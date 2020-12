12:05

BAG meldet 9'809 registrierte Ansteckungen übers Wochenende

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 9'809 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden registriert. Dies gibt das Bundesamts für Gesundheit (BAG) an.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 3'891. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 3'744, vor einer Woche bei 3'817.

Zudem vermeldet das BAG 327 neue Spitaleinweisungen und 176 neue Todesfälle im besagten Zeitrahmen.