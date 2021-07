Der Ticker startet um 5:42 Uhr

17:07 Brasiliens oberstes Gericht lässt Ermittlung gegen Bolsonaro zu Brasiliens Oberster Gerichtshof lässt Ermittlungen gegen Präsident Jair Bolsonaro in Zusammenhang mit mutmasslicher Korruption bei einem Impfstoffvertrag zu. Laut Staatsanwaltschaft soll Bolsonaro bei der Beschaffung eines indischen Impfstoffes seine Amtspflichten verletzt haben. Hintergrund sind Unregelmässigkeiten bei einem 316 Millionen Dollar umfassenden Vertrag vom Februar mit dem indischen Hersteller Bharat Biotech über 20 Millionen Dosen, in die Bolsonaro verwickelt sein soll. Ein Untersuchungsausschuss des Senats hat den Verdacht erhoben, dass der Impfstoff überteuert und dass Korruption im Spiel war. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe setzte die Regierung den Vertrag aus. Bolsonaro bestreitet jedes Fehlverhalten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Verheerender Corona-Ausbruch Brasilien ist in Aufruhr 21.06.2021 Mit Audio

16:23 Check-in-Funktion der Swiss-Covid-App laut BAG bereits in Betrieb Die neue Check-in-Funktion für die Swiss-Covid-App ist bereits in Betrieb. «Die Funktion ist grundsätzlich in Betrieb und spätestens in den nächsten Tagen bei allen Usern», sagte BAG-Sprecherin Katrin Holenstein der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag auf Anfrage. Die Check-in-Funktion der Swiss-Covid-App werde laufend ausgerollt. Abgeschlossen sein soll «das automatische Rollout» spätestens in einer Woche. Der Bundesrat hatte entschieden, die Swiss-Covid-App per Juli um eine Check-in-Funktion zu erweitern, wie er am Mittwoch vor den Medien erklärte. Mit dieser App können Veranstalter ihre Gäste registrieren. Wird eine Person nach einer Veranstaltung positiv auf das Coronavirus getestet und gibt den Covidcode in die App ein, erfolgt eine automatische Benachrichtigung an alle Gäste. 04:43 Video Aus dem Archiv: 1 Jahr Swiss-Covid-App Aus 10 vor 10 vom 25.05.2021. abspielen

14:42 Rekordserie in Russland Russland meldet den fünften Tag in Folge einen Rekord bei den täglichen Todesfällen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Binnen 24 Stunden starben nach Angaben der Regierung 697 Menschen, so viele wie noch nie an einem Tag seit Beginn der Pandemie. 24'439 Neuinfektionen seien bestätigt worden. Zuletzt wurde ein solches Niveau Anfang Januar gemeldet. 7446 der Neuinfektionen wurden in Moskau registriert. Als Grund sehen die Behörden die Ausbreitung der Delta-Variante des Virus.

12:36 Slowakei führt Quarantäne für ungeimpfte Einreisende ein Aus Sorge vor neuen Corona-Varianten verschärft die Slowakei ihre Einreiseregeln drastisch. Vom 9. Juli an müssen alle Ungeimpften für 14 Tage in Quarantäne, wie aus einer neuen Verordnung der Regierung des EU-Mitgliedstaats hervorging. Das gilt unabhängig vom Herkunftsland. Frühestens am fünften Tag ist ein freier Test mit einem PCR-Corona-Test möglich. Reisende, die seit mindestens 14 Tagen einen vollständigen Impfschutz haben, sind von der Quarantäne ausgenommen. Die Änderung sorgte vor allem in Tschechien für Enttäuschung, denn die Slowakei mit dem Hochgebirge Hohe Tatra ist im Nachbarland als Urlaubsziel beliebt. Transitreisende, die zum Beispiel von Deutschland über Tschechien und die Slowakei nach Ungarn fahren wollen, sind von der Quarantäne ausgenommen. Sie müssen sich indes an vorgegebene Strassenrouten halten. Legende: Wermutstropfen für Ungeimpfte: Die Hohe Tatra ist ein beliebtes Reiseziel für Wanderer. Keystone

11:28 Britische Ärzte warnen von Aufhebung von Corona-Massnahmen Wegen der rapiden Ausbreitung der Delta-Variante haben britische Mediziner vor einer baldigen Aufhebung aller Corona-Massnahmen in England gewarnt. «Da die Fallzahlen wegen der hohen Ansteckungsrate der Delta-Variante weiterhin alarmierend ansteigen und mehr Menschen sich treffen, ergibt es keinen Sinn, die Beschränkungen in etwas mehr als zwei Wochen vollständig aufzuheben», sagte Chaand Nagpaul von der British Medical Association dem Sender BBC. Die britische Regierung will nach derzeitigem Stand am 19. Juli die meisten verbleibenden Corona-Massnahmen in England aufheben. So könnten dann Nachtclubs wieder öffnen und Menschen sich in unbegrenzt grossen Gruppen treffen und feiern. Sogar die Aufhebung der Maskenpflicht steht zur Debatte. Der Medizinerverband fordert, Masken in Innenräumen wie Geschäften oder Bahnen und Bussen weiterhin verpflichtend zu machen. Ausserdem solle bessere Lüftungstechnik eingesetzt werden.

10:12 Polizei nimmt Netzwerk für gefälschte Corona-Pässe hoch Italienische Ermittler haben mehrere Kanäle und Konten der Chat-App Telegram beschlagnahmt, über die Kriminelle digitale Zertifikate für den sogenannten Grünen Pass anboten. Insgesamt habe es sich um zehn Kanäle und Accounts gehandelt, die die Nutzer zu anonymen Konten auf Marktplätzen im Dark Web führten, teilte die Finanzpolizei in Rom mit. Auf den Online-Handelsplätzen hätten Verkäufer Fälschungen für das digitale Zertifikat gegen eine Bezahlung in Kryptowährungen angeboten. Der Nachweis bescheinigt den vollständigen Impfschutz gegen Covid-19 und ist für Reisen etwa innerhalb der EU und im Schengenraum wichtig. Der Preis dafür lag der Guardia di Finanza zufolge umgerechnet zwischen 110 und 130 Euro. Tausende Nutzer hätten sich auf den Telegram-Kanälen registriert, hiess es weiter. Dort wurden auch Ampullen mit einem angeblichen Impfstoff gegen Corona zum Kauf angeboten.

7:50 Berset sieht Probleme in Altersheimen Weil derzeit 20 Prozent der Menschen über 80 Jahre nicht geimpft sind, ist Bundesrat Alain Berset besorgt. Auch in anderen verletzlichen Gruppen wollten sich noch zu viele nicht impfen lassen, sagte Berset gegenüber der «Neuen Zürcher Zeitung». Zudem habe man in den Altersheimen ein gröberes Problem, sagte der Gesundheitsminister weiter. Es scheine, dass sich ein beträchtlicher Teil des Personals der Heime oder auch der Spitex nicht impfen lassen wolle. Das gefährde ältere Menschen. Das dürfe nicht sein.

6:08 Strenger Lockdown in Indonesien Auf den indonesischen Inseln Java und Bali errichtet die Polizei Strassensperren und mehr als 400 Kontrollpunkte, um einen strengen Lockdown für Hunderte Millionen Menschen durchzusetzen. Indonesien kämpft zurzeit gegen eine der grössten Coronavirus-Wellen in Asien. Mit den Beschränkungen soll die Zahl der Neuinfektionen auf täglich weniger als 10’000 gesenkt werden. Am Freitag verzeichnete Indonesien 25’830 Neuinfektionen und 539 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In dem Land breitet sich vor allem die hochansteckende Delta-Variante aus. Die USA gaben derweil bekannt, Indonesien 4 Millionen Impfdosen von Moderna spenden zu wollen. Legende: Reuters

3:51 Südafrika mit neuem Höchststand bei Corona-Neuinfektionen Südafrika hat am Freitag einen neuen Höchststand der täglichen Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Binnen 24 Stunden seien 24'270 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie das Nationale Institut für ansteckende Krankheiten mitteilte. Damit seien in Südafrika mittlerweile über 2 Millionen Ansteckungen nachgewiesen worden. Der bisherige Tageshöchststand war im Januar mit knapp 22'000 Neuansteckungen erreicht worden. Das Land befinde sich in der dritten Coronawelle und im Auge des Sturms, sagte Vize-Gesundheitsminister Joe Phaahla vor den Medien. Der starke Anstieg der Neuinfektionen wird auf die hochansteckende Delta-Variante zurückgeführt. Legende: Reuters

2:58 Slowakei gibt Grossteil der Sputnik-V-Impfstoffdosen an Russland zurück Die Slowakei hat einen Grossteil ihrer Sputnik-V-Impfstoffdosen zurück an Russland verkauft. Grund sei das geringe Interesse der heimischen Bevölkerung an dem Vakzin, teilt das slowakische Gesundheitsministerium mit. Der Impfstoff ist in Europa nicht zugelassen. Die Slowakei habe 160'000 der 200'000 Dosen, die im März importiert worden seien, an Moskau zurückgeschickt. Legende: Reuters

22:38 In Nidwalden können sich auch Teenager in Apotheken impfen lassen 12- bis 15-Jährige können sich im Kanton Nidwalden neu auch in Apotheken gegen das Coronavirus impfen lassen. Bislang musste sich diese Altersgruppe für eine Impfung an die Kinder- oder Hausarztpraxis wenden. Einige Nidwaldner Hausärzte hätten sich entschieden, bis auf Weiteres keine Covid-19-Impfungen mehr durchzuführen, weil in ihren Praxen kein genügend hoher Bedarf mehr bestand, teilte die Gesundheitsdirektion mit. Bereits registrierte Personen würden nun aufgefordert, sich bei verfügbaren Impfstellen, Link öffnet in einem neuen Fenster anzumelden. So könne die Auslastung besser gesteuert und das Tempo der Impfaktion hochgehalten werden, so die Gesundheitsdirektion weiter. Knapp 53 Prozent der Nidwaldner Bevölkerung habe bislang mindestens eine Impfung erhalten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Covid-19 Wer sich wo wann impfen lassen kann – die Kantonsübersicht 01.07.2021 Mit Video

21:59 Tourismus: Wenig Hoffnung für Australien-Fans Australien wird seine Obergrenze für Ankünfte von 6000 Passagieren pro Woche auf 3000 bis zum 14. Juli reduzieren, um den Druck auf die Hotelquarantäne zu verringern. Das sagte Premierminister Scott Morrison nach einem Treffen mit Staats- und Gebietsleitern. Australien hat im März 2020 ausserordentlich strenge Grenzbeschränkungen eingeführt, die australische Staatsbürger und Personen mit ständigem Wohnsitz daran hindern, das Land zu verlassen, sowie Ausländer daran hindern, einzureisen, ausser unter bestimmten Umständen. Australien war während der gesamten Pandemie relativ erfolgreich bei der Eindämmung und verzeichnete weniger als 31'000 Fälle bei einer Bevölkerung von 26 Millionen und insgesamt 910 Todesfälle. Die höhere Infektionsrate der Delta-Variante hat nun aber nach Ansicht Morrisons die Verwundbarkeit der australischen Bevölkerung offengelegt, in der nach Angaben der Regierung nur 8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Audio Aus dem Archiv: Sydney erneut im Lockdown 02:27 min, aus HeuteMorgen vom 28.06.2021. abspielen. Laufzeit 02:27 Minuten.

21:23 Bulgarien will mit neuem Gremium Impfbereitschaft stärken Bulgarien setzt zur Beschleunigung seiner stockenden Corona-Impfkampagne nun auf ein neu geschaffenes Gremium. Der neue «gesellschaftliche Rat» aus Experten, Journalisten, Religionsvertretern und Prominenten wie etwa Opernsängerin Aleksandrina Pendatschanska kam am Freitag zum ersten Mal zusammen. Das neue Gremium soll die offensichtlich impfskeptischen Bulgaren von der Bedeutung der Impfungen im Kampf gegen das Coronavirus überzeugen. Die Impfquote des südosteuropäischen Landes ist bei knapp 14 Prozent der Bevölkerung mit Erstimpfung und rund 11,7 Prozent vollständig Geimpften im EU-Vergleich sehr niedrig. 02:17 Video Aus dem Archiv: Schwierige Regierungsbildung in Bulgarien Aus Tagesschau vom 04.04.2021. abspielen

21:01 WHO fordert mehr Technologietransfer von Impfstoff-Herstellern Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Mainzer Firma Biontech zu mehr Engagement aufgerufen, um die Impfstoffproduktion weltweit anzukurbeln. «Ich bitte Firmen wie Biontech, Pfizer und Moderna dringend, ihr Wissen zu teilen, damit wir die Entwicklung neuer Produktionsstätten beschleunigen können», sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf. Neue Standorte für die Herstellung von Corona-Impfstoffen könnten schneller entstehen, wenn die Firmen ihre Technologie offen teilen würden. Weiter sagte der WHO-Chef, dass ärmere Länder nicht genügend Impfstoff hätten, um 10 Prozent ihrer Bevölkerung bis Ende September zu impfen, während reiche Länder schon deutlich weiter seien. Ausserdem warnte Tedros davor, mit der Einführung von Impfzertifikaten Menschen zu benachteiligen, die mit anderen als den dort zugelassenen Impfstoffen immunisiert wurden. Legende: Die Delta-Variante wurde nach Angaben des WHO-Chefs inzwischen in mindestens 98 Ländern nachgewiesen. Keystone

20:18 Ursula von der Leyen wirbt für Impfung Die EU-Kommissionspräsidentin empfiehlt die Corona-Impfung aufgrund der sich ausbreitenden Delta-Variante. «Wir machen uns Sorgen wegen der Delta-Variante, sie wird die Zahl der Infektionen erhöhen», sagte sie am Freitag bei einem Besuch in Litauen. Die gute Nachricht sei aber, dass die Corona-Impfstoffe wirksam gegen die ansteckende Delta-Variante seien. Trotzdem meint von der Leyen: «Wir sollten die Impfungen vorantreiben, um uns zu schützen.» Nach derzeitigem Kenntnisstand sind vollständig geimpfte Personen gut gegen einen schweren Covid-19-Verlauf geschützt. Audio Aus dem Archiv: Delta-Variante: Kein Grund zur Sorge, aber zur Vorsicht 05:58 min, aus Echo der Zeit vom 19.06.2021. abspielen. Laufzeit 05:58 Minuten.

19:50 US-Arbeitsmarkt schafft mehr Arbeitsplätze als erwartet Joe Biden wertet das kräftige Jobwachstum auf dem Arbeitsmarkt als Zeichen für seine erfolgreiche Strategie im Kampf gegen die Coronakrise. «Das ist ein historischer Fortschritt, unsere Wirtschaft aus der schlimmsten Krise in 100 Jahren zu ziehen», sagte der US-Präsident am Freitag im Weissen Haus. Weiter verwies er auf die Fortschritte bei den Impfungen und weitere Elemente des 1.9 Billionen Dollar schweren Rettungsplans. Die Regierung in Washington hatte zuvor neue Zahlen zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht, nach denen im Juni 850'000 neue Arbeitsplätze ausserhalb der Landwirtschaft entstanden sind. Ökonomen hatten lediglich mit 700'000 neuen Stellen gerechnet. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote stieg jedoch von 5.8 auf 5.9 Prozent.

18:45 Frankreichs Gesundheitsminister warnt vor neuer Corona-Welle Olivier Véran warnt angesichts der raschen Ausbreitung der Delta-Variante in Frankreich vor einer neuen Corona-Welle. «Ich denke, dass es die potenzielle Gefahr eines epidemischen Wiederbeginns ab diesem Sommer gibt», sagte der Gesundheitsminister am Freitag beim Besuch eines Impfzentrums nördlich von Paris. Die Delta-Variante mache aktuell knapp ein Drittel der Neuinfektionen Frankreichs aus. Deshalb soll es künftig mehr Flexibilität beim Impfen geben. Véran sagte, dass die zweite Impfdosis überall empfangen werden könne, zum Beispiel auch am Urlaubsort. In Frankreich haben derzeit die Hälfte der Menschen mindestens eine Impfung erhalten.

17:52 Schweizer Investitionen 2020 besser als Prognosen Erwartungsgemäss hat während der Coronakrise die Investitionstätigkeit der Schweizer Unternehmen gelitten. Allerdings ging das Investitionsvolumen 2020 nicht so stark zurück wie befürchtet. Dies zeigt die halbjährliche Investitionsumfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich vom Frühling 2021. Laut den Umfrageergebnissen wurden die Anlageinvestitionen 2020 nominal um 6 Prozent reduziert. In der letzten Umfrage im Herbst 2020 befürchteten die Unternehmen noch einen Rückgang von nominal über 9 Prozent. Die Erwartungen für das Investitionswachstum im laufenden Jahr bleiben dagegen unverändert. Die Unternehmen rechnen für 2021 weiter mit einem Wachstum von nominal 7 Prozent. Dieses Wachstum verteilt sich dabei fast gleichmässig auf die Industrie (+5 Prozent), das Baugewerbe (+6 Prozent) und den Dienstleistungssektor (+7 Prozent). 03:35 Video Aus dem Archiv: 30 Milliarden Franken Schulden nach Coronakrise Aus 10 vor 10 vom 07.06.2021. abspielen

17:13 Merkel in London: Hoffnung und Bedenken halten sich die Waage Nach Beratungen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson zeigte sich Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel besorgt. «Ich bin sorgenvoll und skeptisch, ob das gut ist und nicht ein bisschen viel», sagt Merkel mit Blick auf die hohen Zuschauerzahlen bei den noch ausstehenden Spielen der Fussball-Europameisterschaft in London. Johnson selbst verwies darauf, dass die Impfquote in Grossbritannien hoch und daher die Zahl der Toten sehr niedrig seien. Aufgeräumter äusserte sich Merkel in Bezug auf die Mobilitätsaussichten in naher Zukunft. Die Kanzlerin rechnet mit baldigen Erleichterungen bei Reisen zwischen Deutschland und Grossbritannien. «Ich gehe davon aus, dass in absehbarer Zeit doppelt Geimpfte wieder reisen können, ohne in Quarantäne zu gehen», sagt Merkel. Sie wies indes darauf hin, dass sich die hochansteckende Delta-Variante auch in Deutschland schnell ausbreite. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 03.07.2021 Mit Video