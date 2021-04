Der Ticker startet um 7:30 Uhr

14:31 Corona-Notstand in Tschechien läuft aus In Tschechien läuft in der Nacht von Sonntag auf Montag ein seit einem halben Jahr geltender Notstand aus. Die Nachrichtenagentur CTK wies darauf hin, dass damit zwar manche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wie zum Beispiel eine nächtliche Ausgangssperre wegfallen werden, aber nicht alle Einschränkungen des täglichen Lebens. So müssen aufgrund des geltenden Pandemiegesetzes weiterhin Restaurants und die meisten Geschäfte geschlossen bleiben. Auch muss man in der Öffentlichkeit weiterhin einen Mund-Nasenschutz tragen. Der landesweite Notstand war bereits am 5. Oktober in Kraft getreten und wurde seither mehrfach verlängert. Zuletzt lehnte aber das Parlament in Prag weitere Verlängerungen ab. Die Regierung des liberal-populistischen Ministerpräsidenten Andrej Babis wollte damit im Kampf gegen steigende Corona-Infektionszahlen die Mobilität einschränken und eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. Tschechien gehört seit mehreren Monaten zu den am meisten von Covid-19 betroffenen Ländern Europas. Zuletzt gingen aber sowohl die Neuinfektionen als auch die Anzahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Patienten zurück. Legende: Ministerpräsident Andrej Babis konnte sich im Parlament nicht durchsetzen. In Tschechien werden ab Montag die Massnahmen gelockert. Reuters / Archiv

13:50 BAG ändert Richtwerte für Beurteilung der pandemischen Lage Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) liefert immer Wochentags Zahlen zur aktuellen Coronasituation in der Schweiz. Darunter die sogenannte Positivrate. Sie sagt aus, wie viele der gemachten Corona-Tests positiv ausgefallen sind. Neu soll diese Positivrate nicht mehr Teil der Richtwerte sein, aufgrund deren der Bundesrat über Lockerungen oder Verschärfungen entscheidet. Das BAG hat einen entsprechenden Bericht des «SonntagsBlicks» bestätigt. Der Grund: mit den neuen Selbst- und Massentests werden nur noch die positiven Fälle gemeldet, was die Positivrate verzerrt. Legende: Keystone / Archiv

12:38 Ralf Moeller kritisiert deutsche Pandemie-Bekämpfung Der Schauspieler Ralf Moeller hat seine Eltern Ursula (85) und Helmut (92) zu ihrer zweiten Corona-Impfung begleitet. Nach einem mehrmonatigen «Kampf» sei er nun zufrieden und glücklich, dass «Vadder» und Mutter vollständig geimpft seien, sagte der ehemalige Bodybuilder, der es aus dem Ruhrgebiet bis nach Hollywood («Gladiator») schaffte. Er hofft, dass es mit den Impfungen nun schnell weitergeht. «Jetzt muss alles geimpft werden», sagte Moeller. «Das gibt uns Freiheit.» Der Ablauf im Impfzentrum sei sehr professionell gewesen, lobte Moeller. Dennoch blieb er bei seiner Kritik an der Bundesregierung. Der Schauspieler hat die Pandemie-Bekämpfung in Deutschland zuletzt immer wieder als viel zu schleppend kritisiert. Es fehle an Lösungen, sagte Moeller. «Nicht immer nur Lockdowns, Lockdowns.» Legende: Für den Schauspieler Ralf Moeller (Mitte) muss jetzt «alles geimpft werden». Keystone

11:36 Slowenien und Serbien lockern Anti-Corona-Massnahmen Slowenien lockert am Montag die geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. So fällt die Einschränkung, dass die Bürger ihre jeweilige Region nur mit Ausnahmeerlaubnis verlassen dürfen. Die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr wird aufgehoben. Kindergärten und Grundschulen öffnen wieder. Gewisse Geschäfte und Dienstleistungen wie Friseure und Kfz-Werkstätten stehen erneut zur Verfügung. Auch Museen, Galerien und Museen können wieder Besucher empfangen. Auch in Serbien öffnen am Montag wieder die Einkaufszentren. Gaststätten dürfen aber ihre Kundschaft weiterhin nur im Aussenbereich bedienen. In dem Balkanland mit knapp sieben Millionen Einwohnern sind die Ansteckungszahlen zuletzt leicht gesunken. Zugleich stellen die Krankenhäuser immer noch einen starken Zustrom von Covid-19-Patienten fest. Beide Länder sind auf der BAG-Risikoländerliste. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Risikoliste Diese Länder und Regionen überschreiten den BAG-Grenzwert 08.04.2021 Mit Video

10:12 SVP-Präsident Chiesa macht für Lockerung Druck auf die FDP SVP-Präsident Marco Chiesa (TI) macht Druck auf den bürgerlichen Partner FDP im Bundesrat. Wenn die «orientierungslosen» beiden Freisinnigen die Forderung der SVP nach einer Lockerung der Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie nicht unterstützten, werde sich das bei den nationalen Wahlen 2023 rächen. Und wenn die FDP durch «das ständige Paktieren mit der Linken» weiter Wähleranteile verliere, sei ihr zweiter Sitz im Bundesrat gefährdet, sagte der Tessiner Ständerat in einem am Sonntag auf Twitter veröffentlichten Video. Zwei Sitze wären dann arithmetisch nicht mehr gerechtfertigt. Seine Forderung nach einer Lockerung der Massnahmen begründete der SVP-Präsident mit dem Sinken der wichtigen Kennzahlen wie Spitaleinweisungen, Auslastung der Intensivstationen und Todesfälle. «Trotz des Debakels bei der Impfstoffbeschaffung» seien die meisten Risikopatientinnen und -patienten geimpft. Es sei nicht mehr gerechtfertigt, dass ganze Branchen und kaum gefährdete Bevölkerungsgruppen weiter «drangsaliert und bevormundet werden».

8:55 Südafrika-Variante kann Impfschutz wohl durchbrechen Die zuerst in Südafrika entdeckte Coronavirus-Variante kann vorläufigen Ergebnissen einer israelischen Studie , Link öffnet in einem neuen Fensterzufolge den Schutz der Impfung von Biontech und Pfizer durchbrechen. Die Wissenschaftler der Universität Tel Aviv und des Gesundheitsdienstleisters Clalit verglichen 400 Personen, die geimpft und danach positiv auf das Virus getestet wurden, mit einer gleich grossen Gruppe Infizierter, die nicht geimpft waren. Bei den Geimpften trat die südafrikanische Variante überproportional oft auf. Es brauche aber mehr Forschung, um genau festzustellen, wie viel weniger wirksam die Impfung gegen die südafrikanische Variante sei. Legende: Israel hat fast ausschliesslich den Impfstoff von Pfizer verwendet, um Millionen Menschen zu impfen. Die Version von Moderna, die auf einer ähnlichen mRNA-Technologie basiert, wurde nur minimal eingesetzt. Keystone

7:35 «Luca»: Aufstieg der privaten Contact-Tracing-App So lange ist es gar nicht her, da waren «Contact-Tracing-Apps» die grossen Hoffnungsträgerinnen. Aber nicht erst seit diese Rolle durch die Impfungen übernommen wurde, ist es still um die Kontaktverfolgungs-Apps geworden. In Deutschland ist in diesem Jahr die App namens «Luca» auf den Markt gekommen, die das wieder ändert: Luca droht die staatliche Tracing-App zu verdrängen. Im norddeutschen Rostock etwa wird sie schon in 80 Prozent der Läden eingesetzt. 01:47 Video Private Contact-Tracing-App funktioniert Aus Tagesschau vom 10.04.2021. abspielen

6:12 Situation für Kinder und Jugendliche spitzt sich zu Die Pandemie belastet Kinder und Jugendliche; die Situation spitze sich zu. Das sagt der leitende Psychologe des Kinderspitals Zürich, Markus Landolt, in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Er nennt Zahlen: Das Kinderspital Zürich hat im letzten Jahr 49 Kinder im Spital behandelt, die einen Suizidversuch begangen haben. Das sind mehr als doppelt so viele im Vergleich zum Vorjahr. Die Kinder seien sehr verzweifelt, sagt Landolt. Viele schilderten schwierige familiäre Situationen, erzählten von schweren Konflikten und Gewalt. Ebenfalls zugenommen hätten Essstörungen, die teils lebensbedrohlich seien und sogenannt dissoziative Störungen. Betroffene spüren ihren Körper nicht mehr richtig und können einzelne Körperteile nicht mehr bewegen. Legende: Keystone

3:57 740'000 Coronatests des Bundes unbrauchbar Mehr als 700'000 Coronatests des Bundes haben das Verfalldatum überschritten und können deshalb nicht mehr gebraucht werden. Aus diesem Grund müsse der Bund fast 14 Millionen Franken abschreiben, berichtet die «NZZ am Sonntag». Demnach sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Gesundheit, es sei immer schwierig, den Bedarf im Voraus präzis einzuschätzen. Der Bund hatte im letzten Frühling insgesamt über eine Million PCR-Tests gekauft, die als Notreserven vorgesehen waren. Davon sind laut dem Bericht der «NZZ am Sonntag» jetzt rund 740'000 abgelaufen. Aufgrund der biochemischen Zusammensetzung sind solche Coronatests nicht unbegrenzt haltbar.

1:04 Frankreich impft ab Montag Personen über 55 Jahre Der zeitliche Abstand zwischen der ersten und der zweiten mRNA-Impfung gegen das Coronavirus soll in Frankreich von vier auf sechs Wochen verlängert werden. Das kündigte Gesundheitsminister Olivier Veran gegenüber dem «Journal du Dimanche» an. So könne schneller geimpft werden, ohne dass der Schutz abnehme. Ausserdem sagte der französische Gesundheitsminister, dass ab Montag alle Personen über 55 Jahre geimpft werden könnten. Dies werde unter anderem deshalb möglich, weil neben dem Impfstoff von Astra-Zeneca auch jener von Johnson und Johnson ab Montag zur Verfügung stehe, so Veran. Die Lieferung von 200'000 Impfdosen treffe eine Woche früher ein als geplant. Legende: Der französische Gesundheitsminister Olivier Veran. Keystone/Archiv

22:47 Versammlungen in «geschlossenen» Pariser Restaurants aufgelöst Mehr als einhundert Personen in einem illegal geöffneten Restaurant im Nordosten von Paris sind in der Nacht auf Samstag von der Polizei festgesetzt worden. Der Veranstalter und Besitzer des Lokals wurden festgenommen, wie die Polizeipräfektur auf Twitter mitteilte. Die Gäste erhielten Bussen. Bereits am Freitag hatte die Polizei eine Versammlung mit 62 Personen in einem Restaurant in Saint-Ouen-sur-Seine nördlich von Paris beendet. Auch hier kam es zu Geldstrafen und zu Festnahmen, wie der Sender BFMTV berichtete. Wegen der angespannten Corona-Situation sind Restaurants und Bars in Frankreich geschlossen.

21:52 Curling-WM abrupt unterbrochen Im kanadischen Calgary ist die laufende Curling-Weltmeisterschaft nach einigen positiven Coronatests innerhalb des Turniers vorerst unterbrochen worden. Dies gab der Weltverband WCF bekannt. Wann wieder gespielt werden kann, ist noch offen. Alle für Samstag (Ortszeit) angesetzten Partien wurden abgesagt. Die WM wäre am Sonntag abgeschlossen worden. Sämtliche Play-off-Teams würden nun weiteren Tests unterzogen. Die Massnahmen würden in Abstimmung mit den Behörden im Bundesstaat Alberta umgesetzt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Fälle an Curling-WM Schweizer Viertelfinal am Sonntag? 11.04.2021 Mit Video

21:00 Festnahmen bei Demonstration in Wien Bei einer Demonstration gegen staatliche Corona-Massnahmen in Wien haben rund 3000 Menschen teilgenommen. 14 Personen wurden laut der Agentur APA festgenommen. Beamten setzten Pfefferspray ein, um das Durchbrechen von Sperren und den Zusammenstoss mit Gegendemonstranten zu verhindern, wie die Polizei mitteilte. Das Bundesland Wien und andere Regionen im Osten Österreichs sind wegen hoher Corona-Infektionszahlen seit Anfang April in einem Lockdown.

18:56 20 Festnahmen bei unbewilligter Demo in Helsinki Bei einer unangemeldeten Demonstration gegen die Corona-Massnahmen sind in der finnischen Hauptstadt Helsinki am Samstag 20 Menschen festgenommen worden. An dem Protest nahmen nach Angaben der Polizei bis zu 300 Personen teil. Die Festgenommenen müssen auch mit einer Geldbusse rechnen, weil sie Weisungen von Polizeibeamten nicht befolgten. Diese hatten die Teilnehmer dazu aufgerufen, die Versammlung zu beenden. Derzeit dürfen sich in Finnland maximal sechs Personen treffen. Laut Polizei wurden auch zehn Autofahrer im Zusammenhang mit dem Protest mit Bussgeldern belegt.

17:39 Testpflicht an deutschen Schulen? Die Bundesschülerkonferenz in Deutschland fordert eine landesweite Testpflicht für Schüler in der Corona-Pandemie. «Angesichts der gestiegenen Infektionsgefahr durch die Virusmutation reichen freiwillige Testangebote nicht aus», zitiert ein Journalisten-Netzwerk den Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm. Jeder Schüler müsse mindestens drei Mal die Woche kostenlos in der Schule auf Corona getestet werden. Ziel müsse sein, dass möglichst bald an jedem Tag getestet werde. «Schülerinnen und Schüler, die den Corona-Test verweigern, können nicht zum Unterricht in der Schule kommen, sondern müssen in den Distanzunterricht gehen.» Diese Forderung falle den Schülervertretern nicht leicht. «Aber es geht darum, dass wir das Recht auf Bildung und Gesundheitsschutz möglichst gut zusammenbringen.» Legende: Keystone / Archiv

16:56 Migros erlässt Mietern die Hälfte der Miete Die von einer vollständigen Schliessung betroffenen Mieterinnen und Mietern der Migros Genossenschaft müssen für die Zeit während der zweiten Pandemie-Welle nur die Hälfte ihrer Miete bezahlen. Im Vordergrund stehe für die Migros die langfristige Sicherung der Geschäftsverhältnisse. Sie hätten deshalb wie bereits im vergangenen Jahr an Lösungen gearbeitet, um die Mieterinnen oder Mieter zu entlasten, bestätigte damit der Detailhändler eine Meldung der «Neuen Zürcher Zeitung». Mit der 50-prozentigen Mietreduktion für den Zeitraum vom 18. Januar bis zum 28. Februar würden zahlreiche Geschäfte entlastet, die in Migros-Liegenschaften wie zum Beispiel in Einkaufszentren eingemietet seien, hiess es weiter. Das Parlament hatte in der Wintersession das Geschäftsmietgesetz für einen landesweiten Teilerlass des Mietzinses während der ersten Corona-Welle im Frühling abgelehnt. Der Bundesrat und die bürgerliche Mehrheit argumentierten, dass mit dem Gesetz rückwirkend in private Vertragsverhältnisse eingegriffen worden wäre. Legende: Keystone / Symbolbild

16:28 Trotz Corona legen Briten vor Königsschlössern Trauerblumen nieder Trotz Bitten des Palasts davon abzusehen, haben Menschen Blumen an einem Tor von Schloss Windsor in Gedenken an Prinz Philip abgelegt. Wegen der Corona-Pandemie hatten der Palast und die Regierung am Freitag die Menschen dazu aufgerufen, sich nicht ausserhalb der Königsschlösser zu versammeln. Statt Blumen niederzulegen, sollten die Menschen an wohltätige Organisationen spenden, so der Aufruf. Der Mann von Queen Elizabeth II. (94) war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben. Eine Todesanzeige, die traditionell beim Ableben wichtiger Royals am Zaun des Buckingham-Palasts befestigt wird, wurde am Freitag nach kurzer Zeit wieder entfernt, um Trauernde nicht anzulocken. Legende: Reuters

14:32 Fredy Fässler: «Mit den Jungen hat man nicht gesprochen» Der Präsident der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD), Fredy Fässler, lehnt es ab, dass die Polizei dazu da ist, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Die Lösungen müssten zusammen mit den jungen Menschen gefunden werden. Alle, die mit jungen Menschen zu tun hätten, seien aufgefordert, kreative Lösungen zu entwickeln, um den Bedürfnissen der Jungen etwas entgegenzukommen, sagte Fässler in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach Krawallen in St.Gallen «Polizei ist nicht da, gesellschaftliche Entwicklungen zu lösen» 10.04.2021 Mit Audio

12:57 Urner Polizei kontrolliert Zufahrtsstrassen und nimmt Personalien auf Nach Aufrufen zu nicht bewilligten Kundgebungen markiert die Kantonspolizei Uri Präsenz: Auf den Zufahrtsstrassen nach Altdorf (UR) werden Autos kontrolliert. Eine Sprecherin der Kantonspolizei sagte der Agentur Keystone-sda, dass an verschiedenen Orten im Kanton Personen kontrolliert und sich formierende Gruppen zum Weggehen aufgefordert worden seien. Kontrollen gab es auch an den Bahnhöfen. Vor dem Telldenkmal in Altdorf (UR) haben sich aber trotz Demonstrationsverbot geschätzt rund 100 Personen versammelt. Die Polizei forderte sie mehrmals auf, den Platz zu verlassen. Viele weigerten sich, worauf Personalien aufgenommen wurden. Stimmung ist friedlich. Die Urner Behörden hatten eine geplante Kundgebung nicht bewilligt, weil sich die Maskenpflicht bei solchen Grossanlässen nicht durchsetzen lasse.Der Kanton hat zurzeit eine sehr hohe Ansteckungsrate. Der Regierungsrat hatte am Freitag die Pandemielage als besorgniserregend bezeichnet. 00:15 Video Coronamassnahmen-Gegner demonstrieren trotz Verbot in Altdorf Aus News-Clip vom 10.04.2021. abspielen