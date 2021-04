Der Ticker startet um 5:30 Uhr

10:50 Zwölf Prozent der Deutschen mindestens einmal geimpft Nach Angaben des deutschen Gesundheitsministers Jens Spahn sind mehr als zwölf Prozent der Deutschen mindestens einmal gegen das Corona-Virus geimpft worden. Das sind mehr als zehn Millionen Menschen, wie der CDU-Politiker twittert. 4.3 Millionen haben auch die zweite Impfung erhalten. Verimpft wurden rund 10.7 Millionen Dosen des Vakzins von Biontech/Pfizer, 2.9 Millionen von Astra-Zeneca und 700'000 von Moderna.

9:05 Argentiniens Präsident positiv auf Corona getestet – trotz Impfung Argentiniens Präsident Alberto Fernández ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden, obwohl ihm bereits vor Wochen der russische Impfstoff Sputnik V gespritzt wurde. Der ernüchternde Testbefund habe ihn ausgerechnet an seinem 62. Geburtstag ereilt, schrieb der Staatschef auf Twitter. Aufgrund seiner Kopfschmerzen und erhöhten Temperatur von 37,3 Grad habe er sich zunächst einem Antigen-Test unterzogen und nach dem positiven Ergebnis in Quarantäne begeben. Zur Bestätigung habe er einen genaueren PCR-Test vornehmen lassen, dessen Resultat noch ausstehe. Fernández war nach Angaben seines Büros Anfang des Jahres in einer Klinik in Buenos Aires mit dem russischen Corona-Vakzin Sputnik V geimpft worden. In Argentinien haben sich bislang gut 2,3 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 56'000 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Angesichts des nahenden Herbstes auf der Südhalbkugel wappnen sich die Behörden des Landes für die nächste Corona-Welle.

8:13 Grossbritannien zählt 30 Thrombose-Fälle nach Corona-Impfung In Grossbritannien sind landesweit bisher 30 Fälle von gefährlichen Blutgerinnseln nach einer Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca registriert worden. Sieben Personen seien gestorben. Gemessen an den mehr als 18 Millionen Impfungen sei das Risiko einer solchen Erkrankung damit sehr gering, erklärte die britische Arzneimittelbehörde (MHRA). Die MHRA rief alle Briten auf, weiter zum Impfen zu gehen. Das Impfen sei das einzige effiziente Mittel, um Todesfälle und schwere Erkrankungen aufgrund einer Corona-Infektion zu vermeiden, betonte die Behörde. Frankreich meldete derweil drei neue Fälle von Blutgerinnseln und zwei weitere Todesfälle nach Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca. Insgesamt seien damit nun zwölf Fälle und vier Tote im zeitlichen Zusammenhang mit der Verabreichung des Impfstoffs verzeichnet worden, erklärte die Arzneimittelbehörde ANSM.

6:13 Neuer landesweiter Lockdown in Frankreich In Frankreich tritt heute Samstag zum dritten Mal ein landesweiter Lockdown in Kraft. Angesichts der dritten Corona-Welle werden die bereits in 19 Verwaltungsbezirken geltenden Beschränkungen für vier Wochen auf das ganze Land ausgeweitet. Damit gilt in ganz Frankreich unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre ab 19.00 Uhr. Die meisten Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Kindergärten und Schulen sollen für drei Wochen schliessen, Hochschulen und Gymnasien für vier Wochen. Es besteht zudem für alle Bürger ein begrenzter Bewegungsradius von zehn Kilometern. Für Reisen über Ostern soll allerdings ein «Kulanzzeitraum» gelten, der am Montagabend endet. Legende: Keystone

4:07 Bisher rund 40 Lungen-Transplantationen bei Covid-19-Patienten Weltweit haben nach Angaben der Medizinischen Universität Wien bisher mindestens 40 Covid-19-Patienten als letzten Rettungsversuch eine neue Lunge erhalten. «Die Transplantation ist deutlich komplexer als bei anderen Patienten», sagte der Wiener Thoraxchirurg Konrad Hötzenecker am Freitag. Die Entfernung der vom Coronavirus zerstörten Lunge sei schwierig, ausserdem seien die Patienten in einem äusserst schlechten Zustand. Die Überlebensrate nach der kritischen Frist von drei Monaten liege aber bei 95 Prozent. In Wien wurden zwölf der rund 40 den Experten bekannten Lungentransplantationen bei Covid-19-Patienten gemacht. Aufbauend auf der Wiener Expertise wurden nun zusammen mit Experten und Expertinnen aus den USA, Europa und Asien generelle Auswahlkriterien für eine Lungentransplantation im Fall von Covid-19 vorgestellt. Klar sei, dass ein dermassen komplexer Eingriff nur für Menschen infrage komme, die aufgrund ihres Alters und eines allgemein günstigen Gesundheitszustandes gute Chancen auf eine Genesung mit neuer Lunge hätten.

22:53 Belgien: Wieder Wasserwerfer und Tränengas wegen Corona-Verstössen Den zweiten Tag in Folge hat die belgische Polizei in einem Brüsseler Park ein Treffen Hunderter Menschen wegen Verstössen gegen Corona-Regeln aufgelöst. Mit Wasserwerfern, Pferden und Tränengas wurden am Freitagabend die Gruppen aus dem Bois de la Cambre gedrängt, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur beobachtete. Zuvor waren Flaschen, Äste und Pyrotechnik auf die Polizistinnen und Polizisten geworfen worden. In Belgien dürfen sich derzeit nur Gruppen von vier Menschen draussen treffen. In einem Bericht der Nachrichtenagentur Belga war von elf Festnahmen die Rede. Verletzte habe es nicht gegeben, hiess es. Bereits am Donnerstag hatten sich nach einem Aufruf im Internet Polizeischätzungen zufolge rund 1500 bis 2000 Menschen in dem Park versammelt und gefeiert. In Interviews sagten einige, sie seien aus Protest gegen die Corona-Massnahmen gekommen. Zahlreiche Polizisten wurden bei der Auflösung des Massentreffens verletzt. Mindestens ein Beamter sei am Kopf getroffen und ins Krankenhaus gebracht worden, berichte Belga unter Berufung auf die Polizei. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Über 1000 Feiernde Gewalttätiges Massentreffen in Brüssel sorgt für Empörung 02.04.2021 Mit Video

22:26 Niederlande stoppen Impfungen mit Astra-Zeneca teilweise Die Niederlande stoppen vorerst Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca – bei allen Menschen unter 60 Jahren. Dies wegen neuer Thrombose-Fälle bei zuvor Geimpften, wie das niederländische Gesundheitsministerium mitteilt. Die Regierung wolle zunächst weitere Informationen dazu abwarten – dann soll der Impf-Stopp neu beurteilt werden. Die Niederlande gehen damit ähnlich vor wie Deutschland: Dort wird der Astra-Zeneca-Impfstoff nur noch bei Personen über 60 Jahren uneingeschränkt eingesetzt. Der betroffene Impfstoff ist in der Schweiz noch nicht zugelassen.

21:32 Die Wienerinnen und Wiener scheinen auch den neusten Shutdown stoisch auszuhalten Ein grosser Teil von Österreich, der ganze Osten des Landes, steckt seit gestern bereits im vierten Lockdown. Doch massenhafte Verstösse oder Proteste von Corona-Müden bleiben aus. Obwohl die Massnahmen unbeliebt sind: Die allermeisten Wienerinnen und Wiener halten sich bisher an die Shutdown-Regeln. Eine Reportage. 01:53 Video Vierter Lockdown im Osten Österreichs Aus Tagesschau vom 02.04.2021. abspielen

20:45 Gärtnerinnen und Gärtner spüren den Frühling Jetzt, wo die Temperaturen steigen herrscht auch in den Gärten wieder reges Treiben. Da wird geschnitten, gesät, gepflanzt. Das spüren auch die Gärtnerinnen und Gärtner: Sie können sich vor Aufträgen kaum retten, und in den Gärtnereien werden die Pflanzen langsam knapp. Eine Branche blüht wieder auf. Das kann sie auch gebrauchen, denn der pandemiebedingte Shutdown im letzten Frühjahr hat vielen Betrieben herbe Verluste beschert. 02:03 Video Grüne Branche: Das Geschäft gedeiht prächtig Aus Tagesschau vom 02.04.2021. abspielen

19:36 28'000 Impfungen pro Tag in der Schweiz In der Schweiz sind über 576'000 Personen vollständig gegen Covid-19 geimpft. Das heisst, sie bekamen zwei Impfdosen. Das geht aus Daten hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf seiner Webseite veröffentlichte. Bis Mittwoch sind demnach 6.7 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft worden. Zudem erhielten gut 389'000 Personen eine erste Impfdosis. In der vergangenen Woche habe die Impf-Kadenz gegenüber der Vorwoche um 17 Prozent zugenommen, so das BAG. Durchschnittlich gab es rund 28'000 Impfungen pro Tag. Corona-Impfdosen wurden bisher insgesamt 2'063'550 an die Kantone und an das Fürstentum Liechtenstein ausgeliefert. Davon wurden 1'542'286 Dosen verabreicht.

18:30 Die USA drücken beim Impfen aufs Tempo In den USA werden inzwischen fast drei Millionen Personen pro Tag geimpft. So der Bericht von Rochelle Walensky, der Direktorin der Seuchenbehörde. Gut 30 Prozent der Bevölkerung sollen inzwischen mindestens einmal geimpft sein. Insgesamt leben etwa 328 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten. Derweil hat die US-Gesundheitsbehörde ihre Empfehlungen für voll geimpfte Personen mit Blick auf Reisen gelockert. Die Behörde veröffentlichte neue Richtlinien, wonach sie Reisen im In- und Ausland für diese Menschen wieder für vertretbar hält. Voll geimpfte Personen könnten innerhalb der USA sicher reisen, hiess es. Sie sollten dabei aber weiter Vorkehrungen einhalten: Masken tragen, Abstand zu anderen halten und möglichst oft die Hände waschen oder desinfizieren. Bei Inlandsreisen seien für voll Geimpfte nicht zwingend Coronatests vorher oder nachher nötig. Auch eine Quarantäne sei nicht nötig.

17:47 Österreich hilft Tschechien mit 30'000 Impfdosen Nach dem Impfstoff-Streit hat Österreich Tschechien Hilfe angeboten. Wien werde Prag 30'000 Impfdosen zukommen lassen, teilte Kanzler Sebastian Kurz mit. Tschechien sei hart von der Pandemie getroffen, habe aber trotzdem als einziges Land bei der europäischen Impfstoffverteilung keine zusätzlichen Impfdosen bekommen, kritisierte Kurz. Am Donnerstag hatten die 27 EU-Staaten keine einheitliche Linie gefunden. Österreich, Tschechien und Slowenien lehnten einen Kompromissvorschlag zur Aufteilung von zehn Millionen Impfdosen ab. Die Menge wird nun wie üblich nach Bevölkerungsgrösse vergeben. 24 Staaten – darunter Deutschland – verabredeten nach Angaben von Diplomaten aber ohne die drei Länder eine Spendenaktion, um Staaten mit grossem Impfstoffmangel zu helfen. Legende: «Wenn es in manchen Ländern zu wenig Impffortschritt gibt, ist das im Ergebnis schlecht für alle, weil wir die Pandemie nur gemeinsam besiegen können», sagte Kurz. Reuters

16:54 EU-Partner verteilen Impfstoff um – 3 Länder weigern sich Deutschland und andere Staaten spenden einigen östlichen EU-Partnern 2.8 Millionen Dosen Corona-Impfstoff, damit sie in der Impfkampagne nicht abgehängt werden. Konkret gehen die Impfdosen an Estland, Lettland, die Slowakei, Kroatien und Bulgarien. Österreich, Tschechien und Slowenien machen bei der Solidaritätsaktion nicht mit. Dies ist das Ergebnis wochenlanger Verhandlungen der 27 EU-Staaten und eines vom österreichischen Kanzler Sebastian Kurz angefachten Grundsatzstreits über die Impfstoff-Verteilung. Im Detail ging es um die Verteilung eines Sonderkontingents von zehn Millionen Impfdosen von Pfizer/Biontech-Impfstoff, das im zweiten Quartal 2021 zusätzlich kommen soll. Da sich die EU-Partner nicht einig wurden, wird die Menge nun wie üblich nach der Bevölkerungsgrösse vergeben.

16:01 Richtwerte für Verschärfungen nicht mehr überschritten Ob die epidemiologische Lage in der Schweiz eine Verschärfung der Massnahmen im April erfordert, entscheidet der Bundesrat zu einem späteren Zeitpunkt. Derzeit ist keiner der vier Richtwerten mehr überschritten, die der Bundesrat für neue Verschärfungen definiert hat. Stand der Richtwerte für Verschärfungen

15:39 BAG meldet 2250 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2250 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1859 . Das sind 15 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 34 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 279.58 .

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 36'425 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 7 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 23 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 8 Verstorbenen . Das sind 16 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 926 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 13 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 84.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 75.0 Prozent. Davon sind 17 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

14:45 Kantone machen trotz Coronakrise mehr Geld als budgetiert Dank der höheren Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im Jahr 2020 haben die meisten Kantone die finanziellen Folgen der Coronakrise abfedern können. Im Vorjahr hatten Bund und Kantone von der SNB eine Ausschüttung von vier Milliarden Franken erhalten. Vor der Corona-Pandemie waren es zwei Milliarden Franken. Je nach Geschäftsgang unterstützt die Bank die obersten zwei Staatsebenen in den nächsten fünf Jahren mit bis zu sechs Milliarden Franken – auch in diesem Jahr. Die Gewinnausschüttung an die öffentliche Hand geht jeweils zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone. Legende: Die meisten Kantone, deren Staatsrechnungen schon vorliegen, haben diese für das Jahr 2020 besser abgeschlossen als budgetiert. Nur in Bern, Neuenburg und Appenzell Ausserrhoden ist das anders. SRF

13:48 US-Behörde: Bis zu elf Impfdosen aus einem Moderna-Fläschchen möglich Aus einem Fläschchen des Corona-Impfstoffs Moderna können nach jüngsten Angaben der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) bis zu elf statt der bisherigen zehn Impfdosen gezogen werden. Das habe eine entsprechende Überprüfung ergeben, teilte die FDA mit. Dies werde einen positiven Einfluss auf die Versorgung mit dem Impfstoff des US-Herstellers haben, hiess es weiter. Denn damit stehe mehr Impfstoff zur Verfügung, und dies sollte dabei helfen, die Pandemie schneller zu beenden. Auch in der Schweiz ist Moderna zugelassen.

13:02 Papst besucht Mitarbeiter und Bedürftige in Corona-Impfzentrum Papst Franziskus hat am heutigen Karfreitag Bedürftige und Gesundheitspersonal im Corona-Impfzentrum des Vatikans besucht. Am Morgen kam das Oberhaupt der katholischen Kirche in die Vatikanische Audienzhalle, in der die Vakzine von Pfizer/Biontech verabreicht werden, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Der 84-Jährige, der schon gegen Covid-19 geimpft wurde, grüsste demnach die Mitarbeiter und unterhielt sich mit den Menschen, die auf ihre Impfung warteten. Vor Ostern hatte der Vatikan bekannt gegeben, 1200 Bedürftige impfen zu wollen. Bis jetzt hätten etwa 800 davon ihre erste Dose erhalten. 00:55 Video Karfreitag in Rom Aus Tagesschau vom 02.04.2021. abspielen

12:31 Tessiner Spitäler rechnen wieder mit mehr Patienten Im Tessin wappnen sich die Spitäler für mehr Patientinnen und Patienten mit Covid-19. Die Zahl der sogenannten Wahleingriffe werde reduziert und Ferien gestrichen, sagte Kantonsarzt Giorgio Merlani am Freitag vor den Medien. Die Zahl der Menschen, die im Kanton Tessin wegen einer Ansteckung mit dem Coronavirus in ein Spital eingewiesen werden müssten, sei höher als jene der Entlassenen, sagte Merlani. Der Kanton meldete für die vergangenen Tage jeweils über 80 Menschen in Spitalpflege. Zuletzt, am Freitag, waren es 89. Die Zahl der Intensivpatienten war seit Anfang März zum ersten Mal wieder zweistellig. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Dritte Corona-Welle Tessiner Spitäler rüsten sich für mehr schwere Covid-Fälle 02.04.2021 Mit Video