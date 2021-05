Der Ticker startet um 5:30 Uhr

13:34 1201 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1201 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1065 . Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 186.71 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'336 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 10 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen . Das sind 10 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 651 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 16 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 81.0 Prozent ausgelastet , inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 76.0 Prozent. Davon sind 20 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu , inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 76.0 Prozent. Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 3'984'596 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 65'086 Personen pro Tag geimpft. Das sind 7.7 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 15.9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 14.3 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

Spanien lässt britische Touristen ab Montag wieder ohne Gesundheitskontrollen ins Land. Geimpfte Personen aus den USA dürften ab dem 7. Juni wieder nach Spanien, sagt Ministerpräsident Pedro Sanchez. Die Rückkehr von Touristen sei enorm wichtig für die Erholung der spanischen Wirtschaft. Bis Ende 2021 sollten wieder 60 bis 70 Prozent der Touristen-Zahlen erreicht werden, die es vor der Pandemie gegeben habe.

11:51 Pandemie-Todesrate zwei bis drei Mal höher als offizielle Zahlen Die Corona-Pandemie hat nach einer Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mindestens zwei bis drei Mal so viele Leben gekostet wie offiziell gemeldet. Bisher wurden weltweit rund 3.4 Millionen Todesfälle an die WHO übermittelt. Zusätzlich gebe es viele nicht registrierte Tote sowie Menschen, die an indirekten Folgen der Pandemie gestorben seien, sagten Experten der UNO-Behörde in Genf. Die WHO veröffentlichte auch ihre erste Schätzung der Übersterblichkeit für das Jahr 2020, die der Pandemie zugerechnet werden kann. Demnach starben 3 Millionen Menschen – 1.2 Millionen mehr, als die offizielle Statistik ausweist. Die Schätzung enthält auch diejenigen, die wegen der Überlastung der Gesundheitssysteme, wegen sozioökonomischer Folgen der Coronakrise oder wegen psychischen Problemen im Zusammenhang mit der Pandemie verstarben.

10:33 Schweizer Tourismusanbieter vorsichtig optimistisch Angesichts der anstehenden weiteren Lockerungen und der günstigen epidemiologischen Lage blicken viele Schweizer Tourismusanbieter vorsichtig optimistisch auf die kommende Sommerferienzeit. Die Buchungsstände liegen aktuell +14.5 % über dem sehr schwachen Vorjahr. Von enormer Wichtigkeit wäre die Erlaubnis von Grossveranstaltungen und Kongressen, deren Fehlen hat nach wie vor bedeutend negative Auswirkungen, insbesondere auf den Städtetourismus, schreibt der Verband «Schweiz Tourismus» in einer Mitteilung. Noch offen ist, in welchem Ausmass Schweizerinnen und Schweizer diesen Sommer wieder Ferien im Ausland verbringen werden. Audio Das Covid-Zertifikat: grosse Hoffnungen der Reisebranche 13:13 min, aus HeuteMorgen vom 20.05.2021. abspielen. Laufzeit 13:13 Minuten.

9:59 Der Kanton Bern ruft alle in Moutier auf, sich testen zu lassen Im bernjurassischen Städtchen Moutier soll die gesamte Bevölkerung zum Corona-Test antraben. Übers Wochenende vom Samstag, 22. Mai bis Montag, 24. Mai, organisiert das Spital Moutier einen Massentest, wie der Kanton Bern mitteilte. Grund für die Durchtestung der Bevölkerung von Moutier sind seit zwei Wochen anhaltende grössere und kleinere Corona-Ausbrüche, die an unterschiedlichen Orten und auch ohne direkten Zusammenhang aufgetreten sind und weiterhin auftreten. In den vergangenen zwei Wochen wurden mehr als 20 Personen im Rahmen dieser Ausbrüche positiv auf das Coronavirus getestet und weitere Personen ausserhalb dieser Ausbrüche.

8:58 Uni-Studie: Jedes fünfte Zürcher Schulkind hatte schon Corona Die Universität Zürich hat zum dritten Mal 2500 Zürcher Schulkinder aus 275 Klassen und 55 Schulen getestet. Dabei zeigt sich: Jedes fünfte Schulkind hatte schon Corona. Seit Juni 2020 stieg der Anteil Kinder, die eine Infektion durchgemacht und Antikörper entwickelt haben, von 2 auf 19 Prozent.

Die Infektionsrate ist damit vergleichbar mit jener der Eltern und des Schulpersonals. Es zeigen sich keine wesentlichen Alters- oder Geschlechtsunterschiede, ausser dass die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe etwas weniger betroffen waren.

Zwei Drittel der infizierten Kinder und Jugendlichen bleiben symptomlos.

Bei 80 Prozent der infizierten Schülerinnen und Schüler bleiben die Antikörper mindestens 6 Monate erhalten.

Zwei Prozent der Infizierten berichten über Symptome, die mit Long-COVID vereinbar sind.

In der ersten Testphase (Sommer 2020) gab es im Schnitt bei 2 von 100 Klassen eine Häufung von Infektionen (3 oder mehr Infizierte pro Klasse). In der zweiten Testphase (Herbst 2020) gab es bei 6 von 100 Klassen ein solches sogenanntes Clustering. Bei der jüngsten Testphase (Frühling 2021) stieg der Wert auf 20 von 100 Klassen. Bei den Tests wird Venenblut von ca. 2500 Schulkindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 17 Jahren an 55 zufällig ausgewählten Schulen im Kanton Zürich in bisher drei Phasen auf Antikörper getestet: Im Juni/Juli 2020, im Oktober/November 2020 und im März/April 2021. Via Online-Fragebogen beantworten die getesteten Personen zudem alle zwei Monate Fragen zu Symptomen, Gesundheitszustand, präventivem Verhalten, Lebensstil und Lebensqualität. Die Teilnahme ist freiwillig.

8:20 Welche Wirkung hat VItamin D? Ein niedriger Vitamin-D-Status ist einer neuen US-Studie zufolge kein Risikofaktor für eine Infektion mit dem Coronavirus. Zwar scheine es eine solche Verbindung zu geben, wenn man die Daten allein betrachte, erläutern die Forscher im Fachmagazin «Jama Open Network». Beziehe man aber Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht, Ethnizität, Body-Mass-Index, Blutdruck, Raucherstatus und Wohnort mit ein, gebe es keinerlei Zusammenhang. Menschen mit vergleichsweise niedrigem Vitamin-D-Spiegel haben demnach also kein höheres Risiko, sich mit Sars-CoV-2 anzustecken, als optimal mit dem Vitamin versorgte Menschen.

6:13 WHO und Grossbritannien planen «Pandemie-Radar»-System Grossbritannien will mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammenarbeiten, um ein «Pandemie-Radar»-System zu entwickeln. Mit dem System sollen neue Coronavirus-Varianten schneller identifiziert und aufkommende Krankheiten global besser verfolgt werden können. «Die Welt darf nie wieder von einem Virus überrascht werden, das sich unkontrolliert unter uns ausbreitet. Wir müssen ein System der Krankheitsüberwachung aufbauen, das für das 21. Jahrhundert geeignet ist», sagte Premierminister Boris Johnson. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte, er freue sich über die Zusammenarbeit, denn Grossbritannien gelte als starkes Beispiel für die Überwachung und Sequenzierung von Krankheitserregern.

5:18 Argentiniens Regierung ordnet harten Lockdown an In Argentinien hat die Regierung aufgrund der momentan hohen Corona-Fallzahlen neue Ausgangsbeschränkungen angeordnet. In den besonders betroffenen Gebieten dürfen die Menschen bis Ende Monat jeweils zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens das Haus nicht mehr verlassen. Auch tagsüber dürfen sie sich nur in der Nähe ihres Wohnortes bewegen. Nur Läden mit wichtigen Gütern dürfen offenbleiben. Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen, soziale, religiöse und sportliche Aktivitäten werden verboten. Am Donnerstag verzeichnete Argentinien fast 36'000 Neu-Infektionen, einen der höchsten Werte seit Beginn der Pandemie. Legende: Reuters

2:56 Razzia bei bewaffneten Gegnern der Corona-Massnahmen in Österreich In Österreich hat die Polizei bei einer Razzia bei Gegnern von Corona-Massnahmen Waffen und Munition sichergestellt. Die Männer hätten sich in einer geschlossenen Chat-Gruppe im Nachrichtendienst Telegram über Sprengkörper und den Kauf von Waffen unterhalten, teilte das Innenministerium mit. Bei einer Demonstration vom 15. Mai sollen gewaltsame Aktionen geplant gewesen sein. Einen Tag davor führten Verfassungsschützer in fünf Bundesländern Hausdurchsuchungen und Verhöre durch. Dabei wurden unter anderem zwei Faustfeuerwaffen, ein Gewehr, etwa 3500 Schuss Munition und Schwerter gefunden. Ausserdem wurden Schutzwesten, Helme und Funkgeräte sichergestellt.

22:27 Nepal bittet um Impfstoffspenden Angesichts schnell steigender Corona-Zahlen hat Nepal die Weltgemeinschaft um Impfstoffspenden und andere Hilfe zur Bewältigung der Pandemie gebeten. Die Regierung sei mit ausländischen Botschaften im Gespräch, sagte ein Regierungssprecher. Ausserdem versuche das arme Land im Himalaya selbst Impfstoff zu kaufen. Nach einem Tweet der zuständigen EU-Botschafterin haben EU-Länder Nepal unter anderem 77 Beatmungsgeräte, 50 Sauerstoffflaschen und 2.4 Millionen Masken zur Verfügung gestellt. Nepal erlebt gerade wie sein Nachbarland Indien eine schlimme Corona-Welle, die Spitäler überfordert. Betten und medizinischer Sauerstoff gehen aus.

21:29 Schweiz soll führend werden in mRNA-Forschung Die erfolgreichen Impfstoffe gegen Covid-19 von Moderna, Pfizer-Biontech und auch von CureVac basieren auf der mRNA-Technologie. Die Schweiz ist nicht führend bei dieser Technologie. Das will der Bundesrat ändern und total 50 Millionen Franken dafür einsetzen. Steve Pascolo, französischer Forscher am Universitätsspital Zürich, hat weltweit eine der ersten mRNA-Impfstudien gemacht. Die Unterstützung des Staates sei eine gute Investition in die Zukunft, meint er. Vor allem für Grundlagenforschung und Therapien gegen seltene Krankheiten brauche es Unterstützung. «Wenn wir einen mRNA-Herstellung hier in der Schweiz haben, dann können wir Therapien entwickeln für Augen, Hirn, Haut, Krebs», erklärt der Forscher. Was die Coronakrise betrifft ist sich die Fachwelt schon mal einig: Die mRNA-Technologie ist der Rettungsanker im Kampf gegen die Pandemie. 02:24 Video Schweiz als Zentrum für MRNA-Forschung Aus Tagesschau vom 20.05.2021. abspielen

20:58 Mallorcas Gastronomen dürfen Innenbereiche öffnen Auf der spanischen Urlaubsinsel und auch auf den anderen Balearen darf die Innengastronomie ab Sonntag im Zuge der guten Corona-Lage erstmals seit März wieder öffnen. Restaurants, Bars und Cafés werden ihre Gäste allerdings zumindest bis zum 5. Juni nur bis 18 Uhr in den Innenbereichen bewirten dürfen, wie die Regionalregierung in Palma mitteilte. Die Aussenbereiche dürfen unterdessen auf den Balearen bis 23 Uhr offen bleiben. Damit kehrt auf Mallorca immer mehr Normalität ein – auch wenn weiterhin mehrere Einschränkungen wie eine nächtliche Ausgehsperre und die Maskenpflicht auch im Freien gelten. Legende: Im Winter hatten Mallorca und die anderen Inseln der Region zeitweilig die höchsten Infektionswerte des Landes. Reuters

Das Covid-19-Zertifikat der Europäischen Union soll rechtzeitig für die Sommersaison bereitstehen: Die Mitgliedsländer und das EU-Parlament hätten sich auf die Details dazu geeinigt, teilte die portugiesische Ratspräsidentschaft in Brüssel mit. Im EU-weit gültigen Zertifikat sollen Corona-Impfungen, -Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen aufgeführt werden. Mit dem Zertifikat soll das Reisen innerhalb der Europäischen Union einfacher werden. Auch in der Schweiz wird gegenwärtig an einem Corona-Zertifikat gearbeitet. Es soll mit dem EU-Zertifikat kompatibel sein. Damit Schweizerinnen und Schweizer mit ihrem Covid-Zertifikat problemlos in der EU reisen können, muss die EU-Kommission das Schweizer Zertifikatssystem als äquivalent anerkennen. Diese Anerkennung steht noch aus.

20:10 Schweden mit höchster Neuinfektionszahl in der EU Schweden hat im europäischen Corona-Vergleich die traurige Spitze bei den Neuinfektionszahlen übernommen. Wie aus den Zahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hervorgeht, kommt das skandinavische Land mit seinem viel beachteten Sonderweg im jüngsten Vergleichszeitraum auf eine 14-Tages-Inzidenz von 577 pro 100'000 Einwohner. Das ist der höchste Wert aller Länder im Europäischen Wirtschaftsraum. Knapp hinter Schweden folgen Litauen (563), Zypern (522) und die Niederlande (483).

18:20 Gesundheitsdirektoren wollen vom Bund klarere Abgrenzung der Zuständigkeiten Nach über einem Jahr Corona-Krise fordert die Gesundheitsdirektorenkonferenz der Kantone (GDK) vom Bund eine präzisere Abgrenzung der Zuständigkeiten. Auch eine Standardisierung von digitalen Tools zur Erfassung und Meldung von Daten sowie zum Monitoring dränge sich auf. Zu den Erkenntnissen gehöre, dass es präzisere Vorgaben zur Lagerhaltung von Schutzmaterial brauche und dass die Aufgaben und Kompetenzen in der «besonderen Lage» klarer abgegrenzt werden müssten. Der Föderalismus sei bei der Bewältigung einer Krise von dieser Grösse zwar eine Herausforderung, aber kein Hindernis. Zu den Vorteilen gehört laut GDK die Möglichkeit von differenzierten und auf die jeweilige epidemiologische Lage angepassten Reaktionen. Zu den Herausforderungen zählen demnach die für die Bevölkerung nicht immer nachvollziehbaren Unterschiede zwischen den kantonalen Regelungen. Vor allem der Umgang mit dem flächendeckenden Wiederanstieg der Fallzahlen im vergangenen Herbst habe gezeigt, dass die Zuständigkeiten von Bund und Kantonen geschärft werden müssten. 01:38:17 Video Im Banne von Covid-19 – Die Schweiz im Ausnahmezustand Aus DOK vom 23.04.2020. abspielen

16:46 Corona-Nebeneffekt: Zahl der Whistleblower-Meldungen steigt stark an Noch vor wenigen Jahren musste sich die Eidgenössische Finanzkontrolle für Whistleblower stark machen – nun ist sie täglich kontaktiert worden. Das zeigt ihr eben veröffentlichter Jahresbericht. Der Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle, Michel Huissoud, bringt das vergangene Jahr so auf den Punkt: «2020 war ein unglaubliches Jahr. So etwas haben wir noch nie erlebt.» Er spricht von fast 500 Whistleblowing-Meldungen – ein deutlicher Anstieg zu rund 190 im Jahr zuvor. Grund für den Anstieg sind die Unterstützungsmassnahmen im Rahmen der Coronakrise. Über 300 Meldungen betrafen mögliche Betrugsfälle, insbesondere bei der Kurzarbeitsentschädigung, wie Vize-Direktor Eric-Serge Jeannet ausführt. Die Meldungen seien oft von Angestellten gekommen, die eine Entschädigung ungerecht fanden, weil das Unternehmen gar keine Kurzarbeit eingeführt hatte. Audio Wegen Corona-Krise: Mehr Meldungen von Whistleblowern 01:26 min, aus Heute um Vier vom 20.05.2021. abspielen. Laufzeit 01:26 Minuten.

16:31 Indien: Zahl der Impfungen nimmt ab – Pandemie trifft ländliche Gebiete hart In Indien werden pro Tag tendenziell immer weniger Leute gegen Corona geimpft. Während im April teilweise um die 4 Millionen Dosen am Tag verabreicht wurden, waren es am Mittwoch nur 1.2 Millionen Dosen, wie Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums zeigten. In dem Land mit 1.3 Milliarden Einwohnern mangelt es an Corona-Impfstoff. Anders als viele reichere Länder hat Indien viel später die entsprechenden Dosen gekauft – und auch erst, nachdem die Impfstoffe im Land zugelassen waren. Bislang haben in Indien etwas mehr als zehn Prozent der Menschen mindestens eine Impfung erhalten. Etwas mehr als drei Prozent sind vollständig geimpft. Impfwillige müssen sich in vielen Teilen des Landes online registrieren – viele Menschen besonders in den ländlichen Regionen haben aber gar keinen Internetzugang. Die Pandemie hat sich derweil zunehmend in gerade diese ländlichen Regionen verlagert, auch weil es dort deutlich weniger Testmöglichkeiten gibt. Audio Corona trifft das arme, ländliche Indien besonders hart 04:56 min, aus Echo der Zeit vom 19.05.2021. abspielen. Laufzeit 04:56 Minuten.

15:51 USA: Tiefster Stand bei den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe seit Pandemie-Beginn Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist auf den tiefsten Wert seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor über einem Jahr gesunken. In der vergangenen Woche beantragten 444'000 Amerikaner Unterstützung, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte März 2020. Experten sehen allerdings erst bei Werten zwischen 200'000 und 250'000 eine Normalisierung am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Anträge dürften weiter sinken, nachdem republikanische Gouverneure in mindestens 21 Bundesstaaten angekündigt haben, dass sie sich im nächsten Monat aus den von Washington finanzierten Arbeitslosenprogrammen zurückziehen werden. 06:44 Video USA suchen verzweifelt Arbeitskräfte Aus Tagesschau vom 07.05.2021. abspielen