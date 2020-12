Am Sonntag würden die Dosen an zunächst mehr als 600 Einsatzorte ausgeliefert. «Ab Montag wird der Impfstoff eingesetzt werden.» Der Impfstoff von Biontech und Pfizer hatte am Freitag eine Notfallzulassung in den USA bekommen. Er kann bei Menschen ab 16 Jahren eingesetzt werden.

Nach der Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in den USA könnte das Impfen bereits am Montag beginnen. Derzeit würden die vorhandenen Dosen des nun zugelassenen Impfstoffs des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer verpackt, sagt Gustave Perna, der bei «Operation Warp Speed», dem Impfprojekt des Weissen Hauses, für die Logistik zuständig ist.

Die Coronavirus-Pandemie forderte in der Schweiz bislang fast 5500 Todesopfer, und die Lebenserwartung sank dadurch vor allem im Tessin und in der Genfersee-Region, wie Wanner in der Sendung «Forum» sagte. Eine Lebenserwartung von nur 76 Jahren für Männer im Tessin gab es letztmals Anfang der 1980er-Jahre.

Die Lebenserwartung in der Schweiz beträgt für Frauen 86 Jahre und 82 Jahre für Männer. Sie ist eine der höchsten der Welt und steigt seit fast einem Jahrhundert kontinuierlich um rund zwei Monate pro Jahr an.

In der ersten Welle der Coronavirus-Pandemie ist die Lebenserwartung der Männer im Tessin laut eines Demografen um sechs Jahre gesunken. Am Genfersee nahm sie um drei Jahre ab, wie Philippe Wanner von der Uni Genf im Westschweizer Radio RTS sagte.

Gastrobetriebe dürfen an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein, müssen aber in vielen Kantonen ebenfalls von 19 bis 6 Uhr schliessen. Ausnahmen gelten für Kantone mit besserer epidemiologischer Situation, etwa in der Westschweiz oder in Obwalden. Folgende weitere Massnahmen hat der Bundesrat beschlossen:

Hess wehrte sich in dem Video gegen die Einschränkungen der Versammlungsfreiheit durch den Bundesrat. «Lasst uns das zusammen aushebeln», sagte der 39-Jährige im Video, das auch auf Facebook zu finden war. Er schlug vor, dass Menschen, die sich privat in Gruppen mit mehr als den erlaubten zehn Personen treffen wollen, eine religiöse Gemeinschaft bilden sollten. Für religiöse Veranstaltungen gilt eine Obergrenze von 50 Personen.

Der Berner SVP-Nationalrat Erich Hess hat in den sozialen Medien in einem Video zur Umgehung der Corona-Massnahmen des Bundes aufgerufen. Twitter entfernte die Aussagen und blockierte das Twitter-Konto des Politikers vorübergehend.

Der Chef der Arzneimittelbehörde FDA hat nach der Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in den USA Berichten widersprochen, dass diese auf Druck des Weissen Hauses hin beschleunigt worden sei. «Wissenschaft und Daten haben die Entscheidung der FDA gelenkt», sagte FDA-Chef Stephen Hahn am Samstag bei einer Pressekonferenz. «Externer Druck» habe dabei keine Rolle gespielt.

In Nidwalden gilt diese Sperrstunde für Restaurants und Bars in allen Fällen bis am 4. Januar 2021, mit Ausnahme von Heiligabend und Silvester, an denen der Betrieb bis 1 Uhr erlaubt sei. Der Kanton Uri will am kommenden Dienstag über allfällige Anpassungen der kantonalen Massnahmen entscheiden.

Der britische Pharmakonzern AstraZeneca wagt mitten in der Coronakrise eine Milliardenübernahme. Für das US-Biotechunternehmen Alexion will AstraZeneca 39 Milliarden Dollar in bar sowie Aktien auf den Tisch legen und damit sein Geschäft im Bereich Immunologie und seltene Erkrankungen ausbauen. Das gab der britische Konzern heute bekannt.

Auf dem Bahnhofplatz in Bern versammeln sich am Samstagnachmittag Vertreterinnen und Vertreter der Gastrobranche. In einem offenen Brief, Link öffnet in einem neuen Fenster haben sie bereits vor den neuen Massnahmen des Bundesrats, die eine Schliessung der Restaurants um 19 Uhr vorsehen, die mangelnde finanzielle Unterstützung der Gastronomie kritisiert. Die ständigen Regeländerungen seien für die Gastronomie kaum noch zu bewältigen. Ihre Forderung: Geschlossene Restaurants sollen Kurzarbeitsentschädigung erhalten. Zudem sollen alle Arbeitnehmenden, die unter 4000 Franken verdienen, 100 Prozent Kurzarbeitsentschädigung bekommen.

Weil die Fallzahlen der Infektionen mit dem Coronavirus nicht sinken, hat die St. Galler Regierung die Vorschriften des Bundes mit eigenen kantonalen Massnahmen ergänzt. Diese Bestimmungen gelten ab Sonntag. Demnach müssen im Kanton St. Gallen Besuche in Betagten- und Pflegeheimen in einem öffentlich zugänglichen Raum wie beispielsweise in der Cafeteria stattfinden. Firmen haben dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeit so weit als möglich von zu Hause aus erledigen (Homeoffice).

Die Lage im Schweizer Gesundheitssystem ist kritisch: Gestern wurde bekannt, dass der Verband des Pflegepersonals dem Bundesrat einen Warnruf, Link öffnet in einem neuen Fenster, Link öffnet in einem neuen Fenster geschickt hat: Viele Pflegende seien bereits am Ende ihrer Kräfte – bis zum Frühling lasse sich die Belastung schlicht nicht durchhalten. Jan Fehr, Epidemiologe am Unispital Zürich, sagt: «Es ist eine Situation, die ausserordentlich fordert und dramatisch ist und sehr, sehr auslaugt.»

Getestet wurden bis am Samstagmittag rund 7800 Personen. 73 von ihnen oder 0,93 Prozent erhielten einen positiven Befund, wie es auf Anfrage bei der kantonalen Kommunikationsstelle hiess. Eine Positivrate von einem Prozent entspreche auf den ganzen Kanton berechnet 2000 Personen. Informieren über das Gesamtresultat werden die Behörden am Montag.

In Graubünden hat sich bei den Flächentests auf das Coronavirus die Rate von einem Prozent positiver Fälle am Samstag, dem zweiten Testtag, bestätigt. Bis am Mittag meldeten sich rund 13'000 Personen zu den freiwilligen und kostenlosen Schnelltests an.

In den USA hat die Anzahl der binnen 24 Stunden erfassten Corona-Toten einen neuen Höchststand erreicht. Am Freitag wurden 3309 Tote mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion registriert. Innerhalb von 24 Stunden sind damit erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 3000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Der künftige US-Präsident Joe Biden sprach von einem «tragischen Meilenstein»: Mehr als 3000 Tote an einem einzigen Tag – das seien mehr Tote als beim Terroranschlag vom 11. September oder in Pearl Harbor an einem Tag, so Biden. Die Lage sei sehr ernst.

Am Europahauptsitz in Basel, den Moderna vor zwei Wochen bezogen hat, sollen laut Bancel bis Ende 2020 rund 25 Mitarbeiter tätig sein. Bis Ende 2021 rechnet er mit einem Bestand zwischen 50 und 60 Angestellten.

In den USA wird damit gerechnet, dass die Zulassungsbehörden am 17. Dezember über den Corona-Impfstoff von Moderna berät. Die europäische Zulassungsbehörde EMA habe die entscheidende Sitzung für die Zulassung spätestens am 12. Januar 2021. Bancel ist überzeugt, jährlich mindestens 500 Millionen Impfdosen gegen Corona herstellen zu können.

Laut Moderna-Chef Stéphane Bancel hängt dies vor allem von der Zulassungsstelle Swissmedic ab. «Die Arzneimittelbehörde Swissmedic hat uns noch nicht signalisiert, ob sie bereits im Dezember oder dann im Januar bereit sein wird. Ich weiss, dass sie intensiv daran arbeitet und unser Dossier sehr genau prüft», sagte Bancel der «Schweiz am Wochenende». Wenn Swissmedic «unseren Impfstoff im Dezember zulässt, werden wir die ersten Dosen bereits im Dezember in die Schweiz liefern. Wenn die Zulassung im Januar kommt, dann wird es im Januar soweit sein.»

Das US-amerikanische Biotechunternehmen Moderna, für das unter anderem der Pharmazulieferer Lonza in Visp und in den USA einen Corona-Impfstoff produziert, könnte schon sehr bald die ersten Lieferungen in die Schweiz schicken.

USA lassen ersten Impfstoff zu

In den USA ist erstmals ein Corona-Impfstoff von der zuständigen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen worden. Sie erteilte der Vakzine des Mainzer Biotechunternehmens Biontech und seines Partners Pfizer am Freitagabend eine Notfallgenehmigung. Diese gelte für Personen ab 16 Jahre, teilte die FDA mit.

Nach der Notfallzulassung versprach der abgewählte US-Präsident Donald Trump seinen Landsleuten erste Impfungen noch an diesem Wochenende. «Der erste Impfstoff wird in weniger als 24 Stunden verabreicht werden», kündigte Trump am Freitagabend an. Seine Regierung habe bereits damit begonnen, den Impfstoff an alle US-Bundesstaaten zu verschicken. Deren Gouverneure würden entscheiden, an wen die Impfungen dort als erstes verabreicht würden. Trump betonte, Impfungen seien für alle Amerikaner kostenfrei.

Mit Blick auf die Entwicklung des Impfstoffs in Rekordzeit sagte er: «Das ist eine der grössten wissenschaftlichen Errungenschaften der Geschichte.» Der Impfstoff werde Millionen Menschenleben retten «und die Pandemie bald ein für allemal beenden». Trump präsentierte die Entwicklung als einen Erfolg seiner Regierung, was allerdings nicht zutreffend ist. Der Präsident sagte weiter: «Die Pandemie mag in China begonnen haben, aber wir beenden sie genau hier, in Amerika.»