:00 Junge Europäer wünschen sich mehr Anerkennung ihres Verzichts 76 Prozent der jungen Menschen in Europa glauben laut einer Jugendstudie der TUI-Stiftung, dass ihr Verzicht während der Pandemie von der Gesellschaft nicht anerkannt werde. Die Ergebnisse der Studie würden zeigen, «dass junge Menschen ihre Interessen nicht immer ausreichend berücksichtigt sehen», sagte Thomas Ellerbeck, der Vorsitzende des Kuratoriums der Tui-Stiftung, den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut einem Vorabbericht. Für die Studie wurden im April 6000 junge Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren aus sieben europäischen Ländern befragt. Legende: Keystone

22:40 Trotz Pandemie: Japan verspricht G7 «sichere» Olympische Spiele Japans Regierungschef Yoshihide Suga hat auf dem Gipfel der grossen Industrienationen (G7) seine Entschlossenheit bekräftigt, ungeachtet der Corona-Pandemie die Olympischen Spiele im Juli in Tokio abzuhalten. «Wir werden Vorbereitungen hinsichtlich sicherer Spiele in Tokio machen und alle Massnahmen ergreifen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern», sagte Suga nach Angaben eines hohen Beamten am Vortag in der Runde der Staats- und Regierungschefs, wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete. Allerdings ist die Infektionslage in Japan weiter so angespannt, dass der Notstand für Tokio erneut bis 20. Juni verlängert werden musste. Die Impfungen kommen auch nicht voran, so dass ein Grossteil der Japaner noch nicht geimpft ist. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 13.06.2021 Mit Video

20:42 WHO: Bis nächstes Jahr 70 Prozent der Weltbevölkerung impfen Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, will mit Hilfe der G7-Staaten innerhalb eines Jahres mindestens 70 Prozent der Weltbevölkerung zu einer Corona-Impfung verhelfen. Dieses Ziel solle bis zum nächsten G7-Gipfel in Deutschland 2022 erreicht werden, sagte der WHO-Chef beim Treffen der führenden westlichen Wirtschaftsmächte im englischen Cornwall bei einer virtuellen Pressekonferenz. Dazu seien jedoch weit grössere Anstrengungen notwendig als bislang geplant. Er sei aber überzeugt, dass dieses Ziel erreichbar sei, so Tedros weiter. Die Produktionskapazitäten könnten bis dahin entsprechend erhöht werden. Die G7-Staaten hatten sich bei der Konferenz zum Ziel gesetzt, bis zum nächsten Jahr mindestens eine Milliarde Impfstoffdosen zu spenden. Nach Angaben der WHO sind jedoch elf Milliarden notwendig.

20:01 Russland testet Nasenspray-Impfung für Kinder Russland testet offenbar eine Verabreichung seines Impfstoffs Sputnik V per Nasenspray. Das meldet die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf einen bei der Entwicklung führenden Wissenschaftler. Demnach soll die Verabreichungsform für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren geeignet sein. Der Vertriebsstart sei für den 15. September geplant.

17:41 Rund 400 Corona-Massnahmen-Gegner demonstrieren in Luzern Etwa 400 Personen sind am Samstagnachmittag durch die Stadt Luzern gezogen und haben gegen die Corona-Massnahmen demonstriert. Zwei Personen wurden festgenommen, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Ein 36-Jähriger, weil er den Kundgebungszug an der Bahnhofstrasse tätlich angegriffen hatte. Und ein 54-Jähriger, nachdem er die Einsatzkräfte tätlich angegangen hatte. Insgesamt sprach die Polizei über 30 Wegweisungen aus. Die Kundgebung begann gegen 13.30 Uhr und löste sich nach über zwei Stunden allmählich auf. Im Vorfeld rief eine linke Gruppierung zum Gegenprotest auf, die Polizei konnte eine Konfrontation der beiden Gruppen aber verhindern. Für die Kundgebungen war bei der Stadt Luzern im Vorfeld kein Gesuch eingegangen.

16:43 Putin zeichnet Entwickler von russischem Corona-Impfstoff aus Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Entwickler des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V ausgezeichnet. Im Kreml wurde unter anderem der Chef des Gamaleja-Forschungszentrums für Epidemiologie und Mikrobiologie, Alexander Ginzburg, geehrt, wie das Präsidialbüro mitteilte. Der Impfstoff wurde vor zehn Monaten als weltweit erster für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben. «Als die Menschen auf der ganzen Welt darauf gewartet haben, dass Wissenschaftler sie vor der Coronavirus-Pandemie retten, haben das unsere Forscher geschafft», sagte Putin den Angaben zufolge bei der Ehrung. Das in kurzer Zeit entwickelte Präparat leiste auch anderen Nationen «lebenswichtige Hilfe». Putin zufolge haben 18 Millionen Russen mindestens eine Impfung erhalten. In Russland stieg die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder. Legende: Alexander Ginzburg wurde von Putin im Kreml empfangen und geehrt. Keystone

16:07 Boris Johnson zweifelt an kompletter Lockerung zum 21. Juni Der britische Premierminister Boris Johnson hat Zweifel an der für den 21. Juni geplanten Aufhebung aller restlichen Corona-Beschränkungen in England erkennen lassen. Auf die Frage, ob er nun weniger optimistisch sei als noch Ende Mai, sagte Johnson dem Sender Sky News: «Ja, das ist sicherlich angemessen.» Die Ausbreitung der erstmals in Indien nachgewiesenen Delta-Variante sei sehr beunruhigend. Diese Variante werde leichter übertragen. Es stimme auch, dass Fallzahlen und Zahl der Spitalaufenthalte stiegen. Johnson will am Montag bekanntgeben, wie sein weiterer Fahrplan aussieht. Eigentlich sollen die letzten Beschränkungen in England am 21. Juni aufgehoben werden.

15:23 Bericht: Auf Mallorca öffnen bald die Discotheken Auf der Party-Insel Mallorca sowie auf den anderen Balearen sollen Discotheken, Pubs und andere Nachtlokale gegen Mitte Juli wieder öffnen dürfen, wie die Zeitung «Diario de Mallorca» unter Berufung auf die Regionalregierung in Palma berichtet. Die Wiedereröffnung der Vergnügungslokale solle nach den Plänen Palmas um den 17. Juli herum passieren. Die endgültige Entscheidung solle aber erst nach einem siebentägigen Pilotprojekt Anfang Juli fallen. «Diario de Mallorca» zitierte Regionalpräsidentin Francina Armengol mit den Worten, das Nachtleben solle auf den spanischen Mittelmeer-Inseln «eher früher denn später» reaktiviert werden. In einer ersten Etappe würden alle Lokale allerdings spätestens um 3 Uhr schliessen müssen. Zudem werde es mehrere Regeln geben, etwa die Beachtung eines Sicherheitsabstandes und der Maskenpflicht in bestimmten Situationen. Die Corona-Zahlen gehen in Spanien seit Monaten kontinuierlich zurück. Zuletzt wurden landesweit 46 Infektionen pro 100'000 Einwohner binnen sieben Tagen erfasst. Diese Sieben-Tage-Inzidenz beträgt auf den Balearen derzeit sogar nur gut 20. Legende: Noch sind die Vergnügungslokale geschlossen, und die Menschen feiern am Strand. Aufgrund der bisher geltenden Einschränkungen haben laut Studien allein auf den Balearen die Betreiber von mindestens 500 der insgesamt 1500 Geschäfte des Sektors endgültig das Handtuch werfen müssen. Reuters