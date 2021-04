Jetzt, wo die Temperaturen steigen herrscht auch in den Gärten wieder reges Treiben. Da wird geschnitten, gesät, gepflanzt. Das spüren auch die Gärtnerinnen und Gärtner: Sie können sich vor Aufträgen kaum retten, und in den Gärtnereien werden die Pflanzen langsam knapp. Eine Branche blüht wieder auf. Das kann sie auch gebrauchen, denn der pandemiebedingte Shutdown im letzten Frühjahr hat vielen Betrieben herbe Verluste beschert.

Corona-Impfdosen wurden bisher insgesamt 2'063'550 an die Kantone und an das Fürstentum Liechtenstein ausgeliefert. Davon wurden 1'542'286 Dosen verabreicht.

Bis Mittwoch sind demnach 6.7 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft worden. Zudem erhielten gut 389'000 Personen eine erste Impfdosis. In der vergangenen Woche habe die Impf-Kadenz gegenüber der Vorwoche um 17 Prozent zugenommen, so das BAG. Durchschnittlich gab es rund 28'000 Impfungen pro Tag.

In den USA werden inzwischen fast drei Millionen Personen pro Tag geimpft. So der Bericht von Rochelle Walensky, der Direktorin der Seuchenbehörde. Gut 30 Prozent der Bevölkerung sollen inzwischen mindestens einmal geimpft sein. Insgesamt leben etwa 328 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten.

Deutschland und andere Staaten spenden einigen östlichen EU-Partnern 2.8 Millionen Dosen Corona-Impfstoff, damit sie in der Impfkampagne nicht abgehängt werden. Konkret gehen die Impfdosen an Estland, Lettland, die Slowakei, Kroatien und Bulgarien. Österreich, Tschechien und Slowenien machen bei der Solidaritätsaktion nicht mit.

Je nach Geschäftsgang unterstützt die Bank die obersten zwei Staatsebenen in den nächsten fünf Jahren mit bis zu sechs Milliarden Franken – auch in diesem Jahr. Die Gewinnausschüttung an die öffentliche Hand geht jeweils zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone.

Papst Franziskus hat am heutigen Karfreitag Bedürftige und Gesundheitspersonal im Corona-Impfzentrum des Vatikans besucht. Am Morgen kam das Oberhaupt der katholischen Kirche in die Vatikanische Audienzhalle, in der die Vakzine von Pfizer/Biontech verabreicht werden, wie der Heilige Stuhl mitteilte.

Die Zahl der Menschen, die im Kanton Tessin wegen einer Ansteckung mit dem Coronavirus in ein Spital eingewiesen werden müssten, sei höher als jene der Entlassenen, sagte Merlani. Der Kanton meldete für die vergangenen Tage jeweils über 80 Menschen in Spitalpflege. Zuletzt, am Freitag, waren es 89. Die Zahl der Intensivpatienten war seit Anfang März zum ersten Mal wieder zweistellig.

In Russland kommt es trotz vergleichsweise weniger offiziell bekannt gewordener Corona-Infektionen zu vielen Todesfällen. Wie die Tageszeitung «Kommersant» schreibt, gab es im Januar 33.9 Prozent mehr Sterbefälle als im Vorjahresmonat – also vor der Pandemie. Demnach starben laut Zahlen der Statistikbehörde Rosstat im ersten Monat dieses Jahres landesweit 217'800 Menschen und damit 55'700 mehr als im Januar 2020.

Was machen unter 60-Jährige, die bereits einmal mit dem Astra-Zeneca-Vakzin geimpft worden sind und nun auf ihre Zweitimpfung warten? Möglichst einen anderen Impfstoff nehmen, empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland.

Der US-Seuchenexperte Anthony Fauci glaubt, dass die USA den Astra-Zeneca-Impfstoff nicht brauchen werden, selbst wenn er in den Vereinigten Staaten zugelassen werden würde. Der Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) erklärt der Nachrichtenagentur Reuters: «Mein allgemeines Gefühl ist, dass wir angesichts der vertraglichen Beziehungen, die wir mit einer Reihe von Unternehmen haben, genug Impfstoff haben, um alle unsere Bedürfnisse zu erfüllen, ohne Astra-Zeneca in Anspruch zu nehmen.»

9:38

Zweite Corona-Ostern für den Papst

Papst Franziskus begeht den Karfreitag wegen der Corona-Pandemie in stark eingeschränkter Form. Am Abend (18 Uhr) erinnert das katholische Kirchenoberhaupt im Petersdom in einem Gottesdienst an das Leiden und Sterben von Jesus Christus. Nach Angaben des Vatikans sind zu den Papstmessen rund um Ostern aus Sorge um eine Weiterverbreitung des Virus nur wenige Gläubige zugelassen. Der öffentliche Kreuzweg am Kolosseum in der Innenstadt Roms fällt wie im Vorjahr aus.

Stattdessen findet – ähnlich wie zu Beginn der Pandemie – auf dem Petersplatz vor dem Dom am Freitag eine kleine Kreuzweg-Feier (21 Uhr) statt. Bei der Veranstaltung wird traditionell der Weg von Jesus in den Tod am Kreuz und ins Grab nachgestellt.

Für den 84-jährigen Papst Franziskus ist es die zweite Karwoche und das zweite Ostern mit starken Corona-Einschränkungen. Ostern als Feier der Auferstehung Jesu ist das wichtigste religiöse Fest für Christen.