Der Ticker startet um 6:48 Uhr

21:36 Nächste Lockerungsphase in Tschechien In Tschechien tritt am Montag die nächste grosse Lockerungswelle bei den Corona-Massnahmen in Kraft. Restaurants, Bars und Cafés dürfen ihre Innenräume öffnen. Auch Hotels und Pensionen sowie Hallen- und Freibäder öffnen wieder ihre Tore. Burgen und Schlösser heissen Besucher willkommen. Grünes Licht bekommen Sportveranstaltungen mit insgesamt bis zu 300 Teilnehmern und Zuschauern. In allen Fällen gelten besondere Hygieneregeln. Das gab Gesundheitsminister Adam Vojtech bekannt. Für ausländische Touristen gilt derzeit noch ein Einreisestopp nach Tschechien. Ein festes Datum für die Wiedereröffnung der Grenzen steht noch nicht fest. Im östlichen Bezirk Karviná bleiben jedoch einige Massnahmen wie ein Besuchsverbot in Krankenhäusern länger als im Rest des Landes bestehen. Grund ist ein grosser Infektionsherd in dem Steinkohlebergwerk Darkov. Legende: In Tschechien bereiten sich die Bars, Cafés und Restaurants auf die Wiedereröffnung am Montag vor. Keystone

20:31 Wirtschaftsgipfel: Arbeitgeberverband fordert Verlängerung der Kurzarbeit In Bern haben sich heute Arbeitgeber, Gewerkschaften und Vertreter der Kantone zum Austausch mit den Bundesräten Alain Berset und Guy Parmelin getroffen. Die Sozialpartner hatten konkrete Forderungen. Eine davon war die Möglichkeit zu schaffen, die Kurzarbeit zu verlängern. Valentin Vogt, der Präsident des Arbeitgeberverbands, macht gegenüber SRF zwar klar, dass eine Verlängerung nicht für alle Branchen notwendig sein wird. «Es wird aber gewisse Branchen geben, die eine Verlängerung der Kurzarbeit benötigen. Es geht hier jetzt darum, Sicherheit für diese Branchen zu schaffen, damit sie wissen, dass wenn es notwendig wird, dass sie die Möglichkeit dazu haben.» Neben der Kurzarbeit müsse auch die Frist für die Rückzahlung der Coronakredite verlängert werden, und zwar von den vorgesehenen 5 bis 7 auf 15 oder gar 25 Jahre. Sonst würden Konkurse lediglich verschoben statt verhindert, befürchtet der Präsident des Gewerkschaftsbundes Pierre-Yves Maillard. Er sagt: «Wenn der Bund sein Engagement beenden würde, wäre das wie, wenn er all diese Milliarden verlieren würde. Denn jetzt brauchen wir wirklich Unterstützung.» Die Coronakrise dürfte den Wirtschaftsminister Guy Parmelin also tatsächlich noch viele Monate beschäftigen. Er ist sich bewusst, dass es notwendig sein könnte, Massnahmen zu verlängern oder anzupassen: «Alle sehen, dass wir in einer schwierigen Lage sind, und dass vielleicht einige Massnahmen verlängert werden müssen oder wir vielleicht auch andere Massnahmen treffen müssen.» Der Bundesrat wird sich also schon bald mit der Verlängerung der Wirtschaftshilfen befassen müssen. 01:52 Video Sollen Kurzarbeit und die Kredit-Laufzeiten verlängert werden? Aus Tagesschau vom 24.05.2020. abspielen

19:46 G7-Gipfel soll nun Ende Juni als persönliches Treffen stattfinden Die US-Regierung peilt als Termin für das G7-Gipfeltreffen in Washington nun Ende Juni an. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Robert O'Brien, sagte heute: «Der G7-Gipfel wird, wenn er als persönliches Treffen abgehalten wird – was wir glauben – Ende Juni stattfinden.» Man schaue derzeit auf einen Termin Ende statt Mitte Juni wegen der aufwendigen Logistik für ein solches Treffen. Der US-Präsident ist in diesem Jahr Gastgeber des G7-Gipfels. Ursprünglich war das Treffen der sieben führenden Wirtschaftsnationen für den 10. bis 12. Juni am Landsitz des Präsidenten in Camp David geplant gewesen. Im März hatte die US-Regierung den Gipfel wegen der Coronavirus-Pandemie jedoch abgesagt und stattdessen eine Videokonferenz angesetzt.

19:06 BAG-Koch: «Zuschauer im Stadion vielleicht schon im Juli möglich» Daniel Koch, Delegierter des Bundesamtes für Gesundheit im Bereich Coronavirus, hält es für möglich, dass bereits im Juli wieder Zuschauer zu Sportveranstaltungen zugelassen werden können. Dies sagt er heute gegenüber SRF: «Der Sport ist ein wichtiger Bereich, dem jetzt auch Lockerungsmassnahmen zustehen. Das gilt auch für die Zuschauer». «Der zeitliche Horizont ist schwierig abzuschätzen, es hängt immer von den Fallzahlen ab. Doch sollten diese weiter so sinken wie in den letzten Wochen, dann dürften Sportveranstaltungen mit Zuschauern schon bald, vielleicht bereits im Juli wieder möglich sein», sagt Koch weiter. Es gehe nun darum, zusammen mit den Klubs ein Konzept zu erarbeiten, wie ein effizientes Tracking in den Stadien möglich wäre. Es müsse jederzeit nachvollzogen werden können, wer sich wo im Stadion aufgehalten hat, damit ein möglicher Ansteckungsfall genau zurückverfolgt werden könnte. Das würde bedeuten, dass es bis auf Weiteres nur Sitzplätze gäbe. Und Koch macht auch klar: «Am Ende entscheidet selbstverständlich der Bundesrat, er trägt schliesslich die Verantwortung». Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: BAG-Koch macht Hoffnung «Zuschauer im Stadion vielleicht schon im Juli möglich» 24.05.2020 Mit Video

18:39 Johnson hält zu Cummings Der britische Premierminister Boris Johnson hat seinen Wahlkampfstrategen und Chefberater, Dominic Cummings, verteidigt. Nach einem ausführlichen Gespräch mit ihm sei Johnson zum Schluss gekommen, dass Cummings «den Instinkten eines jedes Vaters gefolgt» sei. Cummings habe «in jeder Hinsicht verantwortlich, legal und mit Integrität» gehandelt, so der Regierungschef. Zuvor war nicht nur von der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen der Druck auf Cummings gestiegen, wegen angeblicher Verstösse gegen die Lockdown-Regeln von seinem Posten zurückzutreten. Dem Wahlkampfstrategen wird vorgeworfen, mit einer Reise von London zu seinen Eltern ins rund 430 Kilometer entfernte Durham Ende März die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie umgangen zu haben. Jüngsten Berichten zufolge reiste er sogar mindestens zweimal dorthin. Das bestreitet die Regierung jedoch. Legende: Cummings bestand darauf, «vernünftig und legal» gehandelt zu haben. Keystone

17:56 Gewalt gegen kolumbianische Aktivisten – Santos fordert mehr Sicherheit Der ehemalige kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos hat eine Gewährleistung der Sicherheit von Menschenrechtsvertretern, Umweltschützern und anderen Aktivisten gefordert. «Der Staat hat die Pflicht, diese sozialen Anführer zu schützen», sagte der Friedensnobelpreisträger. Der Menschenrechtsorganisation Indepaz zufolge wurden in dem südamerikanischen Land in diesem Jahr bereits mehr als 100 Aktivisten ermordet. Sie sind ohne Personenschutz und haben wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise keine Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Sie werden damit zu einem leichten Ziel für ihre Gegner. Legende: «Ein grosser Teil der Gewalt richtet sich heute gegen soziale Anführer, die den freiwilligen Ersatz von Koka-Pflanzungen fordern», sagt Santos. Keystone / Archiv

17:03 Tourismusgipfel: Es zeichnen sich grosse Lockerungen ab Nach dem zweiten Tourismusgipfel von heute unter Leitung von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zeichnen sich für den 8. Juni substanzielle Lockerungen für den Tourismus ab. Der Bundesrat entscheidet allerdings am kommenden Mittwoch. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, die Bundesräte Alain Berset und Guy Parmelin sowie Mitglieder der Verwaltung trafen sich im Bernerhof mit zahlreichen Vertretern der Tourismusallianz. Sommaruga erklärte im Anschluss an das Treffen, letztlich wollten alle Beteiligten das Gleiche: «Wir haben Lust auf einen schönen Sommer.» «Ab dem 8. Juni wird sehr viel stattfinden können», zeigte sich auch der St. Galler CVP-Nationalrat Nicolo Paganini optimistisch. Er ist Präsident des Schweizer Tourismus-Verbandes. Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer hatte nach dem Treffen den gleichen Eindruck. Vom Bundesrat sei das klare Signal gekommen, dass er den Tourismus am nächsten Mittwoch nicht enttäuschen werde. Ziel des zweiten Treffens war es, mit der Branche die Wege zu besprechen, wie erholsame Ferien in der Schweiz möglich werden. Im Vorfeld waren sich die Verbände einig, dass am 8. Juni die Campingplätze und Bergbahnen oder auch die Schifffahrt definitiv öffnen können müssen. 02:46 Video Tourismusgipfel - grosse Hoffnung auf grosse Lockerungen Aus Tagesschau vom 24.05.2020. abspielen

16:48 Papst segnet erstmals wieder Gläubige Erstmals seit fast drei Monaten hat der Papst heute seinen Sonntagssegen wieder vor Gläubigen erteilt. Einige Dutzend Menschen waren dabei auf dem Petersplatz in Rom anwesend. Der Platz und der Petersdom waren seit März gesperrt gewesen und wurden erst vergangenen Montag wieder geöffnet. Der 83-jährige Franziskus hatte zunächst sein Mittagsgebet in der Bibliothek des Apostolischen Palastes gesprochen. Die Menschen auf dem Platz konnten es über Grossbildschirme verfolgen. Danach trat das katholische Kirchenoberhaupt ans Fenster des Palastes und segnete die Gläubigen aus grosser Entfernung. Auf dem Platz befanden sich nur wenige Menschen. Sie mussten zum Schutz vor Ansteckung mit dem Virus grösseren Abstand voneinander halten. In Italien waren am 18. Mai viele Beschränkungen gefallen, die beim Lockdown vom 10. März verhängt worden waren. Auch Gottesdienste sind wieder erlaubt. Legende: Papst Franziskus erteilt den Sonntagssegen erstmals wieder vor Gläubigen. Reuters

15:52 Bereits 107 Infizierte nach Gottesdienst Nach einem Gottesdienst in einer Kirchengemeinde der Baptisten in Frankfurt haben sich mittlerweile mindestens 107 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der hessische Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) heute mit. Der Gottesdienst war bereits vor rund zwei Wochen. Gestern Samstag war noch von etwas mehr als 40 Infizierten die Rede gewesen. Die betroffene Kirchengemeinde sagt, die Abstands- und Hygieneregeln seien eingehalten worden.

15:15 Italien: Gedränge auf den Plätzen, Bars vorzeitig geschlossen Im von der Pandemie stark betroffenen Italien haben dieses Wochenende viele ihre neuen Freiheiten für nächtliche Feiern vor Bars und Strandbesuche genutzt. In Städten wie Rom, Neapel, Genua oder Brescia strömten die Menschen in die Ausgehviertel. Dabei standen viele auch dicht gedrängt vor den Bars und auf den Plätzen und missachteten die Abstandsregeln. In einigen Städten liessen die Bürgermeister deswegen die Bars vorzeitig wieder schliessen. Politiker äusserten sich deshalb besorgt, dass diese Ansammlungen wieder zu mehr Virusinfektionen führen könnten. Innenministerin Luciana Lamorgese nahm speziell die Jungen in die Pflicht: «Die Jugendlichen haben nach so langer Zeit des zu Hause Eingeschlossenseins die Grenzen aus dem Blick verloren, an die sie sich bisher gehalten haben.» Italiens Regierung hatte am 18. Mai den Lockdown erheblich gelockert. Restaurants, Bars und Läden sind wieder offen, es gelten allerdings strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Legende: Viele Italiener haben dieses Wochenende die neuen Freiheiten genossen, wie hier auf der Piazzale Arnaldo in Brescia. Weil zu viele Leute unterwegs waren und die Distanzregeln nicht eingehalten wurden, haben einige Stadtregierungen die Bars vorzeitig geschlossen, so auch in Brescia. Keystone

14:24 China warnt vor neuem Kalten Krieg mit den USA China hat vor einem «neuen Kalten Krieg» mit den USA gewarnt. In der Pandemie mit dem neuen Coronavirus verbreite sich auch noch ein «politisches Virus» in den USA, jede Gelegenheit zu ergreifen, «China anzugreifen und zu verunglimpfen». Das sagte der chinesische Aussenminister Wang Yi heute auf einer Pressekonferenz an der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. Der Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 war zuerst in China aufgetreten und hat sich inzwischen in der ganzen Welt verbreitet. «Einige politische Kräfte in den USA nehmen die Beziehungen zwischen China und den USA als Geisel und drängen das Verhältnis an den Rand eines neuen Kalten Krieges», sagte Wang Yi. «Das ist gefährlich und gefährdet den Weltfrieden.» Die Liste der «Lügen und Verschwörungstheorien» in den USA gegen China werde immer länger. Die Lungenkrankheit Covid-19 habe die Welt überrascht. China sei wie andere Länder selbst ein «Opfer». Es habe umgehend und verantwortlich auf den Sars-CoV-2-Erreger reagiert und schnell Informationen geteilt. Weiter sagte Wang Yi, China stehe einer Untersuchung durch Wissenschaftler und Experten zum Ursprung des Virus «offen» gegenüber. Legende: China sei wie andere Länder selbst ein «Opfer», sagt Aussenminister Wang Yi. Keystone

13:38 Italien: Start zu grosser Antikörperstudie In Italien startet am Montag eine Studie mit rund 150'000 Teilnehmern, die mit Antikörpertests die Dunkelziffer der Coronainfizierten ermitteln will. Das Gesundheitsministerium und die Statistikbehörde wollen zusammen mit dem nationalen Roten Kreuz Bluttests von Menschen aus 2000 Orten nehmen. Das teilte das Ministerium in Rom am Wochenende mit. Die repräsentativ ausgewählten Teilnehmer würden telefonisch um ihre Mithilfe gebeten. Die Teilnahme sei aber freiwillig, die Daten würden für die Forscher anonymisiert. Mit den Antikörpertests lässt sich herausfinden, ob jemand bereits mit dem Coronavirus infiziert war und dagegen Antikörper im Blut gebildet hat. So lässt sich der Kontakt mit dem Virus auch bei Menschen nachweisen, die kaum oder keine Symptome der Krankheit hatten. In Italien waren die ersten Coronafälle im Februar in der Lombardei aufgefallen. Danach wurde das Land heftig von der Lungenkrankheit erfasst. Der Zivilschutz registrierte bisher rund 230'000 Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Die Zahl der offiziellen Opfer liegt bei rund 33'000. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus.

13:21 Epidemiologe Althaus: «Im Moment schaut es sehr gut aus» Seit dem 27. April werden die Einschränkungen gegen die Verbreitung des Coronavirus nach und nach gelockert. Seither dürfen die Coiffeusen und Coiffeure wieder Haare schneiden und die Gartencenter sind wieder geöffnet. Vier Wochen später ist Christian Althaus, Epidemiologe an der Uni Bern, mit der Entwicklung nach den ersten Lockerungen zufrieden: «Im Moment schaut es sehr gut aus, ich glaube wir können auch langsam sagen, dass die erste Lockerungsphase vom 27. April bis 10. Mai, dass es da nicht zu einem Anstieg der Fallzahlen gekommen ist.» Die Zahl der täglich gemeldeten Neuansteckungen bewegt sich mittlerweile konstant und deutlich unter 100. Dies, nachdem diese Zahl am 23. März auf über 1500 angestiegen war. Sei zwei Wochen gehen die Kinder auch wieder an die obligatorischen Schulen und Restaurants dürfen wieder Gäste bedienen. Wie sich dieser zweite Lockerungsschritt auswirkt, ist noch unklar. Aber Althaus ist optimistisch: «Ich gehe davon aus, dass wenn es zu einem Anstieg kommt, wird er relativ langsam sein. Nicht so wie Ende Februar, Anfang März. Weil es immer noch sehr viele, wichtige Massnahmenpakete gibt.» Die nächsten Lockerungen soll es am 8. Juni geben. Der Bundesrat entscheidet darüber voraussichtlich am kommenden Mittwoch. 00:59 Video Epidemiologe Christian Althaus ist mit der Entwicklung zufrieden Aus Tagesschau vom 24.05.2020. abspielen

12:16 BAG: 11 Neuansteckungen, keine neuen Todesfälle Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind in den letzten 24 Stunden 11 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, das sind 7 weniger als am Samstag. Das BAG meldete keine neuen Todesfälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Auf 100'000 Einwohner gibt es derzeit 358 Ansteckungen.

12:00 China lobt Chef der Weltgesundheitsorganisation China hat den Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gegen Kritik in Schutz genommen. Ghebreyesus leiste gute Arbeit, sagt der Aussenminister Wang Yi. Länder mit Anstand würden die Organisation unterstützen. US-Präsident Donald Trump hat die WHO dagegen wiederholt kritisiert und ihr mit einem Zahlungsstopp gedroht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Diplomatie zu Coronazeiten Verkehrte Welt in der WHO 19.05.2020 Mit Video

11:14 Gastrosuisse: Wiedereröffnete Gastrobetriebe machen nur 40 Prozent des Umsatzes Die Umsätze der Gastrobetriebe seit der Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown liegen durchschnittlich 60 Prozent unter den Vorjahreswerten. 40 Prozent von über 3000 befragten Betrieben wissen nicht, ob sie im Juni noch offen bleiben können oder wollen. Diese Befunde ergab eine Online-Umfrage des Branchenverbandes Gastrosuisse bei insgesamt 3172 Mitgliedern, wie er mitteilte. Der Verband spricht von erstmaligen verlässlichen Zahlen über die Wiedereröffnung unter den strengen Covid-19-Schutzauflagen. 01:53 Video Der Präsident von Gastrosuisse fordert weitere Lockerungen für die Branche Aus Tagesschau vom 23.05.2020. abspielen

10:21 Lufthansa: rund 20 Ziele wieder anfliegen Die Lufthansa hatte Mitte Mai angekündigt, ihr Angebot im Juni wieder auszuweiten. Dies wurde nun präzisiert. Ein Sprecher der Lufthansa bestätigte einen Bericht der «Bild am Sonntag», wonach in der zweiten Junihälfte aus Frankfurt rund 20 Ziele wieder angeflogen werden – darunter Heraklion (Kreta), Rhodos, Dubrovnik, Faro, Venedig, Ibiza und Malaga. Auch Mallorca soll ab Mitte Juni deutlich häufiger angeflogen werden. Die spanische Regierung hatte angekündigt, im Juli die Grenzen zu öffnen. Legende: Unterdessen dauerten die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und dem Unternehmen um milliardenschwere Staatshilfen an. Dem Konzern droht das Geld auszugehen. Keystone

9:54 Manche Grossveranstalter bibbern weiter Seit dem Bundesratsentscheid von Ende April ist es gewiss – viele Sommerfestivals fallen ins Wasser. Für einzelne Veranstalter und damit viele Musikfans bleibt allerdings noch Hoffnung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Durchführung von Festivals Lesen Sie mehr dazu in unserem Artikel 23.05.2020 Mit Video

9:27 Swiss: Cargo statt Passagiere Seit dem Beginn der Coronavirus-Krise sind die Flughäfen leer, die meisten Flugzeuge am Boden. Nur das Geschäft mit der Luftfracht bringt noch Umsatz. Die Swiss reagiert und verwandelt einen Teil ihrer Passagier-Flotte in Fracht-Flugzeuge. Die Sitzreihen kommen raus – es entsteht Platz für Waren. 01:48 Video Swiss baut Sitze aus für mehr Frachtkapazität Aus SRF News vom 23.05.2020. abspielen