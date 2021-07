Der Ticker startet um 5:42 Uhr

17:24 Zahl der Neuinfektionen in Grossbritannien steigt rasch In Grossbritannien steigt die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen rasch an. Die Behörden registrieren 27'989 Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden. Am Mittwoch waren es 26'068, am Dienstag noch 20'479. In Grossbritannien grassiert die Delta-Variante, die erstmals in Indien nachgewiesen wurde. In der Zeit zwischen 25. Juni und 1. Juli hätten die Ansteckungsfälle um fast 72 Prozent zugelegt, teilt die Regierung mit. 22 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit einer Virus-Infektion, am Mittwoch waren es 14. Binnen sieben Tagen ist das ein Anstieg um knapp elf Prozent.

16:56 WHO: Zu viele Menschen ohne Zugang zu Wasser und Sanitäranlagen Häufiges Händewaschen ist eine der wichtigsten Massnahmen zur Verhinderung von Corona-Infektionen. Allerdings hatten zu Beginn der Pandemie fast ein Drittel der Menschen weltweit zu Hause keine Möglichkeit, sich die Hände mit Seife zu waschen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Donnerstag in Genf berichteten. Eines der UN-Entwicklungsziele ist es, alle Menschen der Welt bis 2030 adäquat mit Wasser und Sanitäranlagen zu versorgen. Wenn es so weiter gehe wie bisher, dann müssten 2030 voraussichtlich mehr als 1,5 Milliarden Menschen immer noch ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen leben, so die WHO. Besonders prekär sei die Lage in Afrika. Investitionen in Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene müssen weltweit zur Priorität werden, um die Pandemie zu beenden und widerstandsfähigere Gesundheitssysteme aufzubauen.

Im Kanton Graubünden müssen Schülerinnen und Schüler und auch alle Erwachsenen auf dem gesamten Schulareal ab 5. Juli keine Maske mehr tragen. Dies gebe eine Perspektive für das neue Schuljahr, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Das Weglassen der Maske gelte unabhängig davon, ob sich eine Schule respektive Institution an den Schultestungen beteilige oder nicht. Grund für die Lockerungen sei die stabile epidemiologische Lage.

16:11 In der EU zugelassene Impfstoffe schützen gegen Delta Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA teilte am Donnerstag mit, dass die in der EU zugelassenen Impfstoffe gegen alle Varianten des Coronavirus – darunter auch Delta – schützen würden. Die EMA fordert die Hersteller aber dazu auf, wachsam zu bleiben. «In den letzten Monaten hat es eine Reihe von Varianten gegeben und wir erwarten weitere», sagte Marco Cavaleri, Leiter der Impfstoffstrategie der EMA, während einer Pressekonferenz. «Es ist sehr wichtig, dass es eine kontinuierliche Überwachung und Überprüfung der Leistung aller zugelassenen Impfstoffe gegen neu auftretende Varianten gibt.»

15:40 Deutlich mehr Ansteckungen mit Delta-Variante festgestellt Gemäss dem aktuellen Wochenbericht zur epidemiologischen Lage, Link öffnet in einem neuen Fenster des BAG ist der Anteil der Delta-Variante ab der Woche 22 (31.5.-6.6.2021) deutlich angestiegen. Das BAG schätzt für die Woche 23 (7.-13.6.) einen Anteil von 13 Prozent. Für die Woche davor hat das BAG noch einen Anteil der Delta-Variante von 3.8 Prozent geschätzt.

Die sich ausbreitende Delta-Variante ist nach Angaben des Generalsekretärs der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Burkhard Rodeck, mit Blick auf die Sterblichkeit wahrscheinlich weniger gefährlich als andere Coronavirus-Varianten. Man wisse, dass die Variante wahrscheinlich zu rund 60 Prozent ansteckender sei, sagte er am Donnerstag bei einer Expertenanhörung im Deutschen Bundestag zum Thema Schule in der Pandemie. «Sie ist allerdings, was die Sterblichkeitsrate angeht, eher unterhalb der anderen Varianten anzusiedeln». Rodeck betonte, dass es sich um vorläufige Daten aus Grossbritannien handele, wo die Variante sich sehr stark verbreitet hat.

Die Corona-Pandemie hinterlässt auch Spuren beim Sozialdienst der Kantonspolizei Basel-Stadt: Im ersten Corona-Jahr 2020 haben Hilfeleistungen und Beratungen des Sozialdienstes gegenüber dem Vorjahr um rund 20 bis 30 Prozent zugenommen. Konkret leistete die Abteilung im vergangenen Jahr 4800 Amtshandlungen, wie Massimo Bonato, Leiter Sozialdienst der Kantonspolizei Basel-Stadt am Donnerstag vor den Medien sagte. So verzeichne der Sozialdienst seit Ausbruch der Pandemie eine signifikante Verschärfung der Suchtproblematik. Auch ist laut Bonato eine Zunahme von Fällen zu spüren, bei denen psychologische oder psychiatrische Hilfe vermittelt werden muss. «Wir haben die Unsicherheit der Menschen gespürt, die wegen der Pandemie plötzlich keinen strukturierten Tagesablauf mehr hatten oder ein sicheres Einkommen», sagte Bonato. Mit den Öffnungsschritten mache sich nun eine zunehmende Beruhigung der Situation bemerkbar.

13:35 BAG meldet 172 neue Corona-Infektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 172 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 0.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 18'748 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 7 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 121 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 30 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 66 Prozent ausgelastet. Davon sind 4 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:49 UEFA hält an EM-Spielen mit Zuschauern fest Die Corona-Massnahmen seien an jedem Spielort vollständig mit den Regularien der lokalen Gesundheitsbehörden abgestimmt, teilt die UEFA am Donnerstag mit. So hält die Europäische Fussball-Union an der umstrittenen Zuschauerzulassung bei der Europameisterschaft fest. Die finale Entscheidung über die Anzahl zugelassener Fans bei den EM-Spielen liege ebenfalls im Verantwortungsbereich der lokalen Behörden. Laut dem medizinischen Berater des Verbands, Daniel Koch, ist es nicht völlig auszuschliessen, dass Veranstaltungen und Versammlungen letztlich zu einer lokalen Erhöhung der Fallzahlen führen könnten. Trotzdem meint er, dass die europaweiten Impfkampagnen und Grenzkontrollen eine neue europaweite Welle verhindern würden. Die europäische Regionaldirektion der WHO beobachtet die Situation an den EM-Spielorten genau. Laut der Expertin Catherine Smallwood müssen die Verantwortlichen die Bewegungen der Zuschauer stärker überwachen – auch ausserhalb der Arenen. «Wir müssen weit über die Stadien selbst hinausblicken», antwortete sie an einer Pressekonferenz auf die Frage nach Empfehlungen für London und St. Petersburg.

11:43 Zahlungsprobleme der Geschäftsmieter nehmen zu Obwohl sich die Pandemiesituation weiter entspannt, kämpfen die Geschäftsmieterinnen und -mieter. Laut neuen Zahlen des Bundesamts für Wohnungswesen gibt es nun deutlich mehr Unternehmen, die Schwierigkeiten mit dem Zahlen der Miete haben. Ihre Zahl hat sich zwischen Herbst 2020 und Mai 2021 fast vervierfacht. Laut Armin Zucker, Rechtsanwalt und Vizepräsident des Verbandes der Geschäftsmieter, gehen die Eigentümer weniger Kompromisse ein und verlangen die Herausgabe der Härtefallgelder für die Miete. Über 50 Prozent der Geschäftsmietenden hätten zudem keine Mietzinsherabsetzung bekommen. Gefordert sei ein Geschäftsmietegesetz, das während Shutdowns gesamtschweizerisch eine Herabsetzung der Miete vorschreibt, so Zucker. Weil der Bundesrat es jedoch bis anhin nicht für notwendig erachtet habe, dahingehende Massnahmen zu ergreifen, sei der Verband der Geschäftsmieter eher skeptisch. Audio Geschäftsmieter kämpfen weiter mit Zahlungsproblemen 05:38 min, aus SRF 4 News aktuell vom 01.07.2021. abspielen. Laufzeit 05:38 Minuten.

11:23 Anmeldungen für die Corona-Impfung gehen im Kanton Schwyz zurück Im Kanton Schwyz melden sich täglich nur 20 neue Personen für die Corona-Impfung an. Laut Departement des Innern bereite die nachlassende Impfbereitschaft, in Hinblick auf die Delta-Variante, Sorgen. Deshalb impft der Kanton ab sofort auch Personen, die nicht im Kanton Schwyz wohnen. Voraussetzung ist aber, dass sie im Kanton arbeiten. Mangels Nachfrage werden die Wochenend-Impfzentren früher als geplant geschlossen. Bis am 27. Juni liessen sich 43 Prozent der Bevölkerung im Kanton impfen. Bislang erhielten im Schweizer Durchschnitt 50 Prozent mindestens eine Impfdosis. Ab dem 12. Juli können sich Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren für eine Impfung anmelden. Geimpft wird ab dem 19. Juli im Regionalspital Einsiedeln.

11:04 Corona-Massnahmen werden in Java und Bali verstärkt Aufgrund steigender Corona-Neuinfektionen werden in Indonesien auf der Hauptinsel Java und der Nachbarinsel Bali die Massnahmen verstärkt. Laut Präsident Joko Widodo sollen die Einschränkungen vorerst vom 3. bis 20. Juli gelten. Laut einem Dokument, das der Nachrichtenagentur DPA vorlag, müssen unter anderem alle Schulen und Einkaufszentren schliessen. Das Essen in Restaurants ist wieder verboten, nur noch Speisen zur Mitnahme oder Lieferung sind erlaubt. Unternehmen werden angewiesen, 75 Prozent der Belegschaft ins Homeoffice zu schicken. Seit Tagen meldet das Land Rekordwerte von über 20'000 Neuinfektionen. Gemäss örtlichem Ärzteverband sei das Gesundheitssystem auf Java völlig überlastet, sodass mittlerweile Patienten abgewiesen werden müssten. Legende: Mehr als 58'000 Menschen sind bisher in Indonesien in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Keystone

10:14 Zweites Referendum gegen das Covid-19-Gesetz Gemäss «Freunde der Verfassung» könne man davon ausgehen, dass das zweite Referendum gegen das Covid-19-Gesetz zustande gekommen sei. Bis Mittwoch wurden insgesamt 61'851 Unterschriften gesammelt. Die Frist der Unterschriftensammlung läuft noch bis zum 8. Juli. Die «Freunde der Verfassung», die Junge SVP und weitere Mitglieder des Referendumskomitees hatten nach der Abstimmung vom 13. Juni angekündigt, dass sie das Referendum ergreifen werden. Vor allem die Einführung des Zertifikats, das in ihren Augen eine «Zweiklassengesellschaft» schaffen würden, lehnen sie ab.

10:06 Eingabefrist für Härtefallgesuche im Aargau verlängert Gesuche für Härtefallhilfe können neu bis zum 30. September 2021 eingereicht werden, meldet der Kanton. Den Firmen bleibt so etwas mehr Zeit an Geld zu gelangen, wenn sie durch die Coronakrise geschädigt wurden. Von den fast 3000 Gesuchen für Härtefallhilfen, die beim Kanton Aargau eingegangen sind, wurden bisher gut 2000 bewilligt. Rund 550 Gesuche wurden abgelehnt, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Der Bundesrat hat 300 Millionen Franken freigegeben. Damit können die Kantone Firmen unterstützen, die gemäss der Covid-19-Härtefallverordnung von den staatlichen Schutzmassnahmen besonders stark betroffen sind. Auf den Kanton Aargau entfallen gemäss Berechnungsgrundlagen des Bundes 6.13 Prozent, was einem Betrag von 18.39 Millionen Franken entspricht. Das zuständige Kantonsdepartement prüfe nun, wie man die Gelder im Detail verwende.

9:40 Die Anzahl der Flugbewegungen am Flughafen Zürich nimmt zu Im Juni sind am Flughafen Zürich mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im bereits deutlich besseren Monat Mai. Die Anzahl der Flugbewegungen hat sich im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt, zeigt die Statistik der Flugbewegungen auf der Flughafenwebseite. Im Juni gab es am grössten Schweizer Flughafen 4706 Starts und damit knapp 27 Prozent mehr als noch im Mai. Erstmals starteten an drei Tagen des Monats seit langem wieder mehr als 200 Flugzeuge an einem Tag. Zuletzt gab es mehr Starts im August 2020 mit 5086, als die Corona-Einschränkungen vorübergehend gelockert wurden. Vor der Coronakrise wurden regelmässig Werte von über 10'000 Starts erreicht, wovon der Flughafen noch weit entfernt ist. In der publizierten Statistik werden alle Flüge nach Instrumentenflugregeln ausgewiesen, der sogenannte IFR-Verkehr. Darin sind auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten.

8:22 Der Corona-Herbst ist kaum vorauszusagen Drei mögliche Szenarien skizziert der Bund, ausgehend von Informationen der wissenschaftlichen Task Force. Von «die Krise ist zu Ende» über «wir brauchen wieder einige Massnahmen» bis zu «die vierte Welle kommt» reichen diese – und decken damit wohl so ziemlich das ganze Spektrum an Möglichkeiten ab. Warum diese Auswahlsendung? Die Analyse von Wissenschaftsredaktor Daniel Theis.

7:15 Türkei hebt Ausgangsbeschränkungen nach mehr als sechs Monaten auf Mehr als ein halbes Jahr galten in der Türkei Ausgangsbeschränkungen, nun können Menschen auch wieder am Wochenende und nachts vor die Tür. Mit dem 1. Juli ab 5 Uhr fallen Ausgangs- und Reisebeschränkungen weg, Obergrenzen für Restaurantbesucher werden aufgehoben. Auch Büros können wieder benutzt werden, Kinos und Theater dürfen Gäste empfangen. Hochzeiten und Konzerte dürfen unter Einhaltung von Abstandsgeboten stattfinden. Tänze, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, bleiben verboten. Musik darf in Bars oder anderen Einrichtungen nur bis 24 Uhr gespielt werden. Die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gilt jedoch weiter, auch Hygiene- und Abstandsregeln müssten weiter eingehalten werden, wie es vom Innenministerium hiess.

4:16 Flugsicherungbetrieb Skyguide: Bundesrat spricht Finanzhilfe von einer halben Milliarde Franken Weil während der Covid-19-Pandemie die Flugbewegungen einbrachen und das Flugsicherungsunternehmen Skyguide kaum noch Gebühren einnnahm, hat der Bundesrat nun die Finanzhilfe konkretisiert und für 2022 zusätzliche Mittel gesprochen. Insgesamt sollen 500 Millionen Franken an den Bundesbetrieb fliessen. 350 Millionen davon dürfte der Bund nach aktueller Einschätzung zurückerhalten, wie der Bundesrat mitteilte. Zudem sei die Finanzspritze an Auflagen gebunden. Skyguide schätzt die Verluste 2020 und 2021 auf 280 Millionen Franken. Normalerweise finanziert sich der Betrieb mit Gebühren für An- und Abflüge sowie für Überflüge. Er überwacht sowohl den zivilen als auch den militärischen Luftraum. Der Bundesrat entschied am Mittwoch, Skyguide die ganzen 250 Millionen Franken für 2021 in Form eines Darlehens zu geben. Mit dem Voranschlag 2022 will er weitere 100 Millionen Franken beantragen, was weiterhin von den Entwicklungen abhängt und erst 2022 festgelegt wird. Legende: Zu den Finanzierungsbedingungen an Skyguide gehören, dass der Betrieb Sparmassnahmen von mindestens 100 Millionen Franken einleiten müsse. Keystone/Archiv

0:27 Deutschland: Corona-Impfstoff Curevac zeigt 48 Prozent Wirksamkeit Der Corona-Impfstoffkandidat des deutschen Unternehmens Curevac zeigt laut den Ergebnissen der finalen Analyse eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung über alle Altersgruppen hinweg. Das teilte Curevac in Tübingen mit. In der Mitte Juni veröffentlichten Zwischenanalyse war von einer vorläufigen Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung «jeglichen Schweregrades» die Rede gewesen. Damit ist der Impfstoff insgesamt deutlich weniger wirksam als andere Vakzine. Die Daten der Zwischenanalyse hatten für einen deutlichen Rückgang des Börsenkurses und Enttäuschung bei Politikerinnen und Politikern gesorgt. In der Altersgruppe zwischen 18 und 60 Jahren zeigte der Impfstoff laut der Mitteilung eine Wirksamkeit von 53 Prozent gegen eine Erkrankung jeglichen Schweregrades und eine Wirksamkeit von 77 Prozent gegen einen moderaten und schweren Krankheitsverlauf. Einen vollständigen Schutz gab es in dieser Altersgruppe vor einem Krankenhausaufenthalt oder Tod. Die Bundesregierung Deutschlands hatte das Vakzin ursprünglich für die Impfkampagne eingeplant. Zuletzt rechnete das Gesundheitsministerium aber nicht mehr mit Lieferungen des Unternehmens. An Curevac ist auch der Bund indirekt zu 16 Prozent beteiligt. Auf diese Weise wollte Berlin das Unternehmen gegen eine mögliche Übernahme aus dem Ausland absichern. Das Präparat des Tübinger Unternehmens Curevac ist ein sogenannter mRNA-Impfstoff – wie die von Biontech/Pfizer (Deutschland und USA) und Moderna (USA).