Der Ticker startet um 6:00 Uhr

19:18 Ungarn umgeht eigene Behörde bei Notzulassung für Impfstoffe Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat per Verordnung die Notzulassung von Corona-Impfstoffen aus Russland und China vereinfacht. Insbesondere ist es künftig möglich, die Vakzine unter bestimmten Bedingungen in Ungarn einzusetzen, ohne dass die eigenen Arzneimittel- und Gesundheitsbehörden eine gesonderte Überprüfung durchführen. Die Verordnung, die am Donnerstag im Ungarischen Amtsblatt erschien, sieht einen Automatismus vor, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: erstens ist der betreffende Impfstoff entweder in der EU oder in Großbritannien bereits zugelassen oder wird in mindestens drei Staaten, wovon einer ein EU-Mitgliedsland oder EU-Kandidatenland ist, an die Bevölkerung verabreicht; und zweitens ist mit dem betreffenden Präparat bereits eine Million Menschen geimpft worden. Die kompliziert formulierten Bedingungen sind auf Impfstoffe aus Russland und China zugeschnitten, mit denen bereits viele Menschen immunisiert wurden. Vor allem setzt sie auch das EU-Kandidatenland Serbien massiv ein, womit die erste Bedingung erfüllt wäre. Legende: Reuters / Archiv

18:43 Daniel Koch arbeitet nun für die Uefa Daniel Koch, der ehemalige Leiter der Abteilung «Übertragbare Krankheiten» des Bundesamt für Gesundheit, steht neu auf der Gehaltsliste der Uefa. Der 65-Jährige soll den europäischen Fussballbund als medizinischer Berater im Hinblick auf die in diesen Sommer verschobene EM-Endrunde unterstützen. Koch soll konkret dabei helfen, die Zuschauerzahlen für das Turnier zu maximieren. «Seine Expertise wird für die Uefa, die Ausrichter-Verbände und die Städte von unschätzbarem Wert sein», liess sich Uefa-Präsident Aleksander Ceferin im Communiqué zitieren. Koch selbst zeigte sich optimistisch, dass das Turnier im Sommer in «sicherer Umgebung für alle Beteiligten und mit so vielen Zuschauern wie möglich» wird stattfinden können. Legende: Keystone / Archiv

18:29 Biden will wegen der Pandemie den Amerikanern den Zugang zu «Obamacare» vereinfachen US-Präsident Joe Biden will mehr Amerikanern den Zugang zur Krankenversicherung während der Corona-Pandemie ermöglichen. Eine vom Weissen Haus angekündigte Verfügung soll bewirken, dass sich Amerikaner zwischen Mitte Februar und Mitte Mai über das als «Obamacare» bezeichnete System krankenversichern lassen können. Die Fristen dafür waren in vielen Bundesstaaten bereits im Dezember abgelaufen. Biden will die Behörden zudem anweisen, bestehende Massnahmen zu überprüfen, die den Versicherungsschutz für Menschen mit Vorerkrankungen – wozu auch Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung zählen könnten – beeinträchtigen. Millionen Amerikaner sind in der Corona-Pandemie zumindest zeitweise arbeitslos geworden und haben mit ihrem Job auch ihre Krankenversicherung verloren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Stärkung von «Obamacare» US-Präsident will Zugang zu Krankenversicherung vereinfachen 28.01.2021 Mit Video

18:19 Primarschüler im Tessin positiv auf britische Mutation getestet Ein Schüler der Primarschule Stabio/TI ist positiv auf die britische Coronavirus-Variante getestet worden. Um einen weiteren Ausbruch des mutierten Virus zu vermeiden, schickte das Tessiner Departement für Gesundheit und Soziales die Klasse in Quarantäne. Zudem sind Schüler und Lehrer aufgefordert, sich gratis testen zu lassen. Mitte Januar hatten sich bereits rund 500 Schülerinnen und Schüler sowie 70 Lehrkräfte der Mittelschule Morbio Inferiore in Quarantäne begeben müssen.

17:50 Corona-Impfpass: EU-Experten einig über Eckpunkte Die Europäische Union treibt die Einführung von Corona-Impfpässen voran. Wie die EU-Kommission mitteilte, haben sich die EU-Staaten auf Empfehlungen, Link öffnet in einem neuen Fenster geeinigt, welche Informationen solche Dokumente enthalten sollen. Ziel ist die Vergleichbarkeit und gegenseitige Anerkennung in den 27 Staaten. Impfnachweise sollen demnach sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form möglich sein. Neben Basisinformationen etwa zu Personalien, dem verwendeten Impfstoff und der ausstellenden Behörden soll es eine Art elektronisches Siegel geben, etwa einen QR-Code oder eine Registrierung. Ziel sei, den Impfstatus einer Person rasch und eindeutig festzustellen, heisst es in den Richtlinien. Später könnten damit auch weitere Informationen verlinkt werden. Die Richtlinien werden nun weiter beraten und ausgearbeitet. Wann die vergleichbaren Impfzertifikate eingeführt werden, ist noch offen.

17:24 EMA: Zweite Impfung mit Pfizer-Vakzin innerhalb von drei Wochen Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die Richtlinien für die Anwendung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Pfizer und Biontech verschärft. Danach muss die zweite Dosis innerhalb von drei Wochen gespritzt werden, wie aus einem in Amsterdam veröffentlichten Beschluss, Link öffnet in einem neuen Fenster hervorgeht. Zuvor hatten die Experten empfohlen, dass zwischen der ersten und zweiten Impfdosis «mindestens 21 Tage» liegen sollten. Nun wird klar von drei Wochen gesprochen, und es wird davon abgeraten, die Zeitspanne zu verlängern. Die EMA weist nun mit Nachdruck daraufhin, dass bei einer längeren Pause die Wirksamkeit nicht sicher sei: «Es gibt zurzeit keine klinischen Daten über die Wirksamkeit des Impfstoffes, wenn dieser nicht im Intervall der klinischen Versuche verabreicht wird.»

16:48 BAG korrigiert Impfstoff-Lieferzahlen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Zahlen zu den ausgelieferten Covid-19-Impfdosen vorgestern nach unten angepasst. In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bis am Sonntag 471'400 Impfdosen ausgeliefert. Zuvor hiess es, dass 535'115 Dosen verabreicht wurden. Laut dem BAG enthielten die Zahlen in einigen Kantonen auch noch nicht gelieferte Bestellungen. Gemäss NZZ musste das BAG für die Kantone Basel-Stadt, Bern und das Wallis die Zahlen besonders stark nach unten korrigieren.

16:28 Moderna warnt Schweiz vor Impfstoff-Lieferverzögerungen Der US-Biotechnologiekonzern Moderna hat die Schweiz vor Lieferverzögerungen bei seinem Corona-Impfstoff gewarnt. «Im Februar werden in der Schweiz voraussichtlich weniger Impfdosen eintreffen», erklärt das Bundesamt für Gesundheit (BAG). «Diese Menge wird im März kompensiert.» Die Behörde zeigt sich zuversichtlich, dass die Schweiz im ersten Quartal die zugesagte Impfstoffmenge erhalten werde.

16:16 Erste Impfungen in britischem Supermarkt In Grossbritannien sind Menschen erstmals in einem Supermarkt gegen das Coronavirus geimpft worden. Ausgebildetes Personal könne täglich 240 Dosen in der Filiale in dem Ort Smethwick nahe Birmingham verabreichen, teilte die Handelskette Asda mit. Die Region ist eine der besonders schwer von Corona betroffenen des Landes. In einigen Bezirken waren zuletzt bis zu 1200 Menschen je 100’000 Einwohnern infiziert. «Viele der Menschen, die heute in den Laden kommen, sind seit Monaten zu Hause geblieben, und wir hoffen, dass der Erhalt des Impfstoffs der erste Schritt zur Rückkehr zur Normalität für sie ist», sagte der Chef-Apotheker von Asda.

15:44 Biontech/Pfizer: Wohl kein neuer Impfstoff gegen Varianten nötig Der Covid-19-Impfstoff von Biontech /Pfizer dürfte nach Herstellerangaben auch vor den zunächst in Grossbritannien und Südafrika entdeckten Virusvarianten schützen. «Diese Ergebnisse deuten nicht auf die Notwendigkeit eines neuen Impfstoffs gegen die neu auftretenden Varianten hin», erklärten die beiden Firmen zu einer Studie. Sie konnten im Labor zeigen, dass der Impfstoff eine neutralisierende Antikörperantwort gegen solche Sars-CoV-2-Viren auslöst, die Schlüsselmutationen der Varianten aus Grossbritannien und Südafrika tragen. Die Studie wurde bislang jedoch nicht von externen Experten begutachtet und in einem Fachjournal veröffentlicht. In der Untersuchung von Pfizer und der University of Texas Medical Branch wurde auch festgestellt, dass Geimpfte gegen die Variante aus Südafrika aber offenbar eine etwas schwächere Immunantwort aufbauen. «Die bisher beobachteten kleinen Unterschiede in der Virusneutralisation zwischen den Virusvarianten führen vermutlich nicht zu einer signifikant verringerten Wirksamkeit des Impfstoffs», erklärten die Hersteller.

15:24 Museen fordern baldige Beendigung des Shutdowns Viele sehnen sich nach Inspiration ausserhalb der eigenen vier Wände – zum Beispiel in Form von Kunst in einem Museum. Doch diese sind wegen des Coronavirus schon seit geraumer Zeit geschlossen. Jetzt verlangen Schweizer Museen vom Bundesrat, er möge den Shutdown für Kulturinstitutionen beenden. Die Initiative für den Brief geht auf Ines Goldbach zurück, Direktorin am Kunsthaus Baselland. Man sehe aktuell eine grosse Dringlichkeit, denn viele Leute würden leiden. «Wir wollen für das geistige Wohl der Gesellschaft einstehen», sagt Goldbach. Das könnten sie auch in sicherer Weise mit Schutzauflagen tun, so die Direktorin. Audio «Wir wollen für das geistige Wohl der Gesellschaft einstehen» 03:39 min, aus Rendez-vous vom 28.01.2021. abspielen. Laufzeit 03:39 Minuten.

15:04 «MS Thurgau» wird zum schwimmenden Impfzentrum Auf dem Bodensee gibt es ab kommender Woche ein schwimmendes Impfzentrum. An Bord der «MS Thurgau» können sich Anwohner gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Fachstab Pandemie im Kanton Thurgau habe die Idee gehabt, ein Boot einzusetzen, das im Winter ohnehin nicht im regulären Einsatz sei, sagte Thomas Walliser von der Staatskanzlei der Deutschen Presse-Agentur: «Das Geniale am System Schiff ist, dass man mit derselben Infrastruktur mehrere Orte bedienen kann.» Das Schiff geht ab 2. Februar abwechselnd in Romanshorn, Kreuzlingen und Arbon vor Anker, und fährt die Route im März für die zweite Impfdosis ab. Nach Angaben von Walliser können jeden Tag 168 Menschen geimpft werden, insgesamt gut 3300. Die Nachfrage nach Impfterminen sei rege. Ob nach Verabreichung der zweiten Dosis weitere Fahrten organisiert werden, hänge davon ab, ob man genügend Impfstoff bekomme, sagte Walliser.

14:32 Deutsche Impfkommission empfiehlt Astra-Zeneca-Impfstoff nur für unter 65-Jährige Die Ständige Impfkommission in Deutschland (Stiko) empfiehlt den Covid-19-Impstoff von Astra-Zeneca nur für unter 65-Jährige. «Zur Beurteilung der Impfeffektivität ab 65Jahren liegen aktuell keine ausreichenden Daten vor», erklärte die Stiko am Robert-Koch-Institut. Deshalb werde der Impfstoff derzeit nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren empfohlen. Abgesehen von dieser Einschränkung werde das Vakzin als gleichermassen geeignet angesehen wie die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Mit diesen beiden bereits zugelassenen Vakzinen werden ältere Menschen schon geimpft. Astra-Zeneca hat für sein Präparat noch keine Zulassung in der Europäischen Union. Die Genehmigung wird am Freitag erwartet. Auch in der Schweiz ist der Impfstoff noch nicht zugelassen. Legende: In einigen Ländern wird der Impfstoff bereits eingesetzt: Ein Mann in London wird mit dem Vakzin von Astra-Zeneca geimpft. Keystone

14:13 FFP2-Masken-Pflicht im Kantonsspital Graubünden Ab dem Samstag und bis auf Weiteres gilt im Kantonsspital Graubünden in Chur eine FFP2-Masken-Pflicht. Dies aufgrund der Zunahme von Fällen mit dem mutierten Coronavirus. Auf dem ganzen Spitalareal und auch in den Test- und Impfzentren gilt diese Massnahme, wie das Spital mitteilt. Auch wurden die Besuchsregeln angepasst und sind nun ähnlich streng, wie bereits in vielen Nachbarkantonen: Pro Patient oder Patientin ist nur ein Besuch pro Tag und für höchstens 30 Minuten erlaubt. Ausnahmen sind Eltern, Partner von Gebärenden, nahe Angehörige von Sterbenden oder Begleitpersonen, wenn jemand unterstützungsbedürftig ist.

13:31 BAG meldet 1699 Neuansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1699 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1784 . Das sind 13 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 9.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'111 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 9 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 52 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 37 Verstorbenen . Das sind 19 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1534 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 88.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 77.0 Prozent.

13:29 147 neue Fälle von Mutationen entdeckt Die bestätigten Ansteckungen mit mutierten Coronaviren sind im Vergleich zum Vortag um 147 neue Fälle auf 1548 gestiegen. Die Mehrheit sind keiner der bekannten Mutationen aus Grossbritannien und Südafrika klar zuzuschreiben. Von den insgesamt 1548 laborbestätigten Fällen konnten deren 654 der britischen Variante zugeordnet werden, 35 der südafrikanischen. In 859 Fällen war keine Zuordnung zu einer der beiden Varianten möglich. Das BAG betont ergänzend, die Zahlen seien nicht repräsentativ, weil sie starke Unterschätzungen in Kantonen seien, aus denen nur wenig oder gar kein Material sequenziert worden sei. Die kürzlich in Brasilien aufgetauchte weitere Coronavirus-Mutation konnte in der Schweiz bisher nicht nachgewiesen werden.

12:51 WHO-Team nimmt Suche in Wuhan auf Das internationale Team von Experten, das im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach dem Ursprung des Coronavirus forschen soll, nimmt in China seine konkrete Arbeit auf. Ihre 14-tägige Quarantäne in einem Hotel in der zentralchinesischen Metropole Wuhan endet heute. Die 13 Experten wollen herausfinden, wo das neue Sars-CoV-2-Virus erstmals aufgetreten ist – und wo es herkommt. Sie wollen Interviews machen und Krankenhäuser sowie den Markt besuchen, wo Anfang Dezember 2019 weltweit zum ersten Mal Infektionen entdeckt worden waren. Die Suche nach der Herkunft des Virus gilt als politisch heikel, weil China fürchtet, als Schuldiger für die Pandemie angeprangert zu werden. Seit Monaten streut die chinesische Propaganda schon Zweifel, ob das Virus überhaupt aus China stammt. Chinas Behörden und Staatsmedien verbreiten zunehmend die These, dass das Virus über gefrorene Lebensmittel nach China eingeschleppt worden sein könnte.

11:56 Zürcher Kinderspital stellt mehr Misshandlungen aufgrund der Corona-Pandemie fest Im letzten Jahr haben die Fälle von Kindsmisshandlung deutlich zugenommen. Beim Universitäts-Kinderspital Zürich wurden 592 Verdachtsfälle gemeldet. Dies sind laut einer Mitteilung so viele wie noch nie. In fast 400 Fällen musste das Kinderspital eine Misshandlung bestätigen. Die meisten Kinder wurden Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt. Aufgrund der Corona-Pandemie komme es zu mehr Konflikten in der Familie, erklärt Georg Staubli die Zunahme: «Wir sind als Gesellschaft unter mehr Druck», so der Leiter der Kinderschutzgruppe des Kinderspitals. Stress in der Partnerschaft oder Angst um den Arbeitsplatz stellten ein hohes Risiko für Kindsmisshandlungen dar. Staubli geht davon aus, dass es sich bei den aufgedeckten Fällen nur um die Spitze des Eisberges handelt. Der grösste Teil der Kindsmisshandlungen bleibe verborgen.

11:37 Euro-Airport mit drastischem Passagierrückgang im 2020 Wegen der Corona-Pandemie verzeichnet der sonst so erfolgsverwöhnte Flughafen Basel-Mulhouse letztes Jahr erstmals seit langem einen Rückgang der Passagierzahlen, und zwar um durchschnittlich 71 Prozent. Während der Euro-Airport 2019 noch ein Rekordjahr mit 9.1 Millionen Passagieren verbuchen konnte, benutzen letztes Jahr nur noch 2.6 Millionen Passagiere den Flughafen. Der Flughafen Basel-Mulhouse wird besonders stark von Billigreiseanbietern wie EasyJet und Ryanair genutzt. Entsprechend weniger stark fiel der Rückgang der Passagierzahlen in den Sommermonaten aus. Im August beispielsweise reisten lediglich 40 Prozent weniger Passagiere als üblicherweise über den Euro-Aiport. Im November hingegen waren es 87 Prozent weniger. Im Bereich der Fracht blickt der Euro-Aiport trotz Corona-Krise auf ein positives Geschäftsjahr zurück. 2020 verzeichnete der Flughafen gar einen Zuwachs von 2.3 Prozent. Da der Passagierverkehr jedoch den Grossteil des Gesamtumsatzes ausmacht, ging der Umsatz 2020 pandemiebedingt um ungefähr 50 Prozent zurück. Der binationale Flughafen reagierte darauf mit einem Einstellungsstopp und Kurzarbeit. Die strengen Ausgabenkontrollen werden auch in diesem Jahr weitergeführt. Die Flughafen-Verantwortlichen gehen davon aus, dass ein Passagieraufkommen wie letztmals im 2019 erst in einigen Jahren wieder erreicht werde. Legende: Keystone