Bisher wurden in der Schweiz 2'100'669 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 40'708 Personen pro Tag geimpft. Das sind 36.2 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 8.9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 6.5 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

In rund einer Stunde informiert das Bundesamt für Gesundheit (BAG) über die aktuelle epidemiologische Lage in der Schweiz. Wir übertragen den Point de Presse live auf SRF info und hier im Ticker. Folgende Fachleute nehmen teil:

Konkret bedeutet dies: Es dauert alles länger als geplant. In einzelnen Kantonen würden bestimmte Impfgruppen später an die Reihe kommen, in anderen werde man Impftermine verschieben müssen. Es komme dabei auch auf die Grösse des Kantons an, sagt Hauri.

Die Kantone müssten deshalb ihre Impfplanung völlig überarbeiten, so Hauri. «Wir haben im Rahmen unserer Planung und unseres regelmässigen Austausches mit dem Bund und dem BAG tatsächlich davon gehört, dass es weniger Lieferungen gibt als ganz ursprünglich in Aussicht gestellt.», sagt Hauri. «Das Ausmass ist mindestens so, dass es für uns in der Planung relevant ist. Es ist nicht so, dass es ganz wenige Dosen weniger wären.»

Die Aussenbereiche von Gastrobetrieben in Kanton Bern können ab sofort erweitert werden. Die Regierungsstatthalter hätten sich geeinigt, dass die Aussenbewirtungsflächen ohne Baubewilligung erweitert werden dürfen, damit die erforderlichen Abstände eingehalten werden können, schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster .

Beim Medikament handelt es sich um einen künstlichen Antikörper-Cocktail. Er wurde entwickelt, um eine Abwehr gegen das Coronavirus zu ermöglichen. Die bisherigen Erfahrungen zeigten laut Swissmedic, dass Krankheitsverläufe durch das Arzneimittel abgeschwächt werden konnten. Auch in den USA und in der EU kommt das Medikament bereits zur Anwendung.

Ausserdem seien die Schutzmassnahmen gerade in der Kleinkinderbetreuung nicht einfach umzusetzen. Kibesuisse will sich nun im Aargau dafür einsetzen, dass auch das Kita-Personal bevorzugt geimpft wird. Es gehe auch darum, dass dieses Aargauer Modell in anderen Kantonen nicht einfach übernommen werde.

Lehrerinnen und Lehrer über 50 Jahre werden im Aargau bei den Covid-Impfungen privilegiert. Nicht zufrieden mit diesem Entscheid der Regierung ist der Verband der Schweizer Kindertagesstätten. In einem Brief kritisiert Kibesuisse, es ergebe keinen Sinn, dass bei der bevorzugten Impfung zwischen Lehrerinnen ab Kindergartenstufe und Kita-Betreuern unterschieden werde. Ebenso wie die Schulen seien auch die Kitas systemrelevant, heisst es beim Verband auf Anfrage.

Bei den Medikamenten handelt es sich um eine Mischung der Antikörper Casirivimab und Imdevimab. Diese wurden vom US-Biotechnologie-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals in Partnerschaft mit Roche entwickelt. Sie sollen eine Resistenz gegen das Coronavirus erzeugen. Diese einmalig intravenös im frühen Krankheitsstadium verabreichten Medikamente verhindern das Eindringen des Virus in die Zelle und senken laut ersten Studien das Erkrankungsrisiko deutlich.

Der Bund hat mit dem Pharmahersteller Roche einen Vertrag für die Beschaffung von Medikamenten gegen das Coronavirus abgeschlossen. Es handelt sich um monoklonale Antikörper-Kombinationstherapien. Die ersten Lieferungen werden Mitte Mai 2021 erwartet. Es handelt sich um 3000 Dosen des Antikörper-Cocktails, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster schreibt. Zur Vertragssumme wurden keine Angaben gemacht.

Denn um sich zu infizieren, müsse man eine Mindestanzahl von Viren einatmen. «Wie viele ich einatme, hängt von der Konzentration und der Zeit ab, während der ich eine Konzentration aufnehme. Beim Joggen und Spazieren gehen ist die Kontaktzeit mit anderen Personen äusserst gering», so Asbach. Zudem werde die Konzentration von ausgeatmeten Viren schnell verdünnt, gerade bei einem Jogger, der in Bewegung ist. Die Kontaktzeiten seien kurz und die Konzentrationen niedrig.

Aerosol-Forscher haben in einen offenen Brief an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel darauf hingewiesen, dass die Corona-Infektionsgefahr bei Aktivitäten im Freien sehr gering sei. Sie kritisieren, dass die Politik nicht entsprechend handelt. «Draussen kann sehr wenig passieren. Das bezieht den Sport natürlich mit ein. Wenn wir nicht über Zweikampfsportarten wie Ringen oder Judo reden, sondern über Mannschaftssportarten oder Tennis», sagt Christof Asbach, Präsident der Gesellschaft für Aerosol-Forschung (GAeF) im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

7:12

Dänemark verlängert Reiseempfehlungen

Die dänische Regierung kündigte an, die allgemeinen Reiseempfehlungen zu lockern. Von Mittwoch an soll bei der Einreise nach Dänemark das Infektionsniveau in dem Land beziehungsweise in der Region ausschlaggebend sein, aus der man ausreist. Grundlage sei die Klassifizierung der Europäischen Gesundheitsagentur ECDC in rote, orange und gelbe Länder, hiess es in einer Mitteilung.

Da die meisten europäischen Länder orange sind – das heisst, sie haben in den vergangenen 14 Tagen mehr als 30 positive Fälle per 100'000 Einwohner registriert – wird von unnötigen Reisen in diese Länder weiter abgeraten. Für die Grenzregionen gelten Ausnahmen. Ebenso für Dänen, für Ausländer mit Wohnsitz in Dänemark und für den Warentransport.