«Obwohl unermüdlich daran gearbeitet wurde, die Lieferungen zu beschleunigen, muss Astra-Zeneca enttäuschenderweise eine Kürzung der geplanten Corona-Impfstoff-Lieferungen in die EU ankündigen», hiess es in einer Mitteilung.

Astra-Zeneca hat eine weitere drastische Kürzung seiner Impfstoff-Lieferungen in die Europäische Union angekündigt. Man beabsichtige, im ersten Halbjahr dieses Jahres 100 Millionen Dosen in die EU-Staaten liefern, 30 Millionen davon im ersten Quartal, teilte der britisch-schwedische Pharmakonzern mit. Zuletzt war der Konzern noch von 220 Millionen Dosen bis zur Jahresmitte ausgegangen.

Ab dem 22. März sollen in der Schweiz einige Lockerungen in der Pandemie möglich gemacht werden, obwohl dies die epidemiologische Lage eigentlich nicht erlaubt. Bundesrat Alain Berset äussert sich zu den Beweggründen der Regierung.

Die französischen Gesundheitsbehörden haben am Abend die Zulassung des Covid-19-Impfstoffs der US-Firma Johnson & Johnson beschlossen. Die WHO hatte Stunden zuvor eine Notfallzulassung gesprochen.

Die falschen positiven Resultate bei den Tests auf dem «Cobas Liat-System» von Roche könnten mit zwei von Roche beobachteten Problemen zusammenhängen. So könne es zu Lecks bei den Probenröhren kommen, zum anderen könnte ein «abnormales» Durchlaufen der Tests in den Reaktions-Röhren zu fehlerhaften Resultaten führen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO gibt grünes Licht für einen weltweiten Notfalleinsatz des Impfstoffs von Johnson & Johnson. Nach den Corona-Impfstoffen von Pfizer/BioNTech und Astra-Zeneca ist das Vakzin das dritte, das von der WHO offiziell unterstützt wird. Somit kann das Produkt des US-Herstellers für das internationale Covax-Programm zur Versorgung ärmerer Länder eingesetzt werden.

Aktive Corona-Fälle sinken in England und Wales

Im Vereinigten Königreich hat die Zahl der aktiven Corona-Infektionen zuletzt deutlich abgenommen. Allerdings gibt es regionale Unterschiede, wie das britische Statistikamt ONS mitteilte. Landesweit hätten in der Woche zum 6. März etwa 231'400 Menschen das Virus gehabt. Das sei einer von 280 Menschen. In der Vorwoche war es noch einer von 230 Menschen.

Doch während in England und Wales die Zahl deutlich sank, stieg sie in Schottland und Nordirland jeweils leicht. Es gebe zudem «frühe Anzeichen» für eine Zunahme positiver Tests in Südost- sowie Südwestengland.

Währenddessen werden immer mehr Menschen in Grossbritannien gegen das Virus geimpft. Mittlerweile haben mehr als vier von zehn Erwachsenen eine erste Dosis erhalten, die Quote lag bei 43,8 Prozent. Die allermeisten warten aber noch auf die zweite Dosis, die für den vollen Schutz als notwendig erachtet wird. Hier liegt lediglich in Wales die Quote bei knapp 10 Prozent der Erwachsenen.