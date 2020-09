Der Ticker startet um 6:03 Uhr

14:50 Österreich meldet erneuten Rekord-Wiederanstieg Der Anstieg der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus liegt in Österreich am Samstag nach einem erneuten Sprung so hoch wie zuletzt Ende März. Die Behörden meldeten 869 neue Fälle seit dem Vortag, nachdem zuletzt am Donnerstag ein Rekord-Wiederanstieg von 664 Neuinfektionen erreicht worden war. Noch vor einer Woche hatten die Zahlen meist bei etwa 300 bis 400 neuen Fällen am Tag gelegen. Insgesamt gelten nun landesweit über 5300 Menschen als erkrankt, mehr als 3000 davon in der Hauptstadt Wien. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-Patienten liegt noch deutlich unter den Werten des Frühjahrs, stieg aber binnen einer Woche um rund ein Drittel. Am Samstag lagen 209 Infizierte im Krankenhaus, 42 davon auf der Intensivstation. Am Freitag hatte die österreichische Regierung bereits neue Massnahmen verkündet. Ab Montag soll unter anderem wieder eine Maskenpflicht in allen Geschäften und für Kellner in Lokalen gelten, Veranstaltungen werden auf 3000 Gäste unter freiem Himmel und 1500 in Innenräumen beschränkt. Legende: Ab Montag gilt wieder eine Maskenpflicht in allen Geschäften Österreichs. Reuters

12:42 BAG meldet 465 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 465 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf 374. Das sind 19 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.2 Prozent. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 12'842 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 10 Prozent gestiegen.

12:03 Künstlerischer Dank an die New Yorker Müllabfuhr Mit einer überall in New York verbreiteten Botschaft hat sich die Künstlerin Künstlerin Mierle Laderman Ukeles in der Corona-Pandemie bei den Mitarbeitern der Müllabfuhr bedankt. «Dear Service Worker, «Thank you for keeping NYC alive!» For ... forever» (auf Deutsch etwa: Lieber Service-Angestellter. Danke dafür, dass du New York am Leben hältst. Für ... immer), steht seit kurzem auf der Fassade des Queens Museums. Ausserdem taucht die Botschaft auch auf Leinwänden am Times Square in Manhattan und in der U-Bahn auf. Der Dank von Künstlerin Mierle Laderman Ukeles richtet sich dem Museum zufolge an alle öffentlichen Angestellten der Stadt, aber ganz besonders an die der Müllabfuhr. Dort ist die 80-Jährige seit Jahrzehnten als «Artist-in-Residence» angestellt. Bekannt wurde sie Ende der 70er Jahre mit einer Aktion, für die sie jedem der rund 8500 Mitarbeiter der New Yorker Müllabfuhr die Hand schüttelte und sagte: «Thank you for keeping New York City alive!»

11:11 UNO will verstärkt gegen Corona ankämpfen Die UNO-Generalversammlung hat mit grosser Mehrheit eine Resolution zur Corona-Pandemie verabschiedet. Sie ruft die Mitgliedstaaten zu verstärkter internationaler Zusammenarbeit im Kampf gegen das Virus auf. Gegen die Resolution stimmten lediglich zwei Staaten: Die USA und Israel. Zudem müssten alle Länder die Möglichkeit haben, ungehindert und rechtzeitig das nötige medizische Material zu vertretbaren Preisen zu erhalten, heisst es in dem Text.

7:39 Erneut Rekordanstieg in Indien Mit 97'570 neuen Coronavirus-Fällen binnen 24 Stunden meldet Indien den zweiten Tag in Folge einen Rekordanstieg. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen erhöhte sich auf 4.65 Millionen, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. In keinem anderen Land steigen die Fallzahlen derzeit stärker als in Indien. Bei der Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen folgt Indien direkt auf die USA, die mit mehr als 6.4 Millionen Fällen weltweit an der Spitze liegen. Legende: In keinem anderen Land steigen die Fallzahlen derzeit stärker als in Indien. Keystone

US-Präsidentenberater widerspricht Trump Immunologe und Präsidenten-Berater Anthony Fauci erwartet für die USA eine Rückkehr zu normalen Lebensumständen erst Ende 2021 – selbst wenn es bereits in wenigen Monaten eine Coronavirus-Impfung geben sollte. So lange dürfte es dauern, bis genug Menschen für einen «Schutzschirm der Immunität» geimpft sind, sagte Fauci. Zugleich rechnet er bei Corona-Impfstoffen lediglich mit einer Effizienz von 70 bis 75 Prozent. «Ich wäre überrascht, wenn wir eine Impfung wie gegen Masern bekämen, die in 97 bis 98 Prozent der Fälle wirkt - und bei der man nur die Bevölkerung zu impfen braucht, um Masern verschwinden zu lassen», sagte Fauci dem Nachrichtensender CNN. «Ich denke nicht, dass das passieren wird. Ich würde eine zu 70 oder 75 Prozent effiziente Impfung akzeptieren.» Das mache dann aber auch weiterhin zusätzliche Schutzmassnahmen erforderlich. Die Menschen müssten sich noch auf einige Zeit darauf einstellen, Masken zu tragen, Abstand zu halten und Ansammlungen zu meiden, betonte Fauci. So etwas wie ins Theater zu gehen oder in einem Restaurant bei voller Auslastung zu essen, werde dauern. Faucis Äusserungen stehen stärker als sonst im Kontrast zu Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Trump hatte diese Woche erklärt, die USA seien dabei, die Coronkrise hinter sich zu lassen. Auf die Diskrepanz angesprochen, verwies Fauci auf die Statistik, laut der es in den USA weiterhin täglich rund 40'000 Neuerkrankungen und 1000 Todesfälle gibt.

3:28 Erstmals kein neuer Todesfall in Kanada In Kanada haben die Behörden erstmals seit März keine neuen Corona-Toten registriert. 135'626 Personen sind infiziert. 9163 Menschen sind in dem Land bisher an der Krankheit gestorben. Audio Aus dem Archiv: Inuit- und First-Nations-Gemeinden sind alarmiert 09:21 min, aus SRF 4 News aktuell vom 05.05.2020. abspielen. Laufzeit 09:21 Minuten.

3:23 München: Gericht genehmigt Corona-Protestzug Im Rechtsstreit um eine für heute Samstag geplante Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen in München hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Entscheidungen der Vorinstanz teilweise abgeändert. Der Antragsteller dürfe einen Demonstrationszug mit maximal 500 Teilnehmern durch die Innenstadt veranstalten, teilte das Gericht mit. Allerdings: Die von der Initiative ebenfalls per Beschwerde angegriffene Verlegung der anschliessenden Protestversammlung aus der Innenstadt auf das Veranstaltungsgelände Theresienwiese bestätigte der Gerichtshof. Die Organisatoren wollten zudem ursprünglich mit 5000 Teilnehmern auf dem deutlich kleineren Odeonsplatz in der Innenstadt demonstrieren.

2:38 102-jährige Spendenläuferin: Auf Tour für den Gesundheitsdienst Der einhundertjährige Rekord-Spaziergänger aus England, der Spenden für das britische Gesundheitswesen sammelte, hat eine noch ältere Nachfolgerin bekommen: Die 102 Jahre alte Joan Rich hat für den guten Zweck 102 Runden durch einen Park in ihrer Heimat Suffolk gedreht. Den letzten Spaziergang machte die ehemalige Krankenschwester am Freitag pünktlich an ihrem 102. Geburtstag, berichten britische Medien. Damit tritt sie in die Fussstapfen des 100 Jahre alten Tom Moore, der 100 Runden gelaufen war. Der starke Gemeinschaftssinn während der Pandemie erinnere sie an jenen in Kriegszeiten, erzählte die Seniorin, die während der Zeit der Spanischen Grippe im Jahr 1918 geboren wurde. Kurz nachdem die Parks nach einer Corona-Zwangspause im April wieder öffneten, begann die Spaziergängerin ihre Runden – mal mit Rollator, manchmal sogar im Rollstuhl. Bislang legte sie über 55 Kilometer mit ihren Touren zurück. Wie Moore sammelte Rich mit ihren Läufen Spenden für den staatlichen Gesundheitsdienst NHS, für den sie fast ihr ganzes Leben lang gearbeitet hatte. Bisher kamen über 25'000 Pfund zusammen. Der chronisch unterfinanzierte NHS ächzt unter den Belastungen der Corona-Pandemie. Ihren Vorgänger Moore hatten seine Spenden-Runden bekannt gemacht. Von der Queen wurde der Brite sogar zum Ritter geschlagen. Durch seine Aktion kamen knapp 33 Millionen Pfund zusammen.



2:25 BMW: Weiterer Stellenabbau nicht ausgeschlossen Der Autokonzern BMW schliesst angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie einen weiteren Stellenabbau nicht aus. «Wenn der Absatz einbricht, entsteht natürlich zusätzlicher Kostendruck», sagte BMW-Personalvorständin Ilka Horstmeier der «Rheinischen Post». Gleichzeitig wolle man in Zukunftstechnologien wie den Ausbau der Elektromobilität investieren. «Es geht daher darum, die richtigen Prioritäten zu setzen – und da werden wir auch noch einmal nachschärfen müssen. Denn wir sehen schon, dass wir auf einem niedrigeren Niveau wachsen werden als ursprünglich geplant», ergänzte Horstmeier. Das hiesse zunächst, auf Sicht zu fahren. «Keiner weiss, wie die Lage in zwei Jahren ist. Wir werden in den nächsten Jahren mit weniger Personal auskommen.» Im Juni hatte BMW mitgeteilt, in der Coronakrise 6000 Stellen streichen zu wollen.

2:12 US-Budgetdefizit auf Rekordniveau In den USA ist das Haushaltsdefizit in den ersten elf Monaten des Fiskaljahres auf über drei Billionen Dollar gestiegen, erklärte jetzt das Finanzministerium in Washington. Grund ist die massive Steigerung der Staatsausgaben zur Bewältigung der Coronakrise. Vor Jahresfrist betrug das Defizit des Bundeshaushalts noch 1.067 Billionen Dollar. Der bisherige Rekordwert nach elf Monaten datiert aus dem Fiskaljahr 2009, als die weltgrösste Volkswirtschaft mitten in der Finanzkrise steckte. Damals betrug das Minus 1.37 Billionen Dollar.

0:56 Garmisch-Partenkirchen: Sprunghafter Anstieg von Neu-Infektionen Im oberbayerischen Ferienort Garmisch-Partenkirchen ist die Zahl der Coronafälle drastisch angestiegen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Fälle je 100'000 Einwohner innerhalb einer Woche) überschritt im Landkreis die kritische Marke von 50. Es sei in der vergangenen Woche zu «Besuchen hochinfizierter Personen in mehreren Gaststätten gekommen», erläuterte das Landratsamt. Es würden zahlreiche Folgeansteckungen befürchtet, die Kontakte der infizierten Personen könnten nicht mehr alle nachvollzogen werden. Die Behörde erliess Kontaktbeschränkungen für Gaststätten und private Veranstaltungen. Der überwiegende Teil der Neuansteckungen gehe auf eine infizierte junge Frau zurück, sagte ein Sprecher des Landkreises der «Bild»-Zeitung: «Weil sie trotz Symptomen meinte, sich vergnügen zu müssen.»

0:40 Baltikum: Litauen und Estland lockern Einreisebeschränkungen Litauen wird die Corona-bedingten Beschränkungen bei der Einreise in das baltische EU-Land lockern. Die Quarantänepflicht soll von Montag an nur noch für Einreisende aus Ländern mit einer Infektionsrate von mehr als 25 Fällen pro 100'000 Einwohner in den vergangenen zwei Wochen gelten. Das erklärte Gesundheitsminister Aurelijus Veryga. Bislang lag die Grenze bei 16 Fällen. Für alle Einreisenden gilt künftig eine Registrierungspflicht – sie müssen bei Ankunft in Litauen ihre Daten hinterlegen. Auch Estland erhöht zum kommenden Montag für die Nachbarländer Finnland, Lettland und Litauen die Grenze ebenfalls von 16 auf 25 Fällen. Wer aus anderen Ländern mit einer Rate von mehr als 16 Fällen in den Baltenstaat einreist, muss sich weiter in 14-tägige Quarantäne begeben oder einen Corona-Test durchführen lassen. Lettland dagegen will den Grenzwert zunächst nicht erhöhen. «Dies ist eine Entscheidung, die ich nicht zu treffen bereit bin», sagte Regierungschef Krisjanis Karins in Riga.

0:34 Rekordanstieg der Infektionen in Spanien In Spanien ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen am Freitag auf den Rekordwert von 12'183 geklettert. Es handele sich um den höchsten Anstieg binnen eines Tages seit Beginn der Pandemie, schreibt die Zeitung «El País». Das Gesundheitsministerium in Madrid teilte mit, es handele sich um 4708 positive Testergebnisse der vergangenen 24 Stunden sowie nachgemeldete Fälle. In den vergangenen 14 Tagen seien insgesamt 112'364 Neuinfektionen registriert worden, also durchschnittlich gut 8000 pro Tag. Während die Infektionsfälle weiter stiegen, starben wesentlich weniger Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus als noch zur Hochzeit der Pandemie. Seit dem Vortag seien 48 Menschen mit Covid-19 gestorben, teilte das Ministerium mit. Die Zahl der Corona-Todesfälle in Spanien erhöhte sich damit auf insgesamt 29'747. Im April hatte es an manchen Tagen fast 1000 Corona-Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gegeben. Gesundheitsminister Salvador Illa betonte, die Zahl der Corona-Tests sei inzwischen mit teilweise bis zu 100'000 pro Tag fünfmal höher als im April. Bei 11.8 Prozent aller Getesteten sei das Virus Sars-CoV-2 festgestellt worden. In Madrid, wo es derzeit die meisten Corona-Fälle gibt, lag dieser Wert sogar bei fast 20 Prozent. Spanien kommt inzwischen auf mehr als 566'000 Corona-Infektionen - so viele wie kein anderes westeuropäisches Land. Audio Starker Anstieg der Corona-Infektionen in Spanien 05:23 min, aus Echo der Zeit vom 29.08.2020. abspielen. Laufzeit 05:23 Minuten.

21:18 Der «Maskengraben» im Parlament Der Röstigraben ist ein fester Bestandteil der Schweizer Politlandschaft. Nun zeigt sich nach der ersten Woche der Herbstsession ein neuer politischer Graben: wenig überraschend, der vom Coronavirus hervorgebrachte «Maskengraben». Denn unter den Parlamentariern ist man geteilter Meinung, ob man die Maske im Bundeshaus tragen soll oder nicht. Den Parlamentariern wird empfohlen, die Maske zu tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Doch es fällt auf, dass die rechte Parlamentshälfte oft keine Maske trägt, während die Parlamentarier auf der linken Ratsseite viel häufiger mit Mundschutz zu sehen sind. 01:33 Video «Maskengraben» im Bundeshaus Aus Tagesschau vom 11.09.2020. abspielen

20:15 Frankreich setzt auf Risiko Die Medienkonferenz des französischen Premierministers Jean Castex ist mit Spannung erwartet worden. Nachdem vergangene Woche beinahe 50’000 Neuinfektionen gezählt wurden, hat Frankreichs Wissenschaftsrat Alarm geschlagen: Die Abstandsregeln würden nicht ausreichend eingehalten – die Regierung müsse in den kommenden zehn Tagen strengere Massnahmen durchsetzen. Doch die blieben heute aus. Stattdessen appellierte Premierminister Castex an die Eigenverantwortung der Bevölkerung und gab die Entscheidung für strengere Regelungen an die Präfekten in den Regionen ab. Nur eine Woche nach der Vorstellung des 100 Milliarden Euro teuren Hilfspakets für die Wirtschaft will Frankreich einen erneuten Lockdown verhindern. Dies trotz der besorgniserregenden Entwicklung, vor allem in den Metropolen Marseille, Bordeaux und auch in Paris. Ob diese Risiko-Strategie aufgeht, bleibt offen, denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass Eigenverantwortung allein nicht reicht, die Pandemie in Frankreich erfolgreich einzudämmen. 01:50 Video Frankreichs Regierung diskutiert Massnahmen Aus Tagesschau vom 11.09.2020. abspielen

16:46 Nidau (BE): Kita und Schulklasse unter Quarantäne Das Bernische Kantonsarztamt hat in Nidau zwei Kita-Gruppen und eine Schulklasse unter Quarantäne gestellt. Betroffen ist die Kindertagesstätte Himmelchen, wie die bernische Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion mitteilte. Die Kinder hatten Kontakt zu zwei Betreuungspersonen, bei denen ein starker Verdacht auf eine Coronainfektion besteht. Ebenfalls in Quarantäne müssen 20 Schülerinnen und Schüler einer Schulklasse. In der Klasse waren innerhalb von zehn Tagen drei Corona-Fälle aufgetreten.

16:00 Luftfahrtbranche fordert Testzentren und verkürzte Quarantänepflicht Der Luftfahrtverband Aerosuisse fordert Coronavirus-Testzentren an den Schweizer Flughäfen für ankommende und abfliegende Passagiere. Falle ein Resultat negativ aus, müsse die Quarantänepflicht verkürzt oder aufgehoben werden. Die Luftfahrt befinde sich wegen der Corona-Pandemie weiterhin in der grössten Krise ihrer Geschichte, teilte Aerosuisse mit. Zwar seien ihre Strukturen mit Bundeshilfe gesichert worden. Doch nach einem erfolgreichen Neustart im Sommer seien die Buchungszahlen wegen der uneinheitlichen Massnahmen der verschiedenen Länder wieder eingebrochen. Denn die «sehr kurzfristigen Anpassungen» zum Beispiel bei der Liste der Risikoländer verunsicherten die Kunden und hätten dadurch «massive Auswirkungen auf das Buchungsverhalten». Die Fluggesellschaften ihrerseits könnten so keine Vorkehrungen treffen.

15:34 Die Entscheide des Bundesrates im Überblick Das hat der Bundesrat heute entschieden: Keine allgemeine Quarantäne bei Einreise aus Nachbarstaaten: Von Nachbarländern werden jeweils nur Regionen, die über dem Grenzwert liegen, auf die Liste der Staaten und Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko gesetzt, nicht aber das ganze Land.

Von Nachbarländern werden jeweils nur Regionen, die über dem Grenzwert liegen, auf die Liste der Staaten und Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko gesetzt, nicht aber das ganze Land. Grenzregionen können von der Aufnahme in die Liste ausgenommen werden. Damit will der Bundesrat «einerseits den zum Teil stark steigenden Infektionszahlen und andererseits der engen Verflechtung in den Grenzregionen» Rechnung tragen. Die angepasste Verordnung tritt am 14. September in Kraft.

Damit will der Bundesrat «einerseits den zum Teil stark steigenden Infektionszahlen und andererseits der engen Verflechtung in den Grenzregionen» Rechnung tragen. Die angepasste Verordnung tritt am 14. September in Kraft. Ausnahmen von der Quarantänepflicht: Ausgenommen von der Quarantänepflicht sind neu auch Kulturschaffende nach einem kulturellen Anlass, Sportlerinnen und Sportler nach einem Wettkampf sowie Teilnehmende von Fachkongressen. Voraussetzung dafür ist, dass für die betreffende Veranstaltung im Ausland ein spezifisches Schutzkonzept erarbeitet und umgesetzt wird. Von der Quarantänepflicht befreit sind zudem Personen, die aus beruflichen oder medizinischen Gründen notwendig und unaufschiebbar in ein Risikogebiet reisen müssen. Voraussetzung ist, dass der Aufenthalt im Ausland nicht mehr als fünf Tage dauert und ein Schutzkonzept erstellt und umgesetzt wird.

Ausgenommen von der Quarantänepflicht sind neu auch Kulturschaffende nach einem kulturellen Anlass, Sportlerinnen und Sportler nach einem Wettkampf sowie Teilnehmende von Fachkongressen. Voraussetzung dafür ist, dass für die betreffende Veranstaltung im Ausland ein spezifisches Schutzkonzept erarbeitet und umgesetzt wird. Von der Quarantänepflicht befreit sind zudem Personen, die aus beruflichen oder medizinischen Gründen notwendig und unaufschiebbar in ein Risikogebiet reisen müssen. Voraussetzung ist, dass der Aufenthalt im Ausland nicht mehr als fünf Tage dauert und ein Schutzkonzept erstellt und umgesetzt wird. Verlängerung des Erwerbsersatzes: Der Bundesrat hat an seiner Sitzung ebenfalls beschlossen, in gewissen Bereichen den Erwerbsersatz zu verlängern. Dies betrifft etwa Selbständigerwerbende in der Veranstaltungsbranche bei einem Veranstaltungsverbot oder bei behördlich angeordneten Betriebsschliessungen. Auch Personen, die in die Quarantäne müssen, weil sie aus einem Land eingereist sind, das neu auf der Quarantäneliste steht, können Anspruch geltend machen und schliesslich auch Eltern, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen müssen, weil die Kinderbetreuung nicht mehr gewährleistet ist.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung ebenfalls beschlossen, in gewissen Bereichen den Erwerbsersatz zu verlängern. Dies betrifft etwa Selbständigerwerbende in der Veranstaltungsbranche bei einem Veranstaltungsverbot oder bei behördlich angeordneten Betriebsschliessungen. Auch Personen, die in die Quarantäne müssen, weil sie aus einem Land eingereist sind, das neu auf der Quarantäneliste steht, können Anspruch geltend machen und schliesslich auch Eltern, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen müssen, weil die Kinderbetreuung nicht mehr gewährleistet ist. Bund senkt Preise für Coronatests: Ein Test kostet neu 82 statt 95 Franken, der Antikörpertest 25 statt 39 Franken. Der Bund bezahlt jedoch nur die medizinisch indizierten Tests. Das bedeutet, wenn ein Arzt oder eine Ärztin den Test als notwendig erachtet. Arbeitgeber, die sicherheitshalber ihre Angestellten testen, müssen dies aus der eigenen Tasche bezahlen. 04:34 Video Risikoland Frankreich: Quarantänepflicht für einige Regionen Aus Tagesschau vom 11.09.2020. abspielen