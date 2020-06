Der Ticker startet um 6:43 Uhr

19:06 Ab Samstag sind die Corona-Regeln blau Mit den weitgehenden Lockerungen der Corona-Massnahmen per 6. Juni wechselt die Kampagnenfarbe des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) auf Blau. Sie legt den Fokus auf die Unterbrechung von Infektionsketten, wie das BAG mitteilt. Abstand halten bleibt die wichtigste Schutzmassnahme, mit der jede und jeder sich und die anderen schützen kann. Die entsprechende Ordnungsbusse für das Nichteinhalten des Abstandes im öffentlichen Raum hat der Bundesrat indes abgeschafft. Neben den nach wie vor gültigen und bewährten Regeln etabliert die Kampagne jetzt das Contact Tracing, um die Verbreitung des neuen Coronavirus bestmöglich einzudämmen und eine zweite Welle zu verhindern. Bundesrat Alain Berset sagt dazu im SRF-Interview: «Blau ist eine Weiterentwicklung der Informationskampagne. Ich bin sehr froh, dass wir am Samstag diesen Schritt machen können. Das Plakat erklärt auch, dass nun neue Regeln gelten.» Legende: BAG

19:01 Ab morgen sind auch die Thermalbäder offen – mit Einschränkungen Ab morgen Samstag dürfen die Thermalbäder in der ganzen Schweiz wieder öffnen. Für das Walliser Tourismusdorf Leukerbad ist das besonders wichtig. Die Therme Leukerbad ist quasi das Wahrzeichen des Dorfes. Allerdings gelten verschiedene Einschränkungen: Die Grotte und die Rutschbahnen bleiben geschlossen und nur jede zweite Massagedüse darf benutzt werden. Zudem dürfen sich höchstens 280 Gäste gleichzeitig im Bad aufhalten. Der Schweizerische Fachverband für Thermal- und Mineralbäder rechnet vier Quadratmeter pro Gast ein. «Wir sind trotzdem froh, dass wir überhaupt öffnen dürfen», so der Tourismusdirektor von Leukerbad im Regionaljournal Bern Freiburg Wallis. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Regeln im Thermalbad Abstand bei Massagedüsen und geschlossene Rutschbahnen 05.06.2020 Mit Audio

18:08 Über 40'000 Corona-Tote in Grossbritannien Die Zahl der verstorbenen Corona-Infizierten ist in Grossbritannien auf mehr als 40'000 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in London mit. Das Vereinigte Königreich ist nach offiziellen Zahlen das Land mit den meisten Todesopfern Europas. Zählt man die Todesfälle hinzu, bei denen eine Covid-19-Erkrankung erst nach dem Tod diagnostiziert wurde, liegt die Zahl der Statistikbehörde zufolge sogar bei mehr als 48'000. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Wochen offiziellen Zahlen zufolge zurückgegangen. Trotzdem hatten sich einige Experten kritisch zu den Anfang der Woche in Kraft getretenen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen in England geäussert. Den Artikel zum Überblick über die internationale Lage finden sie hier. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 05.06.2020 Mit Video

17:17 Auch die Olma 2020 ist abgesagt Die Schweizer Messe für Land- und Milchwirtschaft (Olma) in St. Gallen findet dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Dies teilen die Veranstalter mit. Als Hauptgrund wird angeführt, dass die Abstandsregeln bei einer Veranstaltung dieser Grösse nicht umsetzbar seien. Gerade die besonders beliebten Elemente der Messe wie das Säulirennen, die Degustations-Hallen oder der Umzug würden viele Leute anziehen. Der Erfolg einer Messe hänge direkt von der Anzahl Besucher ab. Ein weiterer Grund für die Absage sei, dass eine Messe solcher Grösse mehrere Monate Vorlauf für die Vorbereitungen brauche. Der vorgesehene Gastkanton Schaffhausen wird bei der Olma 2021 teilnehmen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Absage wegen Coronavirus Die Olma findet dieses Jahr nicht statt 05.06.2020 Mit Audio

16:44 Kein Nutzen: Britische Studie mit Hydroxychloroquin gestoppt Britische Wissenschaftler haben Anfang Woche eine grosse Studie gestoppt, die den Einsatz des Anti-Malaria-Medikaments Hydroxychloroquin bei Patienten mit Covid-19 untersucht hatte. Dies, weil erste Ergebnisse keinen Beweis für einen Nutzen gezeigt hätten. «Wir haben die Daten geprüft und sind zum Schluss gekommen, dass es keinen Beweis für einen Nutzen von Hydroxychloroquin bei Patienten gibt, die mit Covid-19 hospitalisiert sind. Deshalb haben wir beschlossen, die Aufnahme von Patienten in den Hydroxychloroquin-Versuch mit sofortiger Wirkung einzustellen», sagte Martin Landray, Professor an der Universität Oxford. «Dies ist keine Behandlung für Covid-19», fügte er hinzu. Die Weltgesundheitsorganisation WHO teilte derweil mit, sie würde ihre eigene Studie zu Hydroxychloroquin vorerst fortführen. Dies ist keine Behandlung für Covid-19.

16:25 Hoffnungsschimmer für die US-Wirtschaft Die Arbeitslosenquote in den USA ist im Mai trotz der Coronavirus-Pandemie leicht auf 13.3 Prozent gesunken. Im April hatte die Quote noch bei 14.7 Prozent gelegen, wie die US-Regierung am Freitag mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der Landwirtschaft sei um 2.5 Millionen angestiegen, hiess es. «Die Zahlen sind unglaublich», schrieb Präsident Donald Trump auf Twitter. Sie seien «erstaunlich» und sprengten jede Vorstellungskraft, schrieb er. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit kam überraschend: Die meisten Analysten hatten mit einem Anstieg auf etwa 20 Prozent gerechnet.

15:46 Gesundheitskontrollen an den Grenzen werden geprüft Nun geht es also doch schneller: Am 15. Juni öffnet die Schweiz die Grenzen zu den EU- und Efta-Staaten sowie Grossbritannien und hebt die seit März geltenden Einreisebeschränkungen auf. Angehörige von Drittstaaten, die in der EU, einem Efta-Land oder in Grossbritannien leben, müssten neben ihrem Pass eine Wohnsitzbestätigung vorlegen, so Reto Kormann, Sprecher des Staatssekretariats für Migration (SEM), auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Ob es ab Mitte Juni grenzsanitarische Massnahmen geben wird, ist offen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) prüft, ob ab dem 15. Juni zum Beispiel Gesundheitskontrollen an den Landesgrenzen und an den Flughäfen angebracht sind und, wenn ja, welche, wie Sprecherin Katrin Holenstein sagte. Dabei werde auch berücksichtigt, welche Massnahmen die anderen Nachbar- und EU-Länder treffen.

15:36 Hotelleriesuisse und Schweiz Tourismus begrüssen Entscheid zu Grenzöffnungen Für die Schweizer Hoteliers bedeutet ein fixes Datum für die Grenzöffnung zu allen EU- und Efta-Ländern sowie zu Grossbritannien vor allem Planungssicherheit. Der Branchenverband Hotelleriesuisse begrüsst deshalb die konkrete Ankündigung des Bundesrates für den 15. Juni. Endlich könne man im Ausland wieder gezielt Werbung machen für Ferienziele in der Schweiz und für die Hotels in diesen Gebieten, sagte Patric Schönberg von Hotelleriesuisse gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Immerhin stamme über die Hälfte der Touristen (53 Prozent) in Schweizer Hotels aus dem Ausland. Auch Schweiz Tourismus freut sich «ausserordentlich» über den Entscheid des Bundesrates, die Grenzen früher als geplant für die Schengen-Staaten zu öffnen. Mit dem positiven Signal werde eine Unsicherheit aus dem Weg geräumt und den Reisenden ein Stück Sicherheit zurückgegeben. 01:39 Video Grossangelegte Werbekampagne für den Tourismus Aus Tagesschau vom 05.06.2020. abspielen

15:26 Swissport erhält UNO-Auftrag zur Verteilung von Hilfsgütern Das Flugzeug-Abfertigungsunternehmen Swissport arbeitet künftig für den Transport von medizinischen Hilfsgütern im Kampf gegen Covid-19 mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) zusammen. Die WHO und WFP haben dazu die Flughäfen Lüttich (Belgien) und Accra (Ghana) als logistische Drehscheiben ausgewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Finanzielle Details zur Zusammenarbeit werden keine genannt. Sowohl in Lüttich als auch in Accra spielt Swissport gemäss Communiqué allerdings als Frachtabfertiger ein Schlüsselrolle. Legende: Monatlich sollen 100 Millionen Gesichtsmasken und Hygienehandschuhe, 25 Millionen Beatmungsmasken und 2.5 Millionen Corona-Testkits Lüttich in Richtung Westafrika verlassen um die Versorgung mehrerer bedürftiger Regionen zu sichern. Keystone

15:03 Pakistan zieht nach Lockerungen Schraube wieder an Nach einem Anstieg der Coronavirus-Infektionen hat Pakistan wieder Beschränkungen im öffentlichen Leben durchgesetzt. Die Polizei schloss viele Märkte und Einkaufszentren in der Zentralprovinz Punjab. Die Eigentümer hätten die Maskenpflicht nicht durchgesetzt. Diese war vor wenigen Tagen durch die Zentralregierung und die regionalen Verwaltungen eingeführt worden, nachdem die Krankenhäuser in den Grossstädten mit Patienten überfüllt waren. In der Hauptstadt Islamabad wurden zehn Stadtteile durch Polizeisperren abgeriegelt, um eine weitere Ausbreitung des Virus aufzuhalten. Die Infektionen waren im Land rapide angestiegen, nachdem die Behörden vor rund einem Monat fast alle Beschränkungen aufgehoben hatten. Im Land sind derzeit mehr als 89'000 Infektionen bekannt. Legende: Pakistan sei noch mindestens einen Monat vom Höhepunkt der Pandemie entfernt, sagte der Chef der Katastrophenhilfe, Mohamed Afzal. Keystone

14:29 Spanier dürfen in Madrid und Barcelona wieder in Restaurants Spanien lockert seine Restriktionen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie in den besonders stark betroffenen Metropolen Madrid und Barcelona weiter. Ab Montag müssten sich Besucher von Restaurants und Bars nicht mehr nur auf die Aussenbereiche beschränken, teilt Gesundheitsminister Salvador Illa mit. Zudem dürfen Kinder den gesamten Tag über draussen spielen und müssen sich nicht mehr an bestimmte Zeiten halten.

14:09 Weitere Grenzöffnungen per sofort innerhalb von Europa Die mitteleuropäischen Länder Österreich, Ungarn, Tschechien und die Slowakei haben am Freitag ihre Grenzen für die Staatsbürger dieser vier Länder uneingeschränkt geöffnet. Wegen der Corona-Pandemie waren sie seit März für den Grossteil des Verkehrs geschlossen. Tschechien hat seine Grenze zudem auch für Bürger aus Deutschland geöffnet. Die Entscheidung trat am Freitagmittag um 12.00 Uhr in Kraft, wie das Kabinett auf einer Sondersitzung in Prag am Morgen beschlossen hatte. Ein negativer Corona-Test muss nicht mehr vorgelegt werden. Legende: Solche Bilder gehören der Vergangenheit an: Tschechische und deutsche Bürger hatten sich während der Grenzschliessung jeden Samstag an der Grenze getroffen. Keystone

13:31 Bundesrat erweitert die Grenzöffnungen per Mitte Juni Die Schweiz öffnet am 15. Juni die Grenzen zu allen EU- und Efta-Staaten – und nicht nur gegenüber Deutschland, Frankreich und Österreich. Auch Grossbritannien ist im Entscheid laut einer Mitteilung berücksichtigt. Angesichts der Pandemie-Lage erscheine dies möglich, so der Bundesrat. Diese Linie entspreche derjenigen vieler europäischer Länder. Zwischen der Schweiz, Österreich und Deutschland wurden die Einreisebeschränkungen bereits am 16. Mai gelockert. Die Grenzübergänge zwischen der Schweiz sowie Deutschland und Österreich sind seither geöffnet. Es finden lediglich risikobasierte, aber keine systematischen Grenzkontrollen mehr statt. Aus allen anderen EU- und Efta-Staaten bleibt die Einreise in die Schweiz bis am 15. Juni nur in Ausnahmefällen erlaubt. Einige Länder öffneten schneller: Am vergangenen Mittwoch öffnete das von der Pandemie stark betroffene Nachbarland Italien seine Grenzen für Einreisende. Und Österreich folgte am Donnerstag mit Grenzöffnungen.

13:25 Der Kanton Zürich unterstützt die Spitäler mit 300 Millionen Franken Dank der finanziellen Unterstützung sollen die Krankenhäuser die Auswirkungen der Coronakrise bewältigen können. Die Spitäler durften ab Mitte März nur noch dringende Operationen durchführen. Dadurch rechneten sie mit Mindereinnahmen von 380 Millionen Franken, schreibt der Zürcher Regierungsrat in einer Mitteilung. «Wir haben Verständnis, dass seitens des Spitäler Forderungen kommen», präzisiert Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Die Spitäler hätten beispielsweise Beatmungsplätze für Corona-Patienten bereitgestellt und dadurch hohe Kosten. «Gleichzeitig hatten sie Ertragsausfälle. Es ist unklar, ob sie bis ins nächste Jahr finanziell über die Runden kommen», so Rickli. Der Kanton Zürich erwartet laut Natalie Rickli, dass sich der Bund und die Krankenkassen ebenfalls finanziell beteiligen. Audio So sieht die Finanzspritze für die Spitäler aus 02:04 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 05.06.2020. abspielen. Laufzeit 02:04 Minuten.

12:58 «Es ist nicht vorbei, solange es das Virus noch an irgendeinem Ort der Welt gibt» Die Coronavirus-Pandemie ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO noch lange nicht überstanden. «Es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei, solange es das Virus noch an irgendeinem Ort der Welt gibt», sagt WHO-Sprecherin Margaret Harris. In einigen Ländern, in denen Restriktionen zurückgenommen worden seien, steige die Zahl der Neuinfektionen wieder. Sie rede dabei aber nicht speziell über Europa. Wenn die Massnahmen gelockert würden, würden viele Menschen denken, es sei nun vorbei. Das sei nicht der Fall, so Harris. Legende: Margaret Harris forderte auch die Protestierenden in den USA auf, sich wieder vermehrt auf die Hygiene- und Abstandsregeln zu besinnen – hier im Bild Protestierende in Portland am Donnerstag. Keystone

12:19 Die Zahl der Coronavirus-Fälle bleibt konstant tief Das Bundesamt für Gesundheit BAG meldet für die Schweiz und Liechtenstein 23 Fälle mehr als gestern. Am Vortag waren es 20 gewesen, am Mittwoch 19 und am Dienstag deren drei. Insgesamt seien damit bis Freitagmorgen 30'936 Infektionen gemeldet worden. An Covid-19 verstorben sind 1660 Personen, somit ist innert eines Tages laut Zahlen des BAG niemand der Krankheit erlegen.

11:47 Doch keine Ausgangssperre in türkischen Städten In der Türkei verzichtet Präsident Recep Tayyip Erdogan nach öffentlicher Kritik auf die eigentlich für das Wochenende angekündigte Ausgangssperre. Zugleich rief er auf Twitter die Bevölkerung auf, angesichts höherer Neuinfektionen mit dem Coronavirus Abstand zu halten und die Hygienevorschriften zu befolgen. Am Donnerstag hatte das Innenministerium die Ausgangssperre in 15 Städten verhängt, darunter für die Millionen-Metropole Istanbul und die Hauptstadt Ankara. Legende: Die Ausgangssperre hätte auch in der Hauptstadt Ankara gegolten – Bilder wie dieses hätte es dann am Wochenende nicht gegeben. Keystone

11:26 «The Lancet» zieht Studie zu Chloroquin und Co. zurück Das Fachjournal «The Lancet» hat eine Studie zum Einsatz von Chloroquin und Hydroxychloroquin gegen das neue Coronavirus zurückgezogen. Drei der vier Autoren verwiesen darauf, dass sie Zweifel an der Richtigkeit der von ihnen genutzten Daten nicht ausräumen können, wie das Journal mitteilte. Die Wirksamkeit der bislang gegen Malaria eingesetzten Mittel gegen die Lungenerkrankung Covid-19 wird derzeit in zahlreichen Studien getestet. Nach Angaben in der nun zurückgezogenen Studie sollten sich die beiden Wirkstoffe wahrscheinlich nicht zur Behandlung von Covid-19 eignen und sogar womöglich die Todesrate erhöhen. Die Forscher aus den USA und der Schweiz um Mandeep Mehra von der Harvard Medical School hatten die Studie in «The Lancet» vom 22. Mai veröffentlicht. Wegen der negativen Ergebnisse waren mehrere Studien zu Chloroquin und Hydroxychloroquin ausgesetzt worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte bereits am Mittwoch mitgeteilt, dass ausgesetzte Tests mit Hydroxychloroquin bei Covid-19-Erkrankten wieder aufgenommen würden. Das Mittel ist Bestandteil einer von der WHO koordinierten Forschungsreihe mit mehr als 3500 Patienten in 35 Ländern. Auch diese Versuche waren Ende Mai nach der «Lancet»-Studie vorübergehend ausgesetzt worden. Rückzug der Studie

10:55 Ein Drittel weniger Unfälle in der Lockdown-Zeit Die wegen der Coronapandemie verhängten Einschränkungen haben zu einem Rückgang der Unfälle geführt. Bei der Suva sank die Zahl der Unfälle zwischen dem 16. März und dem 10. Mai im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent. Der Rückgang der gemeldeten Unfälle mache rund fünf Prozent der üblicherweise in einem ganzen Jahr gemeldeten Unfälle aus, teilte der Unfallversicherer am Freitag in Luzern mit. Wie stark sich dies auf die Jahreszahlen 2020 auswirken werde, sei von der Dauer und der Intensität der Corona-Massnahmen abhängig. Bei den Berufsunfällen spricht die Suva von einem markanten Rückgang in Folge der Corona-Massnahmen. Es sei geplant, die Prämien in der Berufsunfallversicherung dem gesunkenen Risiko entsprechend anzupassen. Legende: Als weitere Massnahmen aufgrund der Coronapandemie nennt die Suva die Verlängerung von Zahlungsfristen und der Verzicht auf Mahnungen und Betreibungen. Auch ihren Mietern kommt die Suva nach eigenen Angaben entgegen (Archivbild). Keystone