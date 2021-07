Der Ticker startet um 5:42 Uhr

17:52 Schweizer Investitionen 2020 besser als Prognosen Erwartungsgemäss hat während der Coronakrise die Investitionstätigkeit der Schweizer Unternehmen gelitten. Allerdings ging das Investitionsvolumen 2020 nicht so stark zurück wie befürchtet. Dies zeigt die halbjährliche Investitionsumfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich vom Frühling 2021. Laut den Umfrageergebnissen wurden die Anlageinvestitionen 2020 nominal um 6 Prozent reduziert. In der letzten Umfrage im Herbst 2020 befürchteten die Unternehmen noch einen Rückgang von nominal über 9 Prozent. Die Erwartungen für das Investitionswachstum im laufenden Jahr bleiben dagegen unverändert. Die Unternehmen rechnen für 2021 weiter mit einem Wachstum von nominal 7 Prozent. Dieses Wachstum verteilt sich dabei fast gleichmässig auf die Industrie (+5 Prozent), das Baugewerbe (+6 Prozent) und den Dienstleistungssektor (+7 Prozent). 03:35 Video Aus dem Archiv: 30 Milliarden Franken Schulden nach Coronakrise Aus 10 vor 10 vom 07.06.2021. abspielen

17:13 Merkel in London: Hoffnung und Bedenken halten sich die Waage Nach Beratungen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson zeigte sich Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel besorgt. «Ich bin sorgenvoll und skeptisch, ob das gut ist und nicht ein bisschen viel», sagt Merkel mit Blick auf die hohen Zuschauerzahlen bei den noch ausstehenden Spielen der Fussball-Europameisterschaft in London. Johnson selbst verwies darauf, dass die Impfquote in Grossbritannien hoch und daher die Zahl der Toten sehr niedrig seien. Aufgeräumter äusserte sich Merkel in Bezug auf die Mobilitätsaussichten in naher Zukunft. Die Kanzlerin rechnet mit baldigen Erleichterungen bei Reisen zwischen Deutschland und Grossbritannien. «Ich gehe davon aus, dass in absehbarer Zeit doppelt Geimpfte wieder reisen können, ohne in Quarantäne zu gehen», sagt Merkel. Sie wies indes darauf hin, dass sich die hochansteckende Delta-Variante auch in Deutschland schnell ausbreite. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 02.07.2021 Mit Video

17:00 Freiburg bietet Corona-Tests für ferienreisende Kleinkinder Das Corona-Testzentrum des Kantons Freiburg in Granges-Paccot bietet ab kommendem Donnerstag Tests für Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren an. Damit will der Kanton der Nachfrage von Eltern entsprechen, die in Länder reisen, in denen solche Tests vorgewiesen werden müssen. Die täglichen Testkapazitäten belaufen sich auf 500 Personen, wie die Freiburger Staatskanzlei mitteilte. Sie empfiehlt, vorgängig einen Termin zu vereinbaren, um Wartezeiten zu vermeiden. Die Tests werden von speziell geschultem Personal durchgeführt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Europareisen in Coronazeiten Reisevorteile für Geimpfte: Feriendestinationen im Check 05.06.2021 Mit Video

16:54 Besondere Behandlung für Rückkehrer aus St. Petersburg Fussballfans, die am Samstag mit den drei vorgesehenen Direktflügen aus St. Petersburg nach Zürich zurückkehren, werden bei der Einreise zusätzlich kontrolliert. Die Flughafenpolizei prüft, ob sie den erforderlichen negativen Covid-19-Test, das Impfbüchlein oder das Zertifikat vorweisen können. Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich bestätigte einen entsprechenden Bericht des Medienhauses Tamedia. Falls jemand kein negatives Testresultat oder einen Impfnachweis vorzeigen kann, muss er nachträglich einen PCR-Test machen. Von der zusätzlichen Kontrolle der Flughafenpolizei nicht betroffen sind Passagiere, die mit Umsteigeflügen heimreisen. Audio St. Petersburg: EM-Stadt ist Corona-Hochrisiko-Gebiet 13:18 min, aus HeuteMorgen vom 02.07.2021. abspielen. Laufzeit 13:18 Minuten.

15:46 Olympische «Geisterspiele» wieder wahrscheinlicher Die Olympia-Wettbewerbe in Tokio (23. Juli bis 8. August) könnten wegen der Corona-Pandemie doch noch zu «Geisterspielen» werden. «Es gibt die Möglichkeit, dass keine Zuschauer da sein werden», sagte Japans Regierungschef Yoshihide Suga drei Wochen vor der Eröffnungsfeier in einer Rede. Hintergrund von Sugas Aussage sind die wieder steigenden Infektionszahlen in Nippon nach der Lockerung mehrerer Einschränkungen im vergangenen Monat. Doch schon vor Sugas Rede hatte die grosse japanische Zeitung «Yomiuri Shimbun» über Pläne der Olympia-Organisatoren für den Ausschluss von Zuschauern für bestimmte Olympia-Wettkämpfe berichtet. Demnach könnten Veranstaltungen am Abend und in grossen Arenen entgegen ursprünglicher Überlegungen vollkommen ohne Besucher stattfinden. Die Öffnung der Stadion- und Hallentore ist ohnehin abhängig von weiteren Lockerungen. Unter den noch bis zum 11. Juli gültigen Vorschriften dürften derzeit nur maximal 5000 Besucher in die Wettkampfstätten eingelassen werden. 01:36 Video Aus dem Archiv: Japan zwischen Olympia-Vorfreude und Angst Aus 10 vor 10 vom 22.06.2021. abspielen

15:30 Kanton Bern schliesst erste Impfzentren Die Corona-Lage im Kanton Bern hat sich stabilisiert. «Das Schlimmste haben wir hinter uns», konstatierte der bernische Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg vor den Medien in Bern. Schnegg mahnte gleichzeitig aber zur Vorsicht, denn noch sei das Virus da und es lägen, mit Blick auf die Sommerferien und die sich ausbreitende Deltavariante, weitere schwierige Wochen vor der Bevölkerung. Er bat die Bevölkerung ferner, die derzeit noch zahlreich geöffneten Impfzentren zu nutzen. Sieben der zehn Impfzentren schliessen Ende August, zwei weitere im September. Im Herbst verbleibt einzig das Impfzentrum am Berner Inselspital in Betrieb. Der Gesundheitsdirektor machte aber auch klar, dass er der Mehrheit der Bevölkerung keine Massnahmen aufbürden will, um jene Minderheit zu schützen, die sich nicht impfen lassen will. Sollten jedoch ab Oktober neue Virusvarianten auftreten und das Gesundheitswesen überlasten, wird der Kanton gegebenenfalls weitere Massnahmen einführen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 02.07.2021 Mit Audio

14:54 Mehr als die Hälfte der Nebenwirkungen fallen mit Moderna an Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic hat bislang rund 3500 Meldungen über vermutete aber unerwünschte Nebenwirkungen ausgewertet. Die meisten der Nebenwirkungen – über 62 Prozent – waren nicht schwerwiegend. Rund ein Drittel der Meldungen sind als schwerwiegend eingestuft worden, wie Swissmedic mitteilt. Dabei sind 58 Prozent der Personen, die sich über Nebenwirkungen beklagen, mit dem Impfstoff Moderne behandelt worden. Weiterhin am meisten betroffen von Nebenwirkungen sind Frauen mit einem Anteil von 67.4 Prozent. Im Mittel waren die Betroffenen 62.5 Jahre alt, wobei ein Drittel 75 Jahre oder älter waren. In den als schwerwiegend eingestuften Fällen lag das mittlere Alter bei 66.1 Jahren. Gemäss Swissmedic ändern die bisher analysierten Meldungen das positive Nutzen-Risiko-Profil der in der Schweiz verwendeten Covid-19 Impfstoffe nicht. 03:49 Video Aus dem Archiv: Auch Jüngere von Impf-Nebenwirkungen betroffen Aus 10 vor 10 vom 18.06.2021. abspielen

14:36 Mehr als 3 Millionen Doppeltgeimpfte in der Schweiz Die Zahl der doppelt geimpften Personen in der Schweiz hat die 3-Millionen-Schwelle überschritten: Konkret haben bis vorgestern Abend 3'111'941 Personen die zweite Dosis erhalten. Das heisst, 36 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 1'298'317 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung durchgeführt. Pro Tag wurden durchschnittlich 72'753 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor sank die Impfkadenz um zwölf Prozent. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Covid-19 Wer sich wo wann impfen lassen kann – die Kantonsübersicht 01.07.2021 Mit Video

13:52 Deutsche Impfkommission lehnt Impfempfehlung für Kinder weiterhin ab In Deutschland will die Ständige Impfkommission (Stiko) trotz der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus weiterhin keine generelle Impfempfehlung für Kinder aussprechen. «Im Augenblick gibt es keinen Grund für eine hastige Änderung, auch wenn dies manchmal gefordert wird», sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens dem «Spiegel». Bei der Variante sei keine verstärkte Erkrankung von Kindern festgestellt worden. Daher sei die Impfung der Eltern, Grosseltern und Lehrer weiter vordringlich. Bislang empfiehlt die Stiko Corona-Impfungen für Zwölf- bis 17-Jährige nur bei bestimmten Vorerkrankungen. Sie begründete dies mit dem geringen Risiko einer schweren Erkrankung in dieser Altersgruppe. In der Schweiz empfehlen das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) demgegenüber allen Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Corona-Impfung. Die Schweizer Impf-Empfehlungen wurden vor wenigen Tagen entsprechend ergänzt. Audio Aus dem Archiv: Wie sinnvoll ist eine Corona-Impfung bei Kindern? 27:12 min, aus Tagesgespräch vom 09.06.2021. abspielen. Laufzeit 27:12 Minuten.

13:32 Corona-Zahlen des BAG im Wochenüberblick Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 108 Fällen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Das sind 16 Prozent weniger als in der Vorwoche. Laut BAG werden aktuell 114 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 33 Prozent weniger als in der Vorwoche. Stand heute sind knapp 36 Prozent der Menschen in der Schweiz vollständig geimpft.

13:30 BAG meldet 158 neue Corona-Infektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 158 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

13:19 Korrespondentin: «Für Russland stehen Bilder aus Stadion an erster Stelle» SRF-Russland-Korrespondentin Luzia Tschirky schätzt die Corona-Situation in St. Petersburg, wo in Stunden die Schweiz gegen Spanien spielt, als angespannt ein. In den letzten Tagen hätten die Zahlen der in Russland neu an Corona verstorbenen Menschen Höchstwerte erreicht. Die Schweizer Fans seien entsprechend zur Vorsicht angehalten – nicht zuletzt auch deshalb, weil es schon unter finnnischen Fans letzte Woche in St. Petersburg zu vielen Ansteckungen gekommen sei und man den Ursprung der Infektionen noch nicht erschlossen habe. Sind der Regierung die schönen Bilder aus dem Stadion also wichtiger als die Sicherheit? «Aus Sicht der russischen Regierung, würde ich sagen, ist es bestimmt so, dass die Bilder, die heute Abend aus dem Stadion gesendet werden, an erster Stelle stehen und damit auch das Prestige, dass man sich von der besten Seite zeigen möchte», so Tschirky. Doch was die Sicherheit allgemein im Land betreffe, gebe es unter den Menschen eine unterschiedliche Haltung. Insgesamt sei aber klar: «Die Menschen in Russland haben weniger Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken als noch vor einem Jahr, währenddessen die Zahl der Geimpften doch weierhin auf sehr niedrigem Niveau ist.» 01:37 Video Luzia Tschirky: «Für Schweizer Fans ist Vorsicht geboten» Aus Tagesschau vom 02.07.2021. abspielen

12:44 Wieder mehr Touristen in Spanien In Spanien läuft der Tourismus wieder an: Im Mai haben rund 1.4 Millionen ausländische Touristinnen und Touristen das Land besucht. Laut dem nationalen Statistikamt sind im Mai damit fast doppelt so viele Urlauber nach Spanien gereist wie im April – im April waren die Coronabeschränkungen in Spanien gelockert worden. Trotz der Verdoppelung lag die Zahl der ausländischen Gäste im Mai aber immer noch um mehr als 80 unter dem Niveau von vor der Krise, im Mai 2019. Die steigende Touristenzahl dürfte sich auf den Stellenmarkt auswirken. Laut dem Arbeitsministerium in Madrid sank die Arbeitslosigkeit im Juni so stark wie noch nie in einem einzelnen Monat seit 1996, also seitdem die Statistik zum ersten Mal erhoben wurde. 07:39 Video Aus dem Archiv: Ferien können dieses Jahr teuer werden Aus 10 vor 10 vom 17.06.2021. abspielen

12:11 Stadt Bern meldet deutlich mehr Fälle im Kindes- und Erwachsenenschutz Die Berner Stadtregierung will das Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz befristet bis Mitte 2022 um 450 Stellenprozente aufstocken. Sie hat dem Stadtrat den entsprechenden Kreditantrag von 495'000 Franken vorgelegt. Den Antrag begründet die Stadtregierung in einer Mitteilung mit einer coronabedingt ausserordentlichen Zunahme der Fälle und deren Komplexität. Verschärft habe sich die Lage zudem dadurch, dass psychiatrische und psychologische Angebote überlastet und auf längere Zeit ausgebucht seien. Die Zusatzkosten können laut Berner Gemeinderat voraussichtlich im Rahmen der nachträglichen Abgeltung durch den Kanton in den Jahren 2022 und 2023 ausgeglichen werden.

11:20 Über 400'000 Corona-Tote in Indien In Indien sind nach offiziellen Zahlen mehr als 400'000 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Diese Marke wurde am Freitag überschritten, als das Gesundheitsministerium 853 neue Todesfälle im 1.3-Milliarden-Einwohner-Land meldete. Nur in den USA und Brasilien wurden bislang mehr Corona-Tote erfasst. Die Hälfte der Toten in Indien wurde während der heftigen zweiten Welle im April und Mai registriert, die Spitäler und Krematorien überlastete und im Zusammenhang mit der ansteckenderen Delta-Variante steht, die zuerst in Indien aufgetreten war. Inzwischen sind die täglich gemeldeten Neuinfektionen und Todeszahlen wieder deutlich gesunken. Etliche Expertinnen und Experten gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer im zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt sehr hoch ist. Derzeit versucht Indien, seine Impfkampagne auszuweiten. Bislang sind aber erst 4.5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 00:59 Video Aus dem Archiv: Pandemie in Indien ist ausser Kontrolle Aus SRF News vom 26.04.2021. abspielen

10:42 Nur jede 10. Arztpraxis hat Corona-Jahr unbeschadet überstanden Die Corona-Pandemie hat auch die Schweizer Arztpraxen hart getroffen, wie die neuesten Zahlen, Link öffnet in einem neuen Fenster des Bundesamts für Statistik (BFS) nachweisen. 90 Prozent der Einrichtungen mussten ihren Betrieb einschränken – oder zeitweise sogar schliessen. Dies unter anderem wegen des Verbots von nicht-dringlichen Eingriffen und Behandlungen während des ersten Lockdowns im Frühling 2020. Hauptbetroffen waren vor allem jene Fachpraxen, in denen chirurgische Eingriffe durchgeführt werden. 94 Prozent von ihnen mussten ihre Tätigkeit reduzieren oder die Praxis vorübergehend schliessen. Die betroffenen Ärztinnen und Ärzte nahmen auch Unterstützungsleistungen in Anspruch – am häufigsten die sogenannten Liquiditätshilfen des Bundes und Kurzarbeitsentschädigungen. Legende: Am meisten Hilfe benötigten die selbstständig-erwerbenden Ärztinnen und Ärzte: 60 Prozent von denen, die die ihre Tätigkeit von Mitte März bis Ende April 2020 einstellen mussten und zwischen Mai und Oktober 2020 nicht mehr auf ihr übliches Niveau zurückfanden, beanspruchten Kurzarbeit, Liquiditätshilfen und/oder Härtefallhilfe. Keystone

9:50 SPD für Recht auf Homeoffice Die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, fordert einen dauerhaften Rechtsanspruch für Arbeitnehmer auf das Homeoffice. «Grundsätzlich sollen Beschäftigte bei einer Fünf-Tage Woche mindestens 24 Tage im Jahr mobil oder im Homeoffice arbeiten können, wenn es die Tätigkeit erlaubt», sagt sie der «Augsburger Allgemeine» einem Vorabbericht zufolge. Das Homeoffice habe während der Corona-Pandemie enorm an Bedeutung gewonnen und die Arbeitswelt vieler Menschen verändert. Es bedürfe deswegen einer gesetzliche Regelung, da auch hier Arbeits- und Ruhezeiten sowie ein Recht auf Nichterreichbarkeitszeiten gelten müssten.

9:13 Viele Ansteckungen an Lebensmittelgrossmarkt in Taiwan Taiwan meldet einen Virus-Ausbruch auf einem Lebensmittelgrossmarkt in der Hauptstadt Taipeh. Die Behörden geben 98 inländisch übertragene Neuinfektionen bekannt, davon 41 nachgemeldete Ansteckungen von dem Markt. Die Verantwortlichen versuchen, den Virus-Ausbruch dort durch Massentests und Quarantäne-Massnahmen einzudämmen. Der Markt sei für drei Tage geschlossen worden, sagt Gesundheitsminister Chen Shih Chung. Nach einem Anstieg Mitte Mai stabilisierten sich die Corona-Zahlen im Land zuletzt und sind immer noch vergleichsweise niedrig. Insgesamt sind in Taiwan 14'911 Positiv-Tests und 676 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus registriert worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Grafik Fälle, Impfungen, Übersterblichkeit: Corona-Zahlen weltweit 09.06.2021 Mit Video

8:31 Schweizer Fans machen sich auf nach St. Petersburg Es geht los: Zahlreiche Schweizer Fans fliegen mit regulären und Zusatzmaschinen der Swiss und der Helvetic Airways nach St. Petersburg, wo die Nati im Viertelfinal auf Spanien trifft. Die Vorfreude ist gross – auch für Luca Loutenbach, dem populärsten Fan, der vor dem Abflug von Interview-Anfragen bestürmt wird. Die Reise in die Ostsee-Metropole ist allerdings nicht unumstritten. In St. Petersburg hat sich die Corona-Lage vor dem Fussballmatch verschärft. Nichtsdestotrotz werden über 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauer in das mehr als 60'000 Plätze fassende Stadion gelassen, damit sie die Schweiz und Spanien spielen sehen. 01:15 Video Abflug der Schweizer Fans Richtung St. Petersburg Aus News-Clip vom 02.07.2021. abspielen