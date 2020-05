Der Ticker startet um 5:00 Uhr

15:47 Die wichtigsten Aussagen des heutigen Point de Presse Im heutigen Point de Presse des Bundes waren zahlreiche Vertreter verschiedener Abteilungen vor Ort. Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz hier kurz zusammengefasst: Grenzen: Wer in einer grenzüberschreitenden Beziehung lebt, wer Verwandte besuchen will und wer in anderen Land eine Zweitwohnung hat, kann die Grenzen zwischen den Ländern passieren, erklärte Mario Gattiker, Staatssekretär für Migration. Für Frankreich würden diese Regeln noch nicht gelten. Für den Grenzübertritt müssen jeweils Selbstdeklarationen mit dem Reisegrund ausgefüllt werden. Gattiker ist sich sicher, dass diese gut funktionieren werden.

Sollen Grosseltern die Kinder wieder hüten? Es habe nie ein Verbot gegeben, so Daniel Koch vom BAG, lediglich eine Empfehlung. Und diese gelte weiterhin. Für die meisten Leute sei es ratsam, nicht wieder in den alten «Hüte-Modus» überzugehen. Tracing-App: Viele Fragen der anwesenden Journalisten drehten sich um die Contact-Tracing-App. Man werde zu diesem Punkt nächste Woche zusammen mit Experten Auskunft geben, meint Daniel Koch.

15:16 Reisen über mehrere Länder Wenn ein Schweizer beispielsweise seine Freundin in den Niederlanden besuchen möchte, darf er dann auch über Deutschland reisen? «Das ist möglich», so Gattiker.

15:14 Was machen die Unternehmen bezüglich Lehrstellen? Es gebe auch Massnahmen für die Unternehmen, so Rémy Hübschi. So arbeite man daran, auch über die Kantone Anreize zu schaffen. Es gebe auch die Möglichkeit, die schulische Bildung im ersten Jahr in den Vordergrund zu stellen und nicht die Ausbildung im Betriebe. 00:56 Video Hübschi: «Anreize über Kantone schaffen» Aus News-Clip vom 15.05.2020. abspielen

15:12 Koch: Weitere Lockerungen auch abhängig von Ausland Gibt es bald neue weitere Lockerungen? «Wir haben keine fixen Zahlen, bei welchen wir die nächsten Lockerungen in Betracht ziehen», so Koch. Es komme auch auf die Nachbarländer an.

15:12 Das Verhalten der Leute darf sich nicht abrupt ändern Die ersten Öffnungen sind beinahe drei Wochen her – die Neuansteckungen blieben tief, so ein Journalist. Wurde alles richtig gemacht, Herr Koch? Er sei sehr froh, dass die Konzepte funktionierten, so Daniel Koch. Es seien aber nicht nur Konzepte, es sei auch das Verhalten der Leute. Dieses müsse weiterhin aufrechterhalten werden und dürfe sich nicht abrupt ändern, um erfolgreich zu sein, so Daniel Koch.

15:10 Warum in Gastrobetrieb sitzen und nicht stehen? Ein Journalist möchte wissen, warum es beim Besuch eines Gastrobetriebs nicht erlaubt sei zu stehen. Es gehe beim Gastroschutzkonzept darum, möglichst wenige Situationen zu kreieren, bei welchen Risiken eingegangen werden können. «Beim Stehen ist das Risiko weniger kontrollierbar als beim Sitzen», so Koch.

15:07 Haben die Leute Angst, Zug zu fahren? Eine Frage an Vincent Ducrot: Wie erklärt er sich, dass die Züge noch nicht gefüllt sind? Haben die Leute Angst? Er glaube es nicht, so der SBB-Chef. Die Mobilität sei allgemein schwach, viele würden noch im Homeoffice arbeiten, so Ducrot. Es werde einen langsamen Schub geben, man habe sich auch mit den Schutzkonzepten so vorbereitet. Der nächste Schritt komme dann am 8. Juni, dann schaue man weiter. 01:08 Video Ducrot: «Die Mobilität der Leute ist noch sehr schwach» Aus News-Clip vom 15.05.2020. abspielen

15:06 Jakob: Auswertung über die Kredite in etwa zwei Wochen Eric Jakob erklärt, dass es noch zu früh sei, um Erkenntnisse in Bezug auf die Kredite zu kommunizieren. Die Auswertungen der Daten werde man in etwa zwei Wochen haben. «Dann können wir sehen, welche Branchen besonders hart getroffen wurden und die Kredite beansprucht haben.»

15:05 Braucht es doch eine Maskenpflicht? Es gebe eine Studie, die zeige, dass Aerosole – also Tröpfchen, zum Beispiel beim Sprechen – bis acht Minuten in der Luft blieben, so ein Journalist. Brauche es nun doch eine Maskenpflicht? Eine Studie alleine sage noch nicht viel aus, so Daniel Koch. Diese sage schliesslich auch nichts über die Ansteckung der Aerosole aus. Es bleibe einfach wichtig, dass dort Masken zum Einsatz kommen, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann.

15:03 «Es ist schwierig zu sagen, welche Massnahme zu welchem Effekt geführt hat» Wie würde das BAG verfahren, sollten die Neuansteckungen wieder zunehmen? Koch: «Es ist schwierig zu sagen, welche Massnahme zu welchem Effekt geführt hat.» Das werde nun in den kommenden Wochen untersucht werden. Erst dann könne man die richtigen Rückschlüsse daraus ziehen. 00:51 Video Koch: «Es ist schwierig, jetzt schon Rückschlüsse zu ziehen» Aus News-Clip vom 15.05.2020. abspielen

15:01 «Keine volle Lockerung, solange es weiterhin 50 Fälle pro Tag gibt» Es würden sich die Anfragen von verschiedensten Stellen mehren, wie was gehandhabt wird. Das funktioniert doch so nicht mehr, so ein Journalist. Deshalb erarbeite der Bundesrat ja eine kontinuierliche Lockerung, so Daniel Koch. Doch er wolle auch in Erinnerung rufen, dass es nach wie vor 50 neue Fälle gebe. Solange das so sei, gebe es auch noch keine völlige Lockerung.

14:57 Tracing-App: Infos nächste Woche Viele Fragen drehen sich um die Contact-Tracing-App. Man werde zu diesem Punkt nächste Woche zusammen mit Experten Auskunft geben, meint Daniel Koch.

14:57 Wieso Österreich und Deutschland – aber nicht Frankreich? Die Perspektive mit Frankreich sei die gleiche, so Mario Gattiker vom SEM. Die Öffnung sei weiterhin für den 15. Juni vorgesehen. Die Lage in Frankreich sei noch sehr uneinheitlich, so Mario Gattiker weiter, aber man sei mit den Franzosen in Kontakt, was Lockerungen angehe.

14:55 Jassen in Beiz erlaubt In der Gastroszene gebe es Unsicherheit, ob gejasst werden dürfe, fragt ein Journalist in Richtung Koch. «Wenn sie gemeinsam zu viert ins Restaurant gehen, dann ist das Jassen erlaubt.»

14:55 «Wir nehmen die Demonstrationen zur Kenntnis» Wie steht das BAG zu den Corona-Demonstrationen? Daniel Koch sagt, man nehme diese zur Kenntnis. Die Regeln und Vorschriften seien klar, und die Demonstrationen hätten keinen Einfluss auf weitere Massnahmen. 00:27 Video Koch: «Demonstrationen haben keinen Einfluss auf weitere Massnahmen» Aus News-Clip vom 15.05.2020. abspielen

14:51 Koch: Austausch unter Gesundheitsbehörden Durch die Grenzöffnungen werden auch mehr Menschen in den Ländern zirkulieren. Wie werde man hier mit dem Contact Tracing vorgehen? Koch erklärt, dass unter den Gesundheitsbehörden ein Austausch stattfinde. Das geschehe aber auch bei anderen Krankheiten wie beispielsweise Tuberkulose.

14:50 Kundgebungen dürfen nicht bewilligt werden Gibt es ein Kundgebungsverbot? Veranstaltungen könnten auch durch die Kantone nicht bewilligt werden, so die Antwort von Daniel Koch. Zudem gelte weiterhin, dass sich nicht mehr als fünf Personen treffen können. Es gebe zurzeit also für Kundgebungen keinen Spielraum. Doch wieso dürfen sich im Zug viele Leute treffen, bei einer Kundgebung mit Abstand ist das jedoch nicht möglich? Daniel Koch sagt, dies sei nicht vergleichbar. Es gehe darum, die Risiken zu minimieren. 00:20 Video Koch: «Es gibt keine Ausnahme» Aus News-Clip vom 15.05.2020. abspielen

14:49 Gattiker: Selbstdeklarationen werden gut funtionieren Eine Journalistin möchte von Mario Gattiker wissen, wie die Selbstdeklaration funktioniere. Es müsse jeweils der Reisegrund aufgeschrieben werden. «Die Daten der Erklärung werden nicht gespeichert.» Falsche Angaben würden nach dem jeweiligen Recht geahndet. Gattiker ist sich sicher, dass die Deklarationen gut funktionieren werden.