16:13 Streiks in Corona-Testzentren in Frankreich Die Beschäftigten von rund 20 Corona-Testkliniken in Südfrankreich streiken wegen schlechter

Arbeitsbedingungen. Sie seien überlastet und gefährdet, sagt ein Vertreter der Gewerkschaft. Eine angemessene Entschädigung gebe es nicht. Einige hätten zwar einen Bonus von 250 Euro erhalten, sagt eine der Streikenden. Sie forderten jedoch 1000 Euro und eine bessere Bezahlung für langjährige Mitarbeiter. Ein Teil der Kliniken musste geschlossen werden, das Haupttestzentrum bleibt jedoch offen.

15:33 Kanton Bern: Berner Drive-in soll bald wieder testen Im Kanton Bern steigt die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen. Die Kantonsregierung will deshalb in den nächsten Wochen auf dem Berner Messegelände ein Drive-in-Testzentrum einrichten. Das bestätigt der Sprecher der Gesundheitsdirektion auf Anfrage von SRF News. Die Regierung habe einen entsprechenden Kredit bewilligt. Ein solches Testzentrum in der Stadt Bern gab es schon von April bis Ende Juni. An Spitzentagen wurden über 300 Tests durchgeführt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kanton Bern Berner Drive-in soll wieder testen 16.09.2020 Mit Audio

15:06 Unterstützung für Innerschweizer Kulturschaffende Die Albert Koechlin Stiftung (AKS) unterstützt die Innerschweizer Kulturlandschaft in der Coronakrise. Für die besonderen Massnahmen stellt sie insgesamt 700'000 Franken zur Verfügung. Mit einer Ausschreibung für Werk- und Recherchebeiträge wolle man geringere Auftrittsmöglichkeiten von Kulturschaffenden abfedern, schreibt die Stiftung. Bis März 2021 können Innerschweizer Kulturinstitutionen und Kulturveranstalter zudem Gesuche um Beiträge an Corona-bedingte Investitionen einreichen. Die Stiftung wolle damit die «kulturelle Grundversorgung» sicherstellen. Weiter vergibt sie Beiträge an Beratungsdienstleistungen und erhöht die Mittel ihres bestehenden Fonds für soziale Nothilfe. Legende: Ein Theater in Luzern in diesem Sommer. Keystone

14:06 US-Pharmakonzern vermeldet positive Wirkung bei moderaten Covid-19-Erkrankungen Der US-Pharmakonzern Eli Lilly erklärt, sein experimentelles Immun-Medikament wirke sich positiv bei Patienten mit moderaten Formen der Lungenkrankheit Covid-19 aus. Demnach verringert sich die Notwendigkeit von stationären Behandlungen oder von Einlieferungen in Notaufnahmen. Dies gehe aus einer Zwischenbilanz der Erprobung des Wirkstoffes hervor.

13:44 Berlusconi: «Ich hatte Angst, es nicht zu schaffen» Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hatte während seiner Corona-Infektion Angst um sein Leben. «Das Härteste waren die ersten drei Tage im Krankenhaus. Ich hatte überall Schmerzen, ich konnte nicht länger als eine Minute in der gleichen Position bleiben. Ich hatte Angst, es nicht zu schaffen», sagte der 83-Jährige dem «Corriere della Sera» (Mittwoch). Berlusconi war wegen seiner Covid-19-Erkrankung zehn Tage im Krankenhaus San Raffaele in Mailand behandelt und am Montag entlassen worden. «In diesen Momenten hatte ich die schrecklichen Bilder aus den Krankenhäusern vor Augen, die wir alle in diesen Monaten gesehen haben, die Intensivstationen, die intubierten Patienten», sagte der Oppositionspolitiker im Rückblick über seine ersten Tage in der Klinik. Legende: Silvio Berlusconi beim Verlassen des Krankenhauses diesen Montag. Keystone

13:17 Teile von Madrid werden abgeriegelt Wegen sprunghaft steigender Corona-Fälle in der spanischen Hauptstadt Madrid hat die Regionalregierung die Absperrung besonders betroffener Wohnviertel angekündigt. «Wir müssen so schnell wie möglich handeln», sagte der stellvertretende Regionalminister für Gesundheit, Antonio Zapatero, am Mittwoch. Ab dem Wochenende würden neue Massnahmen für «Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und für Versammlungen» ergriffen, sagte er bei einer Pressekonferenz. Zapatero liess offen, welche Stadtteile in Madrid und umliegenden Gemeinden betroffen sein werden. Im Grossraum Madrid leben etwa 6.4 Millionen Menschen. Spanien ist das in Westeuropa am härtesten von der Pandemie getroffene Land. Erst am Vortag waren die Marken von 600'000 Infektionen und 30'000 Todesopfern überschritten worden. Auf die Region um die Hauptstadt Madrid entfielen am Dienstag mit 1207 positiven Testergebnissen binnen 24 Stunden knapp 40 Prozent aller neuen Fälle Spaniens. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 16.09.2020 Mit Video

12:53 Ständerat lenkt bei den Selbständigerwerbenden ein Selbstständigerwerbende sollen auch dann Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung haben, wenn sie ihre Tätigkeit wegen der Corona-Krise bloss einschränken müssen. Der Ständerat ist am Mittwoch auf seinen ursprünglichen Entscheid zurückgekommen. Bisher verlangte die kleine Kammer einen Unterbruch der Tätigkeit. Nachdem sich der Nationalrat am Dienstag jedoch stillschweigend für eine Unterstützung für eingeschränkte Selbstständige ausgesprochen hatte, lenkte der Ständerat bei seiner zweiten Beratung des Covid-19-Gesetzes ein. Bei den Details gehen die Meinungen noch auseinander. Laut dem Nationalrat sollen eingeschränkte Selbstständigerwerbende sowie Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung mit einem Einkommen bis 150'000 Franken anspruchsberechtigt sein. Sie sollen täglich maximal 196 Franken entschädigt erhalten. Der Ständerat verzichtet im Gegensatz auf eine Einkommensgrenze und einen Maximalbetrag. Der Bundesrat soll über die Höhe und die Bemessung der Entschädigung entscheiden. Entschädigungen sollen auf der Grundlage des selbstdeklarierten Erwerbsausfalls ausgerichtet werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kompromiss bei Covid-Gesetz Coronageplagte Selbständige sollen weiter unterstützt werden 16.09.2020 Mit Video

12:27 BAG meldet 514 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 514 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf 406 . Das sind 16% mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.6% . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 13'056 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4% gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 7 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 9 Personen. Das sind 45% mehr als in der Vorwoche.

11:01 CS-Ökonomen sehen die Schweizer Wirtschaft im Aufschwung Die Schweizer Wirtschaft befindet sich nach einem beispiellosen Einbruch im ersten Halbjahr wieder im Aufschwung. Dessen weiterer Verlauf dürfte aber eher zögerlich erfolgen, schreiben die Ökonomen der Credit Suisse in ihrem am Dienstag veröffentlichten Monitor Schweiz. Vor diesem Hintergrund halten die Experten an ihrer vergleichsweise optimistischen Prognose eines Rückgangs des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 4.0 Prozent in diesem Jahr fest. Ein Erreichen des BIP-Niveaus von Ende 2019 erwarten sie erst wieder Ende 2021 (Prognose 2021: +3.5%). Den Treiber für den derzeitigen Aufschwung orten die CS-Ökonomen im privaten Konsum. Denn die Haushalte geben gemäss den Angaben derzeit rund zwei Drittel der Gelder wieder aus, die sie während dem Lockdown angespart hätten. Die Experten sehen aber auch, dass sich die Nachholeffekte zusehends abschwächen, sodass die Erholung in den kommenden Monaten an Schwung verlieren dürfte.

10:19 Wegen Coronavirus: 2021 Keine Umzüge in Luzern Keine «rüüdig schöne Fasnacht» in Luzern. Im Februar 2021 fallen die beliebten Fasnachtsumzüge am Schmutzigen Donnerstag und Güdismäntig aus. Dies hat das Luzerner Fasnachtskomitee entschieden. Es sei nicht zu vermeiden, dass sich entlang der Umzugsroute mehrere Zehntausend Besucherinnen und Besucher tummeln. Massen in der Luzerner Altstadt würden seitens der Behörden kaum bewilligt, schreibt das Luzerner Fasnachtskomitee in einer Mitteilung. Deshalb sei die Durchführung nicht zu verantworten. Ebenfalls abgesagt sind Fasnachtsanlässe im Vorfeld, wie der «Fasnachtsmäärt» und die «Usgüügelete». Zurzeit seien jedoch Ideen und Projekt in Arbeit, die die BAG-Gesundheitsrichtlinien erfüllen, aber den Fasnächtlern «eine Präsentationsplattform» bieten würden, so das Komitee weiter. Diese könnten bequem von zu Hause aus genossen werden, mit medialem Support. Legende: 2021 gibt es keinen «Fötzeliregen» wie hier in einer Aufnahme von 2018. Keystone

9:56 Kurz vor dem Lockdown: Neue Rekordzahlen in Israel Zwei Tage vor Beginn eines Lockdowns in Israel hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen eine Rekordmarke erreicht. Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, am Vortag seien 5523 neue Fälle registriert worden. Am Montag waren es 4973 gewesen. Auch die Zahl der Schwerkranken lag am Mittwoch mit 535 auf Rekordhöhe. Die Zahl der Corona-Tests war am Dienstag mit 55'734 so hoch wie nie zuvor – jeder zehnte Test war somit positiv. Angesichts der hohen Fallzahlen entschied die israelische Regierung, die Schulen und Kindergärten schon am Donnerstag zu schliessen. Der allgemeine Lockdown tritt erst am Freitag um 13 Uhr MESZ in Kraft, vor Beginn der jüdischen Feiertage. Er soll mindestens drei Wochen dauern. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Steigende Coronazahlen Israel geht in den zweiten Lockdown 14.09.2020 Mit Audio

9:42 Basel will vom Bund Geld für Ertragsausfälle bei Spitälern Der Basler Grosse Rat will den Bund dazu verpflichten, sich an der Begleichung der Ertragsausfälle der Spitäler während des Corona-Lockdowns zu beteiligen. Eine entsprechende Standesinitiative ist am Mittwoch stillschweigend zur Berichterstattung an die Regierung überwiesen worden. Die Standesinitiative ist von der Gesundheits- und Sozialkommission des Grossen Rats eingereicht worden. Sie will den Bund bei der Begleichung der Mehrkosten und Mindereinnahmen der Spitäler und sonstigen Gesundheitseinrichtungen als Folge der Covid-19-Verordnung «angemessen» zur Mitverantwortung ziehen. Der Bundesrat hatte am 16. März verfügt, dass die Spitäler und Kliniken «auf nicht dringlich angezeigte Eingriffe und Therapien» zu verzichten haben. Der Spitalverband H+ schätzt die Verluste schweizweit auf bis zu 1.8 Milliarden Franken ein. Die Basler Regierung geht bei den kantonalen Institutionen von Mindereinnahmen in Millionenhöhe aus. Legende: Keystone

9:26 Aufatmen bei der Regierung in Irland Die Regierung muss nun doch nicht in Quarantäne, nachdem der Corona-Test eines Ministers negativ ausgefallen ist. Dies berichteten irische Medien am Dienstagabend. Gesundheitsminister Stephen Donnelly hatte zuvor Covid-19-Symptome gezeigt. Als Vorsichtsmassnahme waren seine Kollegen aufgefordert worden, sich zu isolieren. Nach dem Negativtest sei das nicht mehr nötig, sagte ein Regierungssprecher der «Irish Times». Auch das Parlament müsse nun doch nicht pausieren. Legende: Stephen Donnelly (rechts im Bild) hatte Symptome gezeigt, wurde jedoch negativ getestet. gov.ie

8:55 Covid-19-Taskforce warnt vor Durchseuchungs-Strategie Die Swiss National Covid-19 Science Task Force des Bundes ist gegen eine Durchseuchung der Schweizer Bevölkerung mit dem Coronavirus Sars-CoV-2. Der Ansatz sei «zu verwerfen», schreibt die Expertengruppe in einem Bericht, der im Internet einsehbar ist, Link öffnet in einem neuen Fenster. Bei einer Durchseuchung wird versucht, eine Herdenimmunität zu erreichen. Diese Herangehensweise beruht dem Bericht der Taskforce zufolge jedoch auf «unsicheren Grundlagen und würde Wirtschaft und Gesellschaft sowie dem Gesundheitswesen massive Kosten verursachen». Im «Policy Brief» vom 15. September warnen die Experten vor den gesundheitlichen Folgen. Für eine Herdenimmunität müssten zwei Drittel der Bevölkerung infiziert sein. Dies würde den Schutz der Risikogruppen extrem schwierig gestalten. Denn so würde sich das Virus verbreiten, bevor bei den infizierten Personen Symptome auftreten würden

8:29 Trauriger Rekord in der Ukraine Die Ukraine registrierte in den vergangenen 24 Stunden einen Rekord von 76 Todesfällen im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus. Dies erklärte der nationale Sicherheitsrat am Mittwochmorgen. Vergangene Woche war mit 72 Todesfällen ein bisheriger Höchststand verzeichnet worden. Der Rat erklärte weiter, in der Ukraine seien bisher 162'660 Fälle registriert worden – mit 3'340 Toten.

7:58 Massiver Einbruch bei der Betreiberin des Glacier Express Die Walliser Bahn- und Touristikgruppe BVZ hat im ersten Semester stark unter der Coronakrise gelitten. Vor allem in den touristisch orientierten Geschäftsfeldern brachen die Erträge regelrecht ein. Trotz Massnahmen auf der Kostenseite verblieb unter dem Strich ein Verlust. Der Gesamtertrag ging im ersten Halbjahr 2020 um einen Drittel auf 57,6 Millionen Franken zurück, wie die Gruppe am Mittwoch mitteilte. Der Reinverlust belief sich auf 8,8 Millionen Franken, nachdem in der Vorjahresperiode noch ein Gewinn von 7,3 Millionen erwirtschaftet worden war. Nach einem erfolgreichen Start ins Jahr standen die Gornergrat Bahn und der Glacier Express durch die behördliche Verordnung für fast drei Monate lang still. Auch im Regionalverkehr der Matterhorn Gotthard Bahn seien die Frequenzen während des Lockdowns um bis zu 90 Prozent eingebrochen, heisst es. Legende: Keystone

7:17 Zürich-Versicherung muss nicht für britische Lockdown-Schäden aufkommen Die Zürich-Versicherung kann aufatmen. Er muss in Grossbritannien Schäden, die aus Betriebsschliessungen infolge des Corona-Lockdown entstanden sind, nicht decken. Dies habe ein Gericht entschieden, teilte die Zürich am Dienstagabend mit. Das britische High Court hat nämlich bestätigt, dass die von der Zürich verwendeten Formulierungen in Versicherungspolicen keine Deckung für Betriebsunterbrechungen infolge des Covid-19-Ausbruchs bieten. Die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA hatte sich zur Klärung der Fragen an das Gericht gewandt. Legende: Ein wegen des Lockdowns geschlossenes Pub in Aberdeen, Schottland. Keystone

6:08 Indien nun mit über fünf Millionen Corona-Infektionen Indien hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums die Fünf-Millionen-Marke für Coronavirus-Fälle durchbrochen. Die Pandemie breitet sich immer schneller im ganzen Land aus. Die Nation mit den zweitmeisten Bewohnern der Welt hat in nur elf Tagen eine Million Neuinfektionen verzeichnet. Mit 5.02 Millionen Fällen liegt Indien knapp hinter den USA, die 6.59 Millionen Fälle aufweisen. Legende: Keystone

5:03 Australien: Bundesstaat Victoria plant Lockerungen Der australische Bundesstaat Victoria geht von einer Lockerung der Beschränkungen zur Eindämmung des Virus-Ausbruchs zum Ende des Monats aus. Die durchschnittlichen Fälle in den letzten zwei Wochen in Melbourne, der grössten Stadt des Bundesstaates, fielen nach Angaben der Gesundheitsbehörden unter 50 und lägen damit in einem Bereich, in dem Lockerungen möglich würden. Sollten bis zum 28. September die durchschnittliche Ansteckungsrate unter 50 bleiben, dürfen Fabriken, Lagerhäuser und Baustellen die Arbeit wieder aufnehmen, auch Kinderbetreuungseinrichtungen können wieder öffnen. Die Bewohner dürfen sich allerdings weiterhin nur innerhalb eines fünf Kilometer grossen Umkreises um ihren Wohnsitz bewegen und zwei Stunden am Tag draussen Sport treiben. Die Ausgangssperre von 21-5 Uhr bleibt bestehen. Neue Corona-Daten des Bundesstaates Victoria Open Data now available.

Coronavirus (COVID-19) case numbers by location are now available on DataVic. Access the data here: https://t.co/2TIMu0OIYW#OpenData#COVID19@Data_Vic@VicGovDHHSpic.twitter.com/YoNpEckPPA — Victorian Government (@VicGovAu) September 15, 2020