Der Ticker startet um 5:42 Uhr

16:16 Sputnik V soll zu 90 Prozent gegen Delta schützen Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V weist nach Hersteller-Angaben eine Wirksamkeit von rund 90 Prozent gegen die hochansteckende Delta-Variante auf. Diese Zahl basiere auf medizinischen Daten und Impf-Daten, sagt Denis Logunow, stellvertretender Direktor des Moskauer Gamaleya-Instituts, das das Vakzin entwickelt hat, laut der Nachrichtenagentur RIA. Gegen den ursprünglichen Virusstamm hatten Forscher bei Sputnik V eine Wirksamkeit von 92 Prozent festgestellt. Legende: Keystone

15:31 Vielversprechende Corona-Medikamente Die EU-Kommission hat fünf Medikamente vorgestellt, mit denen bald Covid-19-Erkrankungen behandelt werden könnten. Die Kandidaten seien bereits weit in der Entwicklung und könnten schon im Oktober zugelassen werden, teilte die Behörde mit. Bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA laufen derzeit enstprechende Verfahren für die Medikamente. Vier der Mittel enthalten sogenannte monoklonale Antikörper. Diese werden im Labor hergestellt und sollen das Virus nach einer Infektion ausser Gefecht setzen. Ein weiteres Medikament mit dem Namen Olumiant reduziert die Aktivität des Immunsystems und soll eigentlich gegen Rheuma helfen. Die Hoffnung ist, dass die entzündungshemmende Wirkung auch bei schweren Covid-19-Verläufen hilft. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Therapie Wo bleibt das Covid-Medikament? 13.02.2021 Mit Audio

14:55 Abhol-Schalter für Zertifikate in Basel-Stadt Geimpfte Personen, die in Basel-Stadt das Covid-Zertifikat nicht herunterladen konnten, können dies persönlich nachholen. Der Kanton öffnet am Donnerstag im Impfzentrum mehrere Schalter, an denen solche Zertifikate vor Ort ausgestellt werden. Die bis am 21. Juni vollständig geimpften Personen sollten eigentlich eine SMS oder einen Brief für das Herunterladen des Covid-Zertifikates erhalten haben, teilte das Basler Gesundheitsdepartement am Dienstag mit. In Fällen, in denen dies nicht geklappt hat, kann dies nun nachgeholt werden.

14:17 Griechenland beschliesst mehr Freiheiten für Geimpfte In Griechenland gibt es bald erhebliche Vorteile für Menschen, die vollständig gegen Corona geimpft sind. So dürfen vom 15. Juli an nur Geimpfte in Stadien gehen, müssen aber dabei dennoch eine Maske tragen. Zudem sollen Gastronomen, Kultur- und Freizeitbetriebe künftig selbst entscheiden dürfen, ob sie mehr Geimpfte zulassen oder aber «gemischte Räumlichkeiten» mit entsprechend weniger Gästen. Das teilte das Staatsministerium in Athen mit. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 29.06.2021 Mit Video

13:34 BAG registriert 129 neue Coronavirus-Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 129 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 105 . Das sind 40 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 20.23 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 0.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 18'896 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 6 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 1 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 138 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 33 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 65 Prozent ausgelastet . Davon sind 5 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 7'267'978 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 72'722 Personen pro Tag geimpft. Das sind 15.1 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 34.0 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 16.0 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:12 Schutzkonzepte in den Gefängnissen funktionieren Die Strafvollzugsanstalten haben die Covid-19-Pandemie im vergangenen Jahr im Griff gehabt. Die Schutzmassnahmen wie das Besuchsverbot kompensierten sie teils mit erweiterten Telefonzeiten oder Videotelefonen. Das stellt die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter in ihrem Jahresbericht , Link öffnet in einem neuen Fensterfest. Im Jahr 2020 kam es zu keiner grösseren Ausbreitung der Infektionskrankheit in den Anstalten. Massnahmen wie eine Quarantäne sind nicht mit der «Bleiben-Sie-zuhause»-Empfehlung für freie Menschen vergleichbar, schreibt die Kommission ausserdem zu ihrem Bericht.

11:23 Schweiz: Maskenpflicht im öV wurde gut eingehalten Überraschend spät wurde in der Schweiz die Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr erst am 6. Juli 2020 eingeführt. Während in unseren Nachbarländern zum Schutz vor dem Coronavirus bereits seit längerem Masken getragen wurden, riet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) beispielsweise noch im März explizit gesunden Menschen vom Tragen von Hygienemasken ab. Nun stellen Postauto und SBB in einer gemeinsamen Mitteilung fest, dass es zu Beginn der Maskenpflicht einen grossen Bedarf nach Information über die geltenden Regeln sowohl bei Kundinnen und Kunden als auch Mitarbeitenden gegeben habe. Die Maskenpflicht sei insgesamt aber gut eingehalten worden, «was erfreulich ist». Nun appelliere man an die Reisenden auch weiterhin die geltenden Maskenpflicht einzuhalten. Legende: Aktuell gilt in Zügen, Bussen und Postautos weiterhin eine Maskenpflicht. Keine Maskenpflicht mehr besteht seit dem Wochenende in Aussenbereichen von Bahnhöfen und Haltestellen. Keystone

11:03 In Graubünden können sich 12- bis 15-Jährige impfen lassen In Graubünden werden neu auch 12- bis 15-jährige Jugendliche geimpft. Für diese Altersgruppe ist bisher nur der Impfstoff von Biontech/Pfizer zugelassen, der im Impfzentrum Chur verwendet wird. Geplant sind deshalb spezielle Impftage in den Regionen. Empfohlen werde die Impfung von Jugendlichen mit einer chronischen Erkrankung oder solchen, die mit einer immungeschwächten Person zusammenlebten, teilte der Kanton mit. Mit speziellen Impftagen in den Regionen könne sichergestellt werden, dass Kinderärzte für Beratungsgespräche anwesend seien. Das Angebot richtet sich nach der Zahl der Anmeldungen. 05:48 Video Impfstart für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren Aus Schweiz aktuell vom 28.06.2021. abspielen

10:30 Unia: Lohnungleichheiten nehmen zu Die Corona-Krise hat laut einer Studie viele Arbeitnehmende aufgrund von Kurzarbeit und pandemiebedingter Arbeitslosigkeit in existenzielle Nöte gebracht. Dagegen seien die CEO sowie Aktionärinnen und Aktionäre grosszügig zu sich selbst gewesen. «Die Lohnschere bleibt auf sehr hohem Niveau weit offen», schreibt die Gewerkschaft Unia in ihrer jährlichen Lohnschere-Studie. Das Verhältnis zwischen dem höchsten Lohn in einem Unternehmen und dem tiefst möglichen lag demnach im gesamtschweizerischen Durchschnitt bei 1 zu 137. Legende: Unia untersuchte 37 mehrheitlich börsenkotierte Unternehmen. Keystone

10:00 Gegen 50 Millionen Franken Härtefallhilfe an Solothurner Firmen Solothurner Unternehmen haben bis am vergangenen Freitag insgesamt 47.7 Millionen Franken Härtefallhilfe in der Corona-Pandemie erhalten. Rund 900 Gesuche um solche Hilfe gingen laut dem Kanton ein. Bis am 31. Juli könnten noch Gesuche für Härtefallmassnahmen sowie für Miet- und Pachtzinsbeiträge eingereicht werden, teilte die Solothurner Staatskanzlei mit. #Regierungsratssitzung

Die Mittel für die #Härtefallmassnahmen sollen erhöht werden. Der Regierungsrat möchte diese um 70 Millionen Franken auf rund 100 Millionen aufstocken. Er beantragt dem Kantonsrat einen Nachtragskredit. ➡️ https://t.co/61hfvN6ZRf#kantonsolothurnpic.twitter.com/fZ8yox2Tji — Kanton Solothurn (@KantonSolothurn) June 28, 2021

9:13 Rotes Kreuz warnt vor Katastrophe in Indonesien In Indonesien warnt das Rote Kreuz wegen der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus vor einem Kollaps des Gesundheitssystems. «Jeden Tag sehen wir, wie diese Delta-Variante Indonesien näher an den Rand einer Covid-19-Katastrophe treibt», sagte Jan Gelfand, Leiter der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) in dem südostasiatischen Land. Daher müsse der Zugang zu Impfstoffen verbessert werden. Krankenhäuser in mehreren besonders betroffenen Regionen melden bereits eine Überlastung, auch in der Hauptstadt Jakarta ist die Lage kritisch. Legende: In den vergangenen Tagen verzeichneten die Behörden täglich mehr als 20'000 Neuinfektionen. Keystone

8:24 Erstmals mehr als 20 Millionen Mitglieder im Club der Reichen Der Club der Reichen hat im Corona-Krisenjahr 2020 einer Studie zufolge erstmals die Marke von 20 Millionen Mitgliedern weltweit überschritten. Nach Daten des Beratungsunternehmens Capgemini stieg die Zahl der Menschen, die über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar verfügen, um 6.3 Prozent auf 20.8 Millionen. Das Gesamtvermögen wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6 Prozent auf den Rekordwert von fast 80 Billionen Dollar (rund 74 Billionen Schweizer Franken). Vermögende Privatleute profitierten den Angaben zufolge vor allem von dem Boom an den Aktienmärkten.

7:16 Weitere australische Städte im Lockdown Der Lockdown in Australien wird wegen mehrerer Cluster der hochansteckenden Delta-Variante ausgeweitet. Ab heute Abend gelten auch im Südosten des Bundesstaates Queensland rund um die Hauptstadt Brisbane zunächst für drei Tage die strengeren Vorschriften, teilt Queenslands Premierministerin Annastacia Palaszczuk mit. Betroffen seien auch die beliebten Urlaubsgebiete Sunshine Coast und Gold Coast. Von den Lockdowns in den Regionen um Sydney, Perth, Darwin und nun Brisbane sind mehr als 20 Millionen Australier – rund 80 Prozent der Landesbevölkerung – betroffen.

4:52 G20 wollen Wirtschaft auf Beine helfen Die Aussenminister der G20-Staaten beraten heute Dienstag im süditalienischen Matera über die Bekämpfung der Corona-Pandemie, den Klimaschutz und Hilfen für Afrika. Der Gruppe wirtschaftsstarker Länder aller Kontinente gehören unter anderen die USA, China, Russland und Deutschland an. Das Treffen dient der Vorbereitung des G20-Gipfels Ende Oktober in Rom. Der deutsche Aussenminister Heiko Maas sagte vor den Beratungen, es werde darum gehen, wie man der Weltwirtschaft nach Corona wieder auf die Beine helfen könne. Ausserdem werde der Blick bei der Pandemiebekämpfung nach vorne gerichtet: «Jetzt ist die Zeit, die globalen Gesundheitsstrukturen für die kommende Gesundheitskrise fit zu machen.»

21:26 Verschärfte Einreiseregeln für Gruppen in Mallorca Nach der Ansteckung von rund tausend Schülern mit dem Coronavirus bei Abiturfahrten auf Mallorca hat die Regionalregierung der Balearen eine Verschärfung der Einreiseregeln für grosse Gruppen beschlossen. Die Teilnehmer von organisierten Gruppenreisen müssen künftig einen negativen PCR-Test vorlegen oder einen vollständigen Impfschutz nachweisen, wie die Regierung der spanischen Mittelmeer-Region in Palma mitteilte. Das werde künftig für Gruppen ab 20 Personen gelten, die Mallorca, Ibiza, Menorca oder Formentera besuchen, hiess es. Allein in Madrid wurden bisher 493 Ansteckungen von Jugendlichen registriert, die Mitte Juni auf Klassenfahrt auf Mallorca waren, wie die Regionalregierung am Montag mitteilte. Besonders viele Fälle wurden unter anderem auch im Baskenland, Valencia, Galicien und Katalonien verzeichnet. Die Zahlen steigen täglich. Legende: Isolierte Studenten in einem Hotel in Mallorca. Keystone

20:45 Macht Delta-Variante bereits Hälfte der Fälle in Deutschland aus? Der Präsident des deutschen Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat in einer Videokonferenz mit dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn und den Gesundheitsministern der deutschen Bundesländer gesagt, dass er den Anteil der Delta-Variante an den Corona-Neuinfektionen auf mehr als 50 Prozent schätze. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Auswertung der Sequenzierung habe einen Anteil von 36 Prozent ergeben. Da die Daten aber schon etwas älter seien, gehe er davon aus, dass der wahre Anteil bei über 50 Prozent liege.

19:30 England: 19. Juli bleibt «Zieldatum» für Lockerungen Die britische Regierung hat für England trotz stark steigender Corona-Zahlen für Mitte Juli weitreichende Lockerungen in Aussicht gestellt. «Der 19. Juli bleibt unser Zieldatum», sagte der neue britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Montag im Londoner Unterhaus. Derzeit sehe man keine Gründe dafür, die Lockerungen erneut zu verschieben, wie es Mitte Juni wegen der sich ausbreitenden Delta-Variante geschehen war. Die Impfungen wirkten auch gegen die Variante und man strebe an, bis zu dem Datum zwei Drittel der erwachsenen britischen Bevölkerung vollständig geimpft zu haben, so Javid. Mit 22'868 neuen Fällen verzeichnete Grossbritannien am Montag erstmals wieder so viele neue Corona-Fälle wie zuletzt Ende Januar. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 134. Allerdings steigt die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle deutlich weniger stark an als in der vergangenen Welle, als noch niemand gegen Covid-19 geimpft war. In der geplanten Lockerungsstufe dürften auch Nachtclubs wieder öffnen, Theater und Kinos ihre Säle voll besetzen und auch in Innenräumen dürften sich wieder beliebig viele Menschen treffen. Die Regierung von Premier Boris Johnson kann nur für England entscheiden – Wales, Schottland und Nordirland machen ihre eigenen Regeln.

18:09 Schweden lockert ab Donnerstag Schweden lockert ab Donnerstag viele Corona-Auflagen. Somit können auch wieder mehr Zuschauer in Stadien und Restaurants gehen. Die Verbreitung des Virus habe sich deutlich verlangsamt, sagte Gesundheitsministerin Lena Hallengren zur Begründung. Mittlerweile haben über 57 Prozent der Erwachsenen mindestens eine Dosis eines Covid-Impfstoffs erhalten, jeder dritte Schwede hat den vollen Impfschutz.

16:20 Trotz hoher Infektionszahlen: EM-Viertelfinal in St. Petersburg soll stattfinden Trotz des rapiden Anstiegs bei den Corona-Infektionen soll der erste EM-Viertelfinal am kommenden Freitag wie geplant in St. Petersburg stattfinden. Die russische Metropole verzeichnete am Montag mit 110 Corona-Todesfällen binnen 24 Stunden einen Rekordwert. «Der Viertelfinal wird wie geplant stattfinden», erklärte die Pressestelle der Organisatoren. Ein UEFA-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, für die Teams mache die Lage in Russland «keinen Unterschied». Für das Spiel am Freitag werden mehr als 26'000 Zuschauer erwartet. Beim Match Finnland gegen Belgien vor einer Woche hatten sich knapp hundert finnische Fans angesteckt.