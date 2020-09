Der Ticker startet um 6:22 Uhr

14:17 Superstar Ronaldo ist traurig wegen der fehlenden Fans Wegen der Corona-Pandemie bleiben die Zuschauer-Ränge in den Fussball-Stadien praktisch leer. Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo vermisst die Fans so sehr, dass er poetisch wird: «Es ist, als würde man in einen Zirkus ohne Clowns gehen oder in einen Garten ohne Blumen», sagte der 35-Jährige nach dem 2:0-Sieg Portugals in Schweden. Der Superstar von Juventus Turin gab zu, dass er sogar die gegnerischen Fans vermisse: «Es ist traurig. Ich mag es, wenn ich in Auswärtsspielen verspottet werde. Das motiviert mich», meinte er. Aber die Gesundheit gehe vor und das müsse man respektieren.

14:03 Corona-Pandemie bremst Klimawandel - allerdings nur vorübergehend Die Beschränkungen während der Corona-Pandemie haben den Klimawandel ausgebremst: Die weltweiten CO2-Emissionen seien im April um rund 17 Prozent gesunken, im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings seien die Werte schon bald wieder gestiegen: Bereits Anfang Juni lagen die täglichen CO2-Emissionen nur noch rund 5 Prozent tiefer als im Vorjahr, besagt ein Bericht der UNO-Weltorganisation für Meteorologie (WMO). Für das gesamte Jahr 2020 prognostizieren die Experten eine CO2-Reduktion von 4 bis 7% Prozent gegenüber den Vorjahreswerten. UNO-Generalsekretär Guterres betont: Man müsse die Erholung von der Pandemie auch als echte Gelegenheit zum Aufbau einer besseren Zukunft nutzen.

12:22 469 neue Coronavirus-Ansteckungen In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 469 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Das ist der höchste Wert seit fünf Monaten. Am Dienstag waren es 245 und am Montag 191. Es gab einen neuen Todesfall und 14 neue Spital-Einweisungen.

11:56 Zahl der Corona-Toten in Russland übersteigt 18'000 In Russland ist die Zahl der Corona-Toten innerhalb eines Tages um 142 gestiegen, auf mittlerweile über 18'000 Todesopfer. Zudem wurden nach Angaben der Behörden über 5000 Neuinfektionen bestätigt.

Damit gibt es in Russland über 1 Million bestätigte Infektionen. Das ist die vierthöchste Zahl weltweit - nach Brasilien, Indien und den USA, die mit über 6 Millionen bestätigten Fällen an der Spitze liegen, gemäss Zahlen der Johns Hopkins Universität.

11:37 (Fast) Nur mit Maske an die Uni Für das Herbstsemester an Schweizer Hochschulen und Universitäten gibt es klare Vorschriften: Maske tragen und Distanz halten sind Pflicht beim Präsenz-Unterricht. Dazu kommt aber auch virtueller Unterricht mit Videokonferenzen, Streamings und Podcasts. In den meisten Universitäten und Fachhochschulen, etwa in Basel, Bern und Zürich und in der Westschweiz, dürfen die Masken in Hörsälen abgelegt werden – wenn der Mindestabstand garantiert ist. Masken müssen aber in Bibliotheken, Cafeterias, Toilettenanlagen und Gängen getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. «Der Schutz von Studierenden und Universitätsangehörigen hat oberste Priorität. Aber wir brauchen auch den persönlichen Kontakt», stellt Michael Schaepman, Rektor der Universität Zürich, das Dilemma dar, kurz vor Beginn des Herbstsemesters.

10:58 Corona-infizierter Berlusconi warnt vor «höllischer Krankheit» Italiens ehemaliger Regierungschef Silvio Berlusconi hat sich erstmals nach seiner Corona-Infektion zu Wort gemeldet. Laut Nachrichtenagentur Ansa sagte Berlusconi bei einer Telefonkonferenz mit Mitgliedern seiner Partei Forza Italia: «Ich gebe alles und hoffe, dass ich bald wieder zurück bin. Ich kämpfe, um dieser höllischen Krankheit zu entkommen.» Der 83-Jährige wird seit letztem Freitag wegen seiner Corona-Infektion im Mailänder Spital San Raffaele behandelt. Berlusconi gilt wegen seines Alters und einiger Vorerkrankungen als Risikopatient. Seit einigen Tagen sei der Politiker und Unternehmer aber auf dem Weg der Besserung, sagte Berlusconis Arzt Professor Alberto Zangrillo.

10:40 Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel steigt weiter Laut israelischem Gesundheitsministerium wurden gestern Dienstag 3496 neue Fälle registriert: Das ist zum zweiten Mal in Folge der höchste Ein-Tages-Wert seit Beginn der Pandemie. In 40 besonders betroffenen Ortschaften sind nächtliche Ausgangssperren verhängt und die Schulen geschlossen worden. Betroffen von den hohen Corona-Infektionszahlen sind vor allem arabische und strengreligiöse jüdische Wohnorte. Dort leben oft Familien mit vielen Kindern, die sich häufig auf engem Raum in kleinen Wohnungen aufhalten. Daher ist es in den Gegenden besonders schwer, Abstand zu halten oder sich zu isolieren.

9:12 Pandemie könnte Erfolge bei der Kindersterblichkeit wieder zunichtemachen Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef warnt angesichts der Corona-Pandemie vor einem erneuten Anstieg der Kindersterblichkeit. 5,2 Millionen Kinder seien 2019 weltweit an vermeidbaren Ursachen gestorben, teilte Unicef gemeinsam mit anderen UNO-Organisationen in New York in einem Bericht zur Kindersterblichkeit mit. 1990 seien es noch 12,5 Millionen Kinder gewesen. Die Coronavirus-Pandemie habe in diesem Jahr aber zu grossen Störungen in den Gesundheitssystemen geführt und gefährde die erzielten Fortschritte, hiess es weiter. «Ohne dringend benötigte Investitionen, um die gestörten Gesundheitssysteme wieder hochzufahren, könnten Millionen von Kindern unter fünf Jahren – vor allem Neugeborene – sterben», sagte Unicef-Chefin Henrietta Fore. Legende: Keystone / Archiv

8:20 Weltweit Milliardenverluste in der Autobranche Die Autobranche leidet unter der Coronakrise und gerät in tiefrote Zahlen. Einer Analyse des Beratungsunternehmens EY zufolge summierten sich die operativen Verluste der 17 grössten Autokonzerne im zweiten Quartal auf fast elf Milliarden Euro – nach knapp 22 Milliarden Euro Gewinn im zweiten Quartal des Vorjahres. Nur sechs Hersteller mussten keine roten Zahlen verbuchen, einzig Tesla schnitt im Zeitraum April bis Juni sogar besser ab als im Vorjahr und sprang laut EY auch gleich an die Spitze der Rangliste der profitabelsten Autokonzerne. Vor sinkenden Umsätzen konnte sich der Analyse zufolge keiner der Hersteller im zweiten Quartal retten. Zusammen büssten sie fast 177 Milliarden Euro ein, das ist ein Rückgang um 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Zwar werde das dritte Quartal wieder deutlich besser ausfallen als das zweite, eine Rückkehr der Absatzzahlen auf das Vorkrisenniveau erwarten die EY-Experten aber frühestens 2022. An Werksschliessungen und Arbeitsplatzverlusten führe kein Weg vorbei – allerdings noch nicht jetzt. «Das grosse Erwachen wird wohl erst im nächsten Jahr kommen», sagte EY-Autoexperte Peter Fuss. «Dann wird es eine brutale Auslese geben.»

7:35 Schweiz spendet Schutzmasken ans UNHCR Die Schweiz spendet dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR knapp drei Millionen Schutzmasken gegen das Coronavirus. Wie das Aussendepartement EDA mitteilt, hat der erste Transport die Schweiz bereits in Richtung Kongo-Kinshasa verlassen. Weitere Masken für Südsudan und Sudan würden folgen. Die Schutzmasken seien für die humanitäre Hilfe und das Gesundheitspersonal in den drei afrikanischen Ländern bestimmt.

6:53 Wegen Erkrankung eines Probanden: Pharmakonzern stoppt Impfstoff-Tests in letzter Phase Der Pharmakonzern AstraZeneca hat die klinische Studie zu seinem Corona-Impfstoff vorsorglich unterbrochen, nachdem bei einem Teilnehmer eine Erkrankung aufgetreten ist. Der Unterbruch sei eine Routinemassnahme für solche Fälle, teilte das britische Unternehmen mit. Man lasse den Fall von einem unabhängigen Komitee untersuchen. Bei der Überprüfung geht es darum festzustellen, ob die gesundheitlichen Probleme vom Impfstoff ausgelöst wurden. Der Konzern spricht von einer – Zitat – «potentiell unerklärlichen Krankheit». In grossen Versuchsreihen würden immer wieder zufällig Krankheiten auftreten, schreibt AstraZeneca. Man müsse dies aber unabhängig und sorgfältig überprüfen. Dieser mögliche Impfstoff wurde von der Universität Oxford entwickelt und befindet sich derzeit in der letzten Studien-Phase. Daran nehmen mehrere zehntausend Probanden teil.