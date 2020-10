Der Ticker startet um 6:00 Uhr

17:01 Erneute Kehrtwende von Trump – Verhandlungen zu Coronahilfen laufen wieder an Die US-Regierung hat nach Angaben von Präsident Donald Trump die Verhandlungen mit dem Kongress über weitere Coronahilfen überraschend wieder aufgenommen. «Jetzt beginnen sie zu laufen», sagte Trump am Donnerstag dem Sender Fox Business Network über die Gespräche. Themen seien Hilfen für die Luftfahrtbranche und weitere direkte Geldzahlungen an die US-Bürger. Es gebe eine gute Chance auf eine Einigung. Trump hatte erst am Dienstag die Verhandlungen über ein milliardenschweres Hilfsprogramm für beendet erklärt. Er sagte, es werde dazu vor den Wahlen keinen Deal mehr geben. Der Schritt schickte die US-Börsen auf Talfahrt und wurde überparteilich kritisiert. Auch die US-Notenbank hat weitere staatliche Unterstützung gefordert. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow bestätigte gegenüber Fox News, der Präsident wolle noch vor der Wahl am 3. November neue Hilfen verabschiedet sehen. Dabei schwebten ihm einzelne, gezielte Pakete vor.

16:26 Asylzentrum Davos Laret unter Quarantäne Nachdem drei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, steht seit gestern das Asyl-Transitzentrum in Davos Laret unter Quarantäne. Insgesamt leben 86 Menschen in dieser Einrichtung. Sie alle dürfen in den nächsten zehn Tagen das Haus nicht verlassen. Der stellvertretende Kantonsarzt rechnet damit, dass es im Asylzentrum noch zu weiteren Coronafällen kommen wird.

15:32 Polen: Generelle Maskenpflicht in der Öffentlichkeit Im Kampf gegen die stark steigende Zahl von Corona-Infektionen führt Polen am Samstag wieder eine generelle Maskenpflicht in der Öffentlichkeit ein. Dies kündigte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Donnerstag in Warschau an. Dann werde das gesamte Land als sogenannte gelbe Zone eingestuft. Bislang gibt es in Polen 51 lokale gelbe und rote Zonen mit erhöhtem oder stark erhöhtem Infektionsgeschehen. Mit der Ausweitung gelten weitere Restriktionen – etwa die Begrenzung von Feiern auf maximal 75 Teilnehmer. «Nur so können wir einen Lockdown verhindern», sagte Morawiecki. Zuvor hatte die Zahl der Neuinfektionen in Polen einen Rekordwert erreicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums verzeichneten die Behörden 4280 Neuinfektionen innert 24 Stunden. Im gleichen Zeitraum starben 76 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus – so viele wie nie zuvor.

15:09 Coronakrise reisst riesige Löcher in die Kantonsbudgets Die vorliegende Budgets 2021 für bislang 20 Kantone zeigen klar: Der Wirtschaftseinbruch und die Coronakrise reissen riesige Löcher in die Haushalte vieler Kantone. Bern : Bern budgetiert für 2021 ein Defizit von 630 Millionen Franken. Es drohe die grösste Rezession der Nachkriegsgeschichte, liess die Finanzdirektion verlauten.

: Bern budgetiert für 2021 ein Defizit von 630 Millionen Franken. Es drohe die grösste Rezession der Nachkriegsgeschichte, liess die Finanzdirektion verlauten. Zürich : Höhere Kosten und Einbruch bei den Steuereinnahmen – das Budget des Kantons Zürich für das kommende Jahr sieht ein Defizit von 541 Millionen Franken vor. Die Pandemie macht sich zudem bemerkbar mit einem erwarteten Verlust beim Universitätsspital und dem Ausfall der Flughafen-Dividende.

: Höhere Kosten und Einbruch bei den Steuereinnahmen – das Budget des Kantons Zürich für das kommende Jahr sieht ein Defizit von 541 Millionen Franken vor. Die Pandemie macht sich zudem bemerkbar mit einem erwarteten Verlust beim Universitätsspital und dem Ausfall der Flughafen-Dividende. Genf : Die Genfer Kantonsregierung rechnet im Budgetentwurf für das Jahr 2021 mit einem Defizit von 501 Millionen Franken. Sie schätzt, dass die Gesundheitskrise das Gesamtergebnis 2021 um rund 100 Millionen verschlechtert.

: Die Genfer Kantonsregierung rechnet im Budgetentwurf für das Jahr 2021 mit einem Defizit von 501 Millionen Franken. Sie schätzt, dass die Gesundheitskrise das Gesamtergebnis 2021 um rund 100 Millionen verschlechtert. Waadt : Der Haushalt des Kantons Waadt schreibt 2021 voraussichtlich das erste Mal seit 15 Jahren rote Zahlen. Das prognostizierte Defizit beträgt 163 Millionen Franken. Grund für das Minus ist auch hier unter anderem die Coronakrise.

: Der Haushalt des Kantons Waadt schreibt 2021 voraussichtlich das erste Mal seit 15 Jahren rote Zahlen. Das prognostizierte Defizit beträgt 163 Millionen Franken. Grund für das Minus ist auch hier unter anderem die Coronakrise. Tessin : Der Regierungsrat rechnet in seinem Voranschlag 2021 mit einem Defizit von 230.7 Millionen Franken. Er begründet das Defizit mit der Coronakrise.

: Der Regierungsrat rechnet in seinem Voranschlag 2021 mit einem Defizit von 230.7 Millionen Franken. Er begründet das Defizit mit der Coronakrise. Grössere oder kleinere Defizite budgetieren auch die Kantone Thurgau, St. Gallen, Solothurn, Glarus, Uri, Schaffhausen, Nidwalden, Schwyz und Jura. Es gibt aber Kantone, die für das kommende Jahr Überschüsse budgetieren: Basel-Stadt, Zug, Wallis, Basel-Landschaft, Obwalden, Neuenburg und Freiburg.

14:02 Trump lehnt virtuelles TV-Duell gegen Biden ab Das zweite TV-Duell von US-Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden in der kommenden Woche soll aus Gründen des Gesundheitsschutzes nur virtuell stattfinden. Die beiden Kandidaten sollen an unterschiedlichen Orten auftreten und online zusammengeschaltet werden, wie die zuständige Kommission CPD erklärte. Moderator und Gäste hingegen sollen wie geplant in Miami im Bundesstaat Florida zusammenkommen. US-Präsident Donald Trump erklärte aber bereits, unter diesen Umständen nicht an der Debatte teilnehmen zu wollen. Das TV-Duell am Donnerstagabend (Ortszeit) kommender Woche war zuletzt zunehmend umstritten, weil Trump sich noch von einer Covid-19-Erkrankung erholt und bei dem Termin noch ansteckend sein könnte. Der Republikaner hatte das zurückgewiesen und erklärt, er freue sich auf das Duell. Der Demokrat Biden hingegen hatte erklärt, dass Duell solle nicht stattfinden, falls Trump noch erkrankt beziehungsweise infektiös sei. Das dritte und letzte TV-Duell vor der Wahl am 3. November ist für den 22. Oktober geplant. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: US-Präsidentschaftswahlen Zweites TV-Duell soll virtuell stattfinden – Trump sagt ab 08.10.2020 Mit Video

13:47 Pariser Kliniken bereiten sich auf Zustrom von Corona-Patienten vor Die Pariser Gesundheitsbehörden rechnen mit einem Zustrom von Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern. Die Gesundheitseinrichtungen seien aufgefordert worden, alle Ressourcen zu mobilisieren und sich auf die kommenden Tage vorzubereiten, schrieb der Direktor der regionalen Gesundheitsbehörde, Aurélien Rousseau, auf Twitter. Ein Notfallplan wurde aktiviert. Damit können Kliniken zum Beispiel nicht dringende Operationen verschieben.

13:06 Gericht hebt teilweisen Shutdown von Grossraum Madrid auf Ein Gericht in Madrid hebt den teilweisen Shutdown der spanischen Hauptstadt und neun weiterer Orte in der Region auf. Die Zentralregierung ordnete wegen der steigenden Zahl an Neuinfektionen an, dass die Bewohner des Grossraums Madrid ihre Häuser nur mit triftigem Grund verlassen dürfen. Die Regionalregierung reichte dagegen Klage ein. Die Richter haben jetzt entschieden, dass Reisebeschränkungen in und aus den Städten und andere Einschränkungen zwar notwendig sein könnten, um die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen, diese aber in der gegenwärtigen Rechtsform die «Grundrechte» der Einwohner verletzen. Das bedeutet, dass die Polizei nicht in der Lage sein wird, gegen Personen, die ihre Gemeinden ohne Rechtfertigung verlassen, Geldstrafen zu verhängen. Ausserdem stellt sich für 4.8 Millionen Einwohner in Madrid und neun Vorstädten die Frage, ob sie am bevorstehenden langen Feiertags-Wochenende, in andere Teile Spaniens reisen können.

12:28 BAG meldet 1172 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1172 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 584 . Das sind 87 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf hohem Niveau sehr stark steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf hohem Niveau sehr stark steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 10'104 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 9 Personen. Das sind 5 Prozent mehr als in der Vorwoche.

11:34 Tessin: Maskenpflicht in Läden und geschlossene Clubs Der Kanton Tessin reagiert auf die in den letzten Tagen stark gestiegenen Corona-Fallzahlen. Ab Freitagabend müssen Clubs, Diskotheken und Tanzlokale schliessen. Das hat die Tessiner Kantonsregierung entschieden und bekanntgegeben. Ab Samstag gilt in Läden und Einkaufszentren im Südkanton zudem eine Maskenpflicht. Weiter Massnahmen betreffen Restaurants. Ihre Gäste dürfen nur noch im Sitzen konsumieren. Für das Personal der Restaurants sind chirurgische Masken obligatorisch. Gesichtsvisiere aus Plexiglas dürfen diese Angestellten ab Freitagabend nicht mehr benutzen.

11:09 EU vereinbart Lieferung von Remdesivir Die Europäische Kommission hat einen Vertrag mit dem US-Pharmakonzern Gilead über die Lieferung von bis zu 500'000 Dosen Remdesivir in den kommenden sechs Monaten unterzeichnet. Die Vereinbarung wurde nach Angaben der Kommission von 37 Ländern unterschrieben. Es handele sich um alle 27 EU-Länder, Grossbritannien, sechs Balkan-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen, die dem Europäischen Wirtschaftsraum angehören. Legende: Keystone

8:53 Covid-19-Testpflicht auf Kreuzfahrtschiffen Die Kreuzfahrtindustrie hat eine Covid-19-Testpflicht für alle Gäste und Crewmitglieder an Bord der Schiffe beschlossen. «Nur mit einem negativen Testergebnis wird der Zugang zum Schiff gewährt», teilte die Cruise Lines International Association (Clia), der grösste Verband der Kreuzfahrtindustrie, in Hamburg mit. An diese globale Testpflicht sollen sich alle Clia-Mitgliedsreedereien ab sofort halten. Den Angaben zufolge repräsentieren sie 95 Prozent der Kreuzfahrtkapazitäten weltweit. Die Branche sei damit "der erste und bislang einzige Sektor innerhalb der Tourismusbranche, der konsequent verpflichtende Tests auf das Coronavirus für alle Reisenden und Angestellten einführt". Die Pflicht gelte für Schiffe ab 250 Passagieren. Wann und wie Mitarbeiter und Gäste auf das neuartige Coronavirus getestet werden, dürften die Reedereien selbst entscheiden. Die Testpflicht sei ein wichtiger Baustein, um den Kreuzfahrtbetrieb wieder sicher hochfahren zu können, sagt Clia-Deutschland-Direktor Helge Grammerstorf laut Mitteilung. Die Kreuzfahrtbranche war nach monatelanger Zwangspause im Juli wieder langsam gestartet und hatte zunächst Kurzreisen ohne Landgang angeboten. Mittlerweile dürfen die Passagiere teilweise auch wieder das Schiff für Ausflüge verlassen. Seit der Wiederaufnahme der Kreuzfahrten gelten auch an Bord der Schiffe strenge Corona-Regeln.

7:32 Starker Anstieg in der Tschechischen Republik Die Tschechische Republik meldet nach Angaben des Gesundheitsministeriums 5335 neue Coronavirus-Fälle. Das Land verzeichnet damit die höchste Zahl an Neuinfektionen seit dem Ausbruch der Pandemie und den schnellsten Pro-Kopf-Anstieg in Europa in den vergangenen zwei Wochen.

5:53 Deutschland meldet starken Anstieg neuer Fälle Die Gesundheitsämter meldeten 4058 neue Corona-Infektionen innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilt. Das sind über 1200 mehr als am Mittwoch, als mit 2828 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert seit April gemeldet wurde. 00:15 Video Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut: «Möglich, dass sich Virus unkontrolliert verbreitet» Aus News-Clip vom 08.10.2020. abspielen

1:54 Trump: Kostenlose Arznei für alle US-Präsident Donald Trump hat seinen Landsleuten die gleiche Behandlung mit Antikörper-Mitteln versprochen, wie er sie bekommen hat. Er wolle bald eine ausserordentliche Erlaubnis zum raschen Einsatz der Arzneien unterzeichnen, sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Video. Trump war vergangene Woche mit einem noch experimentellen Mittel der Biotech-Firma Regeneron behandelt worden. Es sei «Gottes Segen» gewesen, dass er an Covid-19 erkrankt sei, sagte der US-Präsident weiter. Dadurch sei er auf die Antikörper-Behandlung aufmerksam geworden. «Ich will, dass Sie bekommen, was ich bekommen habe – und ich werde es kostenlos machen», versprach Trump. Unklar ist allerdings, ob und wie der Zulassungsprozess für so neue Medikamente beschleunigt werden kann.

23:09 Macron bereitet Frankreich auf neue Einschränkungen vor Die Corona-Lage in Frankreich ist sehr angespannt. Präsident Emmanuel Macron stimmte die Franzosen bei einem TV-Interview bereits auf zusätzliche Einschränkungen ein, wie es sie in den Metropolen Paris und Marseille bereits gibt. Ins Detail ging der 42-Jährige dabei aber nicht. «Dort wo die Krankheit zu schnell zirkuliert (...) wird es neue Einschränkungen geben», sagte der Staatschef den Fernsehsendern TF1 und France2. Gesundheitsminister Olivier Véran will am Donnerstag über die aktuelle Lage berichten. Frankreich hat mit 18'746 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen Tages-Höchststand erzielt. Wie die Behörden am Mittwochabend mitteilten, wurde damit der bisherige höchste Wert von 16 972 neuen Fällen vom vergangenen Wochenende deutlich überschritten. Dort wo die Krankheit zu schnell zirkuliert (...) wird es neue Einschränkungen geben.

22:19 Trump zurück im Oval Office US-Präsident Donald Trump hat einem Sprecher zufolge zum ersten Mal seit seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus wegen seiner Coronainfektion wieder das Oval Office im Weissen Haus betreten. Trump selbst schrieb kurz darauf auf Twitter, dass er über den Hurrikan «Delta» gebrieft wurde und mit den Gouverneuren von Texas und Louisiana gesprochen habe. Der Wirbelsturm wird am Wochenende an der Golf-Küste der USA erwartet. Gemäss dem Sprecher hat Stabschef Mark Meadows das Briefing durchgeführt. Er habe dabei eine Schutzausrüstung getragen. Trump habe das Büro vom Garten aus betreten, sodass er nicht durch die Flure des Weissen Hauses gehen musste und andere dem Risiko einer Infektion aussetzte. Laut Medienberichten hatten sich Vertraute von Trump in den vergangenen Tagen eher dafür ausgesprochen, dass er in seinem Wohnquartier bleiben und nicht ins Oval Office gehen solle. Der Präsident dürfte noch ansteckend sein. Legende: Ein US-Marine ist an der Tür des Westflügels postiert - ein Hinweis darauf, dass Trump im Oval Office des Weissen Hauses in Washington ist. Reuters

20:38 Reisebeschränkungen innerhalb Deutschlands angekündigt Deutschland hat die Regeln für Reisen im Inland am Mittwochabend verschärft. Wer im Herbst etwa nach Norddeutschland in die Ferien will und aus einem deutschen Risikogebiet kommt, muss einen negativen Coronatest dabei haben, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das haben die Bundesländer mehrheitlich beschlossen. Berlin und Thüringen teilten mit, sie würden sich einem solchen «Beherbergungsverbot» nicht anschliessen. Am Mittwochnachmittag hatte bereits der Freistaat Bayern ein Beherbergungsverbot für Gäste aus deutschen Risikogebieten angekündigt. Das verkündete Ministerpräsident Markus Söder auf Twitter. Als Risikogebiete gelten in Deutschland Regionen, in denen in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neu-Ansteckungen pro 100 000 Einwohner gezählt wurden. Zur Zeit betrifft das unter anderem auch die vier Berliner Innenstadt-Bezirke.

20:23 Donald Trump: «I feel great» «Ich fühle mich toll», sagte US-Präsident Donald Trump heute Morgen seinem Leibarzt zufolge. Trump habe bereits seit mehr als 24 Stunden keine Coronasymptome mehr, sowie den vierten Tag infolge kein Fieber. Alle Werte seien gut und stabil. Das teilte er in einem Schreiben mit, welches die Sprecherin des Weissen Haus auf Twitter veröffentlichte. Am Montag war Donald Trump – nach dreitägigem Aufenthalt im Spital – ins Weisse Haus zurückgekehrt.

19:54 Erfahrungsbericht aus dem Quarantäne-Hotel Thailand ist seit vier Monaten praktisch virusfrei. Damit das so bleibt, hat das Land strikte Einreisebestimmungen erlassen: Alle müssen für fünfzehn Tage ins Quarantäne-Hotel. SRF-Südostasien-Korrespondent Lukas Messmer ist nach Bangkok zurückgekehrt und berichtet über seine Quarantäne-Zeit im Hotel. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus Zwei Wochen im Luxus-Gefängnis 07.10.2020 Mit Video