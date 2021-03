Der Ticker startet um 5:49 Uhr

14:50 Wie erklären Sie sich den starken Rückgang bei den Hospitalisationen und Todesfällen? Virginie Masserey verweist auf die zeitliche Verzögerung im Vergleich zu den Fallzahlen. Wenn nun die Fallzahlen stagnieren oder gar steigen, würde man dann in zwei Wochen die Effekte auf die Spitaleinweisungen und Todesfälle sehen. Es sei aber auch möglich, dass dank der Impfungen diese Zahlen nicht so stark steigen würden. Es hänge aber auch vom Verhalten der Bevölkerung ab.

14:47 Wieso ist Taskforce nicht anwesend? Wieso ist keine Fachperson der Taskforce an der Medienkonferenz?, will ein Journalist wissen und ob dies Zufall sei. «Das ist reiner Zufall», heisst es. Man werde zu diesem Thema in diesem Zusammenhang nichts weiter sagen, heisst es vonseiten des Medienverantwortlichen. Nächste Woche seien Experten der Taskforce dann erneut anwesend.

14:44 Sind die Zahlen zur Seroprävalenz höher als erwartet? Ein Journalist fragt, ob die Zahlen zur Seroprävalenz höher seien als erwartet. «Grosse Überraschungen hat es nicht gegeben», antwortet Milo Puhan. Auch, weil man im Verlauf der Studie ein Gefühl für die Dunkelziffer bekommen hätte. Die Studien würden nun sechs bis neun Monate abdecken, ob Infizierte auch noch länger Antikörper im Blut hätten, würde die Zeit zeigen.

14:40 Lückenlose Nachverfolgung unmöglich? Ein Journalist möchte wissen, wieso es nach wie vor nicht möglich ist, die Ansteckungsketten lückenlos nachzuverfolgen. «Das hat weniger mit den Kapazitäten zu tun», so Hauri, sondern «es geht darum, dass die Angaben Lücken aufweisen». Hier gebe es jeweils noch Probleme.

14:36 Warum ist man so passiv bei der Zulassung von neuen Tests? Anne Lévy sagt, man sei selbstverständlich im Gespräch mit Firmen. Der Ball liege aber nun bei den Unternehmen, diese müssten jetzt Dossiers einreichen.

14:36 BAG: Impfplan bis im Sommer soll eingehalten werden Die Fragerunde beginnt. Wann können in der Schweiz alle Impfwilligen geimpft werden? «Unsere Schätzungen bleiben gleich, bis im Sommer sollen alle Impfwilligen geimpft werden können», so Masserey. Weiter fällt die Frage, ob der Impfstoff von Astra-Zeneca in der Schweiz bald (oder überhaupt) zugelassen werde. Die Prüfung liege bei Swissmedic, in den kommenden Wochen sollte hierzu eine Entscheidung fallen.

14:34 Hauri: «Massentests müssen repetitiv sein» Weiter spricht Hauri zu den Coronatests. Ziel sei es, mit Massentests Infektionen vor einem grösseren Ausbruch zu erkennen. Das funktioniere aber nur, wenn sie repetitiv, in klaren Zeitabständen, wiederholt werden. Im Kanton Zug würden zum Beispiel Schülerinnen und Schüler und Angestellte des Kantons zweimal pro Woche mit Speichel getestet. Der Aufwand sei gross, dank der wegfallenden Quarantäne würde aber der Unterricht weniger beeinträchtigt.

14:32 Hauri: «Dunkle Wolken könnten die Freude nur allzu schnell wieder trüben» Jetzt spricht Rudolf Hauri, Kantonsarzt in Zug und Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte: «Wir alle freuen uns über die geänderten Massnahmen und den in der Luft liegenden Frühling. Damit wir dies aber geniessen können, müssen wir uns weiter an die aktuellen Massnahmen halten. Dunkle Wolken könnten die Freude nur allzu schnell wieder trüben.» Die Corona-Mutationen würden langsam die Überhand nehmen, so Hauri weiter. Kontakte könnten nicht immer lückenlos aufgedeckt werden. Da die Schweiz weiterhin zu wenig Impfstoff habe, müssten wir weiterhin mit angezogener Handbremse fahren. 00:26 Video Hauri: «Wir alle freuen uns über den in der Luft liegenden Frühling» Aus News-Clip vom 02.03.2021. abspielen

14:29 Wie häufig ist Long Covid? Puhan sagt noch einige Worte zu Long Covid. Das Ganze sei immer noch schwierig zu erfassen. Man wisse noch wenig drüber. Die Frage nach der Häufigkeit von Long Covid sei nicht so einfach zu beantworten. Der Zustand der Häufigkeit variiere je nach Definition, so Puhan. «Das wird eine grosse Aufgabe in der Zukunft sein, diese Frage beantworten zu können.» Puhan erwähnt ein paar Studien zu diesem Thema. «In den kommenden Monaten werden wir mehr Zahlen erhalten zur Häufigkeit.» Risikofaktoren bei Long Covid seien beispielsweise Vorerkrankungen.

14:25 Puhan: «90 Prozent haben sechs Monate später noch Antikörper im Blut» Nun übernimmt Milo Puhan, Direktor des Instituts für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention an der Universität Zürich. Er informiert über ein Forschungsprogramm von 14 Schweizer Hochschulen. Darin werden die Ausbreitung und der Einfluss der Corona-Pandemie untersucht. Dabei werde ein standardisiertes Prozedere verwendet, um die einzelnen Regionen der Schweiz vergleichen zu können. Aktuell sei man beim Abschluss der Phase drei zur Seroprävalenz bzw. den Antikörpern. Man sehe bereits die Auswirkungen der Impfungen. Weiter seien auch noch zwei weitere Phasen geplant. Die nächste dann im Sommer, Phase fünf folge im Herbst. In einzelnen Regionen hätte sich die Zahl der Personen mit Seroprävalenz bis zu verdreifacht. Die Altersgruppe über 75 hätte dank der Impfungen bereits eine erhöhte Seroprävalenz. Eine «Good News» aus der Studie zeige, dass 90 Prozent der Patienten von Februar bis August auch sechs Monate später noch Antikörper im Blut hätten. 15 Prozent würden aber keine nachweisbare Immunität mit Antikörper bilden. 01:34 Video Puhan: «Nach 6 Monaten haben 90 Prozent noch Antikörper - das sind 'Good News'» Aus News-Clip vom 02.03.2021. abspielen

14:18 Fast alle Altersheim-Bewohner mittlerweile geimpft Die neuen Varianten seien ansteckender, deshalb könnte es schwieriger werden, diese zu kontrollieren, so Masserey. Das Contact Tracing werde verstärkt werden, bei der Impfung gehe es gut voran. «In den Kantonen wurden 971'000 Impfdosen verteilt.» In den Altersheimen seien praktisch alle Bewohner geimpft, so Masserey. Das schönere und wärmere Wetter sei eine gute Neuigkeit. Man wolle sich bei allen für die Anstrengungen bedanken, wolle aber auch dazu aufrufen, weiterhin wachsam zu sein, so Masserey.

14:16 Neue BAG-Zahlen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1130 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1032 . Das sind 3 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'999 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 6 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 16 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen . Das sind 38 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 932 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 5 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 78.0 Prozent ausgelastet , inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 69.0 Prozent.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu , inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 69.0 Prozent. Bisher wurden in der Schweiz 807'799 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 19'034 Personen pro Tag geimpft. Das sind 1.1 Prozent mehr als in der Vorwoche. Bisher haben 3.3 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Dosis erhalten. 3.0 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.

14:15 Masserey: «Bei den über 65-Jährigen gibt es keine Übersterblichkeit mehr» Virginie Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle BAG, übernimmt das Wort nach Lévy. Die aktuelle Lage in der Schweiz sei aktuell ziemlich gut, aber auch unsicher. «Wir beobachten eine Stagnation bei den Neuinfektionen», so Masserey. Aktuell sei die Inzidenz bei 160 pro 100'000 Einwohner. Neue Hospitalisierungen würden zurückgehen, aber auch hier sei eine Stagnation erkennbar. «Bei den über 65-Jährigen gibt es keine Übersterblichkeit mehr.» Der R-Wert sei wieder über 1. 01:24 Video Masserey: «Der R-Wert ist wieder über 1 gestiegen» Aus News-Clip vom 02.03.2021. abspielen

14:12 Warum sind Selbsttests noch nicht zugelassen? Laut Lévy sei die Teststrategie mit ein Grund, warum Selbsttests noch nicht zugelassen seien. Bei den Selbsttests würden positive Resultate nicht ans BAG geliefert, der Überblick über die Pandemie fehle. Ausserdem hätten diese Tests noch Fehler. «Das BAG prüft aber, ob es zukünftig neue Möglichkeiten gibt», so Lévy. Voraussetzung für eine Zulassung sei ausserdem die gesetzliche Grundlage. Wichtig seien klare Rahmenbedingungen und Anweisungen an den oder die Anwenderin. Personen mit einem positiven Selbsttest müssten aber auch weiterhin zusätzlich einen offiziellen Test machen. Bei Massentests könnten positive Fälle sofort in Isolation geschickt werden, sagt Levy weiter. Die Kantone hätten grosse Ressourcen im Contact Tracing zur Verfügung gestellt. Viele positiv Getestete hätten Kontakte selbst informiert. Nun will das BAG, dass alle Kantone weiter ins Contact Tracing investieren. Gerade im Zuge der schrittweisen Öffnung nehme die Swiss Covid-App wieder eine wichtigere Rolle ein. Levy motiviert die Bevölkerung, sich die App zu installieren. Zum Schluss bedankt sich Anne Levy bei der Bevölkerung für die langen und harten Monate. 00:37 Video Lévy: «Die Selbsttests sind weniger präzise» Aus News-Clip vom 02.03.2021. abspielen

14:06 Lévy: «Die aktuelle Situation ist äusserst fragil» Es beginnt Anne Lévy, die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG): «Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Die aktuelle Situation ist äusserst fragil. Das zeigt auch ein Blick ins Ausland, wo die Zahlen stagnieren oder ansteigen. Die schrittweise Öffnung wollen wir überwachen. Testen ist ein wichtiges Instrument, um die Pandemie zu begleiten.» Seit Januar umfasse die Teststrategie auch asymptomatische Personen. So könnten lokale Ausbrüche rasch erkannt und bekämpft werden. «Das Testen von asymptomatischen Personen nimmt Fahrt auf, bereits 17 Kantone haben ein Konzept eingereicht. Graubünden und Baselland stellen ihre Konzepte den anderen Kantonen zur Verfügung. Dabei werden sie vom BAG unterstützt, es überprüft die Teststrategie laufend.» 00:42 Video Lévy: «Die Pandemie ist noch nicht vorbei» Aus News-Clip vom 02.03.2021. abspielen

14:00 Herzlich willkommen Die Medienkonferenz mit den Fach-Experten des Bundes hat begonnen. Sie können sie hier im Livestream oder auf SRF info mitverfolgen.

13:45 14 Uhr: Point de Presse mit Experten des Bundes Um 14 Uhr übertragen wir live hier im Liveticker und auf SRF info die Medienkonferenz mit Expertinnen und Experten des Bundes. Teilnehmen werden: Anne Lévy, Direktorin des Bundesamts für Gesundheit BAG

Virginie Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle BAG

Fosca Gattoni, Stv. Leiterin der Sektion Heilmittelrecht BAG

Rudolf Hauri, Kantonsarzt in Zug und Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte

Milo Puhan, Direktor des Instituts für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention an der Universität Zürich

Amedeo Cianci, Leiter der Sektion Rechtsbereich 2, BAG

13:10 Restaurants in NW und SO öffnen als Betriebskantinen Immer mehr Kantone nutzen die vom Bundesamt für Gesundheit geschaffene Möglichkeit und öffnen Restaurants als Betriebskantine für Berufstätige im Ausseneinsatz. So ziehen nach den Kantonen St. Gallen, Luzern, Uri und Bern auch die Kantone Solothurn und Nidwalden nach. Eine «Betriebskantine für Berufstätige im Ausseneinsatz» muss jedoch bestimmte Anforderungen erfüllen, unter anderem sind die Öffnungszeiten werktags auf 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr beschränkt, wie die betreffenden Kantonsbehörden mitteilen. Zugang haben nur Berufstätige aus den Branchen wie: Mitarbeitende im Landwirtschaftssektor wie Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft sowie Handwerker, Bau- und Strassenarbeiter und Berufstätige im Bereich Montageservice. Diese Mitarbeitenden müssen von ihrem Arbeitgeber vorgängig schriftlich bei der «Betriebskantine» angemeldet werden. Es gilt eine Sitzpflicht bei der Konsumation sowie eine allgemeine Maskenpflicht beim Betreten oder Verlassen des Restaurants sowie beim Aufsuchen der Sanitäranlagen. Wie sich die Situation in den Kantonen präsentiert, erfahren Sie hier.

12:50 Luzerner Arzt akzeptiert Praxisverbot nicht Der Luzerner Arzt, der sich gegen die Corona-Schutzmassnahmen gestellt hat, akzeptiert den Entzug seiner Praxisbewilligung nicht. Er werde sich auf jeden Fall wehren, erklärte er auf dem Youtube-Kanal «Stricker TV». Der Arzt sagte, ihm sei die Bewilligung entzogen worden, weil er gemäss Kantonsarzt ein «Gefährder der öffentlichen Gesundheit» sei. Der Entzug sei zwar noch provisorisch, aber zeitlich unbefristet, und er würde damit wohl auch in einem anderen Kanton nicht mehr praktizieren können. Weiter sagte er, es gebe Punkte, in denen er angreifbar sei. Die Massnahme sei aber «völlig unverhältnismässig» und eine Vorverurteilung. Nach Aussagen des Arztes beruht der Entzug der Praxisbewilligung stark auf Medienberichten über ihn. Er sagte, er habe zwar bis im Januar ohne Maske seine Patientinnen und Patienten behandelt. Es gebe aber keine Beweise dafür, dass es deswegen zu Ansteckungen gekommen sei. Der vorsorgliche Entzug der Praxisbewilligung war am Montag von verschiedenen Medien – unter anderem von der «Rundschau» – gemeldet worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Skeptiker Umstrittener Arzt darf nicht mehr arbeiten 01.03.2021 Mit Video