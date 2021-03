Der Ticker startet um 5:51 Uhr

8:01 Facebook sperrt Seite von Venezuelas Präsident Maduro Facebook schränkt die Seite von Venezuelas Präsident Nicolas Maduro wegen möglicher Falschinformationen ein. Der US-Konzern löschte ein Video, in dem Maduro ein Heilmittel für Covid-19 anpreist. Dies entspreche nicht den Vorschriften des sozialen Netzwerks, sagt eine

Facebook-Sprecherin. «Wir halten uns an die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO wonach es derzeit kein Mittel zur Heilung gibt.» Für 30 Tage könne auf der Seite von Maduro nichts gepostet werden. Sie sei aber weiter zu lesen. Legende: Präsident Maduro nutzt soziale Medien wie Facebook und Twitter häufig. Im Januar hatte er eine orale Lösung aus Thymian als ein «Wundermittel» angepriesen, das das Coronavirus ohne Nebenwirkungen neutralisieren könne. Reuters

5:28 180 UNO-Länder sprechen sich für fairen Zugang zu Impfstoff aus Ein Grossteil der 193 UNO-Mitgliedsstaaten hat sich für einen gleichberechtigten Zugang zu den Corona-Impfstoffen ausgesprochen. Lediglich 13 Staaten hätten die bei der Sitzung der Vollversammlung vom Libanon eingebrachte politische Erklärung nicht unterstützt, teilten die Vereinten Nationen am Freitag mit. Unter ihnen seien Nordkorea, Myanmar, Syrien, die Zentralafrikanische Republik, der Südsudan und die Seychellen. In der Erklärung zeigen sich die Unterzeichnerstaaten zutiefst besorgt, dass allen internationalen Vereinbarungen, Initiativen und Erklärungen zum Trotz die Covid-Impfstoffe immer noch weltweit ungleich verteilt seien, und zwar nicht nur zwischen, sondern auch in den Ländern. Sie verpflichten sich deshalb, die Impfungen als ein globales, öffentliches Gut zu behandeln und einen gerechten und fairen Zugang für alle sicherstellen. Dafür sei die internationale Covax-Initiative der geeignete Mechanismus, heisst es in dem Text weiter. Die Initiative sieht vor, dass bis Ende Mai 238 Millionen Dosen an die ärmsten Staaten geliefert werden. Legende: Für eine faire weltweite Verteilung von Corona-Impfstoffen: die internationale Covax-Initiative. Keystone

Die Stadtpolizei St. Gallen hat am späten Abend eine illegale Party aufgelöst. Zunächst hätten sich rund 100 Jugendliche auf dem Hügel Drei Weihern versammelt, sagte ein Polizeisprecher. Als die Polizei diese Versammlung auflöste, verlagerte sich die Party in die Innenstadt. Auf dem Roten Platz hätten sich rund 250 Personen getroffen. In der Folge sei es zu Zusammenstössen mit der Polizei und zu Sachbeschädigungen gekommen. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

0:58 Brasilien meldet erneut neuen Tageshöchstwert an Todesfällen 3'650 Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden meldete das Gesundheitsministerium in Brasília am Freitagabend. Am Dienstag hatte Brasilien erstmals mehr als 3'000 Corona-Tote an einem Tag erfasst. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten auf 307'112. Mehr als 12.4 Millionen Menschen haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Nur in den USA sind die Zahlen höher. Das Gesundheitssystem ist vielerorts zusammengebrochen oder dabei zusammenzubrechen. Medikamente, unter anderem zur Intubation von Covid-19-Patienten, gehen zur Neige. Wie das Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf die Forschungseinrichtung «Fundação Oswaldo Cruz» berichtete, deuten jüngste Daten auf eine Zunahme der Krankheit bei Jüngeren hin.

23:03 Von der ungarischen Provinz zum Nobelpreis? Sie sind eine Revolution in der Immunologie: Statt ein Vakzin, das auf dem eigentlichen Virus basiert, bedienen sich sogenannte mRNA-Impfstoffe beim Erbgut der Erreger und bringen unserem Körper bei, es zu lesen. Entwickelt hat dieses Verfahren eine Frau, die es aus einer armen ungarischen Familie zur Top-Anwärterin für einen Nobelpreis geschafft hat. 03:05 Video Die Frau hinter der schnellen Covid-Impfung Aus 10 vor 10 vom 26.03.2021. abspielen

22:14 Tschechien verlängert Notstand In Tschechien wird der Corona-Notstand um zwei weitere Wochen bis zum 11. April verlängert. Im Parlament in Prag stimmten am Freitagabend 53 Abgeordnete dafür. Dagegen waren 34. Ministerpräsident Andrej Babis sagte, es gebe Hoffnung, dass dies der letzte Lockdown sein könnte. Zugleich bat er seine Landsleute um Geduld. Der Notstand gibt der Regierung mehr Vollmachten und ermöglicht es, Grundrechte auszusetzen.

21:41 Geringes Vertrauen in Simbabwe In Simbabwe ist es schwierig, sich eine Übersicht zu verschaffen. Denn es wird nur wenig getestet. Vor rund einem Monat hat Simbabwe von China mehrere hunderttausend Impf-Dosen geschenkt bekommen. Nun soll im grösseren Stil geimpft werden. Aber fürs Impfen braucht es Vertrauen, und daran mangelt es in Simbabwe. 01:58 Video Kein Vertrauen in Corona-Impfung in Simbabwe Aus Tagesschau vom 26.03.2021. abspielen

21:17 Ist das bereits die dritte Welle? Weniger Todesfälle, dafür mehr Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Den dritten Tag infolge waren es über 2000. Stehen wir vor der dritten Welle oder sind wir schon in der Welle drin. «Wir sind schon mittendrin», meint Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. 01:21 Video SRF-Wissenschaftsredaktor im Gespräch Aus Tagesschau vom 26.03.2021. abspielen

20:38 WHO bittet um Impfdosen für die ärmsten Länder Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bittet um Spenden von insgesamt zehn Millionen Impfdosen für die ärmsten Staaten. Das weltweite Covax-Impfprogramm stehe bereit zu liefern, «aber wir können keine Impfdosen liefern, die wir nicht haben», sagt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bilaterale Verträge, Exportverbote und Impf-Nationalismus hätten den Markt verzerrt und zu grossen Ungleichheiten bei Angebot und Nachfrage geführt. «Zehn Millionen Dosen sind nicht viel und es sind nicht annähernd genug.»

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) will den Bundesrat beauftragen, genügend finanzielle Mittel für die Erforschung von Long Covid zur Verfügung zu stellen. Sie hat eine entsprechende Motion eingereicht. Der Entscheid für den Vorstoss fiel mit 16 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Ebenfalls mit deutlicher Mehrheit reichte die Kommission zudem ein Postulat ein, das vom Bundesrat einen Bericht über die finanziellen Auswirkungen von Long Covid auf Betroffene und Sozialversicherungen verlangt.

19:18 Massentests für zu Hause in Wien Wien bietet ab kommender Woche allen Bewohnern Gurgel-Testkits für zu Hause an. Das gab die Stadtregierung bekannt. Diese PCR-Tests liefern besonders im Frühstadium einer Covid-Erkrankung zuverlässigere Ergebnisse als Antigen-Tests. Pro Woche sollen in der 1.9-Millionen-Stadt rund 1.2 Millionen Kits ausgeliefert und täglich bis zu 200'000 Proben ausgewertet werden. Die Tests werden in rund 150 Drogerien angeboten und können dort sowie in Hunderten Supermärkten zur Auswertung abgegeben werden. Das Projekt solle bis zur ausreichenden Durchimpfung «eine Art Schutzschild für die Bevölkerung etablieren», sagte Bürgermeister Michael Ludwig. Die Stadt möchte die Heimtests nach Ostern zudem als Eintrittskarte für Geschäfte etablieren.

Immer mehr Kinder und Jugendliche stecken sich mit dem Coronavirus an. In Grossbritannien gibt es unter den 10- bis 19-Jährigen sogar die meisten Ansteckungen. Jetzt rückt auch eine Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche in den Fokus. Laut SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg gehen Pfizer und Moderna davon aus, dass für Teenager ab zwölf Jahren im Sommer die ersten Studienresultate vorliegen. Eine Zulassung im Herbst erscheine realistisch. Beim Impfstoff für jüngere Kinder hätten die Tests eben erst begonnen. Da komme die Zulassung wohl erst im nächsten Jahr.

18:14 Open Air Lumnezia: Grösstes Bündner Open Air auf 2022 verschoben Das Open Air Lumnezia im bündnerischen Lugnez ist wieder um ein Jahr verschoben worden. Den Organisatoren fehlte aufgrund der Pandemie-Situation die Planungsgrundlage. Ein unbeschwertes Open Air Lumnezia sei aufgrund der jetzigen Lage nicht möglich, heisst es in einer Mitteilung. Das Organisationskomitee bedauere diesen Schritt sehr, aber den Veranstaltern seien die Hände gebunden. Das Festival wird nun auf den Sommer 2022 verschoben. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Legende: Idyllisch gelegen: Das Openair Lumnezia in Graubünden. Keystone

17:35 Corona lässt Italien schrumpfen Die Corona-Pandemie hat in Italien 2020 bei der Bevölkerungszahl deutliche Spuren hinterlassen. Wie die nationale Statistikbehörde Istat mitteilte, schrumpfte die Bevölkerung in dem Mittelmeerland bis zum Jahresende um etwa 384'000 Menschen im Vergleich zum Jahresbeginn. Das Minus entspricht etwa der Einwohnerzahl der Stadt Florenz in der Toskana. Die Experten geben an, dass die Corona-Welle einen seit 2015 registrierten demografischen Rückgang weiter verstärkt habe. Die Zahl der Einwohner in Italien sei unter die Marke von 60 Millionen gesunken – auf rund 59.3 Millionen Menschen. Bei den Geburten sprachen die Statistiker von einem neuen «Negativ-Rekord»: Es seien etwa 404'000 Babys geboren worden – ungefähr 16'000 weniger als im Jahr 2019. Gleichzeitig seien fast 17 Prozent mehr Menschen gestorben als 2019, berichteten die Fachleute. In absoluten Zahlen sind das rund 112'000 mehr Tote in einem Jahr. Italien war im Februar 2020 heftig von der Corona-Pandemie erfasst worden. Seither zählten die Behörden offiziell rund 3,5 Millionen Infizierte mit Sars-CoV-2.

In Frankreich könnten bald auch Tierärztinnen und Zahnärzte Impfungen gegen das Coronavirus verabreichen. Die oberste Gesundheitsbehörde des Landes empfahl in einer Stellungnahme, diese und weitere Berufsgruppen in die Liste der zum Impfen Berechtigten aufzunehmen.

16:20 Deutschland stuft Frankreich als Hochinzidenzgebiet ein Das Auswärtige Amt in Deutschland gibt Reisewarnungen für mehrere Staaten heraus, darunter Frankreich, Österreich, Dänemark und Tschechien. «Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Frankreich wird aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt», heisst es auf der Website etwa zu Frankreich, das wie Tschechien als Hochinzidenzgebiet eingestuft wird. Österreich und Dänemark sind nun grösstenteils als Risikogebiete klassifiziert.

Etwa ein halbes Dutzend Berner Schulen beginnen in der kommenden Woche mit präventiven Corona-Massentests. Sie dienen als Pilotschulen in einem Projekt, mit dem der Kanton Bern herausfinden will, wie man Massentests in Schulen am besten durchführt. In den nächsten drei Wochen werden auch im Kanton Schaffhausen an Schulen und in Betrieben versuchsweise repetitive Massentests durchgeführt. Die Teilnahme ist freiwillig. Ziel der Tests sei es, möglichst viele Ansteckungen mit dem Coronavirus zu entdecken, teilte das Gesundheitsamt des Kantons Schaffhausen mit.

15:29 Tessin führt Massentests für Firmen ein Tessiner Firmen können ab Mitte April ihre Belegschaft regelmässigen Coronavirus-Tests unterziehen. Voraussetzung ist, dass mindestens 60 Prozent der Mitarbeitenden in die Tests einwilligen, wie Gesundheitsdirektor Raffaele De Rosa vor den Medien erklärte. Im Vorfeld müsse zudem geklärt werden, ob die Mitarbeitenden einer Firma einem erhöhtem Risiko für eine Coronavirus-Infektion ausgesetzt seien oder nicht, fuhr De Rosa fort. Bei einem erhöhten Risiko muss die Firma mindestens zehn Mitarbeitende zählen, um Massentests durchführen zu können.

14:54 EMA gibt grünes Licht für zwei neue Impfstoff-Werke Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat zwei Produktionsstandorten von Corona-Impfstoffen in Deutschland und den Niederlanden die offizielle Zulassung erteilt. Das Werk in Marburg produziert den Impfstoff von Pfizer/Biontech. Die Firma Halix im niederländischen Leiden stellt das Präparat von Astra-Zeneca her. Mit der Entscheidung könnten nun auch Engpässe bei der Bereitstellung des Astra-Zeneca-Impfstoffs kurzfristig erleichtert werden, da die vorproduzierten Impfdosen schnell ausgeliefert werden könnten. Beide Firmen haben bisher schon produziert, durften aber ohne EMA-Zulassung nicht ausliefern. Unbekannt ist, wie gross die Vorräte sind. Zusätzlich hat die Behörde bekannt gegeben, dass die Bedingungen für Transport und Lagerung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Pfizer und Biontech erheblich erleichtert werden. Das Präparat könne kurzfristig auch in Standardkühlungen für Arzneimittel aufbewahrt werden, so die EMA.