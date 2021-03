Der Ticker startet um 5:51 Uhr

17:32 Grossbritannien: Johnson hält trotz Unsicherheiten an Öffnungsfahrplan fest Der britische Premierminister Boris Johnson sagte an einer Online-Tagung mit Mitgliedern seiner konservativen Partei, es sei offen, welche Auswirkungen eine dritte Coronawelle auf dem europäischen Festland für Grossbritannien haben werde. Die «bittere Erfahrung» sei, dass Grossbritannien drei Wochen nach Europa getroffen werde. «Die Frage ist: Wird es diesmal so schlimm sein, wie es in der Vergangenheit war? Oder haben wir die Auswirkungen durch die Ausgabe von Impfstoff ausreichend gemildert, gedämpft und abgestumpft?», sagte Johnson. Johnson betonte, er halte an seinem Fahrplan für eine Lockerung der strikten Coronaregeln fest. Demnach sind von diesem Montag an im grössten Landesteil England wieder Treffen von zwei Haushalten oder bis zu sechs Menschen im Freien erlaubt. Nicht-essenzielle Geschäfte sowie Aussengastronomie dürfen aber frühestens am 12. April öffnen.

16:35 Arth (SZ): 200 Schulkinder in Quarantäne In der Gemeinde Arth (SZ) wurden wegen drei positiv auf Varianten des Coronavirus getesteten Kindern 10 Klassen mit rund 200 Kindern und mehr als 21 Lehrpersonen in Quarantäne gesetzt. In den von den Quarantänemassnahmen betroffenen Klassen werde ab Montag Fernunterricht erteilt, wie die Gemeindeschulen Arth-Goldau in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster schreiben. Sämtliche betroffenen Kinder und Lehrpersonen sollen zudem nächste Woche getestet werden.

16:21 Grüne sagen Ja zum Covid-19-Gesetz Die Grünen haben an ihrer virtuellen Delegiertenversammlung die Ja-Parole zum Covid-19-Gesetz gefasst: Das Gesetz sei ein zentrales Element zur Bewältigung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen. Die Parole kam ohne Gegenstimme aber mit zwei Prozent Enthaltungen zustande. Über das Referendum gegen das Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie wird am 13. Juni abgestimmt. An einer Medienkonferenz am kommenden Dienstag wollen die Grünen zudem ein Impulsprogramm für einen grünen Aufschwung nach der Covid-19-Krise präsentieren.

15:30 SVP-Spitze kritisiert Coronapolitik An der virtuellen SVP-Delegiertenversammlung hat Marco Chiesa die Corona-Politik des Bundesrates als von «permanente Pleiten und Pannen» geprägt kritisiert. «Es herrscht Verwirrung, wo man hinschaut, das ist Krisenmanagement from hell», sagt der SVP-Parteipräsident. Chiesa stiess sich insbesondere an der vom Bundesrat verfolgten Geldpolitik: «Woher kommen all die zig Milliarden, die so locker ausgegeben werden? So kann es nicht weitergehen.» Es sei nicht akzeptabel, dass ein einziges Gremium, der Bundesrat, solche Entscheide treffe. Bundesrat Ueli Maurer sah derweil die Meinungsfreiheit in Gefahr: Viele Leute sagten ihm: «Man darf in diesem Land nichts mehr laut sagen». Das mache ihm Sorgen. Kritik und Hinterfragen seien kaum mehr gestattet.

14:17 5000 warten auf Grosskonzert – obligatorische Schnelltests laufen Fünftausend Musikliebhaber freuen sich aktuell auf ein Rockkonzert in Barcelona. Laut den Organisatoren handelt es sich beim Auftritt der spanischen Rockgruppe Love of Lesbian vor Zuschauern in der Mehrzweckhalle Palau Sant Jordi um die erste kommerzielle Veranstaltung dieser Grösse in Europa während der Pandemie. Die Show ist von den spanischen Gesundheitsbehörden genehmigt. Die Konzertbesucher können sich frei mischen und müssen keinen Abstand wahren. Voraussetzung ist ein negativer Corona-Schnelltest, der am Tag der Veranstaltung in einem von drei Testzentren gemacht worden sein muss. Ferner wird das Tragen einer FFP2-Maske verlangt und eine gemessene Körpertemperatur, die kein Fieber indiziert. Für den Zuschauerbereich, der in drei Zonen unterteilt ist, gibt es je eigene Eingänge, Barbereiche und Sanitäranlagen. Ein Wechsel in eine andere Zone ist den Besuchern untersagt. Für eine besonders starke Belüftung und eine systematische Desinfektion der Räume sei gesorgt, betonen die Veranstalter. Die ausverkaufte Show hat im Idealfall Pilot-Charakter. Sie soll Möglichkeiten aufzeigen, Konzerte und kulturelle Veranstaltungen auch während Corona stattfinden zu lassen.

13:16 Spanien verlangt Coronatest von Einreisenden aus Frankreich Spanien will für Einreisen über den Landweg aus Frankreich einen negativen Coronatest verlangen. Lastwagenfahrer, Berufspendler und Anwohner der Grenzregion sollen ausgenommen werden, kündigt das Gesundheitsministerium an. Viele Franzosen fahren angesichts des Lockdowns in ihrem Land über die Grenze, um etwa in Madrid in Gaststätten und Bars zu gehen. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Neuinfektionen in Spanien.

12:38 Strengere Corona-Regeln in weiten Teilen Frankreichs Im Kampf gegen die angespannte Corona-Lage im Land greift Frankreich erneut härter durch. Ab dem Wochenende gelten in drei weiteren Départements verschärfte Beschränkungen. So gibt es in den Verwaltungsbezirken Aube und Nièvre in der Landesmitte sowie Rhône im Südosten nun auch tagsüber Ausgangsbeschränkungen. Menschen dürfen sich dort etwa nur zehn Kilometer von ihrem Wohnort entfernen, viele Geschäfte sind geschlossen. Diese härteren Massnahmen gelten seit dem vergangenen Wochenende bereits in 16 Départements, darunter auch der Grossraum Paris. An Bahnhöfen, Flughäfen und Mautstellen verstärkt die Regierung die Kontrollen, um durchzusetzen, dass Menschen aus den betroffenen Gegenden, ihre Region nicht ohne triftigen Grund verlassen. Audio Aus dem Archiv: Vier-Wochen-Shutdown in Paris und weiteren Teilen Frankreichs 04:44 min, aus SRF 4 News aktuell vom 19.03.2021. abspielen. Laufzeit 04:44 Minuten.

11:52 Die Selbsttests kommen Den Coronatest selbst und unkompliziert zuhause durchführen – das ist nun auch in der Schweiz sehr bald möglich: Am 7. April kommt ein erster Selbsttest in die Apotheken. Das hat Bundesrat Alain Berset in der Samstagsrundschau von Radio SRF angekündigt. Man beginne mit einer guten Menge, führt Berset aus. Eine konkrete Zahl verfügbarer Tests nennt er aber nicht. Am Anfang sei allenfalls Geduld gefragt. Die Test-Strategie des Bundes sieht vor, dass jede Person fünf Selbsttests pro Monat in der Apotheke beziehen kann. Fällt der Selbsttest positiv aus, muss das Resultat noch durch den präziseren PCR-Test in einem Labor bestätigt werden. Audio «Ist das nun die Wende, Herr Berset?» 29:25 min, aus Samstagsrundschau vom 27.03.2021. abspielen. Laufzeit 29:25 Minuten.

11:43 Eidgenössisches Schützenfest soll stattfinden – dezentral Nach einer Pandemie-bedingten Verschiebung im 2020 hoffen 40'000 Schweizer Schützinnen und Schützen heuer nicht auf den wichtigsten Anlass der Schiesssportsaison verzichten zu müssen. Das Eidgenössische Schützenfest (ESF) in Luzern findet soll stattfinden. Allerdings wird es zum ersten Mal in seiner Geschichte dezentral ausgetragen. Mit einer der Pandemie angepassten Realisation des Anlasses wollen die Veranstalter ein Zeichen setzen, dass auch in schwierigen Zeiten sportliche Wettbewerbe möglich seien, heisst es in einer Mitteilung. Allerdings sind in der aktuell gültigen Verordnung des Bundes noch jegliche Wettkämpfe im Breitensport untersagt.

10:52 Teheran: US-Sanktionen blockieren Einfuhr von Impfstoffen in den Iran Die US-Sanktionen gegen den Iran blockieren laut Präsident Hassan Rohani weiterhin die Einfuhr von Corona-Impfstoffen. «Wir bestellen die Vakzine, bezahlen sie auch, aber vor der Einfuhr wird uns mitgeteilt, dass die Hersteller immer noch Angst vor den US-Sanktionen haben», sagte Rohani im Staatsfernsehen. Daher komme es entweder zu Verspätungen oder Stornierungen. Rohani nannte keine Einzelheiten, aber er dürfte Probleme mit Indien ansprechen, wo letzte Woche die indische Staatsanwaltschaft wegen der US-Sanktionen die Ausfuhr von 370'000 Dosen blockiert hat. Bislang konnte der Iran ungefähr zwei Millionen Impfdosen aus Russland, China und Indien einführen. Daher konnten bis jetzt auch nur Ärzte, Pflegepersonal, Menschen in einigen Seniorenheimen sowie ein Teil des Müllabfuhr-Personals geimpft werden. Dabei ist das Land von Corona stark betroffen: 62'000 Iranerinnen und Iraner sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, mehr als 1.8 Millionen haben sich seit Beginn der Pandemie infiziert. Über eine Million Bürger haben ihren Arbeitsplatz verloren. Dieser Wirtschaftsterrorismus, den Trump gegen uns verhängt hat, dauert an.

10:29 Japan beschränkt Zahl ausländischer Olympia-Offizieller Japans Regierung will die Zahl der offiziellen Olympia-Gäste bei den Sommerspielen in Tokio wegen der Corona-Pandemie deutlich einschränken. Dies berichten Medien, die sich auf das Internationale Olympische Komitee (IOC) berufen. Namentlich die Zahl der nicht unmittelbar mit der Austragung der Wettkämpfe befassten offiziellen Besucher soll um die Hälfte auf rund 30'000 Personen gekürzt werden. Eingeladen seien alle IOC-Mitglieder als Entscheidungsträger. Abgesagt seien hingegen Programme für IOC-Gäste sowie die Besuche früherer Gewinner von Olympiamedaillen, sogenannte «Olympic Athlete Legends». Japan hat bereits ausländische Fans, Athletenfamilien sowie die meisten internationalen Helfer von den Spielen ausgesperrt. Aktuell werden also schätzungsweise 90'000 Personen aus dem Ausland erwartet, einschliesslich rund 30'000 Athleten, Trainern und Teammitgliedern. Japan will Medien zufolge das Verständnis der japanischen Bevölkerung für eine Austragung der Spiele gewinnen. Laut den jüngsten Umfragen ist eine deutliche Mehrheit der Japaner für eine erneute Verschiebung der Spiele oder sogar für eine Absage. 00:28 Video Aus dem Archiv: Keine ausländischen Fans in Tokio Aus Sport-Clip vom 20.03.2021. abspielen

9:33 Grossbritannien rechnet mit Auffrischimpfung ab September Zum Schutz gegen neue Varianten des Coronavirus sollen die Menschen in Grossbritannien eine dritte Impfung erhalten. Über 70-Jährige könnten diese «Booster»-Impfung bereits im September bekommen, sagte der zuständige Staatssekretär Nadhim Zahawi der Zeitung «Daily Telegraph». Auch medizinisches Personal und Pflegekräfte sollen dann ihre dritte Dosis innerhalb von zehn Monaten bekommen. Bis zum Herbst würden vermutlich acht verschiedene Impfstoffe zur Verfügung stehen, sagte Zahawi. «Wie auch immer das Virus sich verhält – wir werden bereit sein.» Die Regierung hat angekündigt, dass alle Erwachsenen bis Ende Juli eine erste Dosis gegen das Coronavirus erhalten sollen. Über die Zeit danach hat sie aber noch keine konkreten Ankündigungen gemacht. Bisher haben etwa 30 Millionen Menschen eine erste Dosis gespritzt bekommen, mehr als die Hälfte der Erwachsenen. Allerdings wächst auch wegen der Ausbreitung ansteckenderer Varianten der Druck auf die Regierung, den Erfolg des Impfprogramms zu schützen.

8:01 Facebook sperrt Seite von Venezuelas Präsident Maduro Facebook schränkt die Seite von Venezuelas Präsident Nicolas Maduro wegen möglicher Falschinformationen ein. Der US-Konzern löschte ein Video, in dem Maduro ein Heilmittel für Covid-19 anpreist. Dies entspreche nicht den Vorschriften des sozialen Netzwerks, sagt eine Facebook-Sprecherin. «Wir halten uns an die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO, wonach es derzeit kein Mittel zur Heilung gibt.» Für 30 Tage könne auf der Seite von Maduro nichts gepostet werden. Sie sei aber weiter zu lesen. Legende: Präsident Maduro nutzt soziale Medien wie Facebook und Twitter häufig. Im Januar hatte er eine orale Lösung aus Thymian als ein «Wundermittel» angepriesen, das das Coronavirus ohne Nebenwirkungen neutralisieren könne. Reuters

5:28 180 UNO-Länder sprechen sich für fairen Zugang zu Impfstoff aus Ein Grossteil der 193 UNO-Mitgliedsstaaten hat sich für einen gleichberechtigten Zugang zu den Corona-Impfstoffen ausgesprochen. Lediglich 13 Staaten hätten die bei der Sitzung der Vollversammlung vom Libanon eingebrachte politische Erklärung nicht unterstützt, teilten die Vereinten Nationen am Freitag mit. Unter ihnen seien Nordkorea, Burma, Syrien, die Zentralafrikanische Republik, der Südsudan und die Seychellen. In der Erklärung zeigen sich die Unterzeichnerstaaten zutiefst besorgt, dass allen internationalen Vereinbarungen, Initiativen und Erklärungen zum Trotz die Covid-Impfstoffe immer noch weltweit ungleich verteilt seien, und zwar nicht nur zwischen, sondern auch in den Ländern. Sie verpflichten sich deshalb, die Impfungen als ein globales, öffentliches Gut zu behandeln und einen gerechten und fairen Zugang für alle sicherzustellen. Dafür sei die internationale Covax-Initiative der geeignete Mechanismus, heisst es in dem Text weiter. Die Initiative sieht vor, dass bis Ende Mai 238 Millionen Dosen an die ärmsten Staaten geliefert werden. Legende: Für eine faire weltweite Verteilung von Corona-Impfstoffen: die internationale Covax-Initiative. Keystone

3:14 St. Gallen: Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Jugendlichen Die Stadtpolizei St. Gallen hat am späten Abend eine illegale Party aufgelöst. Zunächst hätten sich rund 100 Jugendliche auf dem Hügel Drei Weihern versammelt, sagte ein Polizeisprecher. Als die Polizei diese Versammlung auflöste, verlagerte sich die Party in die Innenstadt. Auf dem Roten Platz hätten sich rund 250 Personen getroffen. In der Folge sei es zu Zusammenstössen mit der Polizei und zu Sachbeschädigungen gekommen. Ein Polizist wurde leicht verletzt.

0:58 Brasilien meldet erneut neuen Tageshöchstwert an Todesfällen 3650 Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden meldete das Gesundheitsministerium in Brasília am Freitagabend. Am Dienstag hatte Brasilien erstmals mehr als 3000 Corona-Tote an einem Tag erfasst. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten auf 307'112. Mehr als 12.4 Millionen Menschen haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Nur in den USA sind die Zahlen höher. Das Gesundheitssystem ist vielerorts zusammengebrochen. Medikamente, unter anderem zur Intubation von Covid-19-Patienten, gehen zur Neige. Wie das Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf die Forschungseinrichtung «Fundação Oswaldo Cruz» berichtete, deuten jüngste Daten auf eine Zunahme der Krankheit bei Jüngeren hin.

23:03 Von der ungarischen Provinz zum Nobelpreis? Sie sind eine Revolution in der Immunologie: Statt ein Vakzin, das auf dem eigentlichen Virus basiert, bedienen sich sogenannte mRNA-Impfstoffe beim Erbgut der Erreger und bringen unserem Körper bei, es zu lesen. Entwickelt hat dieses Verfahren eine Frau, die es aus einer armen ungarischen Familie zur Top-Anwärterin für einen Nobelpreis geschafft hat. 03:05 Video Die Frau hinter der schnellen Covid-Impfung Aus 10 vor 10 vom 26.03.2021. abspielen

22:14 Tschechien verlängert Notstand In Tschechien wird der Corona-Notstand um zwei weitere Wochen bis zum 11. April verlängert. Im Parlament in Prag stimmten am Freitagabend 53 Abgeordnete dafür. Dagegen waren 34. Ministerpräsident Andrej Babis sagte, es gebe Hoffnung, dass dies der letzte Lockdown sein könnte. Zugleich bat er seine Landsleute um Geduld. Der Notstand gibt der Regierung mehr Vollmachten und ermöglicht es, Grundrechte auszusetzen.

21:41 Geringes Vertrauen in Simbabwe In Simbabwe ist es schwierig, sich eine Übersicht zu verschaffen. Denn es wird nur wenig getestet. Vor rund einem Monat hat Simbabwe von China mehrere hunderttausend Impf-Dosen geschenkt bekommen. Nun soll im grösseren Stil geimpft werden. Aber fürs Impfen braucht es Vertrauen, und daran mangelt es in Simbabwe. 01:58 Video Kein Vertrauen in Corona-Impfung in Simbabwe Aus Tagesschau vom 26.03.2021. abspielen