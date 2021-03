Der Ticker startet um 5:51 Uhr

3:06 Brasilien meldet Rekordzahl von Neuinfektionen Brasilien meldet mehr als 100'000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Das sind so viele wie nie zuvor. Die Zahl der Toten stieg um 2777, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag bekannt gab. Die Rekordfallzahl kommt einen Tag, nachdem Brasilien die Zahl von 300'000 Todesopfern durch die Pandemie überschritten hat. Damit beklagt Brasilien nach den Vereinigten Staaten die zweithöchste Zahl an Todesopfern weltweit.

1:16 Erste Impferfolge in Europa sichtbar EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht trotz vielerorts steigender Infektionszahlen erste Corona-Impferfolge in Europa. Glücklicherweise nehme die Sterblichkeit nicht so schnell zu wie sich das Virus ausbreite, sagte von der Leyen am Donnerstag nach Abschluss einer Videokonferenz der Staats- und -Regierungschefs der EU. Man sehe nun die ersten Auswirkungen davon, dass die meisten über 80-Jährigen geimpft seien. Es gebe zudem stetig Fortschritte bei den Impfungen, sagte von der Leyen. Man hätte aber deutlich schneller sein können, wenn alle Firmen ihre Verträge erfüllt hätten. Vor allem der Hersteller Astra-Zeneca hält Lieferzusagen nicht ein. Von der Leyen betonte dennoch: «Wir sind auf dem Weg, unser Ziel zu erreichen.» In der EU sollen bis zum Ende des Sommers 70 Prozent der Erwachsenen geimpft sein. Die Kommissionspräsidentin betonte jedoch auch: «Wir sind am Beginn der dritten Welle in Europa.» Die Zahlen stiegen vor allem wegen der besonders ansteckenden Virus-Variante B.1.1.7. Legende: Ursula von der Leyen an einer Konferenz des EU-Gipfels Reuters

22:47 Impfstoffe: EU-Staaten wollen Verteilschlüssel beibehalten Die EU-Staaten haben auf ihrem digitalen Gipfeltreffen entschieden, nichts am Verteilmechanismus der Corona-Impfstoffe innerhalb der EU zu ändern. Den Staaten, die wegen der Lieferengpässe für Astra-Zeneca-Dosen in Probleme geraten sind, will man jedoch entgegenkommen. Eine Expertengruppe versuche nun eine Lösung zu finden, sagte ein EU-Kommissionsvertreter. Österreich und einige osteuropäische EU-Staaten hatten sich beklagt, zu wenig Impfdosen zu erhalten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Impfstreit in der EU Sebastian Kurz sucht den Applaus nicht in Brüssel 25.03.2021 Mit Audio

22:32 Merkel: Reisebeschränkungen juristisch schwierig Die Beschränkung touristischer Auslandsreisen in der Coronakrise gestaltet sich nach Worten von Kanzlerin Angela Merkel rechtlich schwierig. «Es gibt schon erhebliche juristische Bedenken. Die muss man erst nehmen», sagte die CDU-Politikerin in Berlin nach dem digitalen EU-Gipfel. Angesichts der hitzigen Diskussion über Urlaub auf Mallorca erwägt die Bundesregierung, Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland vorübergehend zu unterbinden. Merkel bat die zuständigen Ministerien, Möglichkeiten dafür zu prüfen. Sie könne dem Ergebnis nicht vorgreifen, sagte die Kanzlerin. «Wir können uns nicht rechtswidrig verhalten. Und deshalb bin ich auf die wiederholte Prüfung gespannt.» Es gibt schon erhebliche juristische Bedenken.

20:47 EU will Impfkampagne vorantreiben Die zähe Corona-Impfkampagne in der Europäischen Union könnte nun endlich Fahrt aufnehmen. In den nächsten drei Monaten soll dreimal so viel Impfstoff kommen wie seit Jahresbeginn, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen beim EU-Videogipfel darlegte. Produktion, Lieferung und Abgabe sollen weiter hochgefahren werden. Bislang sind von den knapp 450 Millionen EU-Bürgern 62 Millionen mindestens einmal geimpft worden, 18.2 Millionen Menschen zweimal. Die EU-Staaten sollen bis zum 31. März rund 100 Millionen Impf-Dosen erhalten. 04:20 Video EU-Gipfel: Streit um Impfstoff-Verteilung Aus Tagesschau vom 25.03.2021. abspielen

20:09 Erfolgreiche Flächentests im Kanton Glarus Im Kanton Glarus sind die präventiven Corona-Flächentests nach Behördenangaben erfolgreich gestartet. Im Gesundheitswesen, an Schulen sowie in Betrieben könne freiwillig getestet und auf diese Weise die Eindämmung der Pandemie unterstützt werden, teilte das Departement Finanzen und Gesundheit mit. Mit den Tests könne eine Verbreitung des Virus vermieden werden, insbesondere durch Personen, die sich angesteckt hätten, aber keine Symptome zeigten. Das Konzept der Präventivtestungen wurde beim Bundesamt für Gesundheit eingereicht. Erste Pilotversuche seien erfolgreich abgeschlossen worden. Getestet wurde unter anderem an der Kantonsschule Glarus. Von den 400 eingeladenen Lernenden, Lehrpersonen und Angestellten hätten am ersten Testtag mehr als 95 Prozent teilgenommen. Alle Testergebnisse seien negativ ausgefallen. Weiter hätten über 50 Betriebe und Verwaltungseinheiten ihr Interesse an repetitiven Flächentests bekundet.

19:17 Frankreich weitet strengere Massnahmen aus In drei zusätzlichen französischen Départements gelten vom Wochenende an strengere Corona-Beschränkungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Geschäfte. Betroffen sind die Verwaltungsbezirke Aube und Nièvre in der Landesmitte sowie Rhône im Südosten, wie Gesundheitsminister Olivier Véran in Paris angekündigte. Seit dem vergangenen Wochenende gelten bereits im Grossraum Paris und anderen Teilen Frankreichs diese härteren Massnahmen. In bisher 16 Départements gibt es auch tagsüber Ausgangsbeschränkungen, viele Geschäfte sind geschlossen. Von den etwa 67 Millionen Menschen in Frankreich ist bisher etwa jeder Dritte von den härteren Massnahmen betroffen. Frankreich ist stark von der Pandemie betroffen. Insgesamt zählte das Land nach Angaben der Behörden bisher über 93'000 Tote.

18:40 Pfizer/Biontech beginnen mit Impfstoff-Tests bei Kindern Pfizer und Biontech haben den Beginn von Impfstoff-Tests bei Kindern unter zwölf Jahren bekanntgegeben. Die ersten Freiwilligen hätten ihre ersten Spritzen am Mittwoch erhalten, sagt eine Pfizer-Sprecherin. Daten könnten in der zweiten Jahreshälfte 2021 vorliegen in der Hoffnung, 2022 mit Massenimpfungen in der entsprechenden Altersgruppe beginnen zu können. Die jüngsten Teilnehmer sind sechs Monate alt. Moderna gab den Beginn von ähnlichen Test-Impfungen vergangene Woche bekannt. Bei Pfizer läuft bereits eine Studie für die Altersgruppe von zwölf bis 15 Jahren. Der Pharmakonzern hofft auf Daten daraus in den kommenden Wochen.

17:51 Weg frei für zügige Einführung eines europäischen Impfzertifikats Das Europaparlament hat den Weg für eine zügige Einführung eines europäischen Impfzertifikats geebnet. Am Donnerstag stimmten die Abgeordneten dafür, das Thema im Eilverfahren zu behandeln. Die EU-Kommission hatte ein solches Dringlichkeitsverfahren befürwortet, damit die Verhandlungen zwischen den Institutionen so schnell wie möglich beginnen können. Das geplante Impfzertifikat soll bereits zum Juni eingeführt werden. Mit dem «digitalen grünen Zertifikat» will die EU-Kommission eine gemeinsame technische Lösung der 27 EU-Staaten schaffen und aktuelle Reisebeschränkungen überwinden. Das Zertifikat soll Impfungen, Ergebnisse zugelassener Tests und Informationen zu überstandenen Corona-Infektionen festhalten und EU-weit anerkannt werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Impfzertifikat der EU Zu hohe Erwartungen an den «Freipass für den Ballermann» 17.03.2021 Mit Audio

17:28 62 Millionen EU-Bürger mindestens einmal geimpft Von den knapp 450 Millionen EU-Bürgern sind inzwischen 62 Millionen mindestens einmal gegen Corona geimpft. 18.2 Millionen Menschen haben auch ihre zweite Dosis bekommen. Die Zahlen legte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag zum EU-Gipfel vor. Die EU-Staaten erhielten von den Pharmakonzernen bisher rund 88 Millionen Impfdosen. Zugleich gingen seit 1. Dezember 77 Millionen Dosen aus der EU in den Export. Von den Ausfuhren erhielt allein Grossbritannien 21 Millionen Dosen, davon eine Million vom Hersteller Astra-Zeneca und den Rest von Biontech/Pfizer, wie es ergänzend aus EU-Kreisen hiess.

17:10 Medienkonferenz beendet In diesen Sekunden ist die Medienkonferenz zu Ende gegangen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Auf srf.ch, hier im Liveticker oder auf der News-App bleiben Sie auch weiterhin über die neuesten Entwicklungen rund um das Coronavirus informiert.

17:00 Kann man rasch genug impfen, um die dritte Welle zu brechen – ohne weitere Verschärfungen? Virginie Masserey vom BAG sagt, sie hoffe das. Man müsse aber das richtige Gleichgewicht finden, bis die Impfabdeckung gross genug sei, um langsam zu lockern. Das sei etwas, dass man von Woche zu Woche anschauen müsse. Wichtig sei, die Infektionszahlen möglichst stabil zu halten. Das habe man auch im letzten September beobachtet, damals seien die Zahlen dann plötzlich explodiert. So etwas hofft sie, nicht wieder zu erleben. Bis Ende Juli könnten alle Impfwilligen geimpft werden, so Masserey. Alain Berset ergänzt, dass neun Prozent der Menschen eine erste Dosis erhalten hätten. Man sei noch ganz am Anfang, aber mit guten Perspektiven. 01:08 Video Virginie Masserey zur dritten Welle (französisch) Aus News-Clip vom 25.03.2021. abspielen

16:57 Parmelin: «Wir beobachten das Ganze mit Vorsicht und Argusaugen» Was sagen die beiden Bundesräte zu den Exportbeschränkungen der Impfstoffe in der EU? «Wir beobachten das Ganze mit Vorsicht und mit Argusaugen», so Bundespräsident Guy Parmelin. Die Impfstoffe würden aus mehreren Bestandteilen aus mehreren Ländern bestehen. Deshalb würden solche einschränkenden Massnahmen alle Länder betreffen. Dan Staner erklärt, dass die Zusammenarbeit mit der EU ausgezeichnet sei. «Ich bin zuversichtlich, dass wir ab nächster Woche mehr als 300'000 Dosen in die Schweiz liefern können.»

16:51 Ist man erstaunt, dass Curevac noch kein Zulassungsgesuch gestellt hat? Nora Kronig vom BAG sagt, man habe Verträge ausgehandelt und sei nun mit dem Unternehmen in Kontakt.

16:45 Wie weit sind wir bei der Zulassung von Astra-Zeneca? Philippe Girard von Swissmedic sagt, dass in einer nächsten Phase Astra-Zeneca weitere Informationen übermittle und dann könne Swissmedic entscheiden.

16:44 Bis wann können alle zweimal geimpft werden, welche es wollen? Eine weitere Frage: Bis wann können alle zweimal geimpft werden, welche es wollen? «Das Ganze verläuft rollend», so Virginie Masserey vom BAG. Bis Ende Juni würden bereits mehr als die Hälfte der Geimpften die zweite Dosis erhalten haben. Einen Zeitpunkt, also eine Antwort auf die Frage des Journalisten, könne man aber aktuell nicht nennen. 00:26 Video Masserey: «Das Ganze verläuft rollend» Aus News-Clip vom 25.03.2021. abspielen

16:42 Parmelin: «Impfziel hat Auswirkungen auf die Gesundheit» Alles was man tue, um das Impfziel zu erreichen, habe Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und die Todeszahlen. Das dürfe man nicht aus den Augen verlieren, betont Bundespräsident Guy Parmelin.

16:37 Wie sehen die Kantone die Ziele des Bundesrats? Ein Journalist möchte von Rebecca Ruiz wissen, wie die Kantone die Ziele des Bundesrats sehen würden. «Selbstverständlich ist es eine Herausforderung.» Man habe in den Kantonen aber die Möglichkeiten, das Ganze organisieren zu können. «Mit der Vorhersehbarkeit können wir gut planen», so Ruiz.

16:36 Sind weitere Impfstoffe immer noch nötig für das Impfziel? Berset sagt dazu, dass man mit Pfizer und Moderna bereits zwei Impfstoffe habe. Auch bei Astra-Zeneca habe man bestellt. Wichtig sei es, allen ein Impfangebot machen zu können. Nora Kronig ergänzt, dass man einen sehr ambitionierten Impfplan habe und man mit den Zusicherungen von den Herstellern arbeite. Es sei aber ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Die nun zugesicherten Impfdosen sollten aber reichen. Auf eine Nachfrage sagt Berset, dass ab heute bis Ende Juli acht Millionen Impfdosen geliefert werden. Es hänge aber viel davon ab, wie gross die Impfbereitschaft in der Bevölkerung sei. Kronig präzisiert, dass die 8.1 Millionen Dosen zusätzlich sind zu denen, die bislang geliefert wurden.