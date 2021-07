Der Ticker startet um 6:00 Uhr

18:43 Israel überprüft Quarantäne mithilfe von SMS und GPS Angesichts steigender Infektionszahlen überprüft Israel künftig die Einhaltung der Quarantäne von Reiserückkehrern aus «roten» Ländern mithilfe von SMS und GPS. «Rote» Länder haben besonders hohen Inzidenzen. Dorthin dürfen Israelis nur mit Sondergenehmigung reisen. Personen würden während der einwöchigen Quarantäne SMS mit einem Link erhalten, erklärte ein Sprecher des Ministers für innere Sicherheit. Sie müssten auf den Link klicken und würden damit ihre GPS-Koordinaten an die Behörden senden. Wer nicht auf den Link klicke, werde so wie bisher Kontrollbesuche von der Polizei erhalten, sagte der Sprecher. Ab kommender Woche werde es dann die Möglichkeit geben, auf den Link zu klicken und ein Selfie mit den GPS-Koordinaten des aktuellen Aufenthaltsortes zu verschicken. Israel hatte im vergangenen Jahr die Einhaltung der Quarantäne auch mit der Überwachung von Handys durch den Geheimdienst überprüft.

18:01 Anzeige gegen FC Luzern nach Cupfeier Wegen der unbewilligten Cupfeier vom Pfingstmontag in Luzern hat die Kantonspolizei Luzern bei der Staatsanwaltschaft zwei Anzeigen eingereicht. Die erste richtet sich gegen die FC Luzern Innerschweiz AG wegen Widerhandlung gegen die Bundesgesetzgebung, konkret der Covid-19-Verordnung. Eine zweite Anzeige reichte sie gegen unbekannte Täterschaft wegen Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz ein. Mehrere unbekannte Täterinnen oder Täter hätten auf dem Sempacherplatz auf dem Weg zur Messe Luzern und vor der Messehalle Feuerwerkskörper, Handlichtfackeln und Rauchpetarden gezündet, teilte die Polizei mit. Der FCL verstiess laut der Polizei gegen die damals geltende Covid-19-Verordnung. Die unbewilligte Cupfeier in Luzern und der Auftritt des siegreichen Teams des FC Luzern zog auf der Allmend rund 10'000 Fans an. Im Vorfeld hatte die Stadt Luzern wegen der Pandemie keine öffentlichen Feierlichkeiten erlaubt. Am Pfingstmontag kam es zuerst im Vögeligärtli und später auf der Allmend zu grossen Menschenansammlungen. 04:47 Video Luzern ist Cupsieger Aus Tagesschau vom 24.05.2021. abspielen

17:27 Schutz, Solidarität und Pragmatismus als Hauptargumente fürs Impfen Die Zahl von Neuinfektionen steigt in der Schweiz wieder an. Das BAG ruft darum unablässig zum Impfen auf. Die Leserinnen und Leser von SRF News haben vor allem drei Punkte geäussert, warum sie sich impfen liessen: Verantwortung übernehmen, Risikopatienten schützen und Solidarität zeigen. Aber auch Pragmatismus zählt: «Wieder verreisen und wieder feiern können» schrieb ein grosser Teil der SRF-User als Grund für die Impfung an, denn «Das Covid-Zertifikat macht viele Sachen einfacher.» Legende: Geimpft zu sein, macht vieles einfacher, finden SRF-User. Keystone

16:45 Impfung schützt nicht zu 100 Prozent – Impfdurchbrüche sind möglich In der Schweiz sind seit Ende Januar 18 vollständig geimpfte Personen wegen oder mit Covid-19 gestorben. 362 Personen steckten sich trotz abgeschlossener Impfung an und 86 von ihnen mussten nach einer Infektion ins Spital. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestätigte die Zahlen gemäss einer Meldung von «20 Minuten». Sie könnten sogar höher sein, teilte das BAG auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Viele trotz doppelter Impfung angesteckte Menschen – sogenannte Impfdurchbrüche – seien nicht bei einem Arzt oder Spital erfasst worden. Die Zahlen bewegten sich aber im erwarteten Rahmen, hält das BAG dazu fest. Bei den in der Schweiz zugelassenen Impfstoffen von Moderna Pfizer/Biontech erreicht die Schutzwirkung vor einer Infektion mit der Delta-Variante gemäss Studien 88 Prozent. Eine israelische Studie geht hingegen für beide Vakzine nur von einem Infektionsschutz von 65 Prozent aus. Die Wirkung gegen einen schweren Krankheitsverlauf liegt aber bei beiden Impfstoffen auch bei der Delta-Mutation höher. Für wie viele dieser Impfdurchbrüche die ansteckendere Delta-Variante verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Damit stellt sich die Frage nach einer möglicherweise notwendigen dritten Impfdosis. Laut dem BAG würden aktuelle Daten zeigen, dass eine vollständige doppelte Impfung einen guten Schutz gegen die aktuellen Virusvarianten biete. Darum sei in diesem Jahr keine Auffrischimpfung vorgesehen. Legende: Trotz vollständiger Impfung besteht ein Restrisiko einer Infektion. Keystone

15:50 Iran leidet erneut unter Pandemie Der Iran verzeichnet einen neuen Höchstwert bei den täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Als Ursache wird von den Gesundheitsbehörden eine zunehmende Verbreitung der Delta-Variante angegeben. Laut dem Gesundheitsministerium wurden trotz eines Lockdowns innerhalb eines Tages 31’814 Neuinfektionen registriert. Im gleichen Zeitraum starben 322 Patienten im Zusammenhang mit dem Virus. Der Iran ist von der Pandemie besonders hart betroffen, nicht zuletzt wegen der Wirtschaftskrise und den US-Sanktionen ist die Einfuhr von Impfstoffen erheblich erschwert. Die Impfkampagne für die mehr als 83 Millionen Menschen kommt nur langsam voran. Bislang wurden knapp 13 Prozent der Iraner vorwiegend mit chinesischen Vakzinen geimpft.

15:16 Weiterhin keine Einreise in die USA Die USA werden vorerst keine Reisebeschränkungen aufheben. Hintergrund sei die ansteckendere Delta-Variante des Corona-Virus, sagt ein Vertreter des US-Präsidialamtes: «Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die USA an den bestehenden Reisebeschränkungen festhalten.» Aktuell können unter anderem Ausländer, die sich zuletzt in den europäischen Schengen-Staaten, in Grossbritannien oder in China aufgehalten haben, nicht in die USA einreisen. Fluggesellschaften und Touristikkonzerne werben seit Langem für eine Aufhebung der Beschränkungen. Am Freitag hatte die US-Regierung allerdings entschieden, die Einreisebeschränkungen für Reisende aus den angrenzenden Ländern Mexiko und Kanada bis zum 21. August zu verlängern.

14:54 Steigende Infektionszahlen in Japan In Tokio verdoppelt sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen innerhalb von einer Woche. Im Austragungsort der Olympischen Spiele wurden 1429 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus erfasst. Vor sieben Tagen waren es noch halb so viele.

13:36 BAG meldet nach dem Wochenende 1746 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat am Montagmittag 1746 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 687 . Das sind 32 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 17 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 98.19 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'338 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 15 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet eine neu verstorbene Person. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 0 Verstorbenen .

neu verstorbene Person. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 148 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 59 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 66 Prozent ausgelastet . Davon sind 4 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 8'827'374 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 41'520 Personen pro Tag geimpft. Das sind 20.1 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 46.8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 6.7 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:46 Für Kreuzgeimpfte: Dänemark will dritte Dosis anbieten In Dänemark soll Menschen mit einer Kreuzimpfung zweier verschiedener Corona-Impfstoffe eine dritte Dosis angeboten werden. Das dänische Gesundheitsministerium teilte dem Rundfunksender DR mit, dass den Kreuzgeimpften das Angebot eines dritten Pikses gemacht werde, nachdem die nationale Impfkampagne abgeschlossen sei. Grund dafür ist laut DR, dass mehrere Länder ausserhalb des EU- und Schengenraums eine Impfung mit unterschiedlichen Präparaten bei der Einreise nicht als vollständige Impfung anerkennen. Das kann Reiseprobleme für jene rund 150'000 dänischen Bürgerinnen und Bürger mit sich bringen, die zwei unterschiedliche Corona-Impfstoffe bekommen haben. Die Betroffenen hatten zunächst das Mittel von Astra-Zeneca erhalten, das dann aber in Dänemark aus Sorge vor Blutgerinnseln aus dem offiziellen Impfprogramm gestrichen worden war. Darauf hatten sie bei der Zweitimpfung entweder das Präparat von Pfizer/Biontech oder das von Moderna erhalten.

12:09 Graubünden testet Walk-in-Impfungen Der Kanton Graubünden bietet probehalber Walk-in-Impfungen gegen das Coronavirus an. Impfwillige können sich im Rahmen des zweitägigen Pilotbetriebes ohne Voranmeldung impfen lassen. Um den Zugang zur Impfung zu erleichtern, werden im Impfzentrum in der Stadthalle Chur am kommenden Freitag und Samstag erstmals die Walk-in-Möglichkeiten geboten, wie die kantonale Kommunikationsstelle Coronavirus mitteilte. Personen ab 18 Jahren erhalten die Impfung in der Mittagspause ohne Voranmeldung. Das Walk-in-Angebot umfasst die Registrierung sowie die Impfung vor Ort. Impfwillige müssen ihre Krankenkassenkarte mitbringen sowie ID oder Pass.

11:12 Zahl der Coronafälle bei Olympia steigt auf 148 Drei weitere Athleten sind bei den Olympischen Spielen in Tokio positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gaben die Organisatoren gemäss der Nachrichtenagenur DPA bekannt. Insgesamt gab es 16 weitere Neuinfektionen im Umfeld der Sommerspiele. Damit stieg die Zahl der positiven Tests bei den Spielen seit Beginn der Erfassung am 1. Juli auf 148. In Tokio verdoppelte sich derweil die Zahl der täglichen Infektionen binnen einer Woche, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. Am Austragungsort der Olympischen Spiele werden demnach 1429 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus erfasst.

11:01 40 Millionen Franzosen mindestens einmal geimpft 40 Millionen Franzosen – fast 60 Prozent der Bevölkerung – hätten bis anhin mindestens eine Dose des Impfstoffs erhalten. Das machte der französische Präsident Emmanuel Macron heute Morgen auf Twitter publik. Gemeinsam könne man das Virus besiegen: «Wir machen weiter», schreibt Macron zum Tweet.

10:41 Spuckattacke auf Bahnpolizist: 20-Jähriger muss Strafe zahlen Ein 20-jähriger Mann aus Zürich hatte einem Bahnpolizisten im Januar 2021 an den Kopf gespuckt, weil dieser ihn auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht und ihn schliesslich aus dem Zug geworfen hatte. Dafür hat ihn die Staatsanwaltschaft nun zu einer Geldstrafe von 900 Franken verurteilt. Die Staatsanwaltschaft See/Oberland verurteilte ihn wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte und brummte ihm eine unbedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 30 Franken, total 900 Franken, auf. Dazu kam eine Busse von 100 Franken, weil er an diesem Tag auch noch gekifft hatte sowie 800 Franken Verfahrenskosten. Für den Angreifer endete die Attacke aber nicht nur mit einer Geldstrafe, sondern auch noch mit einer Verletzung: Der 20-jährige Zürcher setzte nach seiner Spuck-Einlage zur Flucht an, konnte aber von den beiden Bahnpolizisten festgehalten werden. Weil er dabei versuchte, sich «durch eine Drehbewegung seines Oberkörpers und durch Wegstossen» abzusetzen, brach sich der Mann den Oberarm.

10:10 US-Gesundheitsexperte Fauci warnt vor «Pandemie der Ungeimpften» Der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci hat sich besorgt über das Tempo der Corona-Impfungen und steigende Infektionszahlen in den Vereinigten Staaten gezeigt. «Wir bewegen uns in die falsche Richtung», sagte er am Sonntag (Ortszeit) im Fernsehsender CNN. Der Berater von US-Präsident Joe Biden warnte vor einer «Pandemie der Ungeimpften». «Daher flehen wir die Menschen praktisch an, rauszugehen und sich impfen zu lassen.» Die Zahl der Neuinfektionen steigt seit einigen Wochen in allen US-Bundesstaaten wieder an – verantwortlich dafür ist die Delta-Variante. Besonders angespannt ist die Lage in Staaten mit geringer Impfquote. Legende: Anthony Fauci, Gesundheitsexperte und Berater von US-Präsident Joe Biden. Keystone

9:16 Flughafen Heathrow fordert Landesöffnung für Geimpfte Der Londoner Flughafen Heathrow hat die Regierung aufgefordert, das Land ab Ende Monat für geimpfte Reisende aus der EU und den USA zu öffnen. Damit soll die Erholung des Reisemarktes nach sechs weiteren mageren Monaten angekurbelt werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Nach Angaben des Flughafens Heathrow – vor der Pandemie der verkehrsreichste Flughafen in Europa – seien im ersten Halbjahr 2021 weniger als vier Millionen Menschen durchgereist.

8:03 Deutsche Justizministerin: «Es wird keine allgemeine Impfpflicht geben» Deutschlands Bundesfamilien- und Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) lehnt eine Impfpflicht ab. «Es wird keine allgemeine Impfpflicht geben», sagt Lambrecht dem «Deutschlandfunk». Sie sei rechtlich auch nicht möglich. Eine Corona-Impfung könne ihrer Einschätzung nach auch keine Voraussetzung für einen Arbeitsvertrag sein. Sollte es in Heimen oder Spitälern Impfverweigerer geben, habe man immer noch die Möglichkeit, dass diese regelmässig getestet werden müssten. Dass Geimpfte, Genese und Getestete etwa beim Zugang zu Veranstaltungen gleichgestellt seien, habe sich bewährt. Nachdem jeder ein Impfangebot erhalten habe, müsse man aber die Frage stellen, warum die Allgemeinheit diese Tests bezahlen müsse, sagt Lambrecht. Legende: Christine Lambrecht, Bundesfamilien- und Justizministerin. Keystone

6:19 Frankreich: Für den Restaurantbesuch braucht es jetzt ein Zertifikat In Frankreich hat das Parlament das Gesetz zur Schaffung einer Impfpflicht für Mitarbeitende im Gesundheitswesen und der Ausweitung des sogenannten Gesundheitspasses verabschiedet. Das Zertifikat ist künftig auch in Restaurants und in Fernzügen vorgeschrieben. Mit 156 Ja-Stimmen, 60 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen wurde der Text am späten Sonntagabend von der Nationalversammlung angenommen. Gegen die Corona-Verschärfungen waren in Frankreich am Wochenende zehntausende Menschen auf die Strasse gegangen. Legende: In Paris gingen am Wochenende erneut Tausende auf die Strasse. Keystone (24. Juli 2021)

6:18 Südafrika: Präsident kündigt Lockerungen an Südafrika hat nach Einschätzung von Präsident Cyril Ramaphosa den Höhepunkt der dritten Corona-Welle voraussichtlich überschritten. Deswegen würden bestimmte Beschränkungen von Reisen und beim Alkoholverkauf aufgehoben, sagt Ramaphosa im Fernsehen. Das am stärksten industrialisierte Land des afrikanischen Kontinents ist unter anderem wegen der Delta-Variante besonders stark von der Pandemie betroffen.