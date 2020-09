Der Ticker startet um 6:47 Uhr

14:29 40 neu gemeldete Corona-Fälle im Kanton Bern Im Kanton Bern sind heute Samstag 40 neue Corona-Erkrankungen gemeldet worden – so viele wie schon lange nicht mehr. Bald könnte deshalb die Maskenpflicht in Läden wieder zur Diskussion stehen. Laut Kanton handelt es sich jedoch um lokale Ansteckungsherde und nicht um eine Ausbreitung in der Bevölkerung. «Für einen Teil der Ansteckungen gibt es spezifische Orte wie die Berner Messehotels und die Café Bar Mokka in Thun», sagte Gundekar Giebel von der bernischen Gesundheitsdirektion. Der Anstieg sei deshalb weniger dramatisch als auf den ersten Blick denkbar. Relevant ist die Zahl von 40 Fällen deshalb, weil Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg (SVP) die Schwelle von 35 Ansteckungen pro Tag als Kriterium für die Maskenpflicht in Läden definiert hatte. Weiteres Kriterium ist die Zahl von 47 Fällen pro 100'000 Einwohner während 14 Tagen. «Wir entscheiden nicht aufgrund eines Tages, sondern aufgrund einer Periode», so Giebel. Erst dann werde die Maskenpflicht relevant. Legende: Der Berner Regierungspräsident und Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg (SVP) wollte bei 35 Ansteckungen pro Tag eine Maskenpflicht in Läden einfordern. Keystone

13:43 Rekordanstieg bei Infektionen in der Ukraine Die Ukraine verzeichnet einen Rekordanstieg bei den Corona-Infektionen. Binnen 24 Stunden seien 2836 Fälle hinzugekommen, teilt der Nationale Sicherheitsrat mit. In dem Land gilt bis zum 28. September ein Einreiseverbot für die meisten Ausländer, ausserdem wurden Corona Einschränkungen bis Ende Oktober verlängert, um das Virus einzudämmen.

12:02 BAG meldet 425 bestätigte Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 425 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf 313 . Das sind 10 % mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau leicht steigend.

. Das sind mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3 % . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 11'609 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 25 % gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Die Kantone melden keine neuen Verstorbenen. Aktuell sind 103 Spitalbetten durch Covid-19-Erkrankte belegt. Das sind 10 Personen mehr als in der Vorwoche (Quelle: Kantone, Stand: Mittag).

11:37 Corona-Fälle: Tschechien sagt Spiel gegen Schottland ab Wegen zweier Corona-Fälle im Betreuerteam hat die tschechische Fussball-Nationalmannschaft vorerst ihre weitere Teilnahme an der Nations League abgesagt. Die Mannschaft könne nicht zu dem für Montag geplanten Heimspiel gegen Schottland antreten, teilte Michal Jurman, der Sprecher des tschechischen Fussballverbands, in Bratislava der Nachrichtenagentur CTK mit. Die gemeinsame Vorbereitung werde sofort abgebrochen und die Spieler würden direkt aus der Slowakei getrennt nach Hause geschickt. Erst am Freitagabend hatte das Team Tschechiens in Bratislava gegen die Slowakei mit 3:1 gewonnen. Der tschechische Verband werde alles unternehmen, damit die UEFA das Nicht-Antreten gegen Schottland nicht strafweise als Niederlage werte, erklärte Jurman. Neben einer zeitlichen Verschiebung komme auch das Antreten einer Ersatzmannschaft infrage.

10:46 Doppelt so viele Tote in den USA bis Ende Jahr? Die Zahl der Corona-Toten in den USA dürfte sich nach Einschätzung von Experten bis zum Jahresende in etwa verdoppeln. Das Gesundheitsinstitut der University of Washington geht davon aus, dass die Totenzahl auf 410.000 steigen wird. Allein im Dezember könnten täglich 3000 Menschen an dem Coronavirus sterben. Die Zahl der Toten könnte um 30 Prozent gesenkt werden, sollten mehr Amerikaner einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Jedoch nutzten immer weniger Menschen eine Maske. Die US-Seuchenbehörde hatte die Zahl der Toten zuletzt mit rund

186.000 angegeben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 05.09.2020 Mit Video

8:33 Indien zählt über vier Millionen Infektionen Als weltweit drittes Land nach den USA und Brasilien übersteigt nun auch in Indien die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen die Marke von vier Millionen. Die Schwelle sei überschritten worden, nachdem binnen eines Tages 86'432 neue Fälle hinzugekommen seien, teilt das Gesundheitsministerium mit. Erst vor 13 Tagen hatte Indien die Schwelle von drei Millionen Infektionen erreicht. Legende: Die Zahl der Toten kletterte zum Samstag um mehr als 1000 auf 69'561. Keystone

6:54 Für immer mehr Wirtschaftsakteure wird es eng Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie treten immer offener zutage. Ein Beispiel ist das Logistikunternehmen Ansorix mit Sitz in Fahrwangen/AG über das jetzt der Konkurs eröffnet werden musste. Betroffen sind 88 Angestellte und neun Lernende. Das Unternehmen erhielt nach eigenen Angaben seit Monaten keine nennenswerten Aufträge mehr. Konkurs meldeten die Ansorix Holding AG und die Ansorix Systems AG an, teilte das «Amtsblatt des Kantons Aargau» am Freitag mit. Für den Chef des Unternehmens, Beat Stadelmann, ein Endpunkt einer längeren Wegstrecke. «Der schon seit längerer Zeit sehr hart umkämpfte Intralogistikmarkt leidet besonders stark unter den Auswirkungen von Covid-19», erklärte er. Seit Monaten seien keine nennenswerten Aufträge mehr reingekommen. Auch der Verband Walliser Bergbahnen musste zur Generalversammlung in Vervorin (VS) wenig erfreuliche Zahlen präsentieren. Nach der ersten Saisonhälfte 2019/20, die noch «Rekordumsätze» gebracht hätte, stoppte die Coronakrise den Höhenflug abrupt. Gemäss einer Umfrage unter seinen Mitgliedern schätzt der Verband die Umsatzeinbusse im Verkehrssektor auf rund 60 Mio. Franken. Bei der Anzahl der Skitage verzeichneten die Walliser Bergbahnen einen Rückgang um 16.5 Prozent. 01:59 Video Grosse Unternehmen gehen gestärkt aus der Krise Aus Tagesschau vom 08.08.2020. abspielen