Der Ticker startet um 5:37 Uhr

13:37 1539 neue bestätigte Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1539 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1427 . Das sind 13 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 235.07 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 6.3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'306 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 4 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 39 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 844 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 17 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 80.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 75.0 Prozent. Davon sind 22 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:24 Mehr Wirtschaftswachstum: EU-Kommission hebt Konjunkturprognose an Die europäische Wirtschaft wird nach Einschätzung der EU-Kommission dieses und kommendes Jahr schneller wachsen als zuletzt erwartet. Mit Blick auf Impferfolge und Lockerungen nach der Corona-Krise hob die Brüsseler Behörde ihre Konjunkturprognose deutlich an. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni ist erfreut über die Entwicklung. Der Covid-19-Schatten hebe sich langsam von der Wirtschaft. In den 27 EU-Staaten erwartet sie für 2021 nun 4.2 Prozent Wachstum, in den 19 Staaten der Eurozone 4.3 Prozent. Noch Mitte Februar setzte Kommission schwächere Werte an. Damals hiess es, die Wirtschaftsleistung in der EU werde dieses Jahr nur um 3.7 Prozent steigen. Der Schatten von Covid-19 hebt sich langsam von der europäischen Wirtschaft.

11:21 Berner Gemeinderat appelliert an Massnahmen-Gegner Die Berner Stadtregierung ruft die Organisatoren einer am Samstag in Bern geplanten Kundgebung dazu auf, die Demonstration gegen die Corona-Massnahmen abzublasen. Der Berner Kantonspolizei hat sie den Auftrag gegeben, Personenansammlungen nicht zu tolerieren. Es sei mit Kontrollen und Massnahmen bei Nichteinhalten der Corona-Regeln zu rechnen, heisst es in einer Mitteilung. Sicherheitsdirektor Reto Nause wird mit der Aussage zitiert, es sei unverständlich, ohne Absprache mit den Behörden und ohne verbindliches Schutzkonzept zu Kundgebungen aufzurufen. Schon Mitte März hatte die Berner Regierung vor einer Kundgebung von Massnahmen-Gegnern denselben Aufruf erlassen. Am Tag der Kundgebung ging die Kantonspolizei konsequent gegen Demonstrierende vor. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Demos von Corona-Skeptikern «Polizei ist bei solchen Demonstrationen machtlos» 26.04.2021 Mit Video

10:16 Kein Besuchsverbot mehr in St. Galler Spitälern Ab dem 1. Juni dürfen Patientinnen und Patienten in den St. Galler Spitälern und Kliniken wieder Besuche empfangen. Die Regierung hebt das seit November geltende Besuchsverbot auf, nachdem die Fallzahlen und Spitaleinweisungen zurückgegangen sind. Die Verantwortung liegt jetzt wieder bei den Spitälern, psychiatrischen Kliniken und Reha-Kliniken, wie das kantonale Gesundheitsdepartement mitteilte. Die Institutionen können Besuche noch einschränken. Hygiene- und Distanzregeln blieben weiterhin wichtig. Die Regierung hatte das Besuchsverbot Ende Oktober 2020 wegen der damaligen schlechten epidemiologischen Lage erlassen. Auch Treffen in Gemeinschaftsräumen, etwa in der Cafeteria, waren untersagt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton St. Gallen 10.05.2021

9:35 Lockerung der Maskenpflicht für Aargauer Schülerinnen und Schüler Der Kanton Aargau lockert die Bestimmungen. Ab der 5. Primarstufe müssen Masken nur in Innenräumen von Schulen getragen werden, wie der Kanton meldet. Auf dem Pausenplatz gibt es keine Maskenpflicht mehr für die 5. und 6. Primar- sowie die Oberstufe. Auch Schulreisen und Schullager sind mit Schutzkonzepten wieder möglich. Die Covid-Fallzahlen hätten sich stabilisiert, man könne vorsichtige Schritte wagen, heisst es in der Mitteilung. Es sei allerdings wichtig, dass der Präsenzunterricht weitergehen. Ganz ohne Massnahmen gehe es noch nicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Aargau 12.05.2021 Mit Audio

9:23 Britische Wirtschaft schrumpft im 1. Quartal – die Aussichten sind gut Die britische Wirtschaft ist zu Jahresbeginn geschrumpft. Es deutet sich aber konjunkturelle Besserung an. Die Wirtschaftsleistung (BIP) sei im ersten Quartal des laufenden Jahres gegenüber dem Vorquartal um 1,5 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt ONS mit. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 1,6 Prozent erwartet. Der Rückgang folgt auf einen Anstieg des BIP um 1,3 Prozent im Schlussquartal 2020. Im März stieg das BIP dagegen deutlich um 2,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Bereits im Februar war die Wirtschaftsleistung gestiegen, nachdem sie im Januar infolge harter Corona-Beschränkungen deutlich gefallen war. Da die Beschränkungen mit fortschreitenden Impfungen gelockert wurden und weiter gelockert werden sollen, sind die Aussichten für zusätzliches Wachstum gut. 01:47 Video Lockerungen in Grossbritannien Aus Tagesschau vom 12.04.2021. abspielen

9:14 Basel: Starker Anstieg an Jungen in der Psychiatrie Die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) haben 2020 als Folge der Corona-Krise einen starken Anstieg an jungen Patientinnen und Patienten verzeichnet. Bei Kindern und Jugendlichen haben die Anmeldungen ab September 2020 um rund 40 Prozent zugenommen, wie die UPK mitteilten. Eine der Ursachen sei die durch die Pandemie ausgelöste Belastung des Familienlebens. Bei den erwachsenen Patientinnen und Patienten habe pandemiebedingt indes kein Anstieg festgestellt werden können. Insgesamt sind die Patientenzahlen leicht zurückgegangen. Der stationäre Bereich verzeichnete 2762 Austritte - 184 weniger als im Vorjahr. Im ambulanten Bereich gingen die Fallzahlen um 7.7 Prozent auf 9744 abgeschlossene Fälle zurück. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Generation Corona Jungsein in der Pandemie: Die Party ist vorbei 01.12.2020 Mit Video

8:18 Indische Virus-Variante in mehr als 40 Ländern Die zuerst in Indien entdeckte Corona-Variante B.1.617 ist laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen in mehr als 40 Ländern nachgewiesen worden. Mehr als 4500 analysierte Gensequenzen aus 44 Ländern seien B.1.617 zugeordnet worden, zudem lägen Meldungen über Nachweise aus fünf weiteren Ländern vor, teilte die Behörde mit. Am Montag hatte die WHO die Variante als «besorgniserregend» eingestuft. Zuvor hatte die WHO nur zunächst in Grossbritannien, Südafrika und Brasilien erfasste Varianten so bezeichnet. Potenziell bedrohliche Varianten von Sars-CoV-2 werden von der WHO in zwei Kategorien einteilt: Varianten unter Beobachtung («variants of interest») sowie besorgniserregende Varianten («variants of concern»). Letztere sind nachweislich ansteckender, schwerer bekämpfbar und/oder führen zu schwereren Krankheitsverläufen. Es gebe Hinweise auf höhere Übertragungsraten bei B.1.617, eine rasche Verbreitung in mehreren Ländern sei beobachtet worden, hiess es. Ob die Wirksamkeit von Impfstoffen oder Medikamenten bei der Mutante eingeschränkt sei, sei noch unklar. Erste Ergebnisse von Laborstudien deuteten auf eine «mässige Verringerung der Neutralisierung durch Antikörper» hin. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 11.05.2021 Mit Video

7:47 Alain Berset würdigt Leistung der Pflege Bundesrat Alain Berset hat zum Internationalen Tag der Pflege die Leistung des Gesundheitspersonals gewürdigt. Schon immer leisteten Pflegende «Gewaltiges - und seit über einem Jahr erst recht», hielt der Gesundheitsminister auf Twitter fest. Die Pflegerinnen und Pfleger würden die Gesellschaft am Laufen halten, seien für alle da. Sie verdienten dafür Wertschätzung und Anerkennung.

5:12 Internationaler Tag der Pflege: Schweizer Pflegeverband befürchtet Massenexodus In der Schweiz müssten sich die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals verbessern, soll sich der Personalmangel nicht noch beschleunigen. Das schreibt der Schweizerische Berufsverband der Pflegefachpersonen (SBK) in einer Mitteilung zum Internationalen Tag der Pflege. In der Schweiz wird der heutige Tag gemäss Angaben der Gewerkschaft Unia unter dem Motto «Applaus ist nicht genug» mit dezentralen Aktionen in elf Städten begangen. Es brauche endlich mehr Respekt und Anerkennung für diesen mehrheitlich weiblichen Beruf, fordert Unia. Die Löhne entsprächen in keiner Weise der hohen Verantwortung und der täglichen Leistung, die die Pflegenden tragen und erbringen. Laut dem SBK warnt der International Council of Nurses (ICN) vor einem globalen Mangel an Pflegefachleuten - besonders auch durch die immensen Belastungen der Covid-Pandemie. Auch in der Schweiz mehren sich laut SBK die Hinweise, dass die Berufsausstiegsquote nach der Pandemie zunehmen wird. Bereits vor der Pandemie sind in der Schweiz fast die Hälfte der ausgebildeten Pflegefachpersonen aus dem Beruf ausgestiegen, viele vor ihren 35. Geburtstag. Dabei fehlen laut SBK bis 2030 rund 65'000 zusätzliche Pflegende. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Beruf mit hoher Belastung Pflegefachkräfte – so gesucht wie nie 12.01.2021 Mit Video

23:14 Frankreichs Nationalversammlung stimmt gegen Corona-Gesundheitspass 108 Abgeordnete votierten gegen den entsprechenden Artikel des Gesetzentwurfs für einen schrittweisen Ausstieg aus dem Gesundheitsnotstand, 103 stimmten dafür. Das Nein ist den Abgeordneten der Fraktionen Mouvement Démocrate (MoDem) zu verdanken, die in der Versammlung eigentlich die Partei von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, La République en Marche (LREM), unterstützt. «Wir hatten rote Linien vorgegeben», sagte der MoDem-Abgeordnete Philippe Latombe. Es habe aber keinen Dialog und kein Zuhören gegeben. Deshalb habe die Fraktion einstimmig gegen den Artikel gestimmt. In dem ersten Artikel des Gesetzesentwurfs, gegen den nun votiert wurde, waren auch weitere Details zu den Befugnissen des Premiers für nächtliche Ausgangssperren geregelt. Die Regierung kann nun noch eine zweite Beratung beantragen. Macron hatte den Gesundheitspass als ein zentrales Instrument bei den Corona-Lockerungen bezeichnet. Der Pass soll den Zugang zu bestimmten Orten, Einrichtungen oder Veranstaltungen mit grossen Menschenansammlungen regeln.

22:30 Österreichs Kanzler fordert Ende der deutschen Quarantäne-Regeln Kurz vor den Pfingstferien soll aus der Sicht von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz die Alpenrepublik von der deutschen Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen werden. «Was ich hoffe ist, dass die Quarantäne-Regelungen bald aufgehoben werden», sagte Kurz am Rande des Ludwig-Erhard-Gipfels in München der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ja durchaus argumentierbar, so Kurz weiter, dass es Quarantäne-Regeln brauche, wenn auf der einen Seite der Grenze die Ansteckungen zehn oder 20 Mal so hoch seien wie auf der anderen Seite der Grenze. «Aber wenn die Ansteckungszahlen ungefähr gleich sind oder in einem Nachbarland sogar niedriger sind als im eigenen Land, dann ist dies schwer argumentierbar.» Kurz betonte, er vertraue darauf, dass die Bundesregierung hier «faktenbasiert» entscheidet.

22:01 Pensionskassen haben das Corona-Jahr 2020 gut überstanden Die Schweizer Vorsorgeeinrichtungen haben das Coronajahr 2020 gut überstanden. Trotz pandemiebedingter Unsicherheiten präsentiere sich die Deckungssituation der Schweizer Vorsorgeeinrichtungen per Ende 2020 so gut wie noch nie seit ihrer Gründung im Jahr 2012, schreibt die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge in ihrem Jahresbericht. Konkret erhöhte sich der ausgewiesene Deckungsgrad der Vorsorgeeinrichtungen ohne Staatsgarantie und ohne Vollversicherungslösung per Ende Dezember 2020 im Durchschnitt auf 113.5 Prozent von 111.6 Prozent Ende 2019. Bei den Vorsorgeeinrichtungen mit Staatsgarantie belief sich der Deckungsrad auf neu 85.8 Prozent gegenüber 79.8 Prozent Ende 2019. Der Anteil der Vorsorgeeinrichtungen in Unterdeckung reduzierte sich auf 1.0 Prozent von 1.1 Prozent. Damit hätten sich die nach den grossen Verwerfungen an den Aktienmärkten von Februar und März 2020 die Befürchtungen, wonach bei allen wichtigen Anlagekategorien mit Einbussen gerechnet werden muss, nicht bewahrheitet, so der Bericht. 02:00 Video Corona-Krise und Pensionskassen Aus Tagesschau vom 11.05.2021. abspielen

21:24 Joe Biden: Viele Länder bitten USA um Impfstoff Dutzende Länder haben die USA nach den Worten von Präsident Joe Biden um Hilfe bei der Beschaffung von Corona-Impfstoff gebeten. Etwa «40 Prozent» der Staats- und Regierungschefs riefen deswegen an, sagte Biden in einer Videokonferenz mit Gouverneuren mehrerer US-Bundesstaaten. Die USA könnten künftig wesentlich mehr Impfstoff produzieren und diesen anderen Ländern zur Verfügung stellen, gab sich Biden zuversichtlich. Biden betonte, die Regierung habe bereits zugestimmt, rund 60 Millionen Dosen des Impfstoffs Astra-Zeneca abzugeben, sobald diese die nötige Genehmigung erhalten. Ein Teil der Dosen soll an Indien abgegeben werden. Zudem hat Washington insgesamt bereits rund vier Millionen Dosen an die Nachbarn Mexiko und Kanada abgegeben. Der Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca ist in den USA noch nicht zugelassen. Die US-Regierung hat sich aber ausreichend Impfstoff gesichert, um die Bevölkerung von rund 330 Millionen Menschen schon ab dem Sommer komplett versorgen zu können.

21:11 Wirte hoffen gespannt auf allfällige Öffnungsschritte Die Corona-Fallzahlen sind in der Schweiz tendenziell rückläufig. Das gibt dem Bundesrat mehr Spielraum für weitere Lockerungen – solche will er in seiner morgigen Sitzung beraten. Zur Debatte stehen etwa die Aufhebung der Home-Office-Pflicht, der Präsenz-Unterricht an Hochschulen und offenbar könnten Ende Mai auch die Innenräume von Restaurants wieder aufgehen. Beizer und Wirtinnen freuen sich schon, die Wissenschaft aber warnt und verlangt strenge Auflagen. 02:01 Video Corona-Krise: Gibt es weitere Öffnungen? Aus Tagesschau vom 11.05.2021. abspielen

20:36 Britische Regierung verweigert Auskunft über Impfstoffexporte Grossbritannien verweigert die Auskunft über die Exporte von Corona-Impfstoff in andere Länder - unter anderem mit Verweis auf kommerzielle Interessen der beteiligten Pharmaunternehmen. In einer Antwort der Regierung von Premierminister Boris Johnson heisst es, die Daten über solche Ausfuhren lägen vor. Aus Rücksicht auf kommerzielle Interessen und Fragen der nationalen Sicherheit könne jedoch keine Auskunft erteilt werden. «Die angeforderten Informationen enthalten kommerziell sensible Informationen und wir gehen davon aus, dass die Veröffentlichung dieser Informationen die kommerziellen Interessen der betroffenen Unternehmen beeinträchtigten würde», heisst es in dem Schreiben des Wirtschaftsministeriums. Die Regierung verwies zudem auf Sicherheitsbedenken. «Impfstoffe sind ein wertvolles Gut mit einer sehr hohen Nachfrage weltweit; daher ist es aus Sicherheitsgründen nicht möglich, im Detail Auskunft zu geben über die Zahl der ausgeführten Impfdosen und die Länder, in die sie gingen.» Die EU hatte Grossbritannien vorgeworfen, Impfstoffexporte zu blockieren, und führte unter anderem deswegen einen Exportkontrollmechanismus ein Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Verschärfte Exportkontrollen Die EU sagt dem Impfnationalismus den Kampf an 24.03.2021 Mit Audio

19:27 EU-Behörde will schnell über Impfstoff für Kinder entscheiden Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) will noch im Mai über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden. Das teilte die EMA in Amsterdam auf dpa-Anfrage mit. Das Verfahren könne angesichts von Fortschritten bei der Bewertung beschleunigt werden und Ende des Monats abgeschlossen sein. EMA-Chefin Emer Cooke hatte im «Handelsblatt» gesagt, dass die Behörde Daten zur Wirkung des Impfstoffs für 12- bis 15-Jährige erhalte. «Wir haben am 30. April mit der Prüfung begonnen.» Sie nannte Juni als Ziel für die Zulassung. «Wir versuchen, ob wir dies bis Ende Mai beschleunigen können.» Zuvor hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA das Präparat des deutschen Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer auch für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren zugelassen.

18:50 Schaffhauser Apotheken starten Covid-19-Impfungen Ende Mai Voraussichtlich Ende Mai können sich Schaffhauserinnen und Schaffhauser auch in Apotheken gegen Covid-19 impfen lassen. Der Regierungsrat hat die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen und die Heilmittelverordnung entsprechend angepasst. Apothekerinnen und Apotheker dürfen künftig Covid-19-Impfungen vornehmen, wenn sie über eine genügende fachliche Aus- und Weiterbildung verfügen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Damit steht die Covid-Impfung im Kanton nun auf vier Säulen. Neben dem Impfzentrum im Schloss Charlottenfels in Neuhausen am Rheinfall sind auch mobile Equipen in Heimen unterwegs. Weitere Impfungen werden in gewissen Arztpraxen und Apotheken durchgeführt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Impfmonitor So impft die Schweiz gegen Corona 10.05.2021 Mit Audio

17:24 Belgien stellt deutliche Corona-Lockerungen im Sommer in Aussicht Belgien will im Sommer nach und nach zu einem normaleren Leben zurückkehren. Dazu stellte Ministerpräsident Alexander De Croo in Brüssel einen «Sommerplan» mit Etappen vor. Zunächst sollen Cafés und Restaurants ihre Gäste vom 9. Juni an auch in Innenräumen wieder bedienen dürfen. Zeitgleich dürfen Kinos, Theater, Casinos oder Fitnessstudios wieder öffnen, wie De Croo sagte. Bereits seit Samstag sind nach mehr als sechsmonatiger Zwangspause die Aussenbereiche der Gastronomie wieder offen. Die Entscheidung sieht zudem vor, dass Belgier vom 9. Juni an wieder vier statt zwei Personen privat ohne Abstands- und Maskengebot in Innenräumen treffen dürfen. Veranstaltungen sollen im Freien mit 400, in geschlossenen Räumen mit 200 Menschen erlaubt sein. Ab Ende Juli sollen im Freien bereits wieder Veranstaltungen mit 5000 Menschen möglich sein, vom 13. August an sogar noch grössere Ereignisse. Die Besucher müssen dann gegen das Coronavirus geimpft oder negativ getestet sein.