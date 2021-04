Der Ticker startet um 6:00 Uhr

18:27 Frankreich will Massnahmen ab Mai schrittweise lockern Die Bewegungseinschränkungen sollen in Frankreich am 3. Mai aufgehoben werden, kündigte Regierungssprecher Gabriel Attal nach einer Regierungssitzung an. Die ersten Auswirkungen der Massnahmen seien spürbar. «Wir könnten uns auf dem Höhepunkt oder kurz davor befinden», sagte Attal mit Blick auf die dritte Corona-Welle. Der Druck auf die Krankenhäuser sei aber weiter hoch. Attal bestätigte ausserdem, dass die Wiedereröffnung der Geschäfte, einiger Kultureinrichtungen und Aussenbereiche der Restaurants für Mitte Mai anstehen könnte. Das hatte Präsident Emmanuel Macron vor einigen Wochen in Aussicht gestellt. In Frankreich gelten seit Anfang April landesweit strenge Ausgangsbeschränkungen. Die nicht lebensnotwendigen Geschäfte sind weitgehend geschlossen. Attal bestätigte zudem, dass Schulen Ende April schrittweise öffnen sollen.

17:33 Deutsche Corona-Notbremse nimmt nächste Hürde Ein Gesetz für eine Bundes-Notbremse gegen die dritte Corona-Welle in Deutschland hat im Bundestag eine wichtige Hürde genommen. Die Abgeordneten von CDU/CSU und SPD stimmten in zweiter Lesung dem Entwurf für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes zu. Die Notbremse soll deutschlandweit verbindliche Regeln für schärfere Corona-Massnahmen festlegen. Bei hohen Infektionszahlen sollen Ausgangsbeschränkungen von 22 bis 5 Uhr greifen. Auch ein Stopp von Präsenzunterricht und strengere Bestimmungen für Geschäfte sind vorgesehen. Die Vorschriften könnten frühestens ab Samstag greifen. Bevor das geschehen kann, müssen sie am Donnerstag noch den Bundesrat passieren. Zudem muss Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz unterzeichnen, und es muss noch offiziell verkündet werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Einheitliche Massnahmen Deutscher Bundestag beschliesst Corona-Notbremse 21.04.2021 Mit Video

16:42 Breite Zustimmung zum Drei-Phasen-Modell des Bundesrates Die FDP begrüsst das Drei-Phasen-Modell für weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen. Zentrale Bedingung sei aber eine erfolgreiche Impfkampagne und die rasche Einführung eines fälschungssicheren und international anerkannten Impfzertifikats, schreibt die Partei in einer Reaktion. Zustimmung auch bei der SP: Das Drei-Phasen-Modell gebe den Menschen eine Perspektive und zeige die Wichtigkeit der Impfkampagne auf, heisst es auf Anfrage. Die Mitte begrüsst auf Twitter, dass der Bundesrat «mit seinem Drei-Phasen-Modell für uns alle Perspektiven schafft». Auch Grüne und Grünliberale reagieren grundsätzlich positiv. Endlich entwickle der Bundesrat Szenarien, die vom Impffortschritt abhängig seien. Tempo und Risiko seien aber hoch, schreibt Grünen-Präsident Balthasar Glättli auf Twitter. Das sieht auch Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen Schweiz, so. Die Lage sei zu fragil für weitere Lockerungen, schreibt er auf Twitter. Doch die geschaffene Perspektive sei wichtig.

16:00 Berset: «Das Covid-Zertifikat hat nichts mit einem Impfzwang zu tun» Das Covid-Zertifikat habe nichts mit einem Impfzwang zu tun, erklärt Berset. «Jeder und jede kann dies schnell entscheiden.» Jede Person werde aber sowieso in Kontakt kommen mit dem Virus, entweder durch die Impfung oder eine Ansteckung.

15:56 Wann können Kinder geimpft werden? Wie sieht es bei den unter 16-Jährigen in Bezug auf das Impfen aus? Dies ist eine weitere Frage an die Adresse von Alain Berset aus der Journalistenrunde. «Auch wenn die Impfbereitschaft gut ist, bleiben viele Personen, welche sich nicht impfen können wegen dem Alter.» Das sei tatsächlich eine Herausforderung. «Das Ziel ist es, sämtliche Bevölkerungsgruppen zu impfen», erklärt Mathys. Weltweit würden aktuell Studien laufen, bei welchen das Impfen an Kindern getestet wird. 00:32 Video «Zu Impfungen für Kinder laufen klinische Studien» Aus News-Clip vom 21.04.2021. abspielen

15:54 Wie verpflichtend ist die Homeoffice-Pflicht? In Phase 2 soll die Homeoffice-Pflicht gelockert werden können, sofern sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens wöchentlich testen können. Wenn das in einer Firma nicht möglich ist, muss die Homeoffice-Pflicht folglich bestehen bleiben? Der Gesundheitsminister verneint. «Diese Pflicht ist jetzt schon relativ offen formuliert, es gibt zum Beispiel keine Bussen. Aber der Sinn dahinter ist natürlich die Senkung der Mobilität. Es sind keine verpflichtenden Tests vorgesehen. Wir wollen die Menschen dazu anregen, sich möglichst oft testen zu lassen», erklärt Berset.

15:50 Wie sehen die Privilegien für Geimpfte aus? Wie sehen die Privilegien aus für Geimpfte? Dies fragt ein Journalist Bundesrat Berset. «Technisch gesehen ist das Ganze nicht kompliziert, wenn das Covid-Zertifikat vorhanden ist.» Auch bei Konzerten sei es vorstellbar, das Zertifikat beim Eingang zeigen zu müssen. «Beim Service Public wollen wir aber keine Diskriminierung.» Private Unternehmen hingegen seien frei, wie sie die Regeln ausgestalten möchten, erklärt Berset.

15:47 Berset: «Entwicklung trotz steigender Fallzahlen unter Kontrolle» In der sogenannten Schutzphase sind vier Richtwerte für Verschärfungen definiert. Hat diese der Bundesrat selber festgelegt, fragt ein Journalist. Die Inzidenz 450 Neuinfektionen auf 100'000 Einwohner sei höher als im Vorschlag an die Kantone. «Der Bundesrat legt diese Grenzwerte fest. Die Entwicklung beruht auf dem, was wir in den vergangenen Tagen angeschaut haben», antwortet Berset. «Die Entwicklung ist trotz steigender Fallzahlen unter Kontrolle. Mit der Impfkampagne können wir bezüglich Fallzahlen etwas toleranter sein.»

15:44 Öffnen die Restaurants ihre Innenräume in der zweiten Phase? Eine Journalistin spricht die zweite Phase an. Bei guter epidemiologischer Entwicklung soll es möglich sein, dass die Innenräume der Restaurants aufgehen können. Was bedeutet das? «Das wird abhängig sein von der Dynamik der Pandemie.» Es sei nicht möglich, weit in die Zukunft zu blicken. «Es geht vor allem darum, das Gesundheitssystem nicht zu belasten», so Patrick Mathys vom BAG. Dies werde ein entscheidendes Kriterium sein bei der Abwägung.

15:37 Stockt die Impfkampagne? Ein Journalist spricht die Impfkampagne an, und dass wenig Impfstoff vorhanden sei. «Im Frühling 2020 mussten wir aus mehr als 100 Produkten die richtigen Impfstoffe auswählen», erklärt Berset. Seit Ende Dezember habe die Schweiz Zugang zu zwei der besten Impfstoffe. Die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna seien auch sehr schnell auf dem Markt gewesen. «Klar ist es eine Krisensituation, wir sehen aber eine positive Entwicklung.» 00:34 Video Berset sieht keine Fehler bei Impfstoff-Beschaffung Aus News-Clip vom 21.04.2021. abspielen

15:33 Nächste Lockerungen wohl im Sport, Restaurants müssen warten Wann sind Sportveranstaltungen mit mehr als 15 Personen wieder möglich, wann gibt es wieder Konzerte, wann dürfen die Innenräume von Restaurants wieder öffnen? Berset holt für seine Antwort etwas aus: «Wir müssen davon ausgehen, dass bis Ende Mai keine weiteren Öffnungen möglich sind. Die Fallzahlen steigen im Moment wieder. Mehr kann ich dazu nicht sagen, denn das hängt von der epidemiologischen Lage ab. Wenn Ende Juni alle Impfwilligen die erste Impfdosis erhalten haben, soll der Sport zu den nächsten Öffnungsschritten gehören. Bei Grossveranstaltungen ist das schwieriger, diesbezüglich laufen noch Diskussionen im Bundesrat. Dort wird wohl erst in der Normalisierungsphase wieder alles möglich sein.»

15:30 Würden erneute Restriktionen die ganze Schweiz betreffen? Bei einem erneuten Anstieg der Fallzahlen könnten wieder Restriktionen erlassen werden. Gibt es hier noch Spielraum bei den Kantonen? Dies möchte ein Journalist wissen. «Der Bund gibt die Vorgaben vor, die Kantone können aber noch weiter gehen mit den Massnahmen», so Berset. In letzter Zeit sei die Entwicklung in der Schweiz aber ähnlich gewesen.

15:27 Werden die Prognosen der Taskforce ernst genommen? Die Taskforce hat gestern an einem Point de Presse Szenarien mit einer massiven dritten Coronawelle präsentiert. Fliesse das in die Überlegungen des Bundesrats mit ein oder nehme man das nicht ernst, will ein Journalist wissen. Berset antwortet: «Die Situation ist nicht mehr vergleichbar mit vor einem Jahr. Die Impfkampagne zeigt nun bei den älteren Menschen eine grosse Wirkung und schreitet voran. Aber natürlich haben wir heute auch eine grössere Toleranz für etwas höhere Inzidenzen. Das ist auch der Impfung geschuldet und wir wollen alle zurück zur Normalität. Wir wollen leben. Wir haben auch politische Entscheide zu treffen, das ist nicht ganz einfach.» 00:29 Video «Die Taskforce wird immer sehr ernst genommen» Aus News-Clip vom 21.04.2021. abspielen

15:24 Müssen Nicht-Geimpfte in der dritten Phase mit Nachteilen rechnen? Die Fragerunde ist eröffnet. SRF-Journalist André Ruch möchte wissen, ob Nicht-Geimpfte in der dritten Phasen mit Nachteilen rechnen müssen. «Die Konsequenzen für Nicht-Impfwillige sind, sich anzustecken», sagt Berset. Man könne es schlichtweg nicht rechtfertigen, gewisse Massnahmen aufrechtzuerhalten, nur weil sich gewisse Personen nicht impfen lassen möchten, so Berset. «Impfen ist auch ein Akt der Solidarität.» 00:50 Video «Impfen ist ein Akt der Solidarität» Aus News-Clip vom 21.04.2021. abspielen

15:21 Berset: «Eine Normalisierung im Sommer ist realistisch» Damit das Drei-Phasen-Modell wie geplant funktioniere, brauche es eine hohe Impfbereitschaft der Bevölkerung, betont der Gesundheitsminister. «Wir können davon ausgehen, dass bis im Sommer fast jeder schon mit dem Coronavirus in Kontakt gekommen ist. Die Impfung ist für uns ein wichtiges Mittel, um aus der Pandemie zu kommen. Lassen Sie sich impfen.» Es gebe keine Abkürzung, um schneller aus der Pandemie zu kommen, aber: «Eine Normalisierung im Sommer ist realistisch, wenn alle impfwilligen Personen bis dahin geimpft sind und keine neuen Virusvarianten auftauchen», so Berset. 00:37 Video «Eine Normalisierung im Sommer realistisch» Aus News-Clip vom 21.04.2021. abspielen

15:18 Schweizer Covid-Zertifikat soll im Juni kommen «Wir müssen schauen, was die zweite Jahreshälfte bringen wird. Die Empfehlungen Abstand halten, Hände waschen und Maske tragen könnten auch Ende Sommer noch weiterbestehen. Es ist nicht so, dass für geimpfte Personen sofort alle Massnahmen wegfallen werden», räumt Berset ein. Denn auch in der dritten Phase sei eine Überlastung des Spitalsystems immer noch möglich. Sobald 30 bis 50 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, hält der Bundesrat gezielte Öffnungen für möglich. «Dann soll auch das Covid-19-Zertifikat für Geimpfte, negativ Getestete und Personen, die einmal positiv getestet und dann genesen sind, gültig sein und diesen Menschen mehr Freiheiten ermöglichen. Die Abklärungen dazu laufen, wir möchten im Verlauf des Junis mit diesem Ausweis an die Öffentlichkeit treten», erklärt Berset.

15:11 Berset: «Lassen Sie sich testen» Die Positivitätsrate steige, das Testvolumen sinke. «Das zeigt, dass sich gewisse Menschen nicht testen lassen, die sich testen lassen müssten. Ich rufe alle dazu auf, sich bei Symptomen, aber auch ohne Symptome, vor Familienbesuchen etwa, testen zu lassen», sagt Alain Berset. Öffnungsschritte könne man nur sehr vorsichtig vornehmen, damit die Fallzahlen nicht ansteigen würden und man die Kontrolle nicht verliere, betont Berset ein zweites Mal. Nach der ersten Phase werde man eine Vernehmlassung machen und dann, wenn möglich, in Phase 2 übergehen. Dort seien dann weitere Lockerungen je nach epidemiologischer Lage möglich.

